Título: Price Time Pro Monitor - El último guardián de gráficos multidimensional
Deje de saturar su pantalla con etiquetas básicas. Price Time Pro Monitorno es sólo otra herramienta de precios y cuentas atrás; es un sofisticado motor de datos diseñado para operadores profesionales que exigen precisión y conocimiento de múltiples marcos temporales de un solo vistazo.
¿Por qué es diferente de los indicadores estándar?
-
Motor inteligente de RSI (Multi-TF): Supervise los niveles de RSI para M15, H1 y H4 directamente en su gráfico actual. Ya no tendrá que cambiar de marco temporal: reciba alertas visuales instantáneas cuando el RSI de período superior alcance las zonas de sobrecompra o sobreventa.
-
Marcadores de convergencia de velas:Optimizado exclusivamente para operadores de M5. Marca automáticamente los cierres de velas H4, H1 y M30 en su gráfico, ayudándole a evitar "trampas de volatilidad" durante las transiciones temporales más importantes.
-
Interfaz de usuario adaptable (contraste automático): El indicador detecta de forma inteligente el fondo de su gráfico. Tanto si utiliza un tema oscuro como claro, las etiquetas grandes (18px) cambiarán automáticamente de color para una perfecta legibilidad.
-
Apertura Diaria Personalizada: Soluciona el problema del "Broker Time Offset". Establezca su propia hora de servidor para la línea de Apertura Diaria para alinearla con Nueva York, Londres o su estrategia personal.
-
Bid/Ask de alta visibilidad:Líneas de precisión con alertas personalizables para los últimos segundos de una vela.
Características principales:
-
Pantalla de precio y cuenta atrás de gran tamaño y alta definición.
-
Advertencias visuales RSI apiladas para evitar operar en contra de la tendencia.
-
Limpieza automática para mantener sus gráficos sin retrasos.
Eleve su experiencia de trading
Este monitor se proporciona de forma gratuita para ayudar a la comunidad a operar con mejores datos. Si está buscando una herramienta de ejecución de nivel profesional para complementar estos datos, le invito a explorar Sentinel Pro - mi panel de trading insignia diseñado para una gestión avanzada del riesgo y una ejecución rapidísima.
👉 Descubra Sentinel Pro aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/158289