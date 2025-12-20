Titel: Price Time Pro Monitor - Der ultimative mehrdimensionale Chartwächter

Price Time Pro Monitor ist nicht einfach nur ein weiteres Preis- und Countdown-Tool, sondern eine hochentwickelte Daten-Engine für professionelle Trader, die Präzision und Multi-Timeframe-Bewusstsein auf einen Blick benötigen.

Was ist der Unterschied zu Standardindikatoren?

Smart RSI Engine (Multi-TF): Überwachen Sie die RSI-Levels für M15, H1 und H4 direkt in Ihrem aktuellen Chart. Sie müssen nicht mehr zwischen den Zeitrahmen wechseln, sondern erhalten sofortige visuelle Warnungen, wenn der RSI der höheren Periode die Zonen "überkauft" oder "überverkauft" erreicht. Kerzen-Konvergenzmarker: Ausschließlich für M5-Händler optimiert. Sie markiert automatisch H4-, H1- und M30-Kerzenabschlüsse auf Ihrem Chart und hilft Ihnen, "Volatilitätsfallen" bei wichtigen Zeitübergängen zu vermeiden. Adaptive UI (Auto-Kontrast): Der Indikator erkennt auf intelligente Weise den Hintergrund Ihres Charts. Unabhängig davon, ob Sie ein dunkles oder helles Thema verwenden, werden die großen (18px) Beschriftungen automatisch die Farben wechseln, um eine perfekte Lesbarkeit zu gewährleisten. Custom Daily Open:Das Problem des "Broker Time Offset" wurde behoben . Legen Sie Ihre eigene Serverzeit für die Daily Open-Linie fest, um sie mit New York, London oder Ihrer persönlichen Strategie in Einklang zu bringen. Hohe Sichtbarkeit von Bid/Ask: Präzise Linien mit anpassbaren Alarmen für die letzten Sekunden einer Kerze.

Hauptmerkmale:

Große, hochauflösende Preis- und Countdown-Anzeige.

Gestapelte visuelle RSI-Warnungen, um den Handel gegen den Trend zu verhindern.

Automatische Bereinigung, um Ihre Charts frei von Verzögerungen zu halten.

Verbessern Sie Ihr Handelserlebnis

Dieser Monitor wird kostenlos zur Verfügung gestellt , um der Community zu helfen, mit besseren Daten zu handeln. Wenn Sie auf der Suche nach einem professionellen Ausführungstool sind, das diese Daten ergänzt, lade ich Sie ein, Sentinel Pro kennenzulernen - mein Flaggschiff-Handelspanel, das für fortschrittliches Risikomanagement und blitzschnelle Ausführung entwickelt wurde.

