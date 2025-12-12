Orderflow Absorption MT5

OrderFlow Absorption – MT5用プロフェッショナル・デルタ＆アブソープションシグナルインジケーター

OrderFlow Absorptionで本物のオーダーフロー分析の力を解き放ちましょう。MetaTrader 5向けの究極のデルタヒストグラム＆アブソープションシグナルインジケーターです。あらゆる価格変動の裏側で何が起きているのかを知りたいトレーダーのために設計されており、市場を動かす隠れた買い／売り圧力や吸収イベントを明らかにします。

特徴

  • デルタヒストグラムの可視化： 買い圧力・売り圧力を色分けされたヒストグラムで即座に表示。
  • アブソープションシグナル検出： 高度なロジックで強気・弱気の吸収イベントを特定し、反転の兆しを早期に通知。
  • チャートマーカー： 吸収シグナルをチャート上に直接マークし、視覚的に分かりやすく表示。
  • ポップアップアラート： 新しい吸収シグナルが出現した際にリアルタイムで通知。
  • カスタマイズ可能な閾値： 弱いシグナルを除外し、高確率のセットアップに集中。
  • リソース管理： 大きなチャートでも高速に動作する効率的な計算。
  • 全ての銘柄に対応： Forex、指数、コモディティなど、どんなシンボル・時間足でも利用可能。
  • 簡単な導入： シンプルなパラメータで素早く設定・調整。

OrderFlow Absorptionのロジック

OrderFlow Absorptionは独自アルゴリズムを用いて、ティックデータが完全でないブローカーでも各バーの買い・売り圧力（デルタ）を推定します。出来高、価格アクション、ローソク足構造、ヒゲの長さを分析し、隠れた吸収イベント（大口注文による買い・売りの吸収）を検出。これらはしばしば反転や強い動きのサインとなります。

  • ベアリッシュアブソープション： 強い買い圧力（正のデルタ）があるのにローソク足が陰線で終わる場合、売り手が買いを吸収したことを示します。
  • ブルリッシュアブソープション： 強い売り圧力（負のデルタ）があるのにローソク足が陽線で終わる場合、買い手が売りを吸収したことを示します。

これらのシグナルはチャート上にマークされ、即時アラートも可能なので、重要な市場イベントを見逃しません。

使い方

  1. インジケーターを追加： OrderFlow Absorptionを任意のチャート・時間足にセット。
  2. 設定を調整： 好みのデルタ閾値や分析バー数を設定。
  3. ヒストグラムを観察： 緑は買い圧力、赤は売り圧力を示します。
  4. 吸収シグナルを探す： チャート上の「*」マークが吸収イベント。ポップアップアラートで即時通知。
  5. 賢くトレード： 吸収シグナルで反転を察知、エントリー確認、ダマシ回避に活用。

今すぐお試しください – デモ版をダウンロード！

OrderFlow Absorptionのパワーをぜひご自身で体験してください。無料デモをダウンロードして、トレードがどう変わるか実感しましょう。隠れた市場チャンスを見逃さず、今すぐOrderFlow Absorptionをあなたの武器に加えてください！

OrderFlow Absorption – 市場の本当の意図を見抜く。デモをダウンロードして、自信を持ってトレードしましょう！


おすすめのプロダクト
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
インディケータ
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
インディケータ
インジケーター技術仕様 – Delta Profile for MetaTrader 5 Delta Profile は MetaTrader 5 用に開発されたインジケーターで、指定されたローソク足範囲内の出来高フローを詳細に分析するためのものです。異なる価格レベルにおける正の出来高（上昇に関連）と負の出来高（下降に関連）の不均衡を構造化し、可視化します。その結果、ユーザーは最も多くの取引が集中する価格帯や実際の市場不均衡が形成される領域を明確に把握できます。 以下に、本インジケーターの主要な技術特性と設定パラメータを示します。 基本コンセプト インジケーターは 価格レベル を識別し、それらを正の出来高、負の出来高、および純 Delta（正負の出来高差）に分類します。 各価格レベルは 水平バー としてチャートに表示され、市場の活動ゾーンや不均衡領域を視覚的に確認できます。 ユーザーは 分析対象ローソク足数 、 価格の丸め精度 、 最大表示レベル数 、および 表示スタイル を自由に設定できます。 主要機能 価格レベルのマッピング ：設定された精度に基づき価格を丸め、対応するローソク足の
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視覚
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
インディケータ
プレミアムレベルは、正しい予測の精度が80％を超える独自の指標です。 この指標は、最高のトレーディングスペシャリストによって2か月以上テストされています。 あなたが他のどこにも見つけられない作者の指標！ スクリーンショットから、このツールの正確さを自分で確認できます。 1は、1キャンドルの有効期限を持つバイナリーオプションの取引に最適です。 2はすべての通貨ペア、株式、商品、暗号通貨で機能します 手順： 赤い矢印が表示されたらすぐにダウントレードを開き、青い矢印が表示されたら閉じます。青い矢印の後に開くこともできます。 試してテストしてください！推奨設定はデフォルトです！ 日足チャートで最高の精度を示します！ インディケータは、2600 Pipsの収益性に対して、約10Pipsという非常に小さなマージンを使用します。
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
インディケータ
Market Profile 3 MetaTrader 5 indicator  version 4.70— is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is als
FREE
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
インディケータ
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data， It also supports various foreign exchange transactions ) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps y
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
Time & Sales Tick Indicator は、MetaTrader 5チャート上でリアルタイムのティック情報を表示するインジケーターです。 価格、ティック出来高、時刻を視覚的に確認でき、市場の動きを細かく分析することが可能です。 機能 価格、出来高、時間を含むティックデータをチャート上の専用パネルにリアルタイム表示します。 ティックをユーザーが設定した間隔でグループ化し、上昇ティックは緑色、下降ティックは赤色で色分け表示します。 パネルはチャートの4隅の任意の位置に配置でき、サイズや透明度の調整も可能です。 MetaTrader 5のすべてのシンボルおよびタイムフレームで使用可能で、軽量かつ安定した動作を実現しています。 このインジケーターは、スキャルピングや短期分析に特に適しています。
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
インディケータ
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Mine Farm
Maryna Kauzova
エキスパート
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
インディケータ
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
インディケータ
Accuracy M1 Scalper MT5 - Scalping Indicator OVERVIEW Accuracy M1 Scalper is a technical indicator designed for scalping on the M1 timeframe in MetaTrader 5. The indicator provides quick signal generation for short-term trading opportunities with focus on rapid entry and exit. SCALPING METHODOLOGY Signal Generation - Fast indicator calculations - Multiple confirmation system - Low latency signal delivery - Real-time price action analysis Entry Criteria - Short-term momentum shifts - Quick
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
Moving VVC mt5
Andriy Sydoruk
インディケータ
The   Visual Volatility Clustering   indicator clusters the market based on volatility. The indicator does not redraw and gives accurate data, does not use closing prices. Uses the opening prices or the highs or lows of the previous completed bar. Therefore, all information will be clear and unambiguous. The essence of the indicator is to divide the price market into certain areas according to a similar type of volatility. This can be done in any way. In this example, the indicator is configure
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
インディケータ
MetaTrader 5 用ボリュームカラーヒストグラムインジケーター このインジケーターは、取引量を別ウィンドウにヒストグラムとして表示します。ローソク足の方向に基づき、バーの色が自動的に変化します。終値が始値より高い場合は緑（上昇トレンド）で表示され、終値が始値より低い場合は赤（下降トレンド）で表示されます。これにより、トレーダーは価格変動とボリュームの関係を視覚的に把握できます。 主な機能 ボリュームソース：ティックボリュームまたはリアルボリュームを選択可能。 ボリュームヒストグラムの上に移動平均線を追加でき、平滑化されたボリュームトレンドを確認可能。 対応平均タイプ：SMA、EMA、SMMA、LWMA。 平均期間を自由に設定可能。 すべての銘柄と時間足で動作し、MetaTrader 5 に完全対応。 視覚的にわかりやすい配色設計により、価格変化の強弱を一目で判断でき、トレードタイミングを最適化するのに役立ちます。
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
インディケータ
Weis Wave Scouterは、MetaTrader 5向けに開発された革新的なインジケーターであり、WyckoffメソッドとVSA（Volume Spread Analysis）の確立された原則を組み合わせています。精度と深みを求めるトレーダー向けに設計され、累積ボリューム波の分析を通じて市場を戦略的に読み取り、トレンドの反転ポイントや継続ポイントを特定する支援を行います。 Weis Wave Scouterは、クラシック、ナイトビジョン、オーシャンブリーズといったカスタマイズ可能なカラーテーマで、上昇波と下降波を色分けしたヒストグラムで明瞭に表示します。主な機能には、ボリュームピークの検出、低アクティビティゾーン（DeadZone）の識別、およびボリュームベースの波の反転に関するカスタマイズ可能なアラートが含まれます。また、エフォート対リザルト分析、因果関係、需給バランスといったWyckoffおよびVSA理論の基本概念をサポートしています。Brick Size、Volume Scale Factor、Pivot Lookbackといったパラメータで柔軟に調整でき、あらゆるスタ
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
インディケータ
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
インディケータ
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
インディケータ
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
インディケータ
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
インディケータ
MT5のWAPV価格と出来高インジケーターは、（Wyckoff Academy Wave Market）および（Wyckoff Academy Price and Volume）ツールセットの一部です。 MT5のWAPV価格および出来高インジケーターは、チャート上の出来高の動きを直感的な方法で簡単に視覚化できるように作成されました。 それを使用すると、ピークボリュームの瞬間と市場が専門家の関心を持たない瞬間を観察することができます 「スマートマネー」の動きではなく、慣性によって市場が動いている瞬間を特定します。 ユーザーが変更できる4色で構成されています。 赤=オファーの増加 緑=需要の増加 灰色のキャンドル=需要と供給の減少 青=スマートマネー演技 上方向への動きは強さを示します。 下向きの動き弱さを示します。 価格の方向に関係なく、最強のボリュームが上がる必要があります。 R.Wyckoffの理論に基づいて作成されたインジケーター
Trading Utility
Tahir Hussain
ユーティリティ
Trading Utility for Forex Currency Pairs Only not for Gold  Functions Auto Lot Calculation based on Risk Auto stoploss  Auto TakeProfit Breakeven Auto Close Half % Close in percentage with respect to the PIPs Pending Orders BuyLimit Sell Limit with distances BuyStop Sell Stop    with distances Trading Informations Risk in percentage For Multiple trades Combine Takeprofit and Combine Stoplosses
VR Grid Mt5
Vladimir Pastushak
3.25 (8)
インディケータ
VR グリッド インジケーターは、ユーザー定義の設定を使用してグラフィカル グリッドを作成するように 設計 されています。 標準グリッド とは異なり、VR グリッドは 円形レベル を構築するために使用されます。ユーザーの選択に応じて、ラウンド レベル間のステップは任意に設定できます。さらに、他のインジケーターやユーティリティとは異なり、VR Grid は期間が変更されたり、端末が再起動されたりした場合でも、 グリッドの位置を維持 します。 設定、設定ファイル、デモ版、説明書、問題解決方法は、以下から入手できます。 [ブログ] レビューを読んだり書いたりすることができます。 [リンク] のバージョン [MetaTrader 4] 垂直レベル は実際の時間間隔に基づいており、 欠落している または存在しない期間は無視します。したがって、レベル間のステップは、ユーザーが選択した値に厳密に対応します。 VR グリッド インジケーターを使用すると、トレーダーは任意のレベルで 垂直線と水平線のスタイル 、色、太さを変更できます。これにより、金融商品の ラウンドレベル を制御できます。 ラウンド
FREE
Advance Demand and Supply
Oyinemomoemi Emeledor
5 (1)
インディケータ
This   Demand & Supply Zone Indicator with Volume Filtering   is a technical analysis tool for MetaTrader that identifies key price zones where buying (demand) or selling (supply) pressure is concentrated. It uses fractals, volume analysis, and price action to detect and highlight these zones on the chart. Key Features: Zone Detection Based on Fractals Identifies demand (support) and supply (resistance) zones using   fractal patterns   (local highs/lows). Zones are formed from   open prices   ar
FREE
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
インディケータ
Do you use volume in your reading of the market? Certainly many traders use it, and do not imagine operating without it. The Color Histogram Volume Set indicator allows the user to choose the value that he considers interesting to monitor. When you pass this you will have visual confirmation and if you want you will also have the audible alert that is given by the indicator. Of course, there are other ways to try to find a high volume, such as assessing whether the volume is above av
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
インディケータ
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
インディケータ
まず第一に、この取引ツールはノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグの指標であり、プロの取引に理想的ですことを強調する価値があります。 オンラインコース、ユーザーマニュアル、デモ。 スマートプライスアクションコンセプトインジケーターは、新米から経験豊富なトレーダーまで、非常 に強力なツールです。Inner Circle Trader AnalysisやSmart Money Concepts Trading Strategiesなど、20以上の有用な指標を1つに組み合わせています。このインジケーターはスマートマネーコンセプトに焦点を当て、大手機関の取引方法を提供し、彼らの動きを予測するのに役立ちます。 特に、流動性分析に優れており、機関がどのように取引しているかを理解しやすくしています。市場のトレンドを予測し、価格の動きを慎重に分析するのに優れています。機関の戦略とトレードを合わせることで、市場の動向についてより正確な予測ができます。このインジケーターは多目的であり、市場構造を分析し、重要な注文ブロックを特定し、さまざまなパターンを認識するのに優れています。 このインジケーター
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
インディケータ
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
インディケータ
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
インディケータ
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
「 Dynamic Scalper System MT5 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレ
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
MT5 Forecast System
Peter Maggen
インディケータ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Link to EURUSD Only Free Version -->  https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hallo Trader, This is a traditional GANN & FIBONACCI strategy based on detection of an impulsive move in the opposite direction. This is called a Breakout. At the moment of Breakout, the indicator draw
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
インディケータ
FRONTIER PIVOTS - Geometric Levels Indicator This indicator plots support and resistance levels/ranges on the chart using mathematical calculations. It helps traders identify potential price reaction zones based on geometric patterns. Main Features: Automatically calculates and displays key price levels Plots both support and resistance lines Uses daily price data for level calculation Clean visual presentation with different colors for different level types No repainting - levels remain static
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
インディケータ
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
Forex Buy Sell Arrow Premium MT5
Md Meraz Mahmud
インディケータ
Hello I Want to introduce The Forex Buy Sell Arrow Premium MT5 i recently release this premium indicator! its 1000% Non Repaint Indicator, It Work Perfectly Well,, i tested it day by day, Just mind blowing Result,  Including Powerful trend Algorithm! How It Work? well, it work market trend formula, when trend Bullish Or when trend Bearish,  Recommend Timeframe M30, H1 it work all timeframe, and all currency pair, 100% non repaint, How to take signal From Forex Buy Sell Arrow Premium Ind
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
インディケータ
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
インディケータ
BigPlayerRange — MT5向け最強インジケーター BigPlayerRange は、MetaTrader 5 で日経ミニやドル先物などの取引において、 最も効果的なインジケーター と評価されています。大口投資家（機関投資家）の行動を可視化し、高精度なテクニカル分析を可能にします。 どのように機能するのか？ BigPlayerRangeは、買い圧力ゾーン（緑ライン）と売り圧力ゾーン（赤ライン）を描画し、価格がその範囲を超えるとトレンド方向への動きを示唆します。 緑のライン上で終値： 買いの勢いが強く、上昇トレンドの可能性。 赤のライン下で終値： 売り圧力が優勢で、下落が予想される。 範囲内での価格： レンジ相場でブレイクを待つ段階。 主なメリット： 機関投資家ゾーンの検出： 大口のエントリーポイントを視覚化。 自動ターゲット計算： 利確ポイントを戦略的に設定。 プルバックの可能性分析： リスク管理に役立つ情報提供。 推奨の使い方： Imbalance DOM Pro と併用してゾーンブレイクを確認。 SwingVolum
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
インディケータ
##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
Meravith MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
インジケーターは任意のポイントから出来高を分析し、その出来高に対する市場のエグゾースト（疲労）レベルを計算します。 Meravith の主なライン: 強気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 弱気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 トレンドライン – 市場のトレンドを示します。市場が強気か弱気かに応じて色が変化し、トレンドサポートとして機能します。 使い方: 紫色の縦線をダブルクリックし、希望の位置に移動してください。 トレンドや調整など、あらゆるものを分析できます。インジケーターを市場の上部、下部、または重要と考える任意のポイントに移動します。良い方法は、市場がエグゾーストラインの間に位置するように Meravith を設定することです。こうすることで、追跡できる明確な目標を持つことができます。 初期のエグゾーストラインがブレイクされた場合、新しいエグゾーストラインが出現し、追加の取引可能なチャネルが形成されます。 エグゾーストに到達した後は、インジケーターの位置を変更するか、別の時間枠に切り替えて新しいエグゾーストレベルを特定できます。 トレンドラ
Heikin Ashi with Pivot
Anna Russel Abanes
インディケータ
ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator for MT5 Take your trading to the next level with ChartMaster Heikin Ashi with Pivot Indicator , a powerful tool that combines the clarity of Heikin Ashi candles with advanced pivot-point analysis. This indicator is designed for traders who want to identify market trends, reversals, and key support/resistance zones with precision. Key Features: Heikin Ashi Visualization – Smooths out market noise for cleaner trend identification. Automatic Pivot
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
インディケータ
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Enigma 112
issam rahhal sabour
インディケータ
Enigma 112 Indicator - User Manual Enigma 112 Indicator Complete User Manual - Ultimate Trading Solution Introduction The Enigma 112 is a comprehensive multi-timeframe trading indicator that combines advanced technical analysis concepts including Tesla 3-6-9 Gates, Huddleston Theory, PO3 Dealing Ranges, and sophisticated risk management systems. Tesla 3-6-9 Gates Based on Nikola Tesla's vortex mathematics for precise support and resistance levels Huddleston Theory Volume-based market
XCalper TFO
Aecio de Feo Flora Neto
インディケータ
This oscillator was developed exclusively by xCalper in 2015 based on moving averages calculations to indicate and try predicting oversold and overbought levels. The fast line (white, by default) oscillates basically between values -0.5 (oversold) and +0.5 (overbought). Whenever this line crosses upward value -0.5, it means an oversold price level. When it crosses downward value +0.5, it means an overbought price level. When fast line crosses value 0.0 and returns, it is a strong pull-back indic
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
インディケータ
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
インディケータ
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
Currency Index Watcher
Icham Aidibe
インディケータ
Currency Index Watcher is a simple and user-friendly tool for whoever wish to trade Forex using currencies indexes. Currency Index Watcher is configurable and usable directly from the panel. Indexes of 8 custom currencies EUR, USD, GBP, JPY, CHF, AUD, CAD, NZD (default) Any 3-chars symbol from your market watch could be used (BTC = bitcoin, RUB = ruble, CNH = yuan etc ...) : double click the symbol label  Ability to select which currencies and made-of pairs will be analyzed : check/uncheck wante
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
インディケータ
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
インディケータ
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
インディケータ
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
作者のその他のプロダクト
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
インディケータ
OrderFlow Absorption – MT4用プロフェッショナル・デルタ＆アブソープションシグナルインジケーター OrderFlow Absorptionで本物のオーダーフロー分析の力を解き放ちましょう。MetaTrader 4向けの究極のデルタヒストグラム＆アブソープションシグナルインジケーターです。あらゆる価格変動の裏側で何が起きているのかを知りたいトレーダーのために設計されており、市場を動かす隠れた買い／売り圧力や吸収イベントを明らかにします。 特徴 デルタヒストグラムの可視化：   買い圧力・売り圧力を色分けされたヒストグラムで即座に表示。 アブソープションシグナル検出：   高度なロジックで強気・弱気の吸収イベントを特定し、反転の兆しを早期に通知。 チャートマーカー：   吸収シグナルをチャート上に直接マークし、視覚的に分かりやすく表示。 ポップアップアラート：   新しい吸収シグナルが出現した際にリアルタイムで通知。 カスタマイズ可能な閾値：   弱いシグナルを除外し、高確率のセットアップに集中。 リソース管理：   大きなチャートでも高速に動作する効率的な計算。
Key Zone Detector
Chi Sum Poon
インディケータ
キーゾーン検出器 (Key Zone Detector) 需給レベル検出器 (Key Level Supply & Demand Zone Detector) 概要 (Overview) 市場で重要な活動が行われる主要な価格レベルを識別し評価する、高度な需給ゾーン検出インジケーター。フラクタル分析と複数の検証方法を使用して取引ゾーンを検出・分類します。 主な特徴 (Key Features) ゾーン検出 (Zone Detection) サポートとレジスタンスゾーンを自動検出 高速/低速デュアルフラクタルシステムで確認 ATR（Average True Range）に基づく動的ゾーン厚 重複ゾーンを統合しクリーン表示 ゾーン分類 (Zone Classification) 実証済みゾーン (Proven Zones): 4回以上テスト済み、最高信頼性 検証済みゾーン (Verified Zones): 1-3回テスト済み、良好な信頼性 未検証ゾーン (Untested Zones): 初回テスト待ちの新規ゾーン 転向ゾーン (Turncoat Zones): サポート⇔レジスタンス
Flat Reminder
Chi Sum Poon
インディケータ
Flat Reminder Overview Flat Reminder is a powerful technical analysis tool that identifies and highlights price consolidation zones on your chart. It detects when price action slows down and moves sideways, indicating potential reversal points, continuation setups, or key decision zones in the market. Key Features Consolidation Detection : Automatically identifies flat price zones where market momentum decreases Range Measurement : Calculates and displays the exact range of each consolidation in
FREE
Key Zone
Chi Sum Poon
インディケータ
Please refer to full version: https://www.mql5.com/en/market/product/140908 Key Zone Detector Key Level Supply & Demand Zone Detector   Overview A sophisticated supply and demand zone detection indicator that identifies and rates key price levels where significant market activity occurs. The indicator uses fractal analysis and multiple validation methods to detect and classify trading zones. Key Features Zone Detection Auto-detects support and resistance zones Uses dual fractal system (fast and
FREE
MA Reminder
Chi Sum Poon
インディケータ
MA Reminder Overview MA Reminder is a versatile moving average indicator that provides visual cues and background coloring to help traders identify trend direction and potential trading opportunities based on MA crossovers. Key Features Multiple Moving Averages : Displays up to 4 configurable moving averages on the chart Background Coloring : Highlights chart background based on MA1 and MA2 crossovers Timeframe Flexibility : Choose between dynamic (follows chart timeframe) or fixed timeframe mod
FREE
AO Time Trading
Chi Sum Poon
エキスパート
大家睇住冬令夏令時間呀~ MEDIAN = (High + Low)/2 TYPICAL = (High + Low + Close)/3 WEIGHTED =   (High + Low + Close + Open)/4 --------------------- 附上自己用緊的 Setting, 不代表是最好的, 還需大家反饋 附上真倉紀錄, 全部EA入市, 但出市我成日手動, 但手動的效果欠佳, 應該信EA的... 附上今日2024/2/23的Cap圖, 16727.44追升, 16819.28手動平左, 高位~16895,  有進步空間的 --------------------- Min distance 係咩 ？ Check time同Ordertime相距的距離 原意係, 兩個價差唔多即係冇方向, 就唔開單 用呢個最少距離可以只做大單邊 Checktime恆指16000 最少距離10000 <- 100點 Ordertime 16100以上/15900以下先會開 其他都當佢橫行唔玩 --------------------- -Check time means r
MTF Parabolic SAR S11
Chi Sum Poon
5 (1)
エキスパート
附上20240307市況, 順勢加單真開心 附上20240306市況, 順勢加單真開心 ※ ※ ※ This configuration is extremely aggressive and extremely risky. Please conduct your own backtesting and adjust it to a suitable risk level. ※ ※ ※ Additionally, please share the configuration and EA modification requirements with me. ※ ※ ※ ※ This EA trades based on the multi-time frame Parabolic SAR indicator. E.G. if there still a buy signal on the M15 timeframe SAR, In the M1 timeframe, the EA will execute a buy trade when M1 SAR buy signal.
BO Time Trading
Chi Sum Poon
エキスパート
---Bar Open Time Trading--- Most of the EA in the market, it is often the case that trades are executed at the beginning of each bar, known as "Per Bar." We can infer the future trend in the first few seconds of each bar. Let the bullets fly! This EA compares the opening price of each bar with the price "after a few seconds" to make trades. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. Let's explore different strategies for various markets and time periods. Have
YinYang Reverse
Chi Sum Poon
エキスパート
What goes to the extreme must reverse; what goes to the negative will bring prosperity. This EA captures technical rallies when there are consecutive bearish (bullish) candles making new lows (highs). It buys on the upward reversal when a consecutive bearish candle starts to retrace from a low position. It sells on the downward reversal when a consecutive bullish candle starts to retrace from a high position. === 物極必反、否極泰來 此 EA 捕捉連續陰(陽)燭創新低(高)時的技術性反彈(Technical Rally) 在 連續陰 燭 低位 回調開始時反手買升 在 連續
Raging Daemon
Chi Sum Poon
エキスパート
Raging Demon This EA can place stop orders on both sides up to 1 second before the news release. Please try the demo live version yourself to see what happens first. Use it at your own risk; I do not recommend gambling. The screenshots show actual results from the U.S. non-farm payroll data. It's all real. I tried it three times before daring to share it. It is possible to lose. But winning once can offset 4-5 losses. You can trade major news events on Friday at 8:30(HKT). I've traded CPI, I
BallBallG
Chi Sum Poon
エキスパート
BallBallG BallBallG エキスパートアドバイザー (EA) は、複数のテクニカル指標を組み合わせて取引判断を行います。主に ADX (平均方向性指数) とその上昇/下降傾向、DI+ と DI- の差、RSI (相対力指数)、およびパラボリック SAR 指標を利用します。この戦略は、6 つの異なる時間枠に適用され、堅牢性と精度を高めます。 主な特徴： 指標に基づく戦略 ：取引は ADX、DI+ と DI- の差、RSI、およびパラボリック SAR 指標からのシグナルに基づいて実行されます。 マルチタイムフレーム分析 ：エントリーポイントとエグジットポイントを最適化するために、6 つの異なる時間枠を使用します。 柔軟な取引スタイル ：単一ベット取引とマーチンゲール戦略の両方をサポートします。 多市場適用性 ：金、指数、外国為替など、さまざまな市場での取引に適しています。 BallBallG は、さまざまな市場条件で正確にナビゲートできる、洗練された適応性の高い取引ツールを求めるトレーダー向けに設計されています。
Mad Max T
Chi Sum Poon
エキスパート
Mad Max This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 6-MA, total 30 MAs indicators, and their difference. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 瘋狂麥斯 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 6 條 MA 指標共30條MA, 和它們的相差 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
Ichiichiichiku
Chi Sum Poon
エキスパート
Ichiichiichiku This EA trades based on the ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI, 5-timeframe 2-ichimoku conversion, base line, total 10 MAs indicators. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 一齊一齊一齊沽 此EA跟據 ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 5 個 TimeFrame 2 條 ichimoku conversion, base line 指標共10條MA, 作出交易; 可玩單注, 可玩馬丁 此EA適用於所有市場, 黃金, 指數, 外匯......
YinYang Marty
Chi Sum Poon
エキスパート
YinYang Marty This EA trades based on 2-timeframe ADX, ADX rising/falling, Di+ and Di- difference, RSI indicators. Martin Rule: Only open a Buy order when the previous candlestick is bullish; Only open a Sell order when the previous candlestick is bearish. Can trade single bets, can trade Martingale. This EA is suitable for all markets, including gold, indices, forex, and more. ====== 陰陽馬丁 此EA跟據 2 個 TimeFrame ADX, ADX 升緊/跌緊, Di+ 和 Di- Difference, RSI, 作出交易; 馬丁單限制: 上支陽燭才可開Buy單; 上支陰燭才可開Sell單 可玩單注,
DarkGhost
Chi Sum Poon
エキスパート
DarkGhost DarkGhostは、複数のテクニカルインジケーターを使用して取引の決定を行うブレイクスルー型のEA（エキスパートアドバイザー）です。主に以下の指標を使用してモメンタムを判断します： 平均真の範囲指標（ATR）の値 平均方向指数（ADX）の値およびADXが上昇しているか下降しているかの判断 DI+ と DI- の間の差 この戦略は、ロバスト性と精度を高めるために6つの異なる時間枠で適用されています。 取引シグナル: DI+、DI-、RSI、パラボリックSAR指標のシグナルを利用します。 モメンタムインジケーター: ATRの値、ADXの値、ADXが上昇しているか下降しているか、DI+ と DI- の間の差を使用してモメンタムを決定します。 エントリーポイントおよび出口ポイント: エントリー: 十分なモメンタムがあるときにブレイクスルーします。 出口: 利益目標（TP）、ストップロス（SL）、トレーリングストップ（TR）を設定します。 複数の時間枠での分析: 6つの異なる時間枠を使用してエントリーポイントおよび出口ポイントを最適化します。 複数市場への適用性: 金、指数
Energy X
Chi Sum Poon
インディケータ
EnergyX Indicator EnergyX is a unique tool that visualizes the "energy" of the market in a separate window. It helps you quickly see when energy is rising or falling, making it easier to spot potential trading opportunities. Yellow bars  show when energy is increasing. Red bars  show when energy is decreasing. How to Use: When price is approaching a  resistance  level: If energy is high and increasing (yellow), there is a higher chance the price will break the resistance. You may consider a  buy
Break Out Detector
Chi Sum Poon
インディケータ
Breakout Detector — 高度なボラティリティ分析とブレイクアウト検出ツール 説明 Breakout Detectorは、価格の大きなブレイクアウトに先行することが多い低ボラティリティ期間を特定する高度なテクニカルインジケーターです。パーキンソン・ボラティリティ計算とRSI分析を組み合わせることで、トレーダーがブレイクアウトのチャンスを事前に捉えるのをサポートします。 このインジケーターが解決する課題 ブレイクアウトの見逃し ：気付いた時にはすでに最適なエントリーポイントを逃している ダマシのブレイクアウト ：高ボラティリティ時にエントリーし、すぐに価格が反転する タイミングの難しさ ：市場が「エネルギーを溜めている」タイミングを見極めにくい ボラティリティの混乱 ：通常の値動きと本当の圧縮ゾーンの区別が難しい 遅いエントリー ：ブレイクアウトパターンに気付いた時にはすでに大きく動いている このインジケーターの解決方法 早期警告 ：ブレイクアウト前の低ボラティリティ期間（値が30未満）を特定 視覚的な準備ゾーン ：ゴールドの四角で圧縮エリアをハイライト スマートアラート
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信