Sentinel Pro

  • Utilitys
  • Feng Wu
  • Version: 55.21
  • Aktualisiert: 19 Dezember 2025
  • Aktivierungen: 5

Produktname: Sentinel Pro (Trend-Scan & Unsichtbares Risikomanagement-Terminal)

🔥 Manuelles Trading neu definiert: Die All-in-One-Lösung von der Trendidentifikation bis zur unsichtbaren Risikokontrolle.

Sentinel Pro ist nicht nur ein Trading-Panel, es ist Ihr intelligenter Co-Pilot. Es kombiniert marktweites Trend-Scanning auf Basis linearer Regression, unsichtbare Stop-Losses auf institutionellem Niveau, Multi-Chart-Synchronisation und ein automatisches Risikosystem. Entwickelt für professionelle Trader, die höchste Effizienz und Kapitalsicherheit fordern.

Verabschieden Sie sich von mühsamen Berechnungen und blindem Marktbeobachten. Lassen Sie Sentinel für sich wachen.

🌟 Kernfunktionen Highlights

  1. 🚀 Intelligenter Trend-Scanner (TrendScan Technology) Das Gehirn von Sentinel Pro. Er zeigt nicht nur Preise an, sondern filtert die besten Handelsinstrumente basierend auf Algorithmen des M5-Zyklus.

    • Logik: Das System analysiert in Echtzeit das Verhältnis der Steigung der linearen Regression (letzte 20 Kerzen) zur Average True Range (ATR).
    • 5-Status-Erkennung:
      • ↑ Strong Up : Starkes Momentum, ideal für Trend-Breakouts.
      • ↗ Channel Up : Aufwärtskanal, ideal für Käufe bei Rücksetzern (Dips).
      • ≈ Shock : Seitwärtsphase/Konsolidierung, Abwarten empfohlen.
      • ↘ Channel Down : Abwärtskanal, ideal für Verkäufe bei Erholungen.
      • ↓ Strong Down : Starker Verkaufsdruck, ideal für Trend-Shorts.
    • Smart Score: Bewertung basierend auf "Volatilitätseffizienz" (ATR/Spread). Je höher der Punktwert, desto besser das Verhältnis von Bewegungspotenzial zu Kosten. Die Liste wird automatisch sortiert.

  2. 🛡️ Unsichtbarer Stop-Loss & Backup-System (Stealth Security) Schützen Sie Ihre Orders vor "Stop-Hunting" und extremen Marktbewegungen.

    • Virtual SL: Die Stop-Linie läuft nur lokal; der Broker sieht sie nicht. Eine Ausführung erfolgt nur, wenn der Schlusskurs die Linie überschreitet, was "Dochte" (falsche Ausbrüche) filtert.
    • Backup SL: Ein serverseitiger "Hard Stop" (basierend auf ATR oder Punkten) als letzte Verteidigungslinie gegen Internet- oder Stromausfälle.

  3. ⚖️ Interaktives Risikomanagement (Drag & Trade)

    • WYSIWYG: Klicken Sie auf  Risk , und eine orangefarbene Risikolinie erscheint.
    • Automatische Lot-Berechnung: Ziehen Sie die Linie an Ihren gewünschten Stop-Loss-Punkt, und das Panel berechnet automatisch die exakte Positionsgröße basierend auf Ihrem eingestellten  Risk % . Kein Taschenrechner nötig.
    • Pending Orders: Klicken Sie auf  Pend  und ziehen Sie die gestrichelte Linie, um Pending Orders (Buy Stop/Limit wird automatisch erkannt) zu erstellen.

  4. 🔗 Multi-Chart-Synchronisation (Sync Master) Für Multi-Timeframe-Analysten.

    • Symbol-Sync: Wechseln Sie das Symbol im Panel-Menü, und alle offenen Charts wechseln zu diesem Symbol.
    • Zeichnungs-Sync (Draw Sync): Zeichnen Sie in einem Chart (Linien, Rechtecke, Fibo), und diese werden sofort auf alle anderen Zeitrahmen dieses Symbols übertragen.

  5. 📉 Täglicher Risikoschutz (Daily Risk Guard) Der Wächter Ihrer Trading-Psychologie.

    • Legen Sie maximale Tagesverluste und Gewinnziele fest.
    • Sobald die Schwelle erreicht ist, schließt das Panel Positionen und sperrt Handelsfunktionen, um emotionales Trading zu verhindern.

  6. 🎨 Immersives visuelles Erlebnis

    • 4 Designs: Classic White, Deep Space, Ocean Blue, Future Tech.
    • Integrierte Indikatoren: MA, VWAP (mit 3-Standardabweichungsbändern) und Anzeige der Handelshistorie.

📊 Schnellfunktionen der Tasten

  • AutoBE: Automatisches Break-Even.
  • Trail: Trailing Stop.
  • Close Win/Loss: Nur Gewinner oder nur Verlierer schließen.
  • Symbol Menu: Dropdown-Menü mit Scan-Ergebnissen und Trendpfeilen.

 Empfohlene Einstellungen

  • InpRiskPercent : 1.0 (Empfohlenes Risiko pro Trade 1%)
  • InpUseVirtual : true (Unsichtbaren Stop aktivieren)
  • InpUseDayLimit : true (Tageslimit aktivieren)

Empfohlene Produkte
Golden Retriever
Alexander Daneel Muller
Experten
Golden Retriever ist bis heute einer meiner besten EAs. Ich bin seit 17 Jahren Vollzeit-Trader. Meine Methoden drehen sich alle um kleine Gewinne, Short-Trades und geringes Risiko. Meine Erfahrung zeigt, dass 2-3% monatlicher Gewinn mit einer Kombination von Handelssystemen der beste Weg ist, um eine lange und effektive Karriere im Handel zu haben. Es wurde auf der Grundlage von 17 Jahren Erfahrung im Live-Handel mit der Mean-Revision-Strategie entwickelt und nur die besten Paare und Technik
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experten
Crash5 EA, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot wird in Ihrem Scalping Entscheidungsfindung mit seinen eigenen TP (Take Profit) und SL (Stop-Loss) mit dem Trail-Stop, wenn im Gewinn helfen. Dies ist ein Trend-basierte Spike-Catching, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf der Kerze Stick-Muster geöffnet und ges
Auto SL TP adjustable
Rattanon Hirunyakarn
Utilitys
Geben Sie manuell den Preis für eine Kauf- oder Verkaufsposition ein. Dieser EA öffnet automatisch 3 Orders und auch 3 Pending (In deposited position) = Insgesamt 6 Orders mit einem Klick Bitte sehen Sie sich den Screenshot oder die Videos für weitere Erklärungen an. - Einfaches Verwalten Ihrer verschiedenen Aufträge. - Schnell in der Änderung für SL und TP. - Die SL und TP können je nach individueller Technik geändert werden.
Gold Titan MT5
Viktoriia Liubchak
Experten
Der Gold Titan ist ein automatischer Trading Advisor für die MetaTrader-Plattform, der speziell für das Instrument XAU/USD (Gold) entwickelt wurde. Er analysiert Marktdaten und führt Trades basierend auf vordefinierten Parametern aus, um Händler in ihrem Entscheidungsprozess zu unterstützen. Hauptmerkmale: - Optimiert für XAU/USD Entwickelt mit Blick auf die Volatilität des Goldes, so dass es für den Handel mit dem Gold/USD-Paar geeignet ist. - Kombinierte Marktanalyse Verwendet eine Mischung a
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitys
Talents ATR Scalper Dienstprogramm (MT5) Das Talents ATR Scalper Utility ist ein professionelles Handelsausführungs- und Management-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Inspiriert vom biblischen Gleichnis der Talente , wurde dieses Dienstprogramm entwickelt, um Händlern zu helfen, ihr Potenzial mit präziser Risikokontrolle, Einfachheit mit einem Klick und fortschrittlicher Automatisierung zu vervielfachen. Ganz gleich, ob Sie mit Devisen, Gold oder Indizes handeln, dieses Tool sorgt für
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experten
Scalping-Bot für das Paar Gold/Dollar (XAU/USD) - eine leistungsstarke und vielseitige Lösung für Trader, die in einem dynamischen Markt maximale Effizienz bieten soll. Dieser Bot wurde speziell für das Scalping entwickelt: Er analysiert Preisänderungen und platziert Trades, noch bevor bedeutende Marktbewegungen einsetzen. So kann er sich frühzeitig vorteilhafte Positionen sichern und selbst aus kleinsten Marktschwankungen Kapital schlagen. Hauptmerkmale: Flexibilität: Passt sich allen Marktbedi
Wolseley Panel MT5 FREE
Walter Wolseley Pessoa Batista De Lima
Utilitys
WOLSELEYs Handelspanel - BASIC - - Sie können mich gerne über Instagram @walter_robos oder Whatsapp/Telegramm +5592981173937 kontaktieren . Sehen Sie sich Ihre Historie strukturiert und detailliert an, mit Effizienz- und Gewinnrate, getrennt nach Tag, Woche, Monat und Gesamtbetrag, sowie Details zu Vermögenswerten, Serverzeit und laufenden Positionen und Aufträgen. Dieses Panel wurde mit Blick auf HEDGE-Konten entwickelt, kann aber auch problemlos auf NETTING-Konten verwendet werden. In der PR
Expert TP SL v04
Mikhail Ostashov
Utilitys
Expert TP SL v04 - Professioneller Handelsassistent mit KI-Motivationssystem Fortgeschrittenes manuelles Trading-Tool mit automatischem Risikomanagement, Overtrading-Schutz und intelligenter psychologischer Unterstützung für diszipliniertes Trading. PRODUKTÜBERSICHT Expert TP SL v04 ist ein umfassender Handelsassistent, der für manuelle Händler entwickelt wurde, die emotionale Disziplin beibehalten und gleichzeitig Risikoberechnungen automatisieren möchten. Es handelt sich nicht nur um ein we
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Experten
HINWEIS: FÜR EINSTELLUNGEN UND TECHNISCHEN SUPPORT FINDEN SIE HIER UNSEREN SMART MONEY TELEGRAM LINK: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk WAS IST SMART MONEY EA? Smart Money EA ist nicht nur ein weiterer Handelsroboter. Es ist ein hochpräziser Trendfolge-EA, der das Smart Money-Konzept, die Preisbewegung und das Marktmomentum nutzt, um Trades mit außergewöhnlicher Genauigkeit einzugehen." Es ist Ihre All-in-One-Lösung für den Handel mit EURUSD, Rohöl, Nasdaq 100, Deutschland 40 und sogar Volatilität
SmartRAL
Jemy Yeferson Dimu Ludji
Utilitys
SmartRAL (Smart Risk Auto-Lot EA) SmartRAL: Der ultimative Risiko & Lot Management Expert Advisor (EA) SmartRAL ist ein unverzichtbares Werkzeug für Händler, die ein präzises Risikomanagement und eine automatisierte Positionsgrößenbestimmung im MetaTrader 5 benötigen. Hören Sie auf, Ihre Lotgröße zu erraten und überlassen Sie dem Algorithmus die Berechnungen. Dieser EA ermöglicht es Ihnen, mit Zuversicht zu handeln, indem er Ihr Risiko bei jedem einzelnen Handel garantiert und gleichzeitig absol
Automatic TP and SL
Dushshantha Rajkumar Jayaraman
Utilitys
TradeGuard von Chart Walker TradeGuard ist ein MT5 Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihr Handelserlebnis zu verbessern, indem er die wichtigsten Aspekte des Handelsmanagements automatisiert. Dieser EA zeichnet sich durch die effiziente Verwaltung von Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) aus und bietet einen nahtlosen und intelligenten Ansatz für Trailing Stops. Eines der herausragenden Merkmale von TradeGuard ist der Smart Trailing Stop, der den Trailing-Abstand dynamisch an die Markt
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
Lock Bot
Artem Alekseev
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde entwickelt, um automatisch eine "Locking"-Position aufrechtzuerhalten und sie bei Bedarf wieder zu öffnen, was für Positionserhaltungs- und Schutzstrategien geeignet ist. Ein einfaches Dienstprogramm (im Folgenden "Bot" genannt), das eine Locking-Strategie mit einem unendlich nachladbaren Locking-Trade umsetzt. Wie der Bot funktioniert: - Nach dem Start wählen Sie einen Kauf- oder Verkaufsauftrag mit einem bestimmten TP - Setzen Sie den SL-Parameter für den Locking Tr
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
Experten
TP & SL nach Preis festlegen – Automatischer Order-Modifier für MT5 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Preisniveaus für jede Order ️ Funktioniert mit allen Paaren und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieser Expert Advisor ermöglicht es dir, exakte Take-Profit- (TP) und Stop-Loss- (SL) Levels mit direkten Preiswerten festzulegen (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte, keine Pips. Nur sauberes, präzises Trade-Management für alle Orders oder gefiltert nach Chart oder Magic Num
Golden Crucible
Wilna Barnard
Experten
Limited-Time Promotion – Price Increases on 1 January Take advantage of this special offer before the price returns to $199 . Begrenzte Aktion für Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA! Golden Crucible - Advanced Gold Scalping EA Golden Crucible ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Händlern zu helfen, den schnellen und volatilen Goldmarkt zu navigieren. Mit präzise entwickelten Algorithmen und intelligentem Risikomanagement zielt dieser EA darauf ab, kurzfristige Preisbe
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilitys
TRADE PANEL PRO - Fortschrittliches Risikomanagement für Prop-Firmen Professionelles Trading-Tool für Prop Trader und Einzelhändler SCHLÜSSEL-FEATURES DREI INTELLIGENTE GELDMANAGEMENT-MODI Normaler Modus: Traditionelle manuelle Loseingabe Risiko % Modus: Automatische Berechnung des Lots basierend auf dem Risikoprozentsatz des Kontos Festgelegter Verlust-Modus: Automatische Berechnung des Lots auf der Grundlage des maximalen USD-Verlusts HANDELSLINIEN - VISUELLE AUFTRAGSPLATZIERUNG Zeichnen Sie
FREE
Turtle BTC Trend H4 Pro
Xin Yue
Experten
EINFÜHRUNGSANGEBOT: $99 (Der Preis steigt nach den ersten 10 Verkäufen auf $199) Turtle Six Pattern Pro: Die Evolution der Trendfolge für Bitcoin Dieser Expert Advisor (EA) ist keine einfache Kopie der klassischen Turtle-Trading-Regeln. Es handelt sich um eine komplette Neuentwicklung, die speziell für die hohe Volatilität von Bitcoin (BTCUSD) optimiert wurde. Wir kombinieren den klassischen Donchian-Channel-Ausbruch mit einem proprietären Marktstruktur-Filter (Six-Pattern) . Ziel ist es, das
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
Experten
Exclusive Imperium MT5 — Automatisiertes Handelssystem Exclusive Imperium MT5 ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, basierend auf Marktanalyse-Algorithmen und Risikomanagement. Der EA arbeitet vollständig automatisch und erfordert nur minimale Eingriffe durch den Trader. Achtung! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf , um die Einrichtungshinweise zu erhalten! WICHTIG: Alle Beispiele, Screenshots und Tests dienen ausschließlich Demonstrationszwecken. Wenn ein bestimmtes Währungspaar bei e
EA SB8 Panel Trade
Juan Manuel Bernal Martin
Utilitys
SB-8 - Manuelles Handelspanel mit festem Risiko und Visualisierung im TradingView-Stil für MT5 SB-8 ist ein fortschrittliches manuelles Handelspanel für MetaTrader 5 , das entwickelt wurde, um Trades visuell, schnell und ohne Berechnungen auszuführen. Es wurde speziell für Trader entwickelt, die von TradingView kommen und die MT5 oft verwirrend finden, wenn es um Risikomanagement und Handelsvisualisierung geht. Mit SB-8 müssen Sie keine Losgrößen, Prozentsätze oder Risiken berechnen . Sie versch
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experten
Ilan für MetaTrader 5 Durch die Verwendung der virtuellen Trades wird der Handel in beide Richtungen (Kauf und Verkauf) gleichzeitig möglich. Dies ermöglicht es den Benutzern, die beliebte Strategie für die Nettobuchhaltung von Positionen, die von MetaTrader 5 angewendet wird, anzupassen. Einstellungen des Expert Advisors Die Einrichtung des Expert Advisors ist einfach. Dennoch stehen alle wichtigen Einstellungen der Strategie zur Anpassung zur Verfügung. Verfügbare Werkzeuge: Eindeutige MagicN
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experten
Mango Scalper ist ein vollautomatischer Scalping-Roboter, der eine sehr gute und intelligente Ausbruchsstrategie, fortschrittliches Geldmanagement und probabilistische Analyse verwendet. Am effektivsten in den Preiskonsolidierungsphasen, die den Großteil der Marktzeit einnehmen. Hat sich auf realen Konten mit einem ausgezeichneten Risiko-Ertrags-Verhältnis bewährt. Benötigt keine erzwungene Optimierung, was der Hauptfaktor für seine Zuverlässigkeit und die Garantie für stabile Gewinne in der Zuk
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Vixy 10 EA
Wayne Ysel
1 (1)
Experten
VOLATILATIE 10 Vixy 10, ist ein automatischer Roboter, der das Niveau der professionellen Entscheidung hat, wenn ein Handel ohne jede Emotion zu nehmen. Der Bot hilft Ihnen bei Ihrer Scalping-Entscheidung mit seinem eigenen TP (Take Profit). Dies ist ein Abwärtstrend basiert Scalping, suchen auf was passiert in Echtzeit-Charts keine Wiederholung von Signalen. Der Roboter hilft bei der Entscheidungsfindung auf die Kerze Stick-Muster geöffnet und geschlossen lat Preis mit Hilfe von RSI, MA und Ich
Argo Gold Edition MT5
Encho Enev
Experten
Hallo Trader! Ich stelle Ihnen Argo Gold Edition MT5 vor - einen Experten für den Goldhandel, der auf die Besonderheiten der Goldbewegungen auf den internationalen Märkten zugeschnitten ist. Die Grundlage seiner Logik ist, dass er profitablen Mustern folgt, die aus vergangenen Perioden stammen. Die mathematischen Algorithmen basieren auf der Korrelation zwischen den Werten der verwendeten Indikatoren und der entsprechenden Bewegung des Goldpreises. Der Experte ist auf der Grundlage der ARGO-Seri
Bitcoin Quantum Hedge
Cameron Reece Allcock
4.25 (4)
Experten
Dieses EA definiert Vielseitigkeit neu, indem es vollständig anpassbare Modi, dynamisches Risikomanagement und Echtzeit-Wiederherstellungsprotokolle bietet, sodass Sie in der sich schnell verändernden Handelswelt immer einen Schritt voraus sind. Der Preis steigt auf 400 $, nachdem die ersten 5 Käufe abgeschlossen sind Private Nachricht für Set-Dateien. Unvergleichliches adaptives Risikomanagement & Hedging-Strategie: Zwei Hedge-Modi: Wählen Sie zwischen einem konservativen oder aggressiven
Neo Breakout MT5
Mathewstwapalisha Mulwafu
Experten
Breakout EA basiert auf einer fortschrittlichen Strategie , die Markteintrittssignale erzeugt, wenn der Preis eine Grenze einer bestimmten Preisspanne überschreitet. Die Daten wurden über 15 Jahre lang gesammelt, um die Modellstrategie zu erstellen. Die Strategie, filtert falsche Signale und führt technische Analyse und berücksichtigt nur die Ausbrüche, die das beste Ergebnis zeigen . Es verwendet ein System der Filterung falsche Signale. Der EA verwendet einen fortschrittlichen adaptiven Trai
ATT Close Buttons Panel
Andrew Fedotov
Utilitys
Das Close Buttons Utility ist ein kompaktes und flexibles MQL5-Dienstprogramm zur manuellen Verwaltung von Positionen und Pending Orders direkt aus dem Chart. Das Panel ermöglicht das Schließen von Ordergruppen und Positionen für das aktuelle Symbol oder eine Gruppe ausgewählter Symbole mit nur einem Klick. Es funktioniert mit allen Orders sowie mit einer festgelegten Liste von Magic Numbers oder manuellen Orders. Das Panel lässt sich minimieren oder auf dem Bildschirm verschieben. Helle und du
The AInalyzer Automated AI Chart Analysis
Maurice Tusche
5 (1)
Utilitys
Chart-Analyse auf Profi-Niveau – KI-gestützt & visuell aufbereitet The AInalyzer ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Marktstrukturen analysiert und automatisch visuelle Objekte direkt auf Ihrem Chart platziert. Anstatt Charts stundenlang manuell zu untersuchen, erhalten Sie in kurzer Zeit eine klare Übersicht über Unterstützungen, Widerstände, Trendstrukturen und mögliche Handelszonen – nachvollziehbar, visuell markiert und jederzeit abrufbar. Earl
Lot calculator tool MT5
Ernestas Kvedaras
3.67 (3)
Utilitys
Eine stabilere MetaTrader 4 Version ist hier verfügbar: Lot Calculator Tool . Dieses Tool hilft Ihnen, das Risiko automatisch zu berechnen und zu verwalten, Aufträge bequem visuell zu platzieren, Aufträge zu planen, Stops nachzuziehen, sie in die Gewinnschwelle zu verschieben und vieles mehr. Funktionen Platzieren Sie Markt- oder Pending-Orders mit Hilfe von verschiebbaren Linien Aufträge einplanen Berechnen und begrenzen Sie das Risiko mit verschiedenen Methoden Aktuellen Spread sehen Zeit bi
Käufer dieses Produkts erwarben auch
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Utilitys
Achtung! Sie können sich die Funktionsweise des Programms in der kostenlosen Version YuClusters DEMO ansehen. YuClusters ist ein professionelles Marktanalysesystem. Der Händler hat einzigartige Möglichkeiten, den Fluss von Aufträgen, Handelsvolumina, Preisbewegungen mit Hilfe von verschiedenen Charts, Profilen, Indikatoren und grafischen Objekten zu analysieren. YuClusters arbeitet mit Daten, die auf Time&Sales- oder Tick-Informationen basieren, je nachdem, was in den Notierungen eines Finanzin
Live Forex Signals MT5
Denis Nikolaev
Utilitys
Live Forex Signals ist für den Handel mit den Signalen der Website konzipiert   https://live-forex-signals.com/en und https://foresignal.com/en . Live Forex Signal for MetaTrader 4   https://www.mql5.com/en/market/product/81445 Daten Username   und   Password   wenn Sie ein Abonnement für Websites haben live-forex-signals.com/foresignal.com . dann sollten Sie diese Optionen mit Ihren Anmeldeinformationen ausfüllen. Wenn es kein Abonnement gibt, lassen Sie die Felder leer; Comment   Kommentar z
Mentfx Mmanage mt5
Anton Jere Calmes
4.25 (8)
Utilitys
In dem hinzugefügten Video werden alle Funktionen, die Effektivität und die Einsatzmöglichkeiten des Trade Managers vorgestellt. Drag and Drop Trade Manager. Zeichnen Sie Ihren Einstieg und lassen Sie das Tool den Rest berechnen. Erweiterte Targeting- und Close-Anteile eines Trades direkt im Tool verfügbar (verwalten Sie Trades im Schlaf). Market-Order oder Limit-Order auf beiden Seiten mit faktorisiertem Spread. Zeichnen Sie einfach den Einstieg, das Tool erledigt den Rest. Hotkey-Setup macht e
Gann Model Forecast MT5
Kirill Borovskii
Utilitys
Ich präsentiere Ihnen ein leistungsfähiges Dienstprogramm zur Vorhersage der zukünftigen Entwicklung eines Vermögenswerts auf der Grundlage des Schwingungsgesetzes von W.D. Ganna. Dieses Dienstprogramm analysiert das ausgewählte Marktmodell und liefert Codes für mögliche zukünftige Marktbewegungsmuster. Wenn Sie den ausgewählten Code in das entsprechende Feld eingeben, erhalten Sie eine Prognose der möglichen Marktbewegung. Das Dienstprogramm hat die Möglichkeit, mehrere mögliche Prognosemodell
FTMO Protector 8
Vyacheslav Izvarin
Utilitys
SCHÜTZEN Sie Ihr FTMO-Konto auf einfachste Weise Must-Have Account Protector für jedes Prop-trading Konto und Herausforderung MT4 / MT5 Expert Advisor, der Ihr Forex Prop Trading Konto vor einem unerwarteten Drawdown schützt! FTMO Protector ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades verwalten und Ihren Gewinn und Verlust über mehrere Robots und Währungspaare mit einfachen Parametern und Einstellungen kontrollieren können. Verwenden Sie so viele EAs und Instrumente wie Sie benötigen, der Protector wir
Autogrids
Guilherme Emiliao Ferreira
5 (3)
Utilitys
Autogrids Autogrids EA ist ein hochmodernes Tool zur Handelsautomatisierung, das Devisenhändlern einen unvergleichlichen Vorteil auf dem Markt verschafft. Auf der Grundlage einer leistungsstarken quantitativen Strategie analysiert es die Häufigkeitsverteilung der täglichen Kursbewegungen und nutzt historische Daten, um ein hochoptimiertes operatives Raster zu erstellen. ️ Hauptmerkmale Dualer Strategie-Modus: Quantitatives oder manuelles Raster: Wählen Sie zwischen dem quantitativen Modus,
GT Trade Manager
Alexander Martin Koenig
Utilitys
Dieses Dienstprogramm wurde für Preisaktionsstrategien, Handelsflaggen und Retests entwickelt, wie z.B. Guerrilla Trading und ähnliche Strategien. Es erlaubt zu: Pending Orders für Retests zu platzieren (auf der Retest-Linie oder x PIPs von der Retest-Linie entfernt) Aufträge für Flaggenformationen zu platzieren Lotsizes auf der Grundlage von Kontogröße, Währungspaar und Risikoprozentsatz zu berechnen Trades aufteilen und mehrere Trades platzieren, wenn die Lotgröße die vom Broker vorgegebene ma
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitys
Produktserie unter dem Markennamen FiboPlusWave Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich. Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an. Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal. Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen). Merkmale : Ohne auf die Elliott-Wellen-Theorie einzugeh
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Utilitys
Wenn Sie Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen möchten, sehen Sie sich Folgendes an: die tägliche Markteröffnung, die klassischen Pivot-Levels, die Fibonacci-Pivot-Levels, die Trendlinien, die Fibonacci-Levels, die verbleibende Zeit bis zum Kerzenschluss und den aktuellen Spread. Wenn Sie Ihre Aufträge mit genau dem Lot platzieren möchten, das Ihrem gewünschten Stop-Loss-Risiko entspricht. Wenn Sie all dies und mehr mit nur einem Klick erledigen möchten, dann ist dies das perfekte Tool
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Utilitys
Die neue Version der MirrorSoftware 2021 wurde komplett neu geschrieben und optimiert. Diese Version muss nur auf einem einzelnen Diagramm geladen werden, da sie alle Aktionen auf jedem Symbol erkennen kann und nicht nur die Aktionen des Symbols, auf dem sie geladen ist. Auch die Grafiken und der Konfigurationsmodus wurden komplett neu gestaltet. Die MirrorSoftware besteht aus zwei Komponenten (alle Komponenten sind erforderlich, um zu funktionieren): MirrorController (freier Indikator): Diese
Virtual Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel. Wendet dynamische Level für das Setzen von Stop-Orders, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing Stop an, die für den Broker unsichtbar sind. Geeignet für die Zusammenarbeit mit allen Brokern, einschließlich US-Brokern mit einer FIFO-Anforderung. MT4-Version des Advisor-Links Deals können über Schaltflächen oder Linien geöffnet werden. Damit der Berater eine Position entlang der Linie eröffnen kann: Zeichnen Sie eine Linie auf dem Chart und benenn
GRID for MT5
Volodymyr Hrybachov
Utilitys
GRID for MT5 ist ein praktisches Tool für diejenigen, die mit einem Orderraster handeln, das für den schnellen und komfortablen Handel an den FOREX-Finanzmärkten entwickelt wurde. GRID für MT5 verfügt über ein anpassbares Panel mit allen notwendigen Parametern. Geeignet sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger. Funktioniert mit allen Brokern, einschließlich amerikanischer Broker mit einer FIFO-Anforderung - vor allem, um zuvor eröffnete Geschäfte abzuschließen. Das Orderraster kann ent
Price Data Record into EXCEL per Tick
Hao Zhang
Utilitys
1. Erfassen Sie die Preisdaten für jede Tick-Transaktion. Inhalt der Datendatei: "Tick time", "ASK price", "BID price", "SPREAD SPREAD", "Tick quoted quantity". 2. Erzeugen Sie in der Zwischenzeit eine Kursdaten-Datei mit einem 1-Minuten-Zeitraum. Inhalt der 1min-Datendatei: "ASK time", "ASK OPEN price", "ASK HIGH price", "ASK LOW price", "ASK CLOSE price", "BID time", "BID OPEN price", "BID HIGH price", "BID LOW price", "BID CLOSE price", "Tick quoted quantity". 3. Speichern Sie jeden Tag alle
Mt5BridgeBinary
Leandro Sanchez Marino
Utilitys
Ich habe seine kaufmännischen Strategien für Gebrauch von binäre in MT5 automatisiert und mit unserem Mt5BridgeBinary habe ich die Ordnungen an seine Rechnung von Binary gesendet und ich liste auf: beginnen Sie so von leichter zu handeln! Die sachkundigen Berater sind leicht zu gestalten zu optimieren und Kraftbeweise zu verwirklichen; außerdem können wir im Test seine Rentabilität langfristig schleudern, haben deshalb Mt5BridgeBinary geschaffen, um seine besten Strategien mit Binary zu verbin
Xrade EA
Yao Maxime Kayi
Utilitys
Xrade EA ist ein Expert Advisor als technischer Indikator. Für den kurzfristigen Handel ist es das Beste für die nächsten Vorhersagen des Trends des Marktes. +--------------------------------------------------------------------------------------- Sehr wichtig Unser Roboter (data anylizer) nimmt keinen Handelsvorgang vor. Wenn Sie nur unseren Roboter benutzen müssen Sie Ihre Positionen selbst einnehmen +--------------------------------------------------------------------------------------- D
Grid MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Utilitys
Das Dienstprogramm für den halbautomatischen Handel, die Auftragsverwaltung, kann auch verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen. Es hat die Funktion, den Drawdown auf dem Konto durch Überlappung unrentabler Aufträge zu reduzieren. Es kann mit manuellen Aufträgen, Aufträgen aus dem Panel oder Aufträgen arbeiten, die von einem anderen Expert Advisor geöffnet wurden. Es hat ein Minimum an Parametern, ist einfach zu konfigurieren, funktioniert mit einer beliebigen
IDEA Position Manager and Market Advisor
Mirko Bastianini
Utilitys
Neuigkeiten: IDEA 2.0 ist erschienen mit vielen neuen Funktionen, wie Telegram-Bot-Benachrichtigungen und Limits Order! Schaut euch das Changelog am Ende der Seite an (*). Hallo zusammen! hier findet ihr meinen Expert Advisor, genannt IDEA (Intelligent Detection & managEr Algorithm) . Kurz gesagt, mit dieser Software können Sie: Einen klaren Überblick über den Marktstatus haben, mit einem Hinweis auf den aktuellen Trend. Fügen Sie einfach die Symbole, die Sie überwachen möchten, zu Ihrer Markt
SystemLiveMxPips
Harold Alonso Hernandez
Utilitys
Automatisieren Sie Ihre Handelsstrategien mit unserem einfachen "puzzleartigen" Strategieerstellungstool . Erstellen Sie ganz einfach Strategien, die im Autopilot-Modus für Sie handeln . Sie können auch von anderen erstellte Strategien hochladen, wie z.B. die klassische Martingale-Strategie , um sie als Muster für Ihre eigene Strategie zu verwenden. Wichtigste Merkmale Erstellen Sie Ihre Strategie durch einfache Drag-and-Drop-Funktionen, ohne dass Sie Programmierkenntnisse benötigen. Lernen Si
Binance Full Trader
Arash Rezaeian
2 (1)
Utilitys
Binance Full Trader wurde für die Verbindung zu Ihrem Binance-Konto entwickelt und ermöglicht es Ihnen, Daten abzurufen, Preisdiagramme zu zeichnen und mit einer beliebigen Strategie durch einen Indikator zu handeln. Eine benutzerfreundliche Schnittstelle hat dafür entwickelt und hat versucht, den Zugang zu den notwendigen Informationen wie offene Aufträge und Wallet-Salden zu geben. - Es gibt zwei Beispielindikatoren (einen für Handelssignale und einen für Preise), die Sie unter diesen Links he
Nasdaq Piploader NY Open
Tawanda Tinarwo
Utilitys
PROMOTION!! $499 bis zum 1. März. Danach kostet der EA $1,050 Entwickelt und getestet seit über 3 Jahren, ist dies einer der sichersten EAs auf dem Planeten für den Handel der New York Open. Der Handel könnte nie einfacher sein. Handeln Sie an NASDAQ US30 (Dow Jones Industrial Average) S&P 500 Was macht der EA? Der EA öffnet eine Buy Stop Order und eine Sell Stop Order (mit SL und TP) auf beiden Seiten des Marktes nur wenige Sekunden vor der NY Open. Sobald einer der beiden Trades ausgelöst wir
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Utilitys
Speichern von Daten aus dem Orderbuch. Dienstprogramm für die Datenwiedergabe : https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Bibliothek zur Verwendung im Strategie-Tester : h ttps:// www.mql5.com/en/market/product/81409 Vielleicht erscheint dann eine Bibliothek zur Nutzung der gespeicherten Daten im Strategietester, je nach Interesse an dieser Entwicklung. Inzwischen gibt es Entwicklungen dieser Art, die Shared Memory verwenden, wenn nur eine Kopie der Daten im RAM liegt. Dies löst nicht nur d
Mt5 bot for Binance
Ugur Ucak
5 (2)
Utilitys
Mt5-Bot für Binance Future (Experte) Das System läuft auf dem Binance Future-Markt. Sie können es einfach in Ihren eigenen Code integrieren, um Vorgänge zu automatisieren. Manuelles Bedienfeld ist verfügbar. Hedge-Mod-kompatibel. Alle Operationen können manuell vom Bildschirm aus durchgeführt werden. Es ist der effektivste Weg, viele Kryptowährungen gleichzeitig zu kontrollieren. Der Bildschirm ist ein Vorlagentyp mit Binance-Bildschirm. Sie können die Vorlagendatei über den Link herunte
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
5 (1)
Utilitys
Anstatt sich an die Charts zu halten, sollten wir ALL IN ONE KEYLEVEL verwenden Ankündigung: Wir freuen uns, die neueste Version 14.02 des One In One Keylevel-Produkts ankündigen zu können. Dies ist ein zuverlässiges Produkt, das mit vielen neuen Funktionen und Verbesserungen aktualisiert wurde, um Ihre Arbeit einfacher und effizienter zu machen. Derzeit haben wir eine Sonderaktion für diese neue Version. Der aktuelle Sonderpreis beträgt $500, und es sind nur noch 32 Stück verfügbar. Danach stei
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
5 (1)
Utilitys
Der EA Protection Filter (hier in der MT4-Version ) bietet einen Nachrichtenfilter sowie einen Börsencrash-Filter, der in Kombination mit anderen EAs verwendet werden kann. Damit dient er als zusätzliche Schutzschicht für andere EAs, die solche Filter anbieten. Bei Backtest-Analysen meiner eigenen Nachtskalierer, die bereits einen Börsencrash-Filter verwenden, habe ich festgestellt, dass der historische Drawdown, insbesondere in Börsencrash-Phasen wie 2007-2008, durch die Verwendung eines solche
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
3 (2)
Utilitys
HEDGEN SIE IHREN WEG ZUM GEWINN BEI JEDEM HANDEL Wenn Sie denken, dass es schwierig ist zu bestimmen, in welche Richtung sich der Markt entwickeln wird, löst dieser Roboter das für Sie, indem er die Richtung ändert, je nachdem, in welche Richtung sich der Preis bewegt, sodass Sie gewinnen, egal in welche Richtung er sich bewegt. Hedge Ninja ist ein halbautomatisches Handelstool, das Sie mit den folgenden Hedge-Einstellungen einrichten. Wenn Sie ihm sagen, dass er handeln soll, kaufen oder verk
Shortcuts
Rouge Mouta
Utilitys
Am besten für die technische Analyse Sie können eine Tastenkombination für ein grafisches Werkzeug oder eine Chartsteuerung für die technische Analyse festlegen. Grafikdesignsoftware / CAD-ähnliche, reibungslose Zeichnungserfahrung. Am besten geeignet für Preisaktionshändler. Synchronisierung von Zeichnungsobjekten Sie müssen nicht immer wieder dieselbe Trendlinie auf anderen Charts zeichnen. Die Shortcuts erledigen das automatisch für Sie. Natürlich werden alle zusätzlichen Änderungen des Obje
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
Utilitys
Der Gold Instrument Scanner ist ein Chartmuster-Scanner, der Dreiecksmuster, fallende Keilmuster, steigende Keilmuster, Kanalmuster und so weiter erkennt. Gold Instrument Scanner verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Mustererkennung. Wir haben ihn jedoch so gestaltet, dass er einfach und intuitiv zu bedienen ist. Der Advanced Price Pattern Scanner zeigt Ihnen alle Muster in Ihrem Chart in einem effizienten Format für Ihren Handel. Sie müssen keine mühsame manuelle Mustererkennung meh
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
Utilitys
Gold Wire Trader MT5 handelt mit dem RSI-Indikator. Er bietet viele anpassbare RSI-Handelsszenarien und flexible Positionsmanagement-Einstellungen sowie viele nützliche Funktionen wie anpassbare Handelssitzungen, einen Martingale- und einen inversen Martingale-Modus. Der EA implementiert die folgenden Einstiegsstrategien, die nach Belieben aktiviert oder deaktiviert werden können: Handeln, wenn der RSI-Indikator überverkauft oder überkauft ist Handel, wenn der RSI von einem überverkauften ode
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
Utilitys
Gold Trend Scanner MT5 ist ein Multi-Symbol-Multi-Timeframe-Dashboard, das den Average True Range Indikatorwert in bis zu 28 Symbolen und 9 Timeframes in 3 Modi überwacht und analysiert: Es zeigt den ATR-Indikatorwert in allen Paaren und Zeitrahmen an und signalisiert, wenn der ATR-Wert innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein Maximum oder Minimum erreicht. Kurzfristiges ATR/Langfristiges ATR-Verhältnis: Es zeigt das Verhältnis von 2 ATRs mit unterschiedlichen Zeiträumen an. Es ist nützlich, u
Weitere Produkte dieses Autors
Price Time Pro Monitor
Feng Wu
Indikatoren
Titel: Price Time Pro Monitor - Der ultimative mehrdimensionale Chartwächter Price Time Pro Monitor ist nicht einfach nur ein weiteres Preis- und Countdown-Tool, sondern eine hochentwickelte Daten-Engine für professionelle Trader, die Präzision und Multi-Timeframe-Bewusstsein auf einen Blick benötigen. Was ist der Unterschied zu Standardindikatoren? Smart RSI Engine (Multi-TF): Überwachen Sie die RSI-Levels für M15, H1 und H4 direkt in Ihrem aktuellen Chart. Sie müssen nicht mehr zwischen den Ze
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension