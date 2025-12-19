Sentinel Pro
Produktname: Sentinel Pro (Trend-Scan & Unsichtbares Risikomanagement-Terminal)
🔥 Manuelles Trading neu definiert: Die All-in-One-Lösung von der Trendidentifikation bis zur unsichtbaren Risikokontrolle.
Sentinel Pro ist nicht nur ein Trading-Panel, es ist Ihr intelligenter Co-Pilot. Es kombiniert marktweites Trend-Scanning auf Basis linearer Regression, unsichtbare Stop-Losses auf institutionellem Niveau, Multi-Chart-Synchronisation und ein automatisches Risikosystem. Entwickelt für professionelle Trader, die höchste Effizienz und Kapitalsicherheit fordern.
Verabschieden Sie sich von mühsamen Berechnungen und blindem Marktbeobachten. Lassen Sie Sentinel für sich wachen.
🌟 Kernfunktionen Highlights
-
🚀 Intelligenter Trend-Scanner (TrendScan Technology) Das Gehirn von Sentinel Pro. Er zeigt nicht nur Preise an, sondern filtert die besten Handelsinstrumente basierend auf Algorithmen des M5-Zyklus.
- Logik: Das System analysiert in Echtzeit das Verhältnis der Steigung der linearen Regression (letzte 20 Kerzen) zur Average True Range (ATR).
- 5-Status-Erkennung:
- ↑ Strong Up : Starkes Momentum, ideal für Trend-Breakouts.
- ↗ Channel Up : Aufwärtskanal, ideal für Käufe bei Rücksetzern (Dips).
- ≈ Shock : Seitwärtsphase/Konsolidierung, Abwarten empfohlen.
- ↘ Channel Down : Abwärtskanal, ideal für Verkäufe bei Erholungen.
- ↓ Strong Down : Starker Verkaufsdruck, ideal für Trend-Shorts.
- Smart Score: Bewertung basierend auf "Volatilitätseffizienz" (ATR/Spread). Je höher der Punktwert, desto besser das Verhältnis von Bewegungspotenzial zu Kosten. Die Liste wird automatisch sortiert.
-
🛡️ Unsichtbarer Stop-Loss & Backup-System (Stealth Security) Schützen Sie Ihre Orders vor "Stop-Hunting" und extremen Marktbewegungen.
- Virtual SL: Die Stop-Linie läuft nur lokal; der Broker sieht sie nicht. Eine Ausführung erfolgt nur, wenn der Schlusskurs die Linie überschreitet, was "Dochte" (falsche Ausbrüche) filtert.
- Backup SL: Ein serverseitiger "Hard Stop" (basierend auf ATR oder Punkten) als letzte Verteidigungslinie gegen Internet- oder Stromausfälle.
-
⚖️ Interaktives Risikomanagement (Drag & Trade)
- WYSIWYG: Klicken Sie auf Risk , und eine orangefarbene Risikolinie erscheint.
- Automatische Lot-Berechnung: Ziehen Sie die Linie an Ihren gewünschten Stop-Loss-Punkt, und das Panel berechnet automatisch die exakte Positionsgröße basierend auf Ihrem eingestellten Risk % . Kein Taschenrechner nötig.
- Pending Orders: Klicken Sie auf Pend und ziehen Sie die gestrichelte Linie, um Pending Orders (Buy Stop/Limit wird automatisch erkannt) zu erstellen.
-
🔗 Multi-Chart-Synchronisation (Sync Master) Für Multi-Timeframe-Analysten.
- Symbol-Sync: Wechseln Sie das Symbol im Panel-Menü, und alle offenen Charts wechseln zu diesem Symbol.
- Zeichnungs-Sync (Draw Sync): Zeichnen Sie in einem Chart (Linien, Rechtecke, Fibo), und diese werden sofort auf alle anderen Zeitrahmen dieses Symbols übertragen.
-
📉 Täglicher Risikoschutz (Daily Risk Guard) Der Wächter Ihrer Trading-Psychologie.
- Legen Sie maximale Tagesverluste und Gewinnziele fest.
- Sobald die Schwelle erreicht ist, schließt das Panel Positionen und sperrt Handelsfunktionen, um emotionales Trading zu verhindern.
-
🎨 Immersives visuelles Erlebnis
- 4 Designs: Classic White, Deep Space, Ocean Blue, Future Tech.
- Integrierte Indikatoren: MA, VWAP (mit 3-Standardabweichungsbändern) und Anzeige der Handelshistorie.
📊 Schnellfunktionen der Tasten
- AutoBE: Automatisches Break-Even.
- Trail: Trailing Stop.
- Close Win/Loss: Nur Gewinner oder nur Verlierer schließen.
- Symbol Menu: Dropdown-Menü mit Scan-Ergebnissen und Trendpfeilen.
✅ Empfohlene Einstellungen
- InpRiskPercent : 1.0 (Empfohlenes Risiko pro Trade 1%)
- InpUseVirtual : true (Unsichtbaren Stop aktivieren)
- InpUseDayLimit : true (Tageslimit aktivieren)