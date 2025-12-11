SamuraiFX PD Volume Dashboard

# 📜 SamuraiFX Volume & Zones - Kurzanleitung

### 1. Die Zonen (Wo man handelt)

* 🟥 **Premium Zone (Top/Pink):** Teure Preise. Institutionelle **Verkaufszone**.

* 🟩 **Discount Zone (Unten/Grün):** Günstige Preise. Institutionelle **Einkaufszone**.

* 🟦 **Gleichgewicht (mittlere blaue Linie):** Fairer Wert. 50% der Tagesspanne.

### 2. Das Dashboard (Der Trendfilter)

*Prüfen Sie das Dashboard, bevor Sie einen Handel eingehen. Es zeigt Ihnen, wer die Zone kontrolliert.

| Zone | Dominanz | Status | Aktion |

| :--- | :--- | :--- | :--- |

| **PREMIUM** | **Verkäufer > Käufer** | ✅ **Valid Flow** | **Safe to SELL** |

| **PREMIUM** | Käufer > Verkäufer | ⚠️ **Falscher Trend** | **NICHT VERKAUFEN** (Trap/FOMO) |

| **DISCOUNT** | **Käufer > Verkäufer** | ✅ **Valid Flow** | **Safe to BUY** |

| **DISCOUNT** | Verkäufer > Käufer | ⚠️ **Falscher Trend** | **NICHT KAUFEN** (Trap/Panic) |

---

### 3. Hauptsignale (große Pfeile)

*Umkehrsignale mit hohem Volumen, die auf Climax und Fallen basieren.

* 🔴 **Roter Pfeil (Sell Climax):** Ablehnung bei hohem Volumen an der Spitze.

* 🔵 **Blauer Pfeil (Buy Climax):** Ablehnung von hohem Volumen auf der Unterseite.

* 🟡 **Goldpfeil (Bullenfalle):** Der Kurs versuchte nach oben auszubrechen, scheiterte und drehte nach unten ab.

* 🟣 **Magenta-Pfeil (Bärenfalle):** Der Kurs versuchte nach unten auszubrechen, scheiterte und drehte nach oben ab.

---

### 4. Kleinere S/R-Signale (kleine Pfeile)

*Diese kennzeichnen lokale Unterstützungs- und Widerstandsstrukturen, die mit dem Trend übereinstimmen.

* 🔽 **Kleiner roter Pfeil:** **Minor Resistance.**

* *Wo:* Erscheint in der **Premium Zone**.

* *Bedingung:* Erscheint nur, wenn **Verkäufer dominieren** (gültiger Fluss)

* 🔼 **Kleiner grüner Pfeil:** **Minor Support.**

* *Wo:* Erscheint in **Rabattzone**.

* *Bedingung:* Erscheint nur, wenn **Käufer dominieren** (Gültiger Fluss).

> **⚠️ Wichtige Regel:** Diese Pfeile folgen der "Break & Vanish"-Logik

> * Wenn eine Kerze am Pfeil vorbei **schließt**, verschwindet der Pfeil (das Niveau ist gebrochen).

> * Wenn eine Kerze nur **vorbei zieht** (False Break), bleibt der Pfeil bestehen.

---

### 🏆 Die Samurai-Strategie-Checkliste

1. **Prüfen Sie die Zone:** Befinden Sie sich im Premium (Verkaufen) oder Discount (Kaufen)?

2. **Prüfen Sie das Dashboard:** Ist es ein "gültiger Fluss"? * *Premium + Verkäufer* = ✅ * *Discount + Käufer* = ✅

3. **Warten Sie auf ein Signal:** Halten Sie Ausschau nach einem Hauptpfeil oder einem kleineren S/R-Pfeil.

4. **Bestätigen:** Warten Sie auf das Schließen der Kerze, um sicherzustellen, dass der Pfeil feststeht.


migs1460
40
migs1460 2025.12.14 10:46 
 

Very easy to install, and the author was very quick in helping me with the recommended settings.

