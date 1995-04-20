HTF Candle Insight EurUsd

Produktname:

HTF Candle Insight (EurUsd) - Das große Bild sehen

Beschreibung:

WICHTIG: Diese Version funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit dem EURUSD-Symbol. (Sie unterstützt alle Broker-Präfixe/Suffixe, z.B. pro.EURUSD, EURUSD.m, aber sie funktioniert NICHT mit Gold, Bitcoin oder anderen Paaren).

Erleben Sie die volle Leistung von "HTF Candle Insight" komplett auf EURUSD!

Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! Dieser Indikator ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe Preisaktionen direkt in Ihrem aktuellen Trading-Chart. Egal ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, die Kerzenstruktur im "Big Picture" zu sehen ist entscheidend für die Identifizierung von Trends, Umkehrungen und Schlüsselniveaus.

Warum diese Testversion herunterladen? Wir glauben an unser Produkt. Wir möchten, dass Sie die volle Funktionalität ohne Zeitbeschränkung für das EURUSD-Paar testen können. Richten Sie Ihre Vorlagen ein, testen Sie Ihre Strategie und sehen Sie, wie viel Zeit Sie dadurch sparen.

Hauptmerkmale (wie bei der Vollversion):

  • Duales HTF-Overlay: Zeigen Sie bis zu 2 verschiedene höhere Zeitrahmen gleichzeitig an (z. B. H4- und D1-Kerzen auf einem M15-Chart).
  • Intelligente EMA-Integration: Enthält 3 anpassbare EMAs, die aus dem höheren Zeitrahmen berechnet werden, um die wahre Trendrichtung zu erkennen.
  • Vollständig anpassbar: Passen Sie Kerzenbreite, Farben, hohle/feste Körper und Dochte an.
  • Handels-Dashboard: Eingebauter Countdown-Timer und Echtzeit-Spread-Monitor.
  • Preis-Aktion bereit: Perfekt zum Erkennen von "Power of 3" (PO3), Orderblöcken und Marktstrukturverschiebungen.

Sind Sie bereit für den Handel mit ALLEN Paaren? Wenn Ihnen dieses Tool gefällt und Sie es für Gold (XAUUSD), Indizes (US30, NAS100), Kryptowährungen oder andere Devisenpaare verwenden möchten, kaufen Sie bitte die Vollversion hier:


