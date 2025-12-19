Produktname: Sentinel Pro (Trend-Scan & Unsichtbares Risikomanagement-Terminal)

🔥 Manuelles Trading neu definiert: Die All-in-One-Lösung von der Trendidentifikation bis zur unsichtbaren Risikokontrolle.

Sentinel Pro ist nicht nur ein Trading-Panel, es ist Ihr intelligenter Co-Pilot. Es kombiniert marktweites Trend-Scanning auf Basis linearer Regression, unsichtbare Stop-Losses auf institutionellem Niveau, Multi-Chart-Synchronisation und ein automatisches Risikosystem. Entwickelt für professionelle Trader, die höchste Effizienz und Kapitalsicherheit fordern.

Verabschieden Sie sich von mühsamen Berechnungen und blindem Marktbeobachten. Lassen Sie Sentinel für sich wachen.

🌟 Kernfunktionen Highlights

🚀 Intelligenter Trend-Scanner (TrendScan Technology) Das Gehirn von Sentinel Pro. Er zeigt nicht nur Preise an, sondern filtert die besten Handelsinstrumente basierend auf Algorithmen des M5-Zyklus. Logik: Das System analysiert in Echtzeit das Verhältnis der Steigung der linearen Regression (letzte 20 Kerzen) zur Average True Range (ATR).

Das System analysiert in Echtzeit das Verhältnis der Steigung der linearen Regression (letzte 20 Kerzen) zur Average True Range (ATR). 5-Status-Erkennung: ↑ Strong Up : Starkes Momentum, ideal für Trend-Breakouts. ↗ Channel Up : Aufwärtskanal, ideal für Käufe bei Rücksetzern (Dips). ≈ Shock : Seitwärtsphase/Konsolidierung, Abwarten empfohlen. ↘ Channel Down : Abwärtskanal, ideal für Verkäufe bei Erholungen. ↓ Strong Down : Starker Verkaufsdruck, ideal für Trend-Shorts.

Smart Score: Bewertung basierend auf "Volatilitätseffizienz" (ATR/Spread). Je höher der Punktwert, desto besser das Verhältnis von Bewegungspotenzial zu Kosten. Die Liste wird automatisch sortiert. 🛡️ Unsichtbarer Stop-Loss & Backup-System (Stealth Security) Schützen Sie Ihre Orders vor "Stop-Hunting" und extremen Marktbewegungen. Virtual SL: Die Stop-Linie läuft nur lokal; der Broker sieht sie nicht. Eine Ausführung erfolgt nur, wenn der Schlusskurs die Linie überschreitet, was "Dochte" (falsche Ausbrüche) filtert.

Die Stop-Linie läuft nur lokal; der Broker sieht sie nicht. Eine Ausführung erfolgt nur, wenn der Schlusskurs die Linie überschreitet, was "Dochte" (falsche Ausbrüche) filtert. Backup SL: Ein serverseitiger "Hard Stop" (basierend auf ATR oder Punkten) als letzte Verteidigungslinie gegen Internet- oder Stromausfälle. ⚖️ Interaktives Risikomanagement (Drag & Trade) WYSIWYG: Klicken Sie auf Risk , und eine orangefarbene Risikolinie erscheint.

Klicken Sie auf Risk , und eine orangefarbene Risikolinie erscheint. Automatische Lot-Berechnung: Ziehen Sie die Linie an Ihren gewünschten Stop-Loss-Punkt, und das Panel berechnet automatisch die exakte Positionsgröße basierend auf Ihrem eingestellten Risk % . Kein Taschenrechner nötig.

Ziehen Sie die Linie an Ihren gewünschten Stop-Loss-Punkt, und das Panel berechnet automatisch die exakte Positionsgröße basierend auf Ihrem eingestellten Risk % . Kein Taschenrechner nötig. Pending Orders: Klicken Sie auf Pend und ziehen Sie die gestrichelte Linie, um Pending Orders (Buy Stop/Limit wird automatisch erkannt) zu erstellen. 🔗 Multi-Chart-Synchronisation (Sync Master) Für Multi-Timeframe-Analysten. Symbol-Sync: Wechseln Sie das Symbol im Panel-Menü, und alle offenen Charts wechseln zu diesem Symbol.

Wechseln Sie das Symbol im Panel-Menü, und alle offenen Charts wechseln zu diesem Symbol. Zeichnungs-Sync (Draw Sync): Zeichnen Sie in einem Chart (Linien, Rechtecke, Fibo), und diese werden sofort auf alle anderen Zeitrahmen dieses Symbols übertragen. 📉 Täglicher Risikoschutz (Daily Risk Guard) Der Wächter Ihrer Trading-Psychologie. Legen Sie maximale Tagesverluste und Gewinnziele fest.

Sobald die Schwelle erreicht ist, schließt das Panel Positionen und sperrt Handelsfunktionen, um emotionales Trading zu verhindern. 🎨 Immersives visuelles Erlebnis 4 Designs: Classic White, Deep Space, Ocean Blue, Future Tech.

Integrierte Indikatoren: MA, VWAP (mit 3-Standardabweichungsbändern) und Anzeige der Handelshistorie.

📊 Schnellfunktionen der Tasten

AutoBE: Automatisches Break-Even.

Automatisches Break-Even. Trail: Trailing Stop.

Trailing Stop. Close Win/Loss: Nur Gewinner oder nur Verlierer schließen.

Nur Gewinner oder nur Verlierer schließen. Symbol Menu: Dropdown-Menü mit Scan-Ergebnissen und Trendpfeilen.

✅ Empfohlene Einstellungen