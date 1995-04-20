HTF Candle Insight

Titel: HTF Candle Insight - Sehen Sie das große Bild auf einem Chart

Einleitung: Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! HTF Candle Insight ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe Preisaktionen direkt in Ihrem aktuellen Trading-Chart. Egal ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, die Kerzenstruktur im "Big Picture" zu sehen, ist entscheidend für die Identifizierung von Trends, Umkehrungen und Schlüsselniveaus (Support/Resistance).

Hauptmerkmale:

  • Doppeltes HTF-Overlay: Zeigen Sie bis zu 2 verschiedene höhere Zeitrahmen gleichzeitig an (z.B. H4- und D1-Kerzen auf einem M15-Chart).

  • Intelligente EMA-Integration: Enthält 3 anpassbare EMAs (Exponential Moving Averages), die aus dem Higher Timeframe berechnet werden, so dass Sie die wahre Trendrichtung des HTF erkennen können.

  • Vollständig anpassbar: Passen Sie Kerzenbreite, Farben, hohle/feste Körper und Dochte an Ihr Chartthema an.

  • Handels-Dashboard: Eingebauter Countdown-Timer (für aktuelle und HTF-Kerzen) und Echtzeit-Spread-Monitor.

  • Preis-Aktion bereit: Perfekt für die Identifizierung von "Power of 3" (PO3) Setups, Orderblocks und Marktstrukturverschiebungen, ohne Ihren Einstiegszeitrahmen zu verlassen.

Einstellungen & Eingaben:

  • HTF-Einstellungen: Wählen Sie bestimmte Zeitrahmen, die Anzahl der anzuzeigenden Kerzen und die Farben für Bull/Bear-Kerzen.

  • EMA-Einstellungen: Aktivieren/Deaktivieren Sie bis zu 3 EMAs, legen Sie Zeiträume und Farben fest.

  • Anzeige-Einstellungen: Steuern Sie Kerzenbreite, Lücke und Beschriftungstypen (Zeit/Datum/Auto).

  • Timer: Benutzerdefinierte Eckpositionierung und Schriftgröße.

Warum sollten Sie diesen Indikator wählen? Er vereinfacht Ihren Analyseprozess. Sie müssen nicht mehr raten, wo der Tagesschluss oder die H4-Eröffnung liegt, sondern sehen es visuell genau dort, wo Sie Ihre Trades ausführen.

Empfohlene Produkte
Trend Divergence
Sabina Fik
Indikatoren
Trend-Divergenz-Indikator: Ihr unverzichtbares Werkzeug für die Marktanalyse Der Trend-Divergenz-Indikator ist ein leistungsstarkes Instrument, das Händlern dabei hilft, Markttrends zu erkennen und Einstiegspunkte präzise zu bestimmen. Durch die Ausnutzung von Preisdivergenzen verbessert dieser Indikator Ihre Handelsstrategie, indem er zuverlässige Erkenntnisse liefert und unnötige Signale herausfiltert. Hauptmerkmale und Vorteile des Trend-Divergenz-Indikators Präzise Trendanalyse: Der Trend-D
Chart Analyzer
Innovicient Limited
Indikatoren
Der Chart Analyzer ist ein MT4-Indikator, der visuelle Pfeilsignale liefert, ohne sie neu zu zeichnen. Zusätzlich haben wir Trendlinien eingefügt, um Ihre Eingaben zu validieren. Dieser Indikator wurde fein abgestimmt, um mit allen Zeitrahmen und Instrumenten zu funktionieren. Der Chart Analyzer hat eine Reihe von Vorteilen Pfeile werden beim Zeichnen nicht ausgeblendet oder entfernt Versendet sowohl E-Mail- als auch Telefon-Benachrichtigungen. Es beansprucht wenig Computerressourcen Einfach
MA bounce LITE arrows
Tomas Kremen
5 (1)
Indikatoren
MA bounce LITE arrows ist eine vereinfachte Version des Hauptindikators MA bounce . Sie ist für Personen gedacht, die nicht alle Funktionen des Hauptindikators nutzen müssen. Die Lite-Version zeigt nur Pfeile auf dem Chart an, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Preis vom ausgewählten MA abprallt. MA bounce LITE Pfeile Eingabeeinstellungen: Aktuelle MA-Periode - Periode des gleitenden Durchschnitts im aktuellen TF Aktueller MA-Typ - Berechnungsmethode des gleitenden Durchschnitt
Over Trend MT4
Mansour Babasafary
Indikatoren
Trendbasierter Indikator Erkennen Sie Trends mit diesem Indikator Ein einfach zu bedienender Trendindikator Keine komplizierten Einstellungen Attribute: Kann in allen Symbolen verwendet werden Kann in allen Zeitrahmen verwendet werden Relativ hohe Signalstärke Keine komplizierten Einstellungen Spezifisch für den Trend Unterstützung auf Lebenszeit Einstellungen: Alarm Show Alert: Durch die Aktivierung dieser Einstellungen, nach dem Empfang des Signals, erhalten Sie einen Alarm in Metatrader Ala
Pinbar scanner with RSI filter
Jan Flodin
3.5 (2)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, die       Produktblog   (Handbuch) von Anfang bis Ende, damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet. Dieser Indikator mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Symbolen sucht nach Pin Bars. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken ermöglicht Ihnen dieser Indikator, Ihr eigenes leistungsstarkes System zu erstellen (oder zu verbessern). Merkmale Sie können alle in Ihrem Market Watch-Fenster sichtbaren Symbole gleichzeitig überwachen. Wenden Sie den Indikator
Dashboard Multi Currency MTF Stochastic
Anon Candra N
Indikatoren
Mit diesem Handelstool können Sie 15 Märkte gleichzeitig scannen. Einführung eines neuen Handelsindikators 2024: ️ Dashboard Multi-Währung Multi-Time-Frame Stochastic. Es gibt mindestens zwei Gründe, warum ich dieses Handelstool entwickelt habe: Erstens ist es mir langweilig, nur einen Markt zu beobachten. Zweitens möchte ich den Einstieg in einen anderen Markt nicht verpassen. Deshalb möchte ich gleichzeitig auch andere Marktbedingungen kennen. Aus diesem Grund benötige ich einen Scanne
Strong Volume Trend
Muhammed Emin Ugur
Indikatoren
Der Strong Volume Trend MT4-Indikator ist ein leistungsstarkes Tool, das Händlern hilft, signifikante Volumentrends an den Finanzmärkten zu erkennen und zu nutzen. Mit seinem fortschrittlichen Algorithmus erkennt dieser Indikator präzise die Stärke und Richtung von Volumenbewegungen und ermöglicht es Händlern, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Merkmale: Analyse der Volumenstärke: Der Indikator analysiert die Volumendaten und identifiziert starke Volumentrends und hilft Händlern, potenz
DTFX Algo Zones for MT4
Minh Truong Pham
Indikatoren
DTFX Algo Zones sind automatisch generierte Fibonacci-Retracements, die auf Marktstrukturverschiebungen basieren. Diese Retracement-Levels sollen als Unterstützungs- und Widerstandslevels verwendet werden, an denen der Preis abprallen kann, um die Richtung zu bestätigen. ANWENDUNG Abbildung 1 Da die Retracement-Levels nur aus identifizierten Marktstrukturverschiebungen generiert werden, sind die Retracements darauf beschränkt, nur aus Bereichen zu ziehen, die aufgrund des technischen Brea
Range bound indicator
Levi Kevin Midiwo
Indikatoren
Range bound ist ein mt4-Indikator, der verschiedene Einstiegsniveaus anzeigt. Er verwendet den MACD als primären Referenzindikator. Wenn der MACD-Oszillator Kauf- oder Verkaufssignale anzeigt, werden diese auf Ihrem Trading-Dashboard angezeigt, aber als Levels zum Kauf oder Verkauf auf dem Hauptdiagramm angezeigt. Der Indikator zeigt blaue Signale und rote Signale an Das sind Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Kurz gesagt, dieser Indikator zeigt Bereiche an, in denen Ihre Trades vor Marktve
Reincarnations
Maryna Shulzhenko
Indikatoren
Der Reincarnations Trendindikator wird verwendet, um die Stärke und Richtung eines Trends zu bestimmen und Kursumkehrpunkte zu finden. Dieses Tool scannt den Markt auf der Suche nach dem richtigen Einstieg. Sie können es selbst sehen und bewerten, vielleicht eignet es sich für eine Reihe von Aufgaben im Zusammenhang mit der Vorhersage von Kursbewegungen. Es verwendet nur Preisdaten und Analysen, um Einstiegspunkte zu berechnen. Es werden keine Hilfsindikatoren verwendet. Es hat zwei Parameter z
Divergence Sync
Pavel Verveyko
5 (1)
Indikatoren
Divergenz und Konvergenz sind wichtige Vorboten von Umschwüngen an den Aktienmärkten. Der Indikator Divergence Sync wurde entwickelt, um automatisch nach Divergenzen bei einer großen Anzahl von Indikatoren mit unterschiedlichen Parametern zu suchen. Die Suche nach Divergenzen wird bei diesen Indikatoren durchgeführt: (CCI, CHO, DeMarker, MACD, MFI, Momentum, OBV, OsMA, RSI, Stochastic, WPR, Awesome Oscillator ). Um nach Divergenzen zu suchen, können Sie einen technischen Indikator verwenden od
RSI Scanner with Alerts
Keith Watford
Indikatoren
Ein nützlicher Scanner/Dashboard, der die RSI-Werte für mehrere Symbole und Zeitrahmen anzeigt. Er kann mit einem einfachen Klick auf den Scanner-Mann oben links im Dashboard ein- und ausgeblendet werden. Sie können obere und untere RSI-Werte eingeben, und die Farben können so eingestellt werden, dass sie angezeigt werden, wenn sie über oder unter diesen Werten liegen. Die Standardwerte sind 70 und 30. Es gibt auch Eingabefarben für den Fall, dass der RSI über oder unter 50 liegt (aber die ob
PTW Non Repaint System
Elvis Kanyama
Indikatoren
PTW NICHT-NACHZIEHENDES HANDELSSYSTEM + HISTOGRAMM Non-Repainting , Non-Redrawing und Non-Lagging Trading System. Macht das Folgende: - Liefert genaue Einstiegs- und Ausstiegspunkte - Scalping, Day- und Swing-Trading - 95% Genauigkeit - Ziele, wo man Gewinne mitnehmen kann. - Zeigt Trends, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus - Funktioniert bei allen Brokern - Funktioniert bei allen Währungen, CFDs und Aktien - Es platziert keine Trades für Sie, es zeigt Ihnen nur, welche Trades Sie platzier
Fibonacci colores
Carlos Augusto Cedeno Rocha
Indikatoren
Fibonacci nach Farbe in Ebenen, um professionelle Strategie zunächst auf den höchsten Punkt des Tages und niedriger platziert wird Damit sollen die Operationen in einem genauen Abstand platziert werden, mit dem versucht wird, noch am selben Tag interne Restgewinne zu erzielen. Mit dieser, die Linien sind, um den Verkauf Einträge und die gelben grünen Linien sind, um die Käufe zu platzieren.
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den   Bollinger-Band-Volumen-Breakout-Detektor   vor, einen leistungsstarken technischen Indikator, der die beliebte   Bollinger-Band-Breakout-Strategie   verbessern soll. Dieser Indikator bringt die Trendverfolgung auf die nächste Ebene, indem er Volumendaten einbezieht und so Fehlsignale effektiv minimiert. Durch die Einhaltung des Prinzips „Volumen bestätigt den Preis“ ermöglicht dieses Tool Händlern, Preisausbrüche zu erkennen, die mit deutlichen Volumensteigerungen einherg
Insight Pro MT4
Nikola Pocuca
Indikatoren
Insight Pro ist ein umfassendes Tool für die Marktanalyse. Es bietet verschiedene Funktionen wie Trendanalyse, Widerstands- und Unterstützungsniveaus und Verteilungsanalyse, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler geeignet sind. Funktionen Trend-Analyse Erkennt und visualisiert Markttrends. Schlägt potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte auf der Grundlage von Trends vor. Anpassbare Trendlinien für eine klare Marktrichtung. Zeigt Extremwerte auf Basis der Standardabweichung an.
Pyro Trend
Oleksii Ferbei
Indikatoren
Pyro Trend ist ein neues Produkt, mit dem Sie die aktuelle Marktphase (Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder Flaute) erkennen können. Der Indikator ist für alle Daten und Zeiträume anwendbar. Die Mitte der Trendwelle sowie die Ränder sind Orte besonderer Wärme und des Marktverhaltens; bei der Erstellung des Indikators wurde versucht, die genaue Ermittlung der Mitte zu implementieren. Pyro Trend ist ein Trendindikator, der einen originellen Berechnungsalgorithmus verwendet. Dieser Indikator malt Pfe
MA Price Lines MTF for MT4
Naththapach Thanakulchayanan
Indikatoren
Dieser MT4-Indikator kann Ihnen zeigen, dynamische Unterstützung und Widerstand Zone in der aktuellen Phase auf der Grundlage der aktuellen MA Preis in 9 Timeframes, Preis-Linien oder Preis-Zonen für Multi (9) Timeframes nach der Einstellung Optionen, wie Sie benötigen, die Sie wie MA Zeitraum, MA-Methode, MA Shift, MA Preis und Sie werden sehen, Preis-Linien alle 9 Timeframes oder Sie können zeigen, Preis-Zonen und auch Sie können verstecken Minuten Timeframes und mehrere Einstellungen, wie Sie
Fibo Linear Channel
Igor Semyonov
4 (1)
Indikatoren
Farbiger Indikator des linearen Kanals auf der Grundlage der Fibonacci-Folge. Er wird verwendet, um Handelsentscheidungen zu treffen und die Marktstimmung zu analysieren. Die Kanalgrenzen stellen starke Unterstützungs-/Widerstandsniveaus dar, da sie die Fibonacci-Proportionsniveaus sind. Der Benutzer kann die Anzahl der angezeigten Linien der Kanalbegrenzungen auf dem Diagramm mit Hilfe der Eingabeparameter auswählen. Wenn Sie mehrere Instanzen des Indikators mit unterschiedlichen Berechnungszei
V Pattern Scanner MT4
Elif Kaya
5 (1)
Indikatoren
- Real Preis ist 90$ - 50% Rabatt ( Es ist 45$ jetzt ) Kontaktieren Sie mich für die Anleitung, alle Fragen! Einführung V Bottoms und Tops (oder Fibonacci Retracement) sind beliebte Chartmuster unter Händlern, da sie das Potenzial haben, Trendumkehrungen zu erkennen. Diese Muster sind durch scharfe und plötzliche Kursbewegungen gekennzeichnet, die eine V-förmige oder umgekehrt V-förmige Formation auf dem Chart erzeugen . Durch das Erkennen dieser Muster können Händler potenzielle Richtungsänd
First Dawn
Innovicient Limited
Indikatoren
Der First Dawn-Indikator verwendet einen einzigartigen Mechanismus zur Suche und Darstellung von Signalen. Er sucht ständig nach Signalen und ist damit ein hervorragender Indikator für das Scaping und die Identifizierung von Richtungswechseln, Swing Trading und Trend Trading. Der First Dawn hilft Ihnen, früh Signale zu erhalten. Der Backtest gibt ein genaues Bild davon, wie der Indikator mit realen/Demo-Konten funktioniert. Obwohl es sich um einen winzigen Indikator handelt, ist er vollgepack
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die harmonischen Muster (XABCD) gemäß den Entwicklungen von H.M. Gartley („Profits in the Stock Market“, 1935г). Der D-Punkt wird als Punkt in der perspektivischen Projektion projiziert (geben Sie in den Einstellungen ProjectionD_Mode = true an). Wird nicht neu gezeichnet. Wenn ein Balken des Arbeitszeitraums schließt und sich der identifizierte Musterpunkt während der Balken von Patterns_Fractal_Bars nicht bewegt hat, erscheint ein Pfeil auf dem Diagramm (in Richt
Scanner and Dashboard for MFI
Elmira Memish
Indikatoren
Scanner und Dashboard für Money Flow Index für MT4 Der Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten zur Identifizierung von überkauften oder überverkauften Signalen in einem Vermögenswert verwendet. Er kann auch verwendet werden, um Divergenzen zu erkennen, die vor einem Trendwechsel im Preis warnen. Der Oszillator bewegt sich zwischen 0 und 100. Vorteile des Scanners: - Vollständige Alarmoptionen. - Mehrere Zeitfrare - Funktioniert bei allen Instrumenten, e
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indikatoren
Advanced Stochastic Scalper - ist ein professioneller Indikator, der auf dem beliebten Stochastik Oszillator basiert. Advanced Stochastic Scalper ist ein Oszillator mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus, während diese Niveaus beim Standard-Stochastik-Oszillator statisch sind und sich nicht ändern. Dadurch kann sich der Advanced Stochastic Scalper an den sich ständig verändernden Markt anpassen. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Pfeil auf dem Diagramm gezeich
FiboZag
Andriy Sydoruk
Indikatoren
Indikator FiboZag - übertragen Sie den Indikator auf den Chart und die Fibonacci-Levels werden automatisch auf der letzten ZigZag-Wendung gebildet. Der Hauptvorteil liegt in der korrekten Konstruktion der Fibonacci-Levels und dem Aufschlag der Kursniveaus. Einfache, visuelle und effektive Anwendung. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher. Funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen.
JapaneseBreakout
Ahmet Metin Yilmaz
Indikatoren
Anweisungen Hängen Sie den Indikator an einen beliebigen Chart an (empfohlen H4) Verwenden Sie die Eingabetabellen (Standardwerte sind 5 und false ) Drücken Sie ok und setzen Sie den Handel fort. Beschreibung Der Indikator verwendet eine Art von Musterausbruchsstrategie, um Ihre Handelsstrategie zu unterstützen. Ich verwende diese Strategie auf H4-Charts für viele Paare mit einem Trailing-Stop und Standard-Indikatoreinstellungen. Bessere Ergebnisse zeigen sich bei USDJPY, EURJPY, CADJPY, EURGBP
Multi oscillator divergence scanner
Jan Flodin
5 (6)
Indikatoren
Ich empfehle Ihnen, den Blog des Produkts (Handbuch) von Anfang bis Ende zu lesen , damit von Anfang an klar ist, was der Indikator bietet . Dieser Multi-Oszillator-, Multi-Zeitrahmen- und Multi-Symbol-Indikator identifiziert, wenn eine Divergenz zwischen dem Preis und einem Oszillator/Indikator auftritt. Er identifiziert sowohl regelmäßige/klassische (Trendumkehr) als auch versteckte (Trendfortsetzung) Divergenzen. Er verfügt über Filteroptionen wie gleitender Durchschnitt, RSI/Bollinger, ADX,
Fibo Reversals
Adeniyi Adedipe
Indikatoren
Fibo Reversals ist ein Indikator, der sorgfältig zusammengestellt wurde, um zu versuchen, einen Zeitraum anzuzeigen, in dem ein laufender Trend höchstwahrscheinlich erschöpft ist und ein neuer Trend (eigentlich eine Trendumkehr) unbeabsichtigt beginnt. Zu diesem Zeitpunkt sollte es für den manuellen Trader in Ordnung sein, nach guten Handelsmöglichkeiten Ausschau zu halten. Eingabe-Einstellungen Vater Fibo - Diese Eingabe bestimmt den höchsten Preis für die gewählte Eingabeperiode . Son Fibo -
HC ARROW
Cuong Pham
Indikatoren
Der Indikator zeigt Ihnen Kauf-/Verkaufssignale und malt nicht nach. Es funktioniert gut mit fast allen Paaren, während die besten sind GBPUSD, XAUUSD und EURUSD. Das Produkt funktioniert besser auf H1 und H4. Sie können die Parameter auf der Registerkarte "Eingaben" ändern, um die besten Signale und die besten Handelsergebnisse für jedes Paar zu erhalten. Sie können Alarme aktivieren/deaktivieren, wenn ein Signal erscheint. Der Indikator ist einfach zu bedienen. Parameter barstrip & Sensitive:
FXTraderariel Hedgefund Indicator
Ariel Capja
Indikatoren
Dies ist der FXTraderariel Hedgefond Indikator - der beste Indikator, den wir je erstellt haben. Er zeigt verschiedene Levels an, die auch von institutionellen Händlern verwendet werden. Der Indikator zeigt potentielle Take Profit Targets an. Abhängig von den Einstellungen und dem Handelsstil kann er für Scalping oder langfristigen Handel verwendet werden. Der Indikator kann auf jedem Zeitrahmen verwendet werden, aber wir empfehlen, ihn auf H4 und D1 zu verwenden. Pro Trader können ihn auch für
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
PA Pro
Adisorn Soodkanueng
5 (1)
Indikatoren
Titel: Price Action Pro - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Reversal Scanner Produkt-Übersicht: Price Action Pro ist nicht nur ein weiterer Candlestick-Muster-Indikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Reversal-Setups zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei jedem Muster Spam-Signale aussenden, verwendet Price Action Pro einen Smart Swing Filter , um sicherzustellen, dass Muster nur bei gültigen Swing-Hochs oder -Tiefs erkannt we
SMC Ultimate Structure Pro EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Titel: SMC-Struktur für EURUSD Beschreibung: Dieser Indikator dient der Abbildung von Marktstrukturen auf Basis von Smart Money Concepts (SMC). Er identifiziert Swing Structure, Internal Structure, Order Blocks und Fair Value Gaps (FVG). Das Tool ist auf Leistung optimiert, um Ressourcen auf der MetaTrader-Plattform effizient zu verwalten. Hauptmerkmale: 1. Marktstruktur-Mapping Identifiziert Major Swing Structure mit BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character). Zeigt die interne S
FREE
PA PRO EurUsd
Adisorn Soodkanueng
5 (1)
Indikatoren
Titel: Price Action Pro - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Reversal Scanner "Erleben Sie die volle Leistung von 'Price Action Pro' komplett auf EURUSD!" Produktübersicht: Price Action Pro ist nicht nur ein weiterer Candlestick-Muster-Indikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehr-Setups zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei jedem Muster Spam-Signale aussenden, verwendet Price Action Pro einen intelligenten Swing-Filter , u
FREE
HTF Candle Insight EurUsd MT5
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Produktname: HTF Candle Insight (EurUsd) - Das große Bild sehen Beschreibung: WICHTIG: Diese Version funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit dem EURUSD-Symbol. (Sie unterstützt alle Broker-Präfixe/Suffixe, z.B. pro.EURUSD, EURUSD.m, aber sie funktioniert NICHT mit Gold, Bitcoin oder anderen Paaren). Erleben Sie die volle Leistung von "HTF Candle Insight" komplett auf EURUSD! Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! Dieser Indikator ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe P
FREE
ChanLun Ultimate Structure EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
"Erleben Sie die volle Leistung auf EURUSD!" Titel: ChanLun Struktur und SMC System Beschreibung: Dieser Indikator kombiniert die ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit Smart Money Concepts (SMC), um die Marktstruktur zu analysieren. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert automatisch Premium-, Discount- und Optimal-Trade-Entry-Zonen (OTE). Das Tool verfügt über ein interaktives Hybrid-Kontrollsystem , das es Händlern ermöglicht, da
FREE
HTF Candle Insight EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Produktname: HTF Candle Insight (EurUsd) - Das große Bild sehen Beschreibung: WICHTIG: Diese Version funktioniert AUSSCHLIESSLICH mit dem EURUSD-Symbol. (Sie unterstützt alle Broker-Präfixe/Suffixe, z.B. pro.EURUSD, EURUSD.m, aber sie funktioniert NICHT mit Gold, Bitcoin oder anderen Paaren). Erleben Sie die volle Leistung von "HTF Candle Insight" komplett auf EURUSD! Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! Dieser Indikator ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe P
FREE
Risk Commander EurUsd
Adisorn Soodkanueng
Utilitys
Titel: Risk Commander Handelsassistent und Simulator Beschreibung: Risk Commander ist ein Handelsmanagement-Panel, das zur Unterstützung der manuellen Ausführung und Risikoberechnung entwickelt wurde. Er fungiert sowohl als Assistent für den Live-Handel als auch als Schulungsinstrument innerhalb des Strategy Testers. Produkt-Utility: Live-Assistent: Erleichtert die Handelsausführung durch automatische Positionsgrößen- und Risikomanagementberechnungen in Echtzeit. Schulungs-Simulator: Vollständig
FREE
Risk Commander
Adisorn Soodkanueng
Utilitys
Produktname: Risk Commander: Handelsassistent & Strategie-Simulator Risk Commander ist mehr als nur ein Handels-Panel - es ist ein komplettes manuelles Handels-Ökosystem . Er dient zwei leistungsstarken Zwecken: Live-Assistent: Hilft Ihnen bei der Ausführung von Geschäften mit Geschwindigkeit, Präzision und perfektem Risikomanagement in Echtzeitmärkten. Schulungs-Simulator: Vollständig kompatibel mit dem Strategietester (visueller Modus) , mit dem Sie den manuellen Handel mit historischen Daten
ChanLun Ultimate Structure
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
[ Titel] ChanLun Ultimate Structure: SMC & Interaktives Fibo-System [ Erschließen Sie das wahre Potenzial der Marktstrukturanalyse durch die Kombination der Präzision der ChanLun-Theorie (Bi, Duan, Zhongshu) mit modernen Smart Money-Konzepten (SMC) . Dieser Indikator geht über eine einfache Swing-Erkennung hinaus. Er visualisiert den Markt in drei verschiedenen Ebenen - Stift, Segment und Welle - und identifiziert dabei automatisch Handelszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit (Premium/Discount/OTE)
SMC Ultimate Structure Pro
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Titel: SMC Ultimate Structure Pro - Leistungsstarker Smart-Money-Indikator Überschrift: Das umfassendste und leichteste SMC-Tool auf dem Markt. Master Structure, Order Blocks und FVGs ohne Verzögerung. Überblick: SMC Ultimate Structure Pro ist ein fortschrittliches "All-in-One"-Tool für den institutionellen Handel, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die Wert auf Präzision und Leistung legen. Im Gegensatz zu anderen schweren Indikatoren, die Ihr Terminal einfrieren, wurde dieses Tool
HTF Candle Insight MT5
Adisorn Soodkanueng
Indikatoren
Titel: HTF Candle Insight - Sehen Sie das große Bild auf einem Chart Einleitung: Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! HTF Candle Insight ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe Preisaktionen direkt in Ihrem aktuellen Trading-Chart. Egal ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, die Kerzenstruktur im "Big Picture" zu sehen, ist entscheidend für die Identifizierung von Trends, Umkehrungen und Schlüsselniveaus (Support/Resistance). Hauptmerkmale: Doppeltes
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension