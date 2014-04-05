HTF Candle Insight MT5

Titel: HTF Candle Insight - Sehen Sie das große Bild auf einem Chart

Einleitung: Hören Sie auf, ständig zwischen den Tabs zu wechseln! HTF Candle Insight ermöglicht Ihnen die Visualisierung von Higher Timeframe Preisaktionen direkt in Ihrem aktuellen Trading-Chart. Egal ob Sie Scalper, Daytrader oder Swingtrader sind, die Kerzenstruktur im "Big Picture" zu sehen, ist entscheidend für die Identifizierung von Trends, Umkehrungen und Schlüsselniveaus (Support/Resistance).

Hauptmerkmale:

  • Doppeltes HTF-Overlay: Zeigen Sie bis zu 2 verschiedene höhere Zeitrahmen gleichzeitig an (z.B. H4- und D1-Kerzen auf einem M15-Chart).

  • Intelligente EMA-Integration: Enthält 3 anpassbare EMAs (Exponential Moving Averages), die aus dem Higher Timeframe berechnet werden, so dass Sie die wahre Trendrichtung des HTF erkennen können.

  • Vollständig anpassbar: Passen Sie Kerzenbreite, Farben, hohle/feste Körper und Dochte an Ihr Chartthema an.

  • Handels-Dashboard: Eingebauter Countdown-Timer (für aktuelle und HTF-Kerzen) und Echtzeit-Spread-Monitor.

  • Preis-Aktion bereit: Perfekt für die Identifizierung von "Power of 3" (PO3) Setups, Orderblocks und Marktstrukturverschiebungen, ohne Ihren Einstiegszeitrahmen zu verlassen.

Einstellungen & Eingaben:

  • HTF-Einstellungen: Wählen Sie bestimmte Zeitrahmen, die Anzahl der anzuzeigenden Kerzen und die Farben für Bull/Bear-Kerzen.

  • EMA-Einstellungen: Aktivieren/Deaktivieren Sie bis zu 3 EMAs, legen Sie Zeiträume und Farben fest.

  • Anzeige-Einstellungen: Steuern Sie Kerzenbreite, Lücke und Beschriftungstypen (Zeit/Datum/Auto).

  • Timer: Benutzerdefinierte Eckpositionierung und Schriftgröße.

Warum sollten Sie diesen Indikator wählen? Er vereinfacht Ihren Analyseprozess. Sie müssen nicht mehr raten, wo der Tagesschluss oder die H4-Eröffnung liegt, sondern sehen es visuell genau dort, wo Sie Ihre Trades ausführen.

