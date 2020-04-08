Price Time Pro Monitor

标题：Price Time Pro Monitor —— 深度透视市场的全能监控卫士

不要再被市面上千篇一律的简单价格标签误导。 Price Time Pro Monitor 并非普通的倒计时工具，它是一款为职业交易者打造的“多维数据引擎”，让您在不切换窗口的情况下，洞察全局。

为什么它不止是“价格与时间”指标？

  1. 多周期 RSI 智能引擎： 直接在当前图表监控 M15、H1、H4 的 RSI 状态。当大周期进入超买超卖区时，系统会直接在 K 线旁标注，防止您“逆大势”交易。

  2. 多周期收线标记： 专门针对 M5（5分钟）玩家优化。自动识别并标注 H4、H1 及 M30 级别的收线时间点，助您精准避开大周期交替时的剧烈波动。

  3. 智能视觉适配（对比色）： 指标会自动识别您的图表背景颜色。无论您使用深色还是浅色模板，18号大字体标签都会自动切换对比色，确保极致清晰。

  4. 自定义日线开盘价： 彻底解决平台时差（Broker Offset）问题。您可以手动定义每日开盘的服务器时间，让开盘价线完美匹配纽约、伦敦等核心交易时段。

  5. 毫秒级响应与报警： 实时监控 Bid/Ask 价差，并提供灵活的收线倒计时报警，确保您不会错过任何关键进场信号。

核心功能简述：

  • 超大字号价格与剩余时间显示，清晰直观。

  • 多周期 RSI 堆叠显示，捕捉趋势共振。

  • 自动清理旧标记，保持图表清爽无卡顿。

更进一步的专业选择
我坚持免费分享这款监控指标，旨在帮助大家提升交易效率。如果您在拥有了完美的数据监控后，还需要一套更专业的执行与风控系统，诚邀您体验我的旗舰级产品 ——  Sentinel Pro 交易面板。它将为您提供更强大的自动化风控与一键下单执行能力。

👉  点击查看 Sentinel Pro 详情：  https://www.mql5.com/zh/market/product/158289


作者的更多信息
Sentinel Pro
Feng Wu
实用工具
产品名称：Sentinel Pro - 哨兵专业版 (趋势扫描 & 隐形风控终端)   重新定义手动交易：从趋势识别到隐形风控的一站式解决方案 Sentinel Pro (哨兵专业版)   不仅仅是一个交易面板，它是您的智能交易副驾驶。结合了基于线性回归的 全市场趋势扫描 、 机构级隐形止损 、 多图表绘图同步 以及 自动风控系统 ，它专为追求极致效率和资金安全的职业交易员打造。 告别繁琐的计算和盲目的盯盘，让哨兵为您守望市场。 核心功能亮点 1. 智能趋势扫描仪 (TrendScan Technology) 这是 Sentinel Pro 的核心大脑。它不仅仅是显示价格，而是基于   M5周期   的底层算法为您筛选最佳交易品种。 算法逻辑：   系统实时分析最近20根K线的 线性回归斜率 (Linear Regression Slope)   与   平均波幅 (ATR)   的比率。 五态识别： ↑ Strong Up (强多头):   动能强劲，适合顺势突破。 Channel Up (通道上行):   震荡上行，适合回调做多。 ≈ Shock (震荡/死
