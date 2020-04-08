HTF Candle Insight MT5

Título: HTF Candle Insight - Ver el panorama general en un gráfico

Introducción: ¡Deje de cambiar de pestaña constantemente! HTF Candle Insight le permite visualizar la acción del precio en un marco de tiempo superior directamente en su gráfico de operaciones actual. Si usted es un Scalper, Day Trader o Swing Trader, ver la estructura de velas "Big Picture" es crucial para identificar tendencias, reversiones y niveles clave (Soporte/Resistencia).

Características principales:

  • Superposición Dual HTF: Muestre hasta 2 marcos temporales superiores diferentes simultáneamente (por ejemplo, muestre velas H4 y D1 en un gráfico M15).

  • Integración inteligente de EMA: Incluye 3 EMAs personalizables (Medias Móviles Exponenciales) calculadas a partir del Marco de Tiempo Superior, permitiéndole ver la verdadera dirección de la tendencia del HTF.

  • Totalmente personalizable: Ajuste el ancho de las velas, los colores, los cuerpos huecos/sólidos y las mechas para que coincidan con el tema de su gráfico.

  • Panel de control de operaciones: Temporizador de cuenta atrás incorporado (para velas actuales y HTF) y monitor de spreads en tiempo real.

  • Preparado para la acción del precio: Perfecto para identificar configuraciones "Power of 3" (PO3), bloques de órdenes y cambios en la estructura del mercado sin salir de su marco temporal de entrada.

Ajustes y entradas:

  • Configuración HTF: Elija marcos de tiempo específicos, número de velas a mostrar y colores para velas Bull/Bear.

  • Ajustes EMA: Activar/Desactivar hasta 3 EMAs, periodos y colores.

  • Ajustes de visualización: Controle el ancho de la vela, la brecha y los tipos de etiquetas (Hora/Fecha/Auto).

  • Temporizador: Posicionamiento personalizado de las esquinas y tamaño de la fuente.

¿Por qué elegir este indicador? Simplifica su proceso de análisis. En lugar de adivinar dónde fue el cierre diario o dónde está la apertura H4, usted lo ve visualmente justo donde ejecuta sus operaciones.

