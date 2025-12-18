PA PRO EurUsd

Titel: Price Action Pro - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Reversal Scanner

"Erleben Sie die volle Leistung von 'Price Action Pro' komplett auf EURUSD!"

Produktübersicht: Price Action Pro ist nicht nur ein weiterer Candlestick-Muster-Indikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehr-Setups zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei jedem Muster Spam-Signale aussenden, verwendet Price Action Pro einen intelligenten Swing-Filter, um sicherzustellen, dass Muster nur bei gültigen Swing-Hochs oder -Tiefs erkannt werden.

In Kombination mit Multi-Timeframe (MTF) -Fähigkeiten und Dynamic ATR Sizing passt sich dieses Tool an die sich verändernde Marktvolatilität an und liefert zuverlässige, nicht nachmalende Signale.

Hauptmerkmale:

100%ige Nicht-Neubildung: Signale erscheinen ausschließlich auf dem geschlossenen Bar . Sobald ein Signal gebildet wird, verschwindet oder verschiebt es sich nicht mehr.

Signale erscheinen ausschließlich auf dem . Sobald ein Signal gebildet wird, verschwindet oder verschiebt es sich nicht mehr. Intelligente Swing-Filterung: Der Indikator überprüft die Marktstruktur (LookBackLeft), um sicherzustellen, dass Kaufsignale bei Swing-Lows und Verkaufssignale bei Swing-Highs auftreten.

Der Indikator überprüft die Marktstruktur (LookBackLeft), um sicherzustellen, dass Kaufsignale bei Swing-Lows und Verkaufssignale bei Swing-Highs auftreten. 5 leistungsstarke Muster: Erkennung von Engulfing, Reversal Bar, Pin Bar, Morning/Evening Star und Gap Reversal (Climax).

Erkennung von Engulfing, Reversal Bar, Pin Bar, Morning/Evening Star und Gap Reversal (Climax). Multi-Timeframe-Scanning: Jedes Muster kann so eingestellt werden, dass es unabhängig von einem bestimmten Zeitrahmen gescannt wird (z. B. Suche nach Pin Bars auf H4 bei gleichzeitiger Betrachtung des M15-Charts).

Jedes Muster kann so eingestellt werden, dass es unabhängig von einem bestimmten Zeitrahmen gescannt wird (z. B. Suche nach Pin Bars auf H4 bei gleichzeitiger Betrachtung des M15-Charts). Dynamische ATR-Größenanpassung: Die Anforderungen an die Mustergröße nutzen die ATR, um "Störkerzen" und kleine, unbedeutende Muster herauszufiltern.

Die Anforderungen an die Mustergröße nutzen die ATR, um "Störkerzen" und kleine, unbedeutende Muster herauszufiltern. Vollständiges Alarmsystem: Umfasst Pop-up-Warnungen und mobile Push-Benachrichtigungen, sobald ein Signal geschlossen wird.

Unterstützte Patterns:

Engulfing: Klassisches Momentum-Verschiebungsmuster. Reversal Bar: Scharfe Ablehnungskerzen. Pin Bar: Lange Dochtabstoßung, die auf gefangene Händler hinweist. Morning/Evening Star: Eine starke 3-Balken-Umkehrformation. Gap-Umkehrung: Erkennt Erschöpfungslücken, die normalerweise am Ende von Trends auftreten.

Parameter:

InpLookBackLeft: Die Anzahl der Bars, die auf ein Swing High/Low geprüft werden sollen (höherer Wert = weniger, aber stärkere Signale).

PA_ATR_Periode: Zeitraum für die Berechnung der dynamischen Kerzengröße.

Signal_TF_...: Wählen Sie den spezifischen Zeitrahmen für jedes Muster aus (für den aktiven Chart auf aktuell eingestellt).

UsePushNotification / UseAlert: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Alarmtypen.

Empfehlungen: