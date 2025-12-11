SamuraiFX PD Volume Dashboard

# 📜 SamuraiFX Volumen y Zonas - Guía de referencia rápida.

### 1. Las Zonas (Dónde Operar)

* 🟥 **Zona Premium (Arriba/Rosa):** Precios caros. **Zona de venta** institucional.

* 🟩 **Zona de descuento (Abajo/Verde):** Precios baratos. Zona **Compra** institucional.

* 🟦 **Equilibrio (Línea azul central):** Valor razonable. 50% del rango del día.

### 2. El Cuadro de Mando (El Filtro de Tendencias)

*Comprueba el Dashboard antes de tomar cualquier operación. Le indica quién controla la zona.

| Zona Dominante Estado Acción

| :--- | :--- | :--- | :--- |

**PREMIUM** **Sellers > Buyers** **Valid Flow** **Safe to SELL** **PREMIUM** **Vendedores > Compradores** **Valid Flow** **Valid Flow** **Safe to SELL** **Seguro para vender**

| **PREMIUM** | Compradores > Vendedores | ⚠️ **Tendencia Falsa** | **NO VENDER** (Trampa/FOMO) | ⚠️

**Valid Flow** | **Safe to BUY** | **DISCOUNT** | **Buyers > Sellers** | ✅ **Valid Flow** | **Safe to BUY** |

| **DISCOUNT** | Vendedores > Compradores | ⚠️ **Tendencia Falsa** | **NO COMPRAR** (Trampa/Pánico) |

---

### 3. Señales principales (Flechas grandes)

*Señales de reversión de alto volumen basadas en Clímax y Trampas.*

* 🔴 **Flecha Roja (Sell Climax):** Rechazo de alto volumen en la parte superior.

* 🔵 **Flecha Azul (Climax de Compra):** Rechazo de alto volumen en la parte inferior.

* 🟡 Flecha Dorada (Trampa alcista):** El precio intentó romper al alza, falló y revirtió a la baja.

* 🟣 **Flecha Magenta (Trampa Oso):** El precio intentó romper a la baja, falló y revirtió al alza.

---

### 4. Señales S/R Menores (Flechas Pequeñas)

*Identifican estructuras locales de soporte y resistencia alineadas con la tendencia.

* 🔽 **Flecha Roja Pequeña:** **Resistencia Menor.**

* *Donde:* Aparece en **Zona Premium**.

* *Condición:* Sólo aparece si **Los Vendedores son Dominantes** (Flujo Válido).

* 🔼 **Flecha Verde Pequeña:** **Resistencia Menor.** *Donde:* Aparece en **Zona Premium**.

* *Dónde:* Aparece en **Zona de Descuento**.

* *Condición:* Sólo aparece si **Los Compradores son Dominantes** (Flujo Válido).

> **⚠️ Regla Importante:** Estas flechas siguen la lógica "Break & Vanish".

> Si una vela **cierra** más allá de la flecha, la flecha desaparecerá (el nivel está roto).

> Si una vela sólo la pasa (Falso Ruptura), la flecha permanece.

---

### 🏆 Lista de comprobación de la estrategia Samurai

1. **Comprueba la Zona:** ¿Estás en Prima (Venta) o en Descuento (Compra)?

2. **Comprueba el Tablero:** ¿Es un "Flujo Válido"? * *Premio + Vendedores* = ✅ * *Descuento + Compradores* = ✅

3. **Espera la Señal:** Busca una Flecha Principal o una Flecha Menor S/R.

4. **Confirmar:** Esperar a que se cierre la vela para asegurarse de que la flecha está fijada.





