标题：Price Time Pro Monitor —— 深度透视市场的全能监控卫士

不要再被市面上千篇一律的简单价格标签误导。 Price Time Pro Monitor 并非普通的倒计时工具，它是一款为职业交易者打造的“多维数据引擎”，让您在不切换窗口的情况下，洞察全局。

为什么它不止是“价格与时间”指标？

多周期 RSI 智能引擎： 直接在当前图表监控 M15、H1、H4 的 RSI 状态。当大周期进入超买超卖区时，系统会直接在 K 线旁标注，防止您“逆大势”交易。 多周期收线标记： 专门针对 M5（5分钟）玩家优化。自动识别并标注 H4、H1 及 M30 级别的收线时间点，助您精准避开大周期交替时的剧烈波动。 智能视觉适配（对比色）： 指标会自动识别您的图表背景颜色。无论您使用深色还是浅色模板，18号大字体标签都会自动切换对比色，确保极致清晰。 自定义日线开盘价： 彻底解决平台时差（Broker Offset）问题。您可以手动定义每日开盘的服务器时间，让开盘价线完美匹配纽约、伦敦等核心交易时段。 毫秒级响应与报警： 实时监控 Bid/Ask 价差，并提供灵活的收线倒计时报警，确保您不会错过任何关键进场信号。

核心功能简述：

超大字号价格与剩余时间显示，清晰直观。

多周期 RSI 堆叠显示，捕捉趋势共振。

自动清理旧标记，保持图表清爽无卡顿。

更进一步的专业选择

我坚持免费分享这款监控指标，旨在帮助大家提升交易效率。如果您在拥有了完美的数据监控后，还需要一套更专业的执行与风控系统，诚邀您体验我的旗舰级产品 —— Sentinel Pro 交易面板。它将为您提供更强大的自动化风控与一键下单执行能力。

👉 点击查看 Sentinel Pro 详情： https://www.mql5.com/zh/market/product/158289