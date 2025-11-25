# Produktname: SamuraiFX Momentum Hunter

**Aktuelle Version:** 4.0 (Smart Validation Update) **Kategorie:** Trend / Oszillatoren / Fraktale

**Timeframes:** M15, H1, H4, D1 (empfohlen)





### ⚔️ Handeln Sie diszipliniert. Eliminieren Sie das Rauschen.





Der **SamuraiFX Momentum Hunter** ist nicht nur ein weiterer Pfeilindikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das das Momentum des

**Awesome Oscillator (AO)** und **Accelerator Oscillator (AC)** mit der strukturellen Präzision von **Fraktalen** kombiniert.

Die meisten Indikatoren überfluten Ihren Chart mit widersprüchlichen Signalen. Der **Momentum Hunter** macht das Gegenteil. Er konzentriert sich auf das **einzige beste Setup**, das im Moment verfügbar ist. Er verfügt über ein einzigartiges **"Smart Trap "** Erkennungssystem, das Sie vor Umkehrsignalen warnt, aber intelligent genug ist, um bei einem echten Ausbruch aus dem Weg zu gehen.





### 🌟 Warum Momentum Hunter wählen?

**🛡️ 100 % nicht wiederholend:** Signale erscheinen auf bestätigten, geschlossenen Bars. Sobald ein Pfeil gezeichnet wird, bleibt er bestehen.

**🧠 Smart Trap Validation (NEU):** Der Indikator erkennt "Fallen" (Fractal Resistance/Support).

Wenn der Kurs auf eine Falle trifft, warnt Sie ein **Orange X**. Wenn der Markt jedoch genug Kraft hat, um die Falle zu durchbrechen, verschwindet das X automatisch und gibt Ihnen grünes Licht zum Halten.

* **🧹 Auto-Clean Chart:** Der Indikator löscht automatisch alte, ungültige Signale. Er zeigt Ihnen nur das aktive Setup und die entsprechenden Stop-Loss-Levels an.

**🎯 Laser-Präzision:** Signale werden nur generiert, wenn AO und AC im Momentum übereinstimmen und ein Fraktal die Struktur bestätigt.

**📏 Auto-SL-Levels:** Zeichnet automatisch eine Linie auf dem exakten Stop-Loss-Level basierend auf der Signalkerze.

### 📊 Die Strategie

Mit diesem Indikator wird die "Zero Line Rejection"-Strategie gehandelt. Er wartet darauf, dass der Kurs zurückgeht und dann den Trend mit bestätigtem Momentum wieder aufnimmt.

**1. Das Kaufsignal (Grüner Pfeil)**

* **Zone:** AO und AC sind beide **unter 0** (überverkauft).

* **Muster:** AO bildet einen "Lowest Peak" (Untertasse), der auf ein Aufwärtsmomentum hinweist.

**Bestätigung:** Ein **Abwärtsfraktal** scheint die Unterstützungsstruktur zu bestätigen.

* *Aktion:* Kaufen eingeben. Platzieren Sie den Stop Loss an der schwarzen Linie, die der Indikator gezogen hat.

**2. Das Verkaufssignal (roter Pfeil)**

* **Zone:** AO und AC liegen beide **über 0** (überkauft).

**Muster:** AO bildet einen "Höchsten Peak", der eine Abwärtsdynamik anzeigt.

* **Bestätigung:** Ein **Aufwärtsfraktal** scheint die Widerstandsstruktur zu bestätigen.

* *Aktion:* Verkaufen eingeben. Setzen Sie den Stop Loss an der schwarzen Linie, die der Indikator gezogen hat.





**3. Die Smart Trap (Orange X)**

* **Das Problem:** Manchmal steigt der Kurs ein, trifft aber auf eine fraktale Wand und kehrt um.

* **Die Lösung:** Der Indikator beobachtet den Handel. Wenn der Kurs auf ein entgegengesetztes Fraktal trifft, aber das Momentum den Nullpunkt nicht überschreitet, zeichnet er ein **Orange X**.

**Smarte Logik:** Wenn der Kurs das orangefarbene X-Niveau **durchbricht**, wird das X entfernt. Dies bestätigt, dass der Ausbruch echt ist, und verhindert, dass Sie einen gewinnbringenden Handel zu früh aufgeben.

### ⚙️ Eingabeparameter

**BuyColor:** Farbe des Kaufpfeils (Standard: Limone).

**SellColor:** Farbe des Verkaufspfeils (Standard: Rot).

**WarningColor:** Farbe des Smart Trap X (Voreinstellung: Orange).

* **LineColor:** Farbe der SL/Entry-Linien (Standard: Schwarz).

**SearchDepth:** Wie weit zurück wird nach dem aktiven Signal gesucht (Voreinstellung: 1000).





### 📝 Benutzerhandbuch & FAQ

**Q: Warum sehe ich keine historischen Signale?

**A:** Um Ihren Chart für den professionellen Handel sauber zu halten, löscht Momentum Hunter alte Signale und konzentriert sich nur auf die **aktuelle aktive Gelegenheit**.

**Q: Warum ist das orangefarbene X verschwunden?**

**A:** Das ist die Funktion "Smart Validation". Das X erscheint, um Sie vor einem Widerstand zu warnen. Wenn der Kurs diesen Widerstand erfolgreich durchbricht, wird die Warnung nicht mehr benötigt, so dass der Indikator sie entfernt, um Verwirrung zu vermeiden. Dies ist ein Zeichen für einen starken Trend!

**Q: Gibt es eine Verzögerung?** **A:** Nein. Das Signal erscheint sofort, wenn das Fraktal und der AO Peak mathematisch bestätigt sind. Beachten Sie, dass Standard-Fraktale 2 geschlossene Balken nach rechts benötigen, um bestätigt zu werden. Der Indikator zeichnet den Pfeil sofort auf die echte Signalkerze (2 Bars zurück). **Q: Beste Zeitrahmen?**

**A:** Er funktioniert auf allen, aber **H1 und H4** liefern die zuverlässigsten Trends mit den wenigsten falschen Signalen.







