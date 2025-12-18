PA PRO EurUsd

Titel: Price Action Pro - Fortgeschrittener Multi-Timeframe Reversal Scanner

"Erleben Sie die volle Leistung von 'Price Action Pro' komplett auf EURUSD!"

Produktübersicht: Price Action Pro ist nicht nur ein weiterer Candlestick-Muster-Indikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Umkehr-Setups zu erkennen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die bei jedem Muster Spam-Signale aussenden, verwendet Price Action Pro einen intelligenten Swing-Filter, um sicherzustellen, dass Muster nur bei gültigen Swing-Hochs oder -Tiefs erkannt werden.

In Kombination mit Multi-Timeframe (MTF) -Fähigkeiten und Dynamic ATR Sizing passt sich dieses Tool an die sich verändernde Marktvolatilität an und liefert zuverlässige, nicht nachmalende Signale.

Hauptmerkmale:

  • 100%ige Nicht-Neubildung: Signale erscheinen ausschließlich auf dem geschlossenen Bar. Sobald ein Signal gebildet wird, verschwindet oder verschiebt es sich nicht mehr.
  • Intelligente Swing-Filterung: Der Indikator überprüft die Marktstruktur (LookBackLeft), um sicherzustellen, dass Kaufsignale bei Swing-Lows und Verkaufssignale bei Swing-Highs auftreten.
  • 5 leistungsstarke Muster: Erkennung von Engulfing, Reversal Bar, Pin Bar, Morning/Evening Star und Gap Reversal (Climax).
  • Multi-Timeframe-Scanning: Jedes Muster kann so eingestellt werden, dass es unabhängig von einem bestimmten Zeitrahmen gescannt wird (z. B. Suche nach Pin Bars auf H4 bei gleichzeitiger Betrachtung des M15-Charts).
  • Dynamische ATR-Größenanpassung: Die Anforderungen an die Mustergröße nutzen die ATR, um "Störkerzen" und kleine, unbedeutende Muster herauszufiltern.
  • Vollständiges Alarmsystem: Umfasst Pop-up-Warnungen und mobile Push-Benachrichtigungen, sobald ein Signal geschlossen wird.

Unterstützte Patterns:

  1. Engulfing: Klassisches Momentum-Verschiebungsmuster.
  2. Reversal Bar: Scharfe Ablehnungskerzen.
  3. Pin Bar: Lange Dochtabstoßung, die auf gefangene Händler hinweist.
  4. Morning/Evening Star: Eine starke 3-Balken-Umkehrformation.
  5. Gap-Umkehrung: Erkennt Erschöpfungslücken, die normalerweise am Ende von Trends auftreten.

Parameter:

  • InpLookBackLeft: Die Anzahl der Bars, die auf ein Swing High/Low geprüft werden sollen (höherer Wert = weniger, aber stärkere Signale).
  • PA_ATR_Periode: Zeitraum für die Berechnung der dynamischen Kerzengröße.
  • Signal_TF_...: Wählen Sie den spezifischen Zeitrahmen für jedes Muster aus (für den aktiven Chart auf aktuell eingestellt).
  • UsePushNotification / UseAlert: Aktivieren oder deaktivieren Sie bestimmte Alarmtypen.

Empfehlungen:

  • Funktioniert am besten bei den wichtigsten Währungspaaren, Gold (XAUUSD) und Indizes.
  • Empfohlene Timeframes: M15, H1, H4.
  • Kombinieren Sie die Signale mit Ihrer eigenen Support/Resistance-Analyse für maximale Genauigkeit.

László Varga
142
László Varga 2025.12.21 08:53 
 

It's so good that I don't understand why it's free. Brilliant work. Thank you.

Adisorn Soodkanueng
897
Antwort vom Entwickler Adisorn Soodkanueng 2025.12.22 08:02
Thank you for your review! I noticed that you have already purchased the full version as well – I truly appreciate your trust and support. I made this free version powerful because I believe traders should see real results before investing. I am very happy that it proved its value to you. Wishing you great success with the full version!
