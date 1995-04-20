Titel: SMC Ultimate Structure Pro - Leistungsstarker Smart-Money-Indikator

Überschrift: Das umfassendste und leichteste SMC-Tool auf dem Markt. Master Structure, Order Blocks und FVGs ohne Verzögerung.

Überblick: SMC Ultimate Structure Pro ist ein fortschrittliches "All-in-One"-Tool für den institutionellen Handel, das für professionelle Trader entwickelt wurde, die Wert auf Präzision und Leistung legen. Im Gegensatz zu anderen schweren Indikatoren, die Ihr Terminal einfrieren, wurde dieses Tool von Grund auf neu entwickelt, um selbst auf älteren Laptops oder VPS-Umgebungen keine Verzögerung zu verursachen.

Es bildet automatisch komplexe Marktstrukturen (Swing & Internal), Orderblöcke mit hoher Wahrscheinlichkeit, Fair Value Gaps und Premium/Discount-Zonen ab, so dass Sie sich ganz auf Ihre Ausführung konzentrieren können.

EXKLUSIV: Performance-First-Architektur Wir haben die üblichen "Lag"-Probleme gelöst, die bei Standard-SMC-Indikatoren auftreten. Dieses Tool ist auf Geschwindigkeit optimiert:

Smart Object Caching: Reduziert MT4 API-Aufrufe um über 80%. Der Indikator sucht auf intelligente Weise nach vorhandenen Objekten (ObjectFind) und aktualisiert nur die notwendigen Preis/Zeit-Koordinaten, wodurch redundante Berechnungen während des Live-Handels vermieden werden. Anti-Freeze-Logik: Eingebaute Sicherheitsgrenzen für komplexe Schleifenberechnungen (wie die FVG-Minderungshistorie). Sie können Tausende von Bars laden, ohne dass Ihre Plattform abstürzt oder "Not Responding"-Fehler auftauchen. Effizienter Speicher: Die optimierte Array-Verarbeitung sorgt für eine minimale RAM-Nutzung und eignet sich daher perfekt für Multi-Chart-Setups und VPS mit geringer Speicherkapazität.

💎 Hauptmerkmale:

1. Duale Marktstruktur-Abbildung

Swing-Struktur (Major): Identifizieren Sie den Makrotrend mit klaren BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) Kennzeichnungen.

Identifizieren Sie den Makrotrend mit klaren BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) Kennzeichnungen. Interne Struktur (Minor): Visualisieren Sie die fraktale Natur des Marktes, um frühe Einstiegsmöglichkeiten innerhalb des Haupttrends zu finden.

Visualisieren Sie die fraktale Natur des Marktes, um frühe Einstiegsmöglichkeiten innerhalb des Haupttrends zu finden. Starke vs. Schwache Punkte: Kennzeichnet automatisch starke Hochs/Tiefs und schwache Hochs/Tiefs auf der Grundlage von Strukturbrüchen.

2. Intelligente Orderblöcke (OB)

Erkennt hochwahrscheinliche Swing- und interne Orderblöcke.

Auto-Bereinigung: Order-Blöcke werden automatisch aus dem Chart entfernt, sobald sie entschärft sind, damit Ihr Arbeitsbereich sauber bleibt.

Order-Blöcke werden automatisch aus dem Chart entfernt, sobald sie entschärft sind, damit Ihr Arbeitsbereich sauber bleibt. Momentum-Filterung: Enthält eine Logik zur Identifizierung gültiger OB-Kerzen auf der Grundlage der Preisbewegung.

3. Fair-Value-Lücken (FVG)

Automatische Erkennung von Ungleichgewichten/Liquiditätslücken.

Automatischer Schwellenwert: Berechnet die Gap-Größe dynamisch anhand der ATR-Logik.

Berechnet die Gap-Größe dynamisch anhand der ATR-Logik. Mitigation Check: Erweitert FVG-Boxen, bis der Preis die Lücke schließt.

4. Premium- und Discount-Zonen

Zeichnet den Gleichgewichtsbereich der aktuellen Handelsseite.

Hilft Ihnen, "teure" (Premium) Zonen zum Verkauf und "billige" (Discount) Zonen zum Kauf zu identifizieren.

5. Multi-Timeframe Dashboard (MTF)

Zeigt die Höchst- und Tiefstwerte des Vortags, der Woche und des Monats (PDHL, PWHL, PMHL) als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsebenen an.

⚙️ Anpassung:

Volle Kontrolle: Schalten Sie jede Funktion ein/aus (Struktur, OB, FVG, Zonen, MTF).

Schalten Sie jede Funktion ein/aus (Struktur, OB, FVG, Zonen, MTF). Visuelle Stile: Passen Sie Farben, Linienstile, Breiten und Transparenz für jedes Element an, um es an Ihr Chartthema anzupassen.

Holen Sie sich noch heute den professionellen Vorsprung mit SMC Ultimate Structure Pro!