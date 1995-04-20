ChanLun Ultimate Structure
- Indikatoren
- Adisorn Soodkanueng
- Version: 2.13
- Aktivierungen: 10
[Titel] ChanLun Ultimate Structure: SMC & Interaktives Fibo-System
[ Erschließen Sie das wahre Potenzial der Marktstrukturanalyse durch die Kombination der Präzision der ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit modernen Smart Money-Konzepten (SMC).
Dieser Indikator geht über eine einfache Swing-Erkennung hinaus. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert dabei automatisch Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit (Premium/Discount/OTE).
Das herausragende Merkmal ist das "Interactive Hybrid Control System". Sie können den gesamten Chart mit Hotkeys steuern, um einen übersichtlichen Arbeitsbereich zu erhalten, oder die Maus verwenden, um Fibonacci-Levels sofort auf bestimmte Schwünge zu projizieren. Es wurde für professionelle Händler entwickelt, die Geschwindigkeit und Klarheit benötigen.
[Hauptmerkmale]
- 📈 3-Schicht-Marktstruktur:
- Pen (Bi): Die grundlegende Mikrostruktur (gestrichelte/dünne Linien).
- Segment (Duan): Die Hauptmarktstruktur (durchgezogene Linien).
- Welle (Trend): Die Makro-Trendrichtung (dicke Linien).
- 🖱️ Interaktiver Klick-zu-Fibo: Vergessen Sie das manuelle Ziehen von Werkzeugen. Klicken Sie einfach auf eine beliebige Strukturlinie (Stift, Segment oder Welle), um sofort ein Fibonacci-Retracement für diesen spezifischen Swing zu zeichnen. Perfekt für Backtesting und schnelle Analysen.
- 💎 SMC-Integration (Premium & Discount): Berechnet automatisch das Gleichgewicht (50%), Premium-Zonen (teuer) und Discount-Zonen (billig) für die aktuelle Swing-Struktur.
- 🎯 OTE-Zonen (Optimaler Handelseinstieg): Hebt wichtige Umkehrzonen auf der Grundlage von Fibonacci-Verhältnissen (z. B. 61,8 % - 78,6 %) hervor, um den besten Einstiegskurs zu finden.
- 📦 Smart Box System (Zhongshu): Identifiziert und zeichnet automatisch Konsolidierungsboxen (Sideways/Zhongshu), wenn die Marktbedingungen erfüllt sind.
- ⚡ Unübersichtlicher Workflow: Schalten Sie jede Funktion sofort über die Tastatur ein und aus. Halten Sie Ihren Chart sauber, wenn Sie analysieren, und detailliert, wenn Sie handeln.
[Bedienelemente (Handbuch)
1. Tastatur-Hotkeys (ein-/ausschalten)
- Struktur-Linien:
- 1: Umschalten der Stiftlinien
- 2: Segment-Linien umschalten
- 3: Wellenlinien ein- und ausschalten
- 0: Stiftfeld ein- und ausschalten (Konsolidierung)
- Umschalt+0: Umschalten der Segmentbox
- Auto Tools (Aktueller Swing):
- 4, 5, 6: Auto-Fibo für Stift, Segment und Welle einschalten
- 7, 8, 9: Umschalten der Live-Kanäle (Regressionskanal zum aktuellen Kurs)
- SMC-Zonen (Premium/Discount/OTE):
- Umschalttaste + 1: Pen Premium/Discount anzeigen
- Umschalttaste + 2: Stift OTE-Zone anzeigen
- Umschalttaste + 3: Segment Premium/Discount anzeigen
- Umschalttaste + 4: Segment OTE-Zone anzeigen
- Shift + 5: Zeige Welle Premium/Discount
- Umschalttaste + 6: Welle OTE-Zone anzeigen
2. Maus-Aktionen (Interaktiver Modus)
- Klicken zum Zeichnen: Klicken Sie auf eine beliebige sichtbare Strukturlinie (Stift, Segment oder Welle), um ein manuelles Fibonacci-Retracement für diese spezifische Bewegung zu erzeugen. Die Fibo-Farbe wechselt automatisch, um zwischen mehreren Zeichnungen zu unterscheiden.
- Klicken Sie zum Löschen: Klicken Sie auf die generierte Fibo-Linie, um sie zu entfernen.
[Einstellungen]
- Visuelle Anpassung: Vollständig anpassbare Farben, Breiten und Stile für alle 3 Strukturebenen.
- Berechnungslogik: Option zur Verwendung von Schlusskurs oder Hoch/Tief für die Strukturberechnung.
- Interaktive Fibo-Levels: Sie können Ihre eigenen benutzerdefinierten Fibonacci-Levels in den Eingabeparametern definieren (z. B. 0,786, 0,886 hinzufügen).
