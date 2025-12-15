📊 Live Chart Viewer - Echtzeit-Handelschart von überall

MitLive Chart Viewer können Sie Ihr MetaTrader 5-Chart in Echtzeit von jedem modernen Gerät aus betrachten und weitergeben.

Ganz gleich, ob Sie gerade nicht am Schreibtisch sitzen, den Handel aus der Ferne überwachen oder Ihre Analysen live mit anderen teilen - mit diesem Tool bleiben Sie und Ihr Publikum sofort mit dem Markt verbunden.

Hinweis: Charting-Bibliothek von TradingView

- Wichtigste Merkmale

Chart-Updates in Echtzeit

Kursbewegungen, Zeichnungen und Chart-Änderungen werden sofort angezeigt, wenn sie geschehen.

Teilen Sie Ihren Chart mit Ihrem Publikum

Teilen Sie einfach einen Link zum Live-Chart mit Ihrem Publikum, damit es Ihre Analyse in Echtzeit verfolgen kann.

Push-Benachrichtigungen

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn wichtige Handelsereignisse eintreten, auch wenn Ihr Gerät gesperrt ist.

Ansicht von überall

Öffnen Sie Ihren Live-Chart in einem Webbrowser auf einem Telefon, Tablet oder einem anderen Computer - ohne zusätzliche Software.

Live-Objekte und Zeichnungen

Trendlinien, Rechtecke, Textbeschriftungen und andere Chart-Objekte werden automatisch gespiegelt.

Übersichtliches und leichtes Display

Entwickelt für Klarheit und Geschwindigkeit, ideal für Überwachung, Unterricht und Live-Präsentationen.

Privater und sicherer Zugang

Jede Sitzung verwendet einen eindeutigen Link, so dass nur von Ihnen ausgewählte Personen Ihr Diagramm sehen können.

- Ideale Anwendungsfälle

Überwachung offener Geschäfte, wenn Sie nicht an Ihrem PC sitzen

Überwachung von Anlegern

Weitergabe an YouTube Livestream mit OBS, so dass Sie Inhalte im Hintergrund nutzen können

Teilen Sie Live-Charts mit Studenten, Kunden oder Trading-Communities

Verwenden Sie ein Tablet oder Telefon als zweiten Chart-Bildschirm

Zeigen Sie Charts während Livestreams oder Webinaren an

Bleiben Sie mit Benachrichtigungen bei Marktaktivitäten informiert

- Einfache Einrichtung

Fügen Sie app.nindita.id zu Ihrer WebRequest-Zulassungsliste hinzu Fügen Sie den Live Chart Viewer zu Ihrem Chart hinzu Öffnen oder teilen Sie den generierten Link Beobachten und teilen Sie Ihren Chart live und in Echtzeit

Keine komplizierte Einrichtung erforderlich.

✱ Warum Live Chart Viewer?

Screenshots und verzögerte Updates reichen nicht mehr aus.

Mit Live Chart Viewer können Sie genau das weitergeben, was Sie sehen - live, interaktiv und immer aktuell - mit Benachrichtigungen, die Sie und Ihr Publikum auf dem Laufenden halten.