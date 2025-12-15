Live Chart Viewer

📊 Live Chart Viewer - Echtzeit-Handelschart von überall

MitLive Chart Viewer können Sie Ihr MetaTrader 5-Chart in Echtzeit von jedem modernen Gerät aus betrachten und weitergeben.
Ganz gleich, ob Sie gerade nicht am Schreibtisch sitzen, den Handel aus der Ferne überwachen oder Ihre Analysen live mit anderen teilen - mit diesem Tool bleiben Sie und Ihr Publikum sofort mit dem Markt verbunden.

Hinweis: Charting-Bibliothek von TradingView

- Wichtigste Merkmale

  • Chart-Updates in Echtzeit
    Kursbewegungen, Zeichnungen und Chart-Änderungen werden sofort angezeigt, wenn sie geschehen.

  • Teilen Sie Ihren Chart mit Ihrem Publikum
    Teilen Sie einfach einen Link zum Live-Chart mit Ihrem Publikum, damit es Ihre Analyse in Echtzeit verfolgen kann.

  • Push-Benachrichtigungen
    Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn wichtige Handelsereignisse eintreten, auch wenn Ihr Gerät gesperrt ist.

  • Ansicht von überall
    Öffnen Sie Ihren Live-Chart in einem Webbrowser auf einem Telefon, Tablet oder einem anderen Computer - ohne zusätzliche Software.

  • Live-Objekte und Zeichnungen
    Trendlinien, Rechtecke, Textbeschriftungen und andere Chart-Objekte werden automatisch gespiegelt.

  • Übersichtliches und leichtes Display
    Entwickelt für Klarheit und Geschwindigkeit, ideal für Überwachung, Unterricht und Live-Präsentationen.

  • Privater und sicherer Zugang
    Jede Sitzung verwendet einen eindeutigen Link, so dass nur von Ihnen ausgewählte Personen Ihr Diagramm sehen können.

- Ideale Anwendungsfälle

  • Überwachung offener Geschäfte, wenn Sie nicht an Ihrem PC sitzen

  • Überwachung von Anlegern

  • Weitergabe an YouTube Livestream mit OBS, so dass Sie Inhalte im Hintergrund nutzen können

  • Teilen Sie Live-Charts mit Studenten, Kunden oder Trading-Communities

  • Verwenden Sie ein Tablet oder Telefon als zweiten Chart-Bildschirm

  • Zeigen Sie Charts während Livestreams oder Webinaren an

  • Bleiben Sie mit Benachrichtigungen bei Marktaktivitäten informiert

- Einfache Einrichtung

  1. Fügen Sie app.nindita.id zu Ihrer WebRequest-Zulassungsliste hinzu

  2. Fügen Sie den Live Chart Viewer zu Ihrem Chart hinzu

  3. Öffnen oder teilen Sie den generierten Link

  4. Beobachten und teilen Sie Ihren Chart live und in Echtzeit

Keine komplizierte Einrichtung erforderlich.

✱ Warum Live Chart Viewer?

Screenshots und verzögerte Updates reichen nicht mehr aus.
Mit Live Chart Viewer können Sie genau das weitergeben, was Sie sehen - live, interaktiv und immer aktuell - mit Benachrichtigungen, die Sie und Ihr Publikum auf dem Laufenden halten.

Auswahl:
Marco Engstermann
10988
Marco Engstermann 2025.12.18 11:08 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Nindita Giwangkara
1255
Antwort vom Entwickler Nindita Giwangkara 2025.12.18 12:18
Thank you for your review.
Antwort auf eine Rezension