**Produktname:** Gold Seasonality Pro (Auto Fibonacci)

**Überschrift:** Automatisieren Sie die "Smart Money" saisonale Strategie für Gold (XAUUSD).

**Übersicht** Hören Sie auf zu raten, wo Gold umkehren wird. Die Geschichte zeigt, dass **März** und **Oktober** die beiden stärksten Monate für institutionelle Trendwechsel sind.

**Gold Seasonality Pro** sucht automatisch nach diesen Schlüsselmonaten, analysiert den Kauf- oder Verkaufsdruck und zeichnet die exakten Fibonacci-"Sweet Spot"-Niveaus für Sie ein. Es verwandelt 45 Jahre statistischer Daten in ein einfaches, umsetzbares Handels-Setup.





**Hauptmerkmale**🚀

1. **Smart Pressure Detection:**

* Der Indikator analysiert, wie die März- und Oktoberkerzen schließen.

* **Bullish Close:** Er zeichnet automatisch eine **Support Fibonacci** (Buy Setup).

* **Bearish Close:** Er zeichnet automatisch ein **Resistance Fibonacci** (Sell Setup).

2. **Präzise Einstiegslevels:

**Es werden nur die Levels angezeigt, die für diese Strategie wichtig sind, damit Ihr Chart sauber bleibt:

* **61,8% & 78,6%:** Die "Goldene Zone" für den Einstieg.

* 0.0%:** Ihr Take Profit Ziel.

* **100,0%:** Ihr Invalid/Stop Level.

3. **Live Kursanzeige:

**Sie brauchen kein Fadenkreuz zu verwenden. Der Indikator zeigt den **exakten Preis** direkt neben den Fibonacci-Levels an (z.B. *61,8% @ 2350,50*), was das Setzen von Pending Orders erleichtert.

4. **Aktuelles Jahr im Fokus:

** Entwickelt für aktive Trader. Der Indikator löscht automatisch alte Daten aus den Vorjahren und sorgt dafür, dass Ihr Chart immer sauber und auf die aktuelle Marktchance ausgerichtet ist.

**📊 Wie man handelt**

1. Warten Sie, bis der Indikator die Fibonacci-Linien eingezeichnet hat (automatisch nach dem März/Oktober-Schluss).

2. **Einstieg:** Platzieren Sie Limit-Orders oder warten Sie auf Kursbewegungen bei den **61,8%** oder **78,6%** Retracement-Levels.

3. **Ziel:** Streben Sie das Niveau **0,0%** an (das vorherige Hoch/Tief).

4. **Stopp:** Unter/über dem Niveau von **100,0%**.

**⚙️ Parameter**

**Dashboard:** Ein-/Ausblenden des statistischen Info-Panels.

* **Farben:** Vollständig anpassbare Farben für Bullish/Bearish-Setups und Text.

* **Non-Repainting:** Die Logik basiert auf streng geschlossenen Monatskerzen.





**Exklusiv für XAUUSD (Gold):** Einfach. Statistisch. Effektiv. Laden Sie noch heute herunter und handeln Sie mit dem saisonalen Vorteil.































