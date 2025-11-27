🎯 ALGO Smart Flow Struktur-Indikator

Der ALGO Smart Flow Structure Indicator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die objektive Marktstrukturen nutzen. Vergessen Sie Rauschen und langsame Indikatoren; dieses Tool bietet Ihnen eine kristallklare, eindeutige Sicht auf strukturelle Ausbrüche über alle Zeitrahmen hinweg.

Basierend auf den strengen Regeln der ALGO Smart Flow-Methode filtert der Indikator interne Strukturen heraus und zeigt Ihnen nur die wichtigsten strukturellen Punkte (Swing Points) an, um sicherzustellen, dass Sie nur auf Ebenen handeln, auf denen wirklich Liquidität übertragen wird.

✨ Wichtigste Vorteile und Merkmale

Strukturelle Validierung: Zeigt nur die vom Algorithmus bestätigten Hochs und Tiefs an und eliminiert so Rauschen und irrelevante Dochte, die die meisten Händler verwirren.

Null Zweideutigkeit: Die Bestätigung eines neuen Strukturpunktes (Ende des Impulses) erfolgt ausschließlich mit dem Abschluss der gegenüberliegenden Kerze . Dadurch wird sichergestellt, dass die Struktur erst dann gezeichnet wird, wenn die Kerze vollständig geschlossen ist, wodurch ein erneutes Streichen oder eine vorzeitige Validierung vermieden wird.

Dynamische BOS-Erkennung (Break of Structure): Der letzte verletzte Strukturpunkt ändert automatisch die Farbe (standardmäßig Gelb) und signalisiert so die genaue Ebene, auf der der letzte Strukturbruch stattgefunden hat.

Visuelle Persistenz: Die Farbe des Ausbruchs bleibt auf diesem Niveau aktiv , bis der Markt den nächsten strukturellen Ausbruch vollzieht, so dass Sie den Liquiditätstransfer genau verfolgen können (Liquidity Sweep).

Multi-Zeitrahmen: Funktioniert perfekt mit jedem Währungspaar und Zeitrahmen im MetaTrader 5.

⚙️ Konfigurationsparameter (Eingaben)

Passen Sie das Erscheinungsbild des Indikators an Ihren Handelsstil an:

Parameter Typ Beschreibung Haupt-Einstellungen InpHistory Ganzzahl Anzahl der zu berechnenden historischen Balken. Erhöhen Sie diesen Wert, wenn Sie mehr Historien anzeigen lassen möchten. Visuelle Einstellungen (Punkte) InpColorHigh Farbe Farbe für strukturelle Highs (nicht verletzt) (z. B. Rot). InpColorLow Farbe Farbe für strukturelle Tiefstwerte (nicht verletzt) (z. B. Blau). InpColorBroken Farbe Farbe für den aktiven verletzten Punkt (BOS). Diese Farbe kennzeichnet die letzte Ebene, die gebrochen wurde (z. B. Gelb/Gold). InpGröße Ganzzahl Visuelle Dicke/Größe der Strukturpunkte (1 = dünn, 5 = sehr dick).

Vereinfachen Sie Ihre Analyse, handeln Sie mit der Logik des Algorithmus. Der ALGO Smart Flow Structure Indicator ist das unverzichtbare Werkzeug, um die institutionelle Strukturanalyse in Ihre tägliche Routine zu integrieren.