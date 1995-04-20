ChanLun Ultimate Structure

[Titel] ChanLun Ultimate Structure: SMC & Interaktives Fibo-System

[ Erschließen Sie das wahre Potenzial der Marktstrukturanalyse durch die Kombination der Präzision der ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit modernen Smart Money-Konzepten (SMC).

Dieser Indikator geht über eine einfache Swing-Erkennung hinaus. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert dabei automatisch Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit (Premium/Discount/OTE).

Das herausragende Merkmal ist das "Interactive Hybrid Control System". Sie können den gesamten Chart mit Hotkeys steuern, um einen übersichtlichen Arbeitsbereich zu erhalten, oder die Maus verwenden, um Fibonacci-Levels sofort auf bestimmte Schwünge zu projizieren. Es wurde für professionelle Händler entwickelt, die Geschwindigkeit und Klarheit benötigen.

[Hauptmerkmale]

  • 📈 3-Schicht-Marktstruktur:
    • Pen (Bi): Die grundlegende Mikrostruktur (gestrichelte/dünne Linien).
    • Segment (Duan): Die Hauptmarktstruktur (durchgezogene Linien).
    • Welle (Trend): Die Makro-Trendrichtung (dicke Linien).
  • 🖱️ Interaktiver Klick-zu-Fibo: Vergessen Sie das manuelle Ziehen von Werkzeugen. Klicken Sie einfach auf eine beliebige Strukturlinie (Stift, Segment oder Welle), um sofort ein Fibonacci-Retracement für diesen spezifischen Swing zu zeichnen. Perfekt für Backtesting und schnelle Analysen.
  • 💎 SMC-Integration (Premium & Discount): Berechnet automatisch das Gleichgewicht (50%), Premium-Zonen (teuer) und Discount-Zonen (billig) für die aktuelle Swing-Struktur.
  • 🎯 OTE-Zonen (Optimaler Handelseinstieg): Hebt wichtige Umkehrzonen auf der Grundlage von Fibonacci-Verhältnissen (z. B. 61,8 % - 78,6 %) hervor, um den besten Einstiegskurs zu finden.
  • 📦 Smart Box System (Zhongshu): Identifiziert und zeichnet automatisch Konsolidierungsboxen (Sideways/Zhongshu), wenn die Marktbedingungen erfüllt sind.
  • Unübersichtlicher Workflow: Schalten Sie jede Funktion sofort über die Tastatur ein und aus. Halten Sie Ihren Chart sauber, wenn Sie analysieren, und detailliert, wenn Sie handeln.

[Bedienelemente (Handbuch)

1. Tastatur-Hotkeys (ein-/ausschalten)

  • Struktur-Linien:
    • 1: Umschalten der Stiftlinien
    • 2: Segment-Linien umschalten
    • 3: Wellenlinien ein- und ausschalten
    • 0: Stiftfeld ein- und ausschalten (Konsolidierung)
    • Umschalt+0: Umschalten der Segmentbox
  • Auto Tools (Aktueller Swing):
    • 4, 5, 6: Auto-Fibo für Stift, Segment und Welle einschalten
    • 7, 8, 9: Umschalten der Live-Kanäle (Regressionskanal zum aktuellen Kurs)
  • SMC-Zonen (Premium/Discount/OTE):
    • Umschalttaste + 1: Pen Premium/Discount anzeigen
    • Umschalttaste + 2: Stift OTE-Zone anzeigen
    • Umschalttaste + 3: Segment Premium/Discount anzeigen
    • Umschalttaste + 4: Segment OTE-Zone anzeigen
    • Shift + 5: Zeige Welle Premium/Discount
    • Umschalttaste + 6: Welle OTE-Zone anzeigen

2. Maus-Aktionen (Interaktiver Modus)

  • Klicken zum Zeichnen: Klicken Sie auf eine beliebige sichtbare Strukturlinie (Stift, Segment oder Welle), um ein manuelles Fibonacci-Retracement für diese spezifische Bewegung zu erzeugen. Die Fibo-Farbe wechselt automatisch, um zwischen mehreren Zeichnungen zu unterscheiden.
  • Klicken Sie zum Löschen: Klicken Sie auf die generierte Fibo-Linie, um sie zu entfernen.

[Einstellungen]

  • Visuelle Anpassung: Vollständig anpassbare Farben, Breiten und Stile für alle 3 Strukturebenen.
  • Berechnungslogik: Option zur Verwendung von Schlusskurs oder Hoch/Tief für die Strukturberechnung.
  • Interaktive Fibo-Levels: Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Fibonacci-Levels in den Eingabeparametern definieren (z. B. 0,786, 0,886 hinzufügen).

