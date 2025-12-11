SamuraiFX PD Volume Dashboard
- Indikatoren
- Elvin Entero Tomolin
- Version: 6.9
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
# 📜 SamuraiFX Volume & Zones - Kurzanleitung
### 1. Die Zonen (Wo man handelt)
* 🟥 **Premium Zone (Top/Pink):** Teure Preise. Institutionelle **Verkaufszone**.
* 🟩 **Discount Zone (Unten/Grün):** Günstige Preise. Institutionelle **Einkaufszone**.
* 🟦 **Gleichgewicht (mittlere blaue Linie):** Fairer Wert. 50% der Tagesspanne.
### 2. Das Dashboard (Der Trendfilter)
*Prüfen Sie das Dashboard, bevor Sie einen Handel eingehen. Es zeigt Ihnen, wer die Zone kontrolliert.
| Zone | Dominanz | Status | Aktion |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **PREMIUM** | **Verkäufer > Käufer** | ✅ **Valid Flow** | **Safe to SELL** |
| **PREMIUM** | Käufer > Verkäufer | ⚠️ **Falscher Trend** | **NICHT VERKAUFEN** (Trap/FOMO) |
| **DISCOUNT** | **Käufer > Verkäufer** | ✅ **Valid Flow** | **Safe to BUY** |
| **DISCOUNT** | Verkäufer > Käufer | ⚠️ **Falscher Trend** | **NICHT KAUFEN** (Trap/Panic) |
---
### 3. Hauptsignale (große Pfeile)
*Umkehrsignale mit hohem Volumen, die auf Climax und Fallen basieren.
* 🔴 **Roter Pfeil (Sell Climax):** Ablehnung bei hohem Volumen an der Spitze.
* 🔵 **Blauer Pfeil (Buy Climax):** Ablehnung von hohem Volumen auf der Unterseite.
* 🟡 **Goldpfeil (Bullenfalle):** Der Kurs versuchte nach oben auszubrechen, scheiterte und drehte nach unten ab.
* 🟣 **Magenta-Pfeil (Bärenfalle):** Der Kurs versuchte nach unten auszubrechen, scheiterte und drehte nach oben ab.
---
### 4. Kleinere S/R-Signale (kleine Pfeile)
*Diese kennzeichnen lokale Unterstützungs- und Widerstandsstrukturen, die mit dem Trend übereinstimmen.
* 🔽 **Kleiner roter Pfeil:** **Minor Resistance.**
* *Wo:* Erscheint in der **Premium Zone**.
* *Bedingung:* Erscheint nur, wenn **Verkäufer dominieren** (gültiger Fluss)
* 🔼 **Kleiner grüner Pfeil:** **Minor Support.**
* *Wo:* Erscheint in **Rabattzone**.
* *Bedingung:* Erscheint nur, wenn **Käufer dominieren** (Gültiger Fluss).
> **⚠️ Wichtige Regel:** Diese Pfeile folgen der "Break & Vanish"-Logik
> * Wenn eine Kerze am Pfeil vorbei **schließt**, verschwindet der Pfeil (das Niveau ist gebrochen).
> * Wenn eine Kerze nur **vorbei zieht** (False Break), bleibt der Pfeil bestehen.
---
### 🏆 Die Samurai-Strategie-Checkliste
1. **Prüfen Sie die Zone:** Befinden Sie sich im Premium (Verkaufen) oder Discount (Kaufen)?
2. **Prüfen Sie das Dashboard:** Ist es ein "gültiger Fluss"? * *Premium + Verkäufer* = ✅ * *Discount + Käufer* = ✅
3. **Warten Sie auf ein Signal:** Halten Sie Ausschau nach einem Hauptpfeil oder einem kleineren S/R-Pfeil.
4. **Bestätigen:** Warten Sie auf das Schließen der Kerze, um sicherzustellen, dass der Pfeil feststeht.
Very easy to install, and the author was very quick in helping me with the recommended settings.