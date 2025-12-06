# Produktname: SamuraiFX Pro Volume Profile & Signale (MT5)

**Hören Sie auf, blind zu handeln. Sehen Sie, wohin sich das "Smart Money" bewegt.

** Die meisten Indikatoren sagen Ihnen nur, *wenn* sich der Preis bewegt. **SamuraiFX Pro** zeigt Ihnen, *wo* sich das Volumen tatsächlich befindet. Dieses institutionelle Tool kombiniert **Volumenprofil**, **VWAP** und **Preisaktionsanalyse** in einem sauberen, nicht übermalenden Chart-Overlay.

Es erkennt automatisch die tägliche Marktstruktur und liefert hochwahrscheinliche **Kauf- und Verkaufspfeile**, die auf institutionellen Ablehnungszonen basieren.

### 🚀 Warum Sie das brauchen:

* **Handeln Sie wie ein Profi:** Sehen Sie sofort die "Fair Value"-Zonen, in denen Banken Positionen aufbauen.

**Kein Rätselraten mehr:** Das integrierte **Dashboard** zeigt Ihnen, ob der Markt bullisch (P-Form), bärisch (b-Form) oder schwankend (D-Form) ist.

**Universal Engine:** Funktioniert perfekt auf **Gold, Bitcoin, US30, NASDAQ und Forex** ohne Änderung der Einstellungen. Der Indikator passt sich automatisch an die Volatilität an.

**Zero Repaint:** Signale erscheinen am Ende der Kerze und verschwinden nie.

---

### 📊 Wie zu verwenden (einfache Strategie) **

1. Die "Ablehnungs"-Strategie (am besten für Day Trading)**

* **🟢 KAUFSIGNAL:** Warten Sie, bis der Kurs die **Grüne Linie (Value Area Low)** berührt. Wenn ein **Grüner Pfeil** erscheint, verteidigen die Käufer dieses Niveau.

* *Ziel:* Die Magenta-Linie (POC).

**🔴 VERKAUFSSIGNAL:** Warten Sie, bis der Kurs die **Rote Linie (Value Area High)** berührt. Wenn ein **roter Pfeil** erscheint, verteidigen die Verkäufer dieses Niveau.

* *Ziel:* Die Magenta-Linie (POC). **

2. Der "Trend"-Filter (mit VWAP)**

* Verwenden Sie die **Orange Linie (VWAP)**, um den Trend zu bestätigen.

* Wenn der Kurs **über VWAP** liegt, konzentrieren Sie sich auf Kaufsignale.

* Liegt der Preis **unter VWAP**, konzentrieren Sie sich auf Verkaufssignale.

---

### 🌟 Hauptmerkmale

1. **Smart Dashboard:** Zeigt die Markttendenz (Bullish/Bearish) und die Trendstärke in Echtzeit an.

2. **Auto-Resolution:** Berechnet automatisch die perfekte Profildichte für Krypto oder Indizes.

3. **Strenge Filter:** Pfeile erscheinen nur, wenn der Kerzenkörper die Bewegung bestätigt (grüne Kerze für Käufe, rote für Verkäufe).

4. **Saubere Charts:** Das Profil befindet sich auf der rechten Seite (DOM-Ansicht), so dass Ihre historischen Daten sauber bleiben.

5. **Full Alerts:** Lassen Sie sich per Pop-up oder Mobile Push-Benachrichtigung sofort benachrichtigen.

### ⚙️ Einfache Einrichtung

1. Laden Sie den Indikator in einen beliebigen Chart (M15 oder M30 empfohlen).

2. **Wichtig:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Chart Shift "** im MT5 (obere Symbolleiste), um auf der rechten Seite Platz für das Profil zu schaffen.

3. Beginnen Sie den Handel mit Klarheit.

**[Laden Sie noch heute die Demo herunter und sehen Sie sich die Marktstruktur an!]**

