SamuraiFX Pro Volume Profile
- Indikatoren
- Elvin Entero Tomolin
- Version: 30.0
- Aktualisiert: 18 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
# Produktname: SamuraiFX Pro Volume Profile & Signale (MT5)
**Hören Sie auf, blind zu handeln. Sehen Sie, wohin sich das "Smart Money" bewegt.
** Die meisten Indikatoren sagen Ihnen nur, *wenn* sich der Preis bewegt. **SamuraiFX Pro** zeigt Ihnen, *wo* sich das Volumen tatsächlich befindet. Dieses institutionelle Tool kombiniert **Volumenprofil**, **VWAP** und **Preisaktionsanalyse** in einem sauberen, nicht übermalenden Chart-Overlay.
Es erkennt automatisch die tägliche Marktstruktur und liefert hochwahrscheinliche **Kauf- und Verkaufspfeile**, die auf institutionellen Ablehnungszonen basieren.
### 🚀 Warum Sie das brauchen:
* **Handeln Sie wie ein Profi:** Sehen Sie sofort die "Fair Value"-Zonen, in denen Banken Positionen aufbauen.
**Kein Rätselraten mehr:** Das integrierte **Dashboard** zeigt Ihnen, ob der Markt bullisch (P-Form), bärisch (b-Form) oder schwankend (D-Form) ist.
**Universal Engine:** Funktioniert perfekt auf **Gold, Bitcoin, US30, NASDAQ und Forex** ohne Änderung der Einstellungen. Der Indikator passt sich automatisch an die Volatilität an.
**Zero Repaint:** Signale erscheinen am Ende der Kerze und verschwinden nie.
---
### 📊 Wie zu verwenden (einfache Strategie) **
1. Die "Ablehnungs"-Strategie (am besten für Day Trading)**
* **🟢 KAUFSIGNAL:** Warten Sie, bis der Kurs die **Grüne Linie (Value Area Low)** berührt. Wenn ein **Grüner Pfeil** erscheint, verteidigen die Käufer dieses Niveau.
* *Ziel:* Die Magenta-Linie (POC).
**🔴 VERKAUFSSIGNAL:** Warten Sie, bis der Kurs die **Rote Linie (Value Area High)** berührt. Wenn ein **roter Pfeil** erscheint, verteidigen die Verkäufer dieses Niveau.
* *Ziel:* Die Magenta-Linie (POC). **
2. Der "Trend"-Filter (mit VWAP)**
* Verwenden Sie die **Orange Linie (VWAP)**, um den Trend zu bestätigen.
* Wenn der Kurs **über VWAP** liegt, konzentrieren Sie sich auf Kaufsignale.
* Liegt der Preis **unter VWAP**, konzentrieren Sie sich auf Verkaufssignale.
---
### 🌟 Hauptmerkmale
1. **Smart Dashboard:** Zeigt die Markttendenz (Bullish/Bearish) und die Trendstärke in Echtzeit an.
2. **Auto-Resolution:** Berechnet automatisch die perfekte Profildichte für Krypto oder Indizes.
3. **Strenge Filter:** Pfeile erscheinen nur, wenn der Kerzenkörper die Bewegung bestätigt (grüne Kerze für Käufe, rote für Verkäufe).
4. **Saubere Charts:** Das Profil befindet sich auf der rechten Seite (DOM-Ansicht), so dass Ihre historischen Daten sauber bleiben.
5. **Full Alerts:** Lassen Sie sich per Pop-up oder Mobile Push-Benachrichtigung sofort benachrichtigen.
### ⚙️ Einfache Einrichtung
1. Laden Sie den Indikator in einen beliebigen Chart (M15 oder M30 empfohlen).
2. **Wichtig:** Klicken Sie auf die Schaltfläche **"Chart Shift "** im MT5 (obere Symbolleiste), um auf der rechten Seite Platz für das Profil zu schaffen.
3. Beginnen Sie den Handel mit Klarheit.
**[Laden Sie noch heute die Demo herunter und sehen Sie sich die Marktstruktur an!]**
Very easy to install, and the author was very quick in helping me with the recommended settings.