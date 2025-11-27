Algo Smart Flow Structure Indicator

🎯 ALGO Smart Flow Struktur-Indikator

Der ALGO Smart Flow Structure Indicator wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die objektive Marktstrukturen nutzen. Vergessen Sie Rauschen und langsame Indikatoren; dieses Tool bietet Ihnen eine kristallklare, eindeutige Sicht auf strukturelle Ausbrüche über alle Zeitrahmen hinweg.

Basierend auf den strengen Regeln der ALGO Smart Flow-Methode filtert der Indikator interne Strukturen heraus und zeigt Ihnen nur die wichtigsten strukturellen Punkte (Swing Points) an, um sicherzustellen, dass Sie nur auf Ebenen handeln, auf denen wirklich Liquidität übertragen wird.

✨ Wichtigste Vorteile und Merkmale

  • Strukturelle Validierung: Zeigt nur die vom Algorithmus bestätigten Hochs und Tiefs an und eliminiert so Rauschen und irrelevante Dochte, die die meisten Händler verwirren.

  • Null Zweideutigkeit: Die Bestätigung eines neuen Strukturpunktes (Ende des Impulses) erfolgt ausschließlich mit dem Abschluss der gegenüberliegenden Kerze. Dadurch wird sichergestellt, dass die Struktur erst dann gezeichnet wird, wenn die Kerze vollständig geschlossen ist, wodurch ein erneutes Streichen oder eine vorzeitige Validierung vermieden wird.

  • Dynamische BOS-Erkennung (Break of Structure): Der letzte verletzte Strukturpunkt ändert automatisch die Farbe (standardmäßig Gelb) und signalisiert so die genaue Ebene, auf der der letzte Strukturbruch stattgefunden hat.

  • Visuelle Persistenz: Die Farbe des Ausbruchs bleibt auf diesem Niveau aktiv, bis der Markt den nächsten strukturellen Ausbruch vollzieht, so dass Sie den Liquiditätstransfer genau verfolgen können (Liquidity Sweep).

  • Multi-Zeitrahmen: Funktioniert perfekt mit jedem Währungspaar und Zeitrahmen im MetaTrader 5.

⚙️ Konfigurationsparameter (Eingaben)

Passen Sie das Erscheinungsbild des Indikators an Ihren Handelsstil an:

Parameter Typ Beschreibung
Haupt-Einstellungen
InpHistory Ganzzahl Anzahl der zu berechnenden historischen Balken. Erhöhen Sie diesen Wert, wenn Sie mehr Historien anzeigen lassen möchten.
Visuelle Einstellungen (Punkte)
InpColorHigh Farbe Farbe für strukturelle Highs (nicht verletzt) (z. B. Rot).
InpColorLow Farbe Farbe für strukturelle Tiefstwerte (nicht verletzt) (z. B. Blau).
InpColorBroken Farbe Farbe für den aktiven verletzten Punkt (BOS). Diese Farbe kennzeichnet die letzte Ebene, die gebrochen wurde (z. B. Gelb/Gold).
InpGröße Ganzzahl Visuelle Dicke/Größe der Strukturpunkte (1 = dünn, 5 = sehr dick).

Vereinfachen Sie Ihre Analyse, handeln Sie mit der Logik des Algorithmus. Der ALGO Smart Flow Structure Indicator ist das unverzichtbare Werkzeug, um die institutionelle Strukturanalyse in Ihre tägliche Routine zu integrieren.


Empfohlene Produkte
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Initial Balance Session
Richard Barile
Indikatoren
Initial Balance Session Der Initial Balance Indicator ist ein professionelles Tool für MetaTrader 5-Händler, das Ihren Handel durch die Visualisierung der wichtigsten Kursniveaus während der asiatischen, Londoner und US-Marktsitzungen verbessert. Dieser Indikator zeigt den Bereich der Anfangsbilanz (IB) an, d. h. den Höchst-, Tiefst- und Mittelwert der Kurse, die in der ersten Stunde jeder Sitzung gebildet werden, mit einem anpassbaren Feld zur Hervorhebung des Bereichs und optionalen Erweiteru
ICT Fair Value Gap Indicator
David Muriithi
4.67 (9)
Indikatoren
Eine ICT-Fair-Value-Lücke ist ein Handelskonzept, das Marktungleichgewichte auf der Grundlage einer Drei-Kerzen-Sequenz identifiziert. Die mittlere Kerze hat einen großen Körper, während die benachbarten Kerzen obere und untere Dochte haben, die sich nicht mit der mittleren Kerze überschneiden. Diese Formation deutet auf ein Ungleichgewicht hin, bei dem die Kauf- und Verkaufskräfte nicht ausgeglichen sind. Einstellungen Mindestgröße des FVG (Pips) -> FVGs, die kleiner als die angegebenen Pips s
FREE
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indikatoren
Volumen-Farbhistogramm für MetaTrader 5 Dieser Indikator zeigt das Volumen als Histogramm in einem separaten Fenster an. Die Balken werden entsprechend der Richtung der Kerze gefärbt: Grün für bullische (Schlusskurs > Eröffnung) und Rot für bärische (Schlusskurs < Eröffnung). Hauptfunktionen Volumenquelle: Tick-Volumen oder reales Volumen (benutzerdefinierbar). Optionale gleitende Durchschnittslinie über dem Volumenhistogramm, über Eingabe aktivierbar. Unterstützte Durchschnittstypen: SMA, EMA,
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indikatoren
Wir stellen vor: PivotWave - Ihr ultimativer Handelsbegleiter, der Präzision und Marktanalyse neu definiert. PivotWave wurde speziell für Händler entwickelt und ist mehr als nur ein Indikator. Es ist ein leistungsstarkes Tool, das den Puls des Marktes erfasst und wichtige Wendepunkte und Trends mit höchster Genauigkeit identifiziert. PivotWave nutzt fortschrittliche Algorithmen, um klare visuelle Signale für optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu liefern, die es Händlern erleichtern, sich in
Tick Hour Tick MT5
Leonid Basis
Indikatoren
Dieser Indikator ist für den H1-Zeitrahmen konzipiert und zeigt an: Die Summe der Punkte, wenn der Preis steigt (grünes Histogramm). Die Summe der Punkte, wenn der Preis fällt (rotes Histogramm). Mit anderen Worten: Anhand der Anzahl und des Verhältnisses der bullischen zu den bearischen Punkten können Sie eine technische Analyse des Marktzustands vornehmen. Wenn das grüne Histogramm das rote überwiegt, kann man daraus schließen, dass im Moment die Käufer stärker sind als die Verkäufer, und umg
Reactivity
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Reaktivitätsindikator – Messung der Marktreaktion auf wirtschaftliche Ereignisse für MT5 Der Reaktivitätsindikator analysiert und quantifiziert in Echtzeit die Reaktion des Marktes auf Ereignisse im Wirtschaftskalender. Er misst automatisch die Kursbewegung (in Pips) 10, 30 und 60 Sekunden nach jeder wichtigen wirtschaftlichen Veröffentlichung. Hauptfunktionen  Automatische Ereignisabruf Nahtlose Integration mit der nativen MT5-Kalender-API – keine externe Konfiguration erforderlich.  Präzise M
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Your Pointer ist kein gewöhnlicher Forex-Kanal. Dieser Korridor wird auf der Grundlage der Analyse mehrerer Kerzen, beginnend mit der letzten, gebildet, wodurch die Extrema des untersuchten Intervalls bestimmt werden. Sie sind es, die die Kanallinien bilden. Wie alle Kanäle verfügt er über eine Mittellinie sowie eine Hoch- und Tiefpunktlinie. Es lohnt sich, diesen Kanal wegen seines ungewöhnlichen Verhaltens zu beobachten. Die Verwendung des Your Pointer-Indikators ermöglicht es dem Händler, re
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Bookmap pro
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Indikatoren
KOSTENLOSER Bookmap Volumen-Heatmap-Indikator Übersicht Der Bookmap Volume Heatmap ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MQL5) Indikator, der eine visuelle Heatmap der Verteilung des Handelsvolumens über die Kursniveaus erstellt, ähnlich wie bei professionellen Handelsplattformen wie Bookmap. Er bietet Händlern eine klare Visualisierung, wo innerhalb einer bestimmten Preisspanne bedeutende Handelsaktivitäten stattgefunden haben. Hauptmerkmale 1 Visualisierung der Volumenverteilung Erzeugt fa
FREE
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indikatoren
Gold Venamax – das ist der beste technische Indikator für Aktien. Der Indikatoralgorithmus analysiert die Preisbewegung eines Vermögenswerts und spiegelt die Volatilität und potenzielle Einstiegszonen wider. Indikatorfunktionen: Dies ist ein Super-Indikator mit Magic und zwei Blöcken von Trendpfeilen für komfortables und profitables Trading. Auf dem Diagramm wird eine rote Schaltfläche zum Wechseln von Blöcken angezeigt. Magic ist in den Indikatoreinstellungen eingestellt, sodass Sie den Indika
Smart Volume Profile
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indikatoren
Smart Volume Profile ist ein professioneller Volumenprofil-Indikator, der in Echtzeit die Volumenverteilung zwischen zwei vertikalen Linien berechnet und anzeigt – mit Trennung von Käufen und Verkäufen sowie den Levels POC, VAH und VAL. Entwickelt für diskretionäres wie auch systematisches Trading, zeigt er, wo der Markt am meisten gehandelt hat und wie sich Kauf- und Verkaufsdruck im gewählten Zeitraum verteilt haben. Warum dieser Indikator Volle Kontrolle über den Analysezeitraum dank zweier v
FREE
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
Indikatoren
Der VR-Raster-Indikator ist entwickelt , um ein grafisches Raster mit benutzerdefinierten Einstellungen zu erstellen. Im Gegensatz zum Standardgitter wird VR Grid zum Erstellen von kreisförmigen Ebenen verwendet. Je nach Wahl des Benutzers kann der Schritt zwischen den Rundenstufen beliebig sein. Darüber hinaus behält VR Grid im Gegensatz zu anderen Indikatoren und Dienstprogrammen die Position des Rasters bei, selbst wenn sich der Zeitraum ändert oder das Terminal neu gestartet wird. Einstellun
FREE
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indikatoren
Candle Volume Strength ist ein erweiterter Volumenanalyseindikator, der Einblicke in den anhaltenden Kampf zwischen Käufern und Verkäufern bietet. Er berechnet und visualisiert Volumenverschiebungen in Echtzeit und hilft Händlern, Ausbrüche, Trends, Rückverfolgungen und Umkehrungen mit größerer Genauigkeit zu bestätigen. Hauptmerkmale: Volumenbasierte Bestätigung –   Der Indikator überwacht Änderungen des Tick-Volumens und warnt, wenn sich die Marktmacht zwischen Käufern und Verkäufern verschi
Rise or fall volumes MT5
Alexander Nikolaev
5 (1)
Experten
Ein Händler kann nicht immer herausfinden, wie groß der zuletzt geschlossene Balken ist. Dieser EA, der alle Volumina in dieser Leiste analysiert, kann das Verhalten großer Marktteilnehmer genauer vorhersagen. In den Einstellungen können Sie das Volumen für Wachstum oder Fall auf verschiedene Arten bestimmen. Dieser Berater kann nicht nur handeln, sondern auch visuell anzeigen, welche Volumina sich in der Bar befanden (zum Kaufen oder Verkaufen). Darüber hinaus verfügt es über genügend Einstell
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indikatoren
Der Volumenprofilindikator des Marktes + ein intelligenter Oszillator. Er funktioniert für fast alle Instrumente - Währungspaare, Aktien, Futures, Kryptowährungen - sowohl für reale Volumina als auch für Tickvolumina. Sie können sowohl die automatische Definition des Profilbereichs einstellen, z.B. für eine Woche oder einen Monat usw., als auch den Bereich manuell festlegen, indem Sie die Grenzen verschieben (zwei vertikale Linien, rot und blau). Es wird als Histogramm dargestellt. Die Breite d
Horizontal tick volumes mt5
Aleksandr Suchkov
Indikatoren
Horizontale Tick-Volumen (HTV) Horizontale Tickvolumina - ein einfacher und bequemer Indikator für das horizontale Marktprofil in einem vom Benutzer gewählten Zeitintervall, jetzt auch für MT5. Er hat eine schnelle Dynamik bei der Anzeige der horizontalen Tickvolumina auf dem Chart. Erzeugt ein visuelles Bild von starken Handelsniveaus durch maximale Spitzen vergangener Volumina und der Handelsrichtung durch die Farbe (verkaufen oder kaufen), und erlaubt Ihnen auch, kleinere Handelsniveaus durch
Anchored VWAP Channel
Kong Yew Chan
Indikatoren
eine vwap-Linie ausgehend von der auf dem Diagramm platzierten Linie platzieren Parameter: tick_mode: aktivieren, um ticks statt balken zu verwenden. dies verbraucht viel mehr cpu-rechenleistung prefix: Präfix, das für die vom Indikator erzeugte Linie hinzugefügt wird line_color: legt die Farbe der erzeugten Linie fest line_style: legt den Linienstil für die erzeugte Linie fest applied_price: legt den Preis des zu verwendenden Balkens fest std_dev_ratio: legt den Multiplikator für den std dev-Ka
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Daily Volume Profile
Giga Aptsiauri
Indikatoren
Daily Volume Profile (Mehrere Tage) für MT5 Dieser Indikator zeigt ein extrem stabiles und flimmerfreies Daily Volume Profile für die letzten N Tage , das automatisch jede Minute aktualisiert wird – ohne Verzögerung oder Chart-Ruckeln. Er zeichnet die komplette Marktstruktur: POC, VAH, VAL, Value Area, Tageshoch/Tief, Volumen-Buckets und passt sich dank intelligenter Shifting-Logik jedem Zeitrahmen an. Hauptfunktionen: Volume Profile der letzten N Tage (frei einstellbar) Korrekte tägliche P
Dynamic POC MT5
Evgeny Shevtsov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator berechnet Volumenprofile dynamisch und zeigt das Ergebnis als VAL-, VAH- und POC-Kurven an. Merkmale des Indikators Der Indikator verwendet für die Berechnungen die historischen Daten der unteren (relativ zum aktuellen) Zeitrahmen: M1 - für Zeitrahmen bis H1, M5 - für den Zeitrahmen H1, M15 - für den Zeitrahmen H4, H1 - für den Zeitrahmen D1, H4 - für den Zeitrahmen W1, D1 - für den Zeitrahmen MN. Die Farbe der DPOC-Kurvenabschnitte wird durch den Vergleich des Volumens der POC-W
Haven HTF Candle
Maksim Tarutin
Indikatoren
Haven HTF Candle – Die Kraft des höheren Zeitrahmens auf Ihrem Chart Wir stellen vor: Haven HTF Candle – ein leistungsstarkes Werkzeug, das Kerzen eines höheren Zeitrahmens (HTF) direkt auf Ihrem Arbeitschart anzeigt. Hören Sie auf, ständig zwischen den Fenstern zu wechseln, und beginnen Sie, den wahren Marktkontext zu sehen, der die Grundlage für fundierte Handelsentscheidungen ist. Weitere Produkte -> HIER . Hauptmerkmale und das "Power of 3"-Konzept Analyse nach dem "Power of 3"-Konzept (AMD
FREE
UPD1 Profile Levels MT5
Vitaliy Kuznetsov
5 (4)
Indikatoren
Der Indikator findet die Niveaus des maximalen und minimalen Preisvolumens (Marktprofil) auf dem Arbeitsbalkendiagramm für die angegebene Anzahl von Balken.   Verbundprofil. Die Höhe des Histogramms ist vollautomatisch und passt sich an jedes Werkzeug und jeden Zeitrahmen an. Der Algorithmus des Autors wird verwendet und wiederholt bekannte Analoga nicht. Die Höhe der beiden Histogramme ist ungefähr gleich der durchschnittlichen Höhe der Kerze. Smart Alert (Smart alert) hilft Ihnen, den Preis in
Volume Orderflow Profile MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Wir stellen das Volume Orderflow Profile vor, ein vielseitiges Tool, das Händlern hilft, die Dynamik des Kauf- und Verkaufsdrucks innerhalb eines bestimmten Rückblickzeitraums zu visualisieren und zu verstehen. Perfekt für alle, die einen tieferen Einblick in das volumenbasierte Marktverhalten gewinnen möchten! MT4-Version - https://www.mql5.com/en/market/product/122656/ Der Indikator sammelt Daten zu Höchst- und Tiefstkursen sowie Kauf- und Verkaufsvolumina über einen benutzerdefinierten Zeitra
Forex Volume MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Forex Volume zeigt das Kauf- und Verkaufsvolumen eines Währungspaares in Form eines farbigen Histogramms an. Das Volumen setzt sich aus Kauf- und Verkaufstransaktionen eines Vermögenswerts zusammen. Im Devisenmarkt gilt: Wenn das Kaufvolumen größer ist als das Verkaufsvolumen, steigt der Preis des Währungspaares. Wenn das Verkaufsvolumen größer ist als das Kaufvolumen, fällt der Preis des Währungspaares. Funktionen Vermeiden Sie schlechte Trades, indem Sie diese mit Hilfe der Tick-Volumendat
MultiSessionVolumeProfile
Everett Wright
Indikatoren
MultiSession Volume Profile ist ein professioneller Volumenprofil-Indikator für MetaTrader 5, der separate POC-, VAH-, VAL- und Volumen-Histogramme für mehrere benutzerdefinierte Handelssitzungen auf demselben Diagramm erstellt. Es hilft Ihnen zu sehen, wo sich das Volumen wirklich in jedem Teil des Tages konzentriert (RTH, Globex, Asien, London, etc.), so dass Sie wichtige Intraday-Levels, Bereiche und Magnete identifizieren können, die viele Standard-Tools übersehen. Die wichtigsten Vorteile M
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indikatoren
Haven Volume Profile ist ein multifunktionaler Indikator für die Analyse des Volumenprofils, der dabei hilft, wichtige Preisniveaus basierend auf der Verteilung des Handelsvolumens zu identifizieren. Er wurde für professionelle Trader entwickelt, die den Markt besser verstehen und wichtige Einstiegspunkte sowie Ausstiegspunkte für ihre Trades erkennen möchten. Andere Produkte ->  HIER Hauptfunktionen: Berechnung des Point of Control (POC) - des Niveaus mit der höchsten Handelsaktivität, um die l
FREE
PnL Calendar
Keni Chetankumar Gajanan -
Utilitys
PnL Kalender ... analysieren und profitieren PnL Calendar verwandelt Ihren Handelsverlauf in eine übersichtliche Kalenderansicht und hilft Ihnen, profitable Tage zu erkennen, Risiken in Echtzeit zu überwachen und Konten mit der neuen Multi-Broker-Datenexportfunktion zu vereinheitlichen. Kernfunktionen Kalender-Panel: Gewinnaufschlüsselung nach Tag, Woche, Monat und Jahr Konto-Panel: Kontostand, Eigenkapital, Margenwarnungen, Zusammenfassungen für mehrere Zeitrahmen, Gap-Anpassungen über Nacht R
Smart Channel 5
Zhou Bing
Indikatoren
Dieser einfache, aber leistungsfähige Indikator ist eine sehr gute Möglichkeit, die aktuellen S/R-Levels zu bestimmen. Er hat ein eingebautes Pfeil-Signal-System, das zusammen mit MT-Indikatoren für beste Ergebnisse verwendet werden sollte. Empfohlene MT-Indikatoren zur Verwendung mit: Bollinger Bands (Standard) RSI (Periode 3, Stufen 10/90)
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Algo Smart Flow Risk Control EA
LORAMA, S.R.L.
Utilitys
ALGO Smart Flow Risk Manager (Tastatur-Edition) Haben Sie jemals den perfekten Einstieg gesehen, aber so lange mit der Berechnung der Losgröße gezögert, dass der Preis ohne Sie davonlief? Oder hat eine Pechsträhne schon einmal 20% Ihres Kontos vernichtet, weil Sie nicht wussten, wann Sie aufhören sollten? Der ALGO Smart Flow Risk Manager ist kein automatischer Trading-Bot. Er ist ein professionelles Ausführungswerkzeug , das ausschließlich für manuelle Händler entwickelt wurde, die Geschwindigk
FREE
Algo Smart Flow Risk Control EA 4
LORAMA, S.R.L.
Utilitys
ALGO Smart Flow Risk Manager (Tastatur-Edition) Haben Sie schon einmal den perfekten Einstieg gesehen, aber so lange mit der Berechnung der Losgröße gezögert, dass der Kurs ohne Sie davonlief? Oder hat eine Pechsträhne schon einmal 20% Ihres Kontos vernichtet, weil Sie nicht wussten, wann Sie aufhören sollten? Der ALGO Smart Flow Risk Manager ist kein automatischer Trading-Bot. Er ist ein professionelles Ausführungswerkzeug , das ausschließlich für manuelle Händler entwickelt wurde , die Geschw
FREE
Algo Smart Flow Structure Indicator 4
LORAMA, S.R.L.
Indikatoren
ALGO Smart Flow Structure Indicator Der institutionelle Standard für die Marktstruktur. Dieser Indikator wurde für ernsthafte SMC- (Smart Money Concepts) und Price Action-Händler entwickelt und eliminiert das Rauschen herkömmlicher Fraktale. Vergessen Sie nachmalende Signale und Mehrdeutigkeit; erhalten Sie einen kristallklaren Blick auf die reale Marktstruktur , validiert durch strenge algorithmische Regeln. Das Bias Dashboard Treffen Sie fundierte Entscheidungen durch die Überwachung v
Auswahl:
Harold Alvis Cordoba
145
Harold Alvis Cordoba 2025.11.27 12:48 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

LORAMA, S.R.L.
452
Antwort vom Entwickler Cristian Alberto Nunez Mateo 2025.12.03 13:03
podrias explicarme mejor para entender a lo que te refieres e implementar la mejora
Antwort auf eine Rezension