PA PRO EurUsd
- Indikatoren
- Adisorn Soodkanueng
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 20 Dezember 2025
Titel: Price Action Pro - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Reversal Scanner
"Erleben Sie die volle Leistung von 'Price Action Pro' komplett auf EURUSD!"
Produktübersicht: Price Action Pro ist nicht nur ein weiterer Candlestick-Muster-Indikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehr-Setups zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei jedem Muster Spam-Signale aussenden, verwendet Price Action Pro einen intelligenten Swing-Filter, um sicherzustellen, dass Muster nur bei gültigen Swing-Hochs oder -Tiefs erkannt werden.
In Kombination mit Multi-Timeframe (MTF) -Fähigkeiten und Dynamic ATR Sizing passt sich dieses Tool an die sich verändernde Marktvolatilität an und liefert zuverlässige, nicht nachmalende Signale.
Hauptmerkmale:
- 100%ige Nicht-Neubildung: Signale erscheinen ausschließlich auf dem geschlossenen Bar. Sobald ein Signal gebildet wird, verschwindet oder verschiebt es sich nicht mehr.
- Intelligente Swing-Filterung: Der Indikator überprüft die Marktstruktur (LookBackLeft), um sicherzustellen, dass Kaufsignale bei Swing-Lows und Verkaufssignale bei Swing-Highs auftreten.
- 5 leistungsstarke Muster: Erkennung von Engulfing, Reversal Bar, Pin Bar, Morning/Evening Star und Gap Reversal (Climax).
- Multi-Timeframe-Scanning: Jedes Muster kann so eingestellt werden, dass es unabhängig von einem bestimmten Zeitrahmen gescannt wird (z. B. Suche nach Pin Bars auf H4 bei gleichzeitiger Betrachtung des M15-Charts).
- Dynamische ATR-Größenanpassung: Die Anforderungen an die Mustergröße nutzen die ATR, um "Störkerzen" und kleine, unbedeutende Muster herauszufiltern.
- Vollständiges Alarmsystem: Umfasst Pop-up-Warnungen und mobile Push-Benachrichtigungen, sobald ein Signal geschlossen wird.
Unterstützte Patterns:
- Engulfing: Klassisches Momentum-Verschiebungsmuster.
- Reversal Bar: Scharfe Ablehnungskerzen.
- Pin Bar: Lange Dochtabstoßung, die auf gefangene Händler hinweist.
- Morning/Evening Star: Eine starke 3-Balken-Umkehrformation.
- Gap-Umkehrung: Erkennt Erschöpfungslücken, die normalerweise am Ende von Trends auftreten.
Parameter:
- InpLookBackLeft: Die Anzahl der Bars, die auf ein Swing High/Low geprüft werden sollen (höherer Wert = weniger, aber stärkere Signale).
- PA_ATR_Periode: Zeitraum für die Berechnung der dynamischen Kerzengröße.
- Signal_TF_...: Wählen Sie den spezifischen Zeitrahmen für jedes Muster aus (für den aktiven Chart auf aktuell eingestellt).
- UsePushNotification / UseAlert: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Alarmtypen.
Empfehlungen:
- Funktioniert am besten bei den wichtigsten Währungspaaren, Gold (XAUUSD) und Indizes.
- Empfohlene Timeframes: M15, H1, H4.
- Kombinieren Sie die Signale mit Ihrer eigenen Support/Resistance-Analyse für maximale Genauigkeit.
It's so good that I don't understand why it's free. Brilliant work. Thank you.