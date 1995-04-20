MACD Arrows indicator

MACD Crossover Arrows & Alert ist ein MT4 (MetaTrader 4)-Indikator und kann mit allen Forex-Handelssystemen/-Strategien zur zusätzlichen Bestätigung von Handelseintritten oder -austritten auf dem Aktien- und Devisenmarkt verwendet werden.

Dieser mt4-Indikator liefert einKAUFEN-Signal, wenn die MACD-Hauptlinie über der MACD-Signallinie kreuzt. Er zeigt auch einVerkaufssignalan, wenn dieMACD-Hauptlinie unterhalb der MACD-Signalliniekreuzt .





STRATEGIE

Händler können die MACD-Signalwarnungen aus einem Diagramm mit einem höheren Zeitrahmen als Haupttrendrichtung verwenden. Händler können andere Signale aus den Charts mit niedrigerem Zeitrahmen verwenden, um die besten Einstiegssignale zu identifizieren. Wenn der MACD zum Beispiel ein KAUFEN-Signal im H4-Chart liefert, kann der

Händler nur die KAUFEN-Signale aus einem M30-Chart handeln. In diesem Fall kann er die VERKAUFSSIGNALE ignorieren. Auf diese Weise wird der H4-Chart effektiv mit einem M30-Chart gehandelt.





Eingaben

Einstellungen MACD;

Einstellungen 2MA;

AlertOn - Alarme aktivieren;

Alarme aktivieren; EmailAlert - E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren;

E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren; PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;



