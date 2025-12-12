SMC Algo Gold – Précision, Stabilité et Performance de Haut Niveau sur XAUUSD

SMC Algo Gold est conçu pour les traders recherchant une précision avancée, une stabilité opérationnelle et des performances constantes sur l’or (XAUUSD). Contrairement aux Expert Advisors traditionnels basés uniquement sur des indicateurs, ce robot repose sur une architecture Smart Money Concepts (SMC) optimisée pour MT5.

Il combine une lecture intelligente du prix dans les zones structurelles, une gestion du risque dynamique, un système de trailing avancé et un filtrage algorithmique capable d’exploiter efficacement les impulsions du XAUUSD.

SMC Algo Gold privilégie la qualité plutôt que la quantité de signaux.

Selon les conditions du marché, il peut générer une forte performance en quelques jours comme enchaîner de petits gains avant de capter un mouvement majeur. Ce robot ne trade pas pour trader : il intervient uniquement lorsque les conditions offrent un potentiel réel de rentabilité.

Grâce à son module complet, il s’adapte au profil et au style de chaque trader (Safe ou Agressif).

Les principaux paramètres incluent :

▪ Filtrage OnBuy / OnSell

▪ Trailing Stop Loss avancé

▪ Gestion des positions (incluant vos propres trades si nécessaire)

▪ Gestion des lots, etc.

Son système de trailing (standard et avancé) sécurise les profits même en période de forte volatilité tout en maintenant une approche prudente pour éviter les faux signaux.

Tous les paramètres sont optimisables, ce qui offre une grande flexibilité pour les traders expérimentés souhaitant affiner l’algorithme — même si la configuration initiale reste fortement recommandée.

Afin de rendre le robot accessible au plus grand nombre tout en conservant son positionnement premium, une offre exceptionnelle est disponible sur MQL5 :

le prix réel dans ma communauté est de 1200 $, mais il est actuellement proposé à 499 $ pour une durée limitée, avec une option de location trimestrielle à 150 $. C’est une opportunité rare d’évaluer ses performances avant achat.

Spécialement conçu pour XAUUSD, SMC Algo Gold permet d’automatiser les entrées, sécuriser les profits, éliminer l’impact émotionnel et bénéficier d’une logique intelligente adaptée aux conditions actuelles du marché. Sa stabilité, son intelligence d’exécution et sa gestion du risque en font un outil pertinent aussi bien pour les débutants que pour les traders expérimentés.

Si vous recherchez un EA cohérent, discipliné et fondé sur une méthodologie Smart Money Concept éprouvée, SMC Algo Gold est l’un des meilleurs choix disponibles aujourd’hui sur MT5.

Les captures montrent qu’en mode Agressif, nous avons obtenu 400 $ de profit avec seulement 20 $ de capital de départ, et 71 000 $ avec 10 000 $. En mode Safe, nous avons obtenu 7 200 $.

Ces résultats couvrent 2 mois de trading Safe ou Agressif. Imaginez ce que SMC Algo Gold peut accomplir sur plusieurs années.

Capital minimum : 20 $

Safe

Lot Minimum : 0.01

Lot Maximum : 0.02

Max Positions : 1

Agressif

Lot Minimum : 0.01

Lot Maximum : 0.05

Max Positions : 2

Capital recommandé : 300 $

Safe

Lot Minimum : 0.01

Lot Maximum : 0.3

Max Positions : 2

Agressif

Lot Minimum : 0.1

Lot Maximum : 0.2

Max Positions : 1

Capital idéal : 2000 $

Safe

Lot Minimum : 0.03

Lot Maximum : 0.1

Max Positions : 2

Agressif

Lot Minimum : 0.2

Lot Maximum : 0.4

Max Positions : 2

Capital en OR : 10 000 $

Safe

Lot Minimum : 0.1

Lot Maximum : 0.2

Max Positions : 2

Agressif

Lot Minimum : 1

Lot Maximum : 2

Max Positions : 2

Toujours activer :

▪ EnableTrailing

▪ LotAuto

Nous recommandons de ne pas modifier :

▪ InitialTP

▪ InitialSL

▪ OnlySell / OnlyBuy

Broker recommandé : EXNESS. Plus d’informations disponibles sur mon profil MQL5.

Le robot est optimisé pour les brokers à faible spread affichant l’or (XAUUSD) avec 3 décimales (xxxx.xxx), comme EXNESS.

Un lien sécurisé pour ouvrir un compte est disponible sur mon profil.

Le prix augmentera progressivement au fur et à mesure des ventes jusqu’à atteindre son prix initial.

Avertissement : Le trading comporte des risques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Testez toujours l’EA en démo avant utilisation réelle.

Je propose également un service de programmation sur mesure. Si vous avez une stratégie personnelle, je peux développer pour vous un robot entièrement personnalisé.

Contactez-moi pour créer votre EA sur mesure.