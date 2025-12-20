Price Time Pro Monitor

Titel: Price Time Pro Monitor - Der ultimative mehrdimensionale Chartwächter

Price Time Pro Monitor ist nicht einfach nur ein weiteres Preis- und Countdown-Tool, sondern eine hochentwickelte Daten-Engine für professionelle Trader, die Präzision und Multi-Timeframe-Bewusstsein auf einen Blick benötigen.

Was ist der Unterschied zu Standardindikatoren?

  1. Smart RSI Engine (Multi-TF): Überwachen Sie die RSI-Levels für M15, H1 und H4 direkt in Ihrem aktuellen Chart. Sie müssen nicht mehr zwischen den Zeitrahmen wechseln, sondern erhalten sofortige visuelle Warnungen, wenn der RSI der höheren Periode die Zonen "überkauft" oder "überverkauft" erreicht.

  2. Kerzen-Konvergenzmarker: Ausschließlich für M5-Händler optimiert. Sie markiert automatisch H4-, H1- und M30-Kerzenabschlüsse auf Ihrem Chart und hilft Ihnen, "Volatilitätsfallen" bei wichtigen Zeitübergängen zu vermeiden.

  3. Adaptive UI (Auto-Kontrast): Der Indikator erkennt auf intelligente Weise den Hintergrund Ihres Charts. Unabhängig davon, ob Sie ein dunkles oder helles Thema verwenden, werden die großen (18px) Beschriftungen automatisch die Farben wechseln, um eine perfekte Lesbarkeit zu gewährleisten.

  4. Custom Daily Open:Das Problem des "Broker Time Offset" wurde behoben . Legen Sie Ihre eigene Serverzeit für die Daily Open-Linie fest, um sie mit New York, London oder Ihrer persönlichen Strategie in Einklang zu bringen.

  5. Hohe Sichtbarkeit von Bid/Ask: Präzise Linien mit anpassbaren Alarmen für die letzten Sekunden einer Kerze.

Hauptmerkmale:

  • Große, hochauflösende Preis- und Countdown-Anzeige.

  • Gestapelte visuelle RSI-Warnungen, um den Handel gegen den Trend zu verhindern.

  • Automatische Bereinigung, um Ihre Charts frei von Verzögerungen zu halten.

Verbessern Sie Ihr Handelserlebnis
Dieser Monitor wird kostenlos zur Verfügung gestellt , um der Community zu helfen, mit besseren Daten zu handeln. Wenn Sie auf der Suche nach einem professionellen Ausführungstool sind, das diese Daten ergänzt, lade ich Sie ein, Sentinel Pro kennenzulernen - mein Flaggschiff-Handelspanel, das für fortschrittliches Risikomanagement und blitzschnelle Ausführung entwickelt wurde.

👉 Erleben Sie Sentinel Pro hier: https://www.mql5.com/en/market/product/158289


Empfohlene Produkte
Symbol Cost Info
Opeyemi Fuad Anokwu
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Symbol Cost Info MT5" vor - Ihr ultimatives Werkzeug, um auf dem Devisenmarkt die Nase vorn zu haben! Dieser innovative Indikator wurde entwickelt, um Trader mit Echtzeit-Kosteninformationen direkt auf ihren Charts zu versorgen. Hier erfahren Sie, warum jeder Trader den "Symbol Cost Info MT5" in seinem Arsenal braucht: Spread-Überwachung in Echtzeit : Behalten Sie den Spread für jedes Währungspaar genau im Auge und stellen Sie sicher, dass Sie zum günstigsten Ze
FREE
Multi Symbol Trailing
Vladimir Karputov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm „   Multi Symbol Trailing   “ verschiebt den Stop Loss für alle Positionen, die derzeit offen sind (Multi Symbol Trailing). Es soll in erster Linie den manuellen Handel unterstützen. Es gibt keine Einschränkungen für das Dienstprogramm, weder durch den Namen des Währungspaares noch durch die individuelle Kennung (Magic-Nummer) - das Dienstprogramm verarbeitet absolut alle Positionen, die derzeit offen sind. Die Maßeinheit für die Parameter „   Trailing Stop   “ und „   Trailin
FutureProfile
Gennady Sergienko
Indikatoren
Idee Die Idee ist - es scheint mir, dass genau um 10:00 EURUSD immer nach oben geht. Wie kann dies überprüft werden? Dieser Indikator analysiert die historischen Daten zur gleichen Tageszeit über die letzten N Tage und zeigt an: ProbUp - die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer bestimmten Anzahl von Balken (HorizonBars ) der Preis höher sein wird; ZEdge - die "Stärke" des Signals = durchschnittliche Bewegung / Streuung. Dies ermöglicht es Ihnen zu verstehen: "In 70 % der Fälle hat sich der Mark
FREE
Breakeven line calculator
Wafa Mohammed Omar Abou Alwafa
5 (2)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt das Niveau der Break-Even-Linie für die Gesamtzahl der offenen Positionen des aktuellen Symbols mit P/L-Wert und Gesamtvolumen an. Dieser Indikator ist hilfreich, um das Ausstiegsniveau bei der Verwendung einer Handelsgitterstrategie zu bestimmen. Der Stil der Breakeven-Linie ist anpassbar, um die Farbe, Linienform und Schriftgröße der Positionsbeschreibung zu wählen. Senden Sie eine mobile Benachrichtigung, wenn ein positives P/L-Ziel überschritten wird.
FREE
Trend Catalyst Pro
Marco Scherer
Indikatoren
Trend Catalyst Pro Professioneller Multi-Trendindikator mit 7-facher Bestätigung, Smart Alerts, News-Übersicht und integriertem Dashboard für MetaTrader 5. Trend Catalyst Pro fasst die Signale von gleich sieben bewährten Marktindikatoren in einem einzigen, klaren Score zusammen. Statt dir jeden Indikator einzeln anzusehen, bekommst du ein sichtbares Ergebnis auf der Chartkerze: Pfeile und Text wie zum Beispiel „6/7 LONG“ oder „7/7 SHORT“ Farbcodierte Kerzen je nach Stärke des Signals Ein Dashboa
FREE
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Utilitys
Echtzeit-Spread-Anzeigetool Ein Echtzeit-Spread-Display-Tool ist eine spezielle Software oder Anwendung, die Händlern und Anlegern sofortige Live-Daten zum Spread - der Differenz zwischen dem Geldkurs (dem Preis, zu dem Käufer bereit sind, einen Vermögenswert zu kaufen) und dem Briefkurs (dem Preis, zu dem Verkäufer bereit sind, ihn zu verkaufen) - für verschiedene Finanzinstrumente liefert. Dieses Tool ist auf Märkten wie Devisen (FX), Aktien, Futures und Kryptowährungen, wo Preisschwankungen
Justo mini indice
Pedro Augusto Escoque Marin
Indikatoren
Dieser Indikator berechnet den fairen Preis des Mini-Index (WIN) auf der Grundlage von fundamentalen Marktdaten und zeigt ihn im Chart an. Darüber hinaus zeichnet er automatisch prozentuale Unterstützungs- und Widerstandslinien ein, die Ihnen helfen, wichtige Preiszonen zu visualisieren. Es ist, als hätte man ein finanzielles Lineal auf dem Chart, das einem objektiv und unter Berücksichtigung des makroökonomischen Szenarios zeigt, wo der Preis "sein sollte"! Der Indikator verwendet eine Preisfo
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indikatoren
Genauigkeit M1 Scalper MT5 - Scalping-Indikator ÜBERBLICK Accuracy M1 Scalper ist ein technischer Indikator, der für Scalping auf dem M1-Zeitrahmen im MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Indikator bietet eine schnelle Signalgenerierung für kurzfristige Handelsgelegenheiten mit Fokus auf schnellem Ein- und Ausstieg. SCALPING-METHODIK Signalgenerierung - Schnelle Indikatorberechnungen - Mehrfaches Bestätigungssystem - Niedrige Latenzzeit bei der Signalübermittlung - Analyse der Preisentwicklun
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Indikatoren
TrendView Ultimate - Ein komplettes Handelssystem für Trendklarheit, Gewinneinsicht und strategische Einstiege TrendView Ultimate ist ein professionelles Handelssystem, das Händlern dabei hilft, die Trendrichtung, hochwertige Einstiegsmöglichkeiten und potenzielle Ausstiegsmöglichkeiten mit Klarheit, Vertrauen und messbarer Leistung zu erkennen. TrendView Ultimate ist mehr als nur ein Trendindikator: Es bietet Signale, die sich nicht wiederholen, dynamisches visuelles Feedback und ein leistun
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experten
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indikatoren
Betreten Sie die Welt des Devisenhandels mit Zuversicht, Klarheit und Präzision mit Gold Indicator , einem Tool der nächsten Generation, das Ihre Handelsleistung auf die nächste Stufe hebt. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade erst mit dem Devisenhandel beginnen, Gold Indicator liefert Ihnen leistungsstarke Erkenntnisse und hilft Ihnen, intelligenter und nicht härter zu handeln. Der Gold Indicator basiert auf der bewährten Synergie dreier fortschrittlicher Indikatoren und k
Magic Storm MT5
Reni
5 (1)
Experten
Beste getestete Paare :- Step Index (kann auch für andere Paare verwendet werden, bei denen der Spread am niedrigsten ist) Wie funktioniert der Magic Storm Der Magic Storm wird nur ausgelöst, wenn der anfängliche Handel zu einem Verlustgeschäft wird. Wenn der ursprüngliche Handel ein profitabler Handel ist oder vom Händler geschlossen wurde, muss der Magic Storm nicht ausgelöst werden. Nehmen wir an, der ursprüngliche Handel war ein 1-Lot-Kaufhandel mit einer Recovery Zone Range Pips von
Safety Control MT5 Prop Firm
Matteo Serpe
Utilitys
Sicherheitskontrolle: Ihre ultimative Gleichgewichtsmanagement-Lösung für die Herausforderungen in der Prop-Firma Überblick Sind Sie es leid, Ihre Handelsaktivitäten bei Prop Trading Challenges manuell zu überwachen? Lernen Sie Safety Control kennen, einen fortschrittlichen Expert Advisor für MetaTrader 5, der Ihre Art zu handeln für immer verändern wird. Diese firmeneigene Software soll Ihnen helfen, Ihren Kontostand während Prop Firm Challenges mühelos zu verwalten. Merkmale Automatisierte Dra
Red Zone Monitor
Tatsuya Otani
Indikatoren
RED ZONE Monitor Loss-Cut- & Break-Even-Risiko-Monitor für Averaging-Trader (MT5) RED ZONE Monitor ist ein Risikomanagement-Indikator für Trader, die Mittelwertbildung, Scaling-in oder mehrere offene Positionen nutzen. Er zeigt visuell an: Die Risikozone für die Verlustbegrenzung (Liquidation) Der Break-Even-Preis Basierend auf den aktuellen offenen Positionen, Lots und Margin-Bedingungen Dieser Indikator liefert keine Einstiegssignale. Er verspricht keine Gewinne. Er zeigt an , wo Ihr Konto ta
Visual Tiger Speed Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visueller Tiger-Geschwindigkeitsindikator: Entfesseln Sie die Kraft der Marktgeschwindigkeit Für eine einmalige Zahlung von $30 erhalten Sie einen lebenslangen Vorsprung, um explosive Marktbewegungen zu erkennen, bevor sie passieren. Haben Sie genug von nachlaufenden Indikatoren, die Ihnen nur zeigen, was bereits geschehen ist? Der Visual Tiger Speed Indicator ist ein Werkzeug der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um die wahre, ungefilterte Geschwindigkeit der Preisbewegung zu messen,
FTU Trend Pilot
James Erasmus
Indikatoren
Trend-Pilot Indikator für die mt5 Plattform, kann allein für den Handel verwendet werden, am besten in Kombination mit anderen Indikatoren Entwickelt, getestet und verwendet mit einem EA/Algo ohne Probleme. Produkte auf Chartpfeil für Einstiegssignal oder Setup/Einstieg mit Retrace Merkmale: Verkaufs- und Kaufpfeile Visuelle und akustische Warnung Trendfortsetzung / Frühes Trendwechselsignal Alle Zeitrahmen, kein Repaint, schnelles Laden Verwendung: Dieser Indikator kann für die meisten Anla
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Smart Fair Value Gap Pro
Joao Luiz Savioli Filho
Indikatoren
Erschließen Sie die Leistungsfähigkeit von Smart Money Concepts (SMC) mit dem saubersten FVG-Indikator auf dem Markt. Smart FVG Pro ist nicht nur ein weiterer Gap-Detektor. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die das Rauschen herausfiltern und sich auf Umkehrzonen mit hoher Wahrscheinlichkeit konzentrieren müssen. Im Gegensatz zu Standardindikatoren, die Ihr Chart mit jeder kleinen Lücke überladen, verwendet Smart FVG Pro eine fortschrittliche Filterlogik (Trend + Volatilität) und ein
RQL Trend Board
Zoltan Nagy
Indikatoren
RQL Trend Board - Beschreibung RQL Trend Board ist ein einfaches, aber leistungsstarkes Multi-Timeframe-Trend-Dashboard. Es zeigt die aktuelle Markttendenz über mehrere Zeitrahmen gleichzeitig an, wobei eine interne Trendklassifizierungsmethode verwendet wird. Jeder Zeitrahmen wird als farbiger Kasten angezeigt: Grün - bullische Tendenz → nach Long-Setups Ausschau halten Gelb - Range / unklar → keine Handelszone Rot - bearische Tendenz → nach Short-Setups Ausschau halten Der Indikator
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
XagusdHamzai85pattern
Denis Hamza
Indikatoren
XagusdHamzai85pattern – Visueller Pattern-Detektor für XAGUSD XagusdHamzai85pattern ist ein rein visueller Expert Advisor , der für die fortgeschrittene technische Analyse von Silber (XAGUSD) entwickelt wurde. Der EA führt keine automatischen Trades aus : Sein Zweck besteht darin, Price-Action-Pattern klar und unmittelbar direkt im Chart darzustellen , wodurch er sich ideal für Backtests, Pattern-Analysen und die Unterstützung manueller Handelsentscheidungen eignet. Erkannte Pattern Der EA erken
Multi timeframe Ichimoku Assistant MT5
Amir Atif
5 (2)
Utilitys
50% Rabatt. Ursprünglicher Preis: $60 Ichimoku Assistant ist ein Multi-Timeframe-Panel und Alarmsystem, das alle Timeframes nach mehreren Regeln für verschiedene Ichimoku-Strategien durchsucht. Der Ichimoku-Indikator hat 5 verschiedene Linien, darunter Tenkan-sen, Kijun-sen, Senku Span A, Senku Span B und Chikou Span. Dieser Scanner prüft den Status dieser Linien im Vergleich zueinander und gibt Warnmeldungen auf der Grundlage der von Ihnen ausgewählten Regeln aus. Wenn Sie Ichimoku Kinko Hyo i
Haven Stop Loss Hunter
Maksim Tarutin
4 (2)
Indikatoren
Haven Stop Loss Hunter Indicator Präzises Werkzeug zur Analyse von Schlüsselbereichen. Entwickelt für Trader, die die Preisdynamik besser verstehen und ihre Handelsentscheidungen verbessern möchten. Weitere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Hilft, schnell wichtige Preisextreme zu finden. Identifizierung von potenziellen Ausbruchsniveaus (Sweep) Erkennt Momente, in denen der Preis versucht, ein Niveau zu durchbrechen, es aber nicht schafft, und signalisiert eine mögliche Umkehr oder Fortsetzu
FREE
Currency Power Meter MT5
Vu Trung Kien
5 (2)
Indikatoren
Currency Power Meter zeigt die Stärke der Hauptwährungen gegeneinander an. Der Indikator zeigt die relative Stärke einer Währung/eines Paares zum aktuellen Zeitpunkt in einem bestimmten Zeitraum an (H4, täglich, wöchentlich, monatlich). Er ist nützlich für Daytrader, Swingtrader und Positionshändler mit geeigneten Zeitoptionen. Die Währungsstärke ist der wahre Grund für den Markttrend: Die stärkste Währung gegenüber der schwächsten Währung wird sich zu einem trendstärksten Paar verbinden. Wie wi
Order and Risk Management MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für automatisches Auftrags- und Risikomanagement. Ermöglicht es Ihnen, das Maximum aus den Gewinnen herauszuholen und Ihre Verluste zu begrenzen. Erstellt von einem praktizierenden Trader für Trader. Das Dienstprogramm ist einfach zu bedienen und funktioniert mit allen Marktaufträgen, die manuell von einem Händler oder mit Hilfe von Beratern eröffnet wurden. Kann Trades nach magischer Zahl filtern. Das Dienstprogramm kann mit einer beliebigen Anzahl von Aufträgen gleichzeitig arb
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indikatoren
Ultimativer Boom- und Crash-Indikator Der ultimative Boom- und Crash-Indikator ist ein von Coetsee Digital entwickeltes, hochmodernes Tool zur Identifizierung potenzieller Spike-Gelegenheiten auf dem Markt. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die sich auf synthetische Deriv- und Weltrade-Märkte konzentrieren. Er ist optimiert, um ausschließlich auf den 3-Minuten- (M3), 5-Minuten- (M5), 15-Minuten- (M15), 30-Minuten- (M30) und 1-Stunden-Zeitrahmen (H1) zu funktionieren und unterstützt
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indikatoren
Gold Venamax – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indika
Tiger Lite
Dang Cong Duong
Utilitys
Tiger Lite stellt die Geschichte der Ein- und Ausstiegsaufträge nach. Das Ziel ist, dass Sie ihre Strategie begreifen können, wie Sie spielen. CSV-Format Unterstützung für WEB, MT4 und MT5 Plattformen. Die Abfolge der Schritte ist auf dem Foto beschrieben. Hinweis: Bitte wählen Sie das vorhandene Datum und Symbol in der CSV-Datei. Für MT4/5, exportieren Sie die historischen Daten und kopieren Sie die Datensätze in Excel, speichern Sie sie mit der Erweiterung CSV. Für MT4/MT5/WEB, speichern Sie
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Sentinel Pro
Feng Wu
Utilitys
Produktname: Sentinel Pro (Trend-Scan & Unsichtbares Risikomanagement-Terminal)   Manuelles Trading neu definiert: Die All-in-One-Lösung von der Trendidentifikation bis zur unsichtbaren Risikokontrolle. Sentinel Pro ist nicht nur ein Trading-Panel, es ist Ihr intelligenter Co-Pilot. Es kombiniert marktweites Trend-Scanning auf Basis linearer Regression, unsichtbare Stop-Losses auf institutionellem Niveau, Multi-Chart-Synchronisation und ein automatisches Risikosystem. Entwickelt für professio
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension