Título: Price Time Pro Monitor - El último guardián de gráficos multidimensional

Deje de saturar su pantalla con etiquetas básicas. Price Time Pro Monitorno es sólo otra herramienta de precios y cuentas atrás; es un sofisticado motor de datos diseñado para operadores profesionales que exigen precisión y conocimiento de múltiples marcos temporales de un solo vistazo.

¿Por qué es diferente de los indicadores estándar?

Motor inteligente de RSI (Multi-TF): Supervise los niveles de RSI para M15, H1 y H4 directamente en su gráfico actual. Ya no tendrá que cambiar de marco temporal: reciba alertas visuales instantáneas cuando el RSI de período superior alcance las zonas de sobrecompra o sobreventa. Marcadores de convergencia de velas:Optimizado exclusivamente para operadores de M5. Marca automáticamente los cierres de velas H4, H1 y M30 en su gráfico, ayudándole a evitar "trampas de volatilidad" durante las transiciones temporales más importantes. Interfaz de usuario adaptable (contraste automático): El indicador detecta de forma inteligente el fondo de su gráfico. Tanto si utiliza un tema oscuro como claro, las etiquetas grandes (18px) cambiarán automáticamente de color para una perfecta legibilidad. Apertura Diaria Personalizada: Soluciona el problema del "Broker Time Offset". Establezca su propia hora de servidor para la línea de Apertura Diaria para alinearla con Nueva York, Londres o su estrategia personal. Bid/Ask de alta visibilidad:Líneas de precisión con alertas personalizables para los últimos segundos de una vela.

Características principales:

Pantalla de precio y cuenta atrás de gran tamaño y alta definición.

Advertencias visuales RSI apiladas para evitar operar en contra de la tendencia.

Limpieza automática para mantener sus gráficos sin retrasos.

Eleve su experiencia de trading

Este monitor se proporciona de forma gratuita para ayudar a la comunidad a operar con mejores datos. Si está buscando una herramienta de ejecución de nivel profesional para complementar estos datos, le invito a explorar Sentinel Pro - mi panel de trading insignia diseñado para una gestión avanzada del riesgo y una ejecución rapidísima.

👉 Descubra Sentinel Pro aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/158289