SamuraiFX Momentum Hunter

# Produktname: SamuraiFX Momentum Hunter

**Aktuelle Version:** 4.0 (Smart Validation Update) **Kategorie:** Trend / Oszillatoren / Fraktale

**Timeframes:** M15, H1, H4, D1 (empfohlen)


### ⚔️ Handeln Sie diszipliniert. Eliminieren Sie das Rauschen.


Der **SamuraiFX Momentum Hunter** ist nicht nur ein weiterer Pfeilindikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das das Momentum des

**Awesome Oscillator (AO)** und **Accelerator Oscillator (AC)** mit der strukturellen Präzision von **Fraktalen** kombiniert.

Die meisten Indikatoren überfluten Ihren Chart mit widersprüchlichen Signalen. Der **Momentum Hunter** macht das Gegenteil. Er konzentriert sich auf das **einzige beste Setup**, das im Moment verfügbar ist. Er verfügt über ein einzigartiges **"Smart Trap "** Erkennungssystem, das Sie vor Umkehrsignalen warnt, aber intelligent genug ist, um bei einem echten Ausbruch aus dem Weg zu gehen.


### 🌟 Warum Momentum Hunter wählen?

**🛡️ 100 % nicht wiederholend:** Signale erscheinen auf bestätigten, geschlossenen Bars. Sobald ein Pfeil gezeichnet wird, bleibt er bestehen.

**🧠 Smart Trap Validation (NEU):** Der Indikator erkennt "Fallen" (Fractal Resistance/Support).

Wenn der Kurs auf eine Falle trifft, warnt Sie ein **Orange X**. Wenn der Markt jedoch genug Kraft hat, um die Falle zu durchbrechen, verschwindet das X automatisch und gibt Ihnen grünes Licht zum Halten.

* **🧹 Auto-Clean Chart:** Der Indikator löscht automatisch alte, ungültige Signale. Er zeigt Ihnen nur das aktive Setup und die entsprechenden Stop-Loss-Levels an.

**🎯 Laser-Präzision:** Signale werden nur generiert, wenn AO und AC im Momentum übereinstimmen und ein Fraktal die Struktur bestätigt.

**📏 Auto-SL-Levels:** Zeichnet automatisch eine Linie auf dem exakten Stop-Loss-Level basierend auf der Signalkerze.

### 📊 Die Strategie

Mit diesem Indikator wird die "Zero Line Rejection"-Strategie gehandelt. Er wartet darauf, dass der Kurs zurückgeht und dann den Trend mit bestätigtem Momentum wieder aufnimmt.

**1. Das Kaufsignal (Grüner Pfeil)**

* **Zone:** AO und AC sind beide **unter 0** (überverkauft).

* **Muster:** AO bildet einen "Lowest Peak" (Untertasse), der auf ein Aufwärtsmomentum hinweist.

**Bestätigung:** Ein **Abwärtsfraktal** scheint die Unterstützungsstruktur zu bestätigen.

* *Aktion:* Kaufen eingeben. Platzieren Sie den Stop Loss an der schwarzen Linie, die der Indikator gezogen hat.

**2. Das Verkaufssignal (roter Pfeil)**

* **Zone:** AO und AC liegen beide **über 0** (überkauft).

**Muster:** AO bildet einen "Höchsten Peak", der eine Abwärtsdynamik anzeigt.

* **Bestätigung:** Ein **Aufwärtsfraktal** scheint die Widerstandsstruktur zu bestätigen.

* *Aktion:* Verkaufen eingeben. Setzen Sie den Stop Loss an der schwarzen Linie, die der Indikator gezogen hat.


**3. Die Smart Trap (Orange X)**

* **Das Problem:** Manchmal steigt der Kurs ein, trifft aber auf eine fraktale Wand und kehrt um.

* **Die Lösung:** Der Indikator beobachtet den Handel. Wenn der Kurs auf ein entgegengesetztes Fraktal trifft, aber das Momentum den Nullpunkt nicht überschreitet, zeichnet er ein **Orange X**.

**Smarte Logik:** Wenn der Kurs das orangefarbene X-Niveau **durchbricht**, wird das X entfernt. Dies bestätigt, dass der Ausbruch echt ist, und verhindert, dass Sie einen gewinnbringenden Handel zu früh aufgeben.

### ⚙️ Eingabeparameter

**BuyColor:** Farbe des Kaufpfeils (Standard: Limone).

**SellColor:** Farbe des Verkaufspfeils (Standard: Rot).

**WarningColor:** Farbe des Smart Trap X (Voreinstellung: Orange).

* **LineColor:** Farbe der SL/Entry-Linien (Standard: Schwarz).

**SearchDepth:** Wie weit zurück wird nach dem aktiven Signal gesucht (Voreinstellung: 1000).


### 📝 Benutzerhandbuch & FAQ

**Q: Warum sehe ich keine historischen Signale?

**A:** Um Ihren Chart für den professionellen Handel sauber zu halten, löscht Momentum Hunter alte Signale und konzentriert sich nur auf die **aktuelle aktive Gelegenheit**.

**Q: Warum ist das orangefarbene X verschwunden?**

**A:** Das ist die Funktion "Smart Validation". Das X erscheint, um Sie vor einem Widerstand zu warnen. Wenn der Kurs diesen Widerstand erfolgreich durchbricht, wird die Warnung nicht mehr benötigt, so dass der Indikator sie entfernt, um Verwirrung zu vermeiden. Dies ist ein Zeichen für einen starken Trend!

**Q: Gibt es eine Verzögerung?** **A:** Nein. Das Signal erscheint sofort, wenn das Fraktal und der AO Peak mathematisch bestätigt sind. Beachten Sie, dass Standard-Fraktale 2 geschlossene Balken nach rechts benötigen, um bestätigt zu werden. Der Indikator zeichnet den Pfeil sofort auf die echte Signalkerze (2 Bars zurück). **Q: Beste Zeitrahmen?**

**A:** Er funktioniert auf allen, aber **H1 und H4** liefern die zuverlässigsten Trends mit den wenigsten falschen Signalen.



Empfohlene Produkte
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indikatoren
Forex Gump ist ein vollendetes halbautomatisches Handelssystem. In Form von Pfeilen werden Signale für die Eröffnung und Schließung von Geschäften auf dem Bildschirm angezeigt. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Anweisungen des Indikators zu folgen. Wenn der Indikator einen blauen Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Kaufauftrag erteilen. Wenn der Indikator einen roten Pfeil anzeigt, müssen Sie einen Verkaufsauftrag erteilen. Schließen Sie Aufträge, wenn der Indikator ein gelbes Kreuz anzeigt. Um da
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indikatoren
PABT Pattern Indicator - es ist ein klassisches System eines der Signalmuster. Indikator-Logik - die Hi & Lo der Bar ist vollständig innerhalb des Bereichs der vorangegangenen Bar, schauen, um sie als Pullback im Trend zu handeln. Wenn der Indikator das PABT-Muster gefunden hat, zeichnet er zwei Linien und einen Pfeil, die den Trendweg anzeigen. - Die erste Linie ist der Einstiegspunkt und wird gezeichnet bei: 1. Auf dem Höchststand des Signalbalkens oder in der Mitte des Signalbalkens (abhängig
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indikatoren
MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (487)
Indikatoren
Der fehlende Vorteil, den Sie brauchen, um Ausbrüche wie ein Profi zu fangen. Folgen Sie einem Schritt-für-Schritt-System, das die stärksten Ausbrüche erkennt! Entdecken Sie Marktmuster, die auf der Grundlage einer bewährten und getesteten Strategie massive Gewinne generieren. Entriegeln Sie Ihren seriösen Vorsprung Wichtige Informationen hier www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Die zuverlässige Expert Advisor Version Automatisieren Sie Breakout EDGE Signale mit "EA Breakout EDGE" Hier klick
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indikatoren
" Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indikatoren
Regenbogen Preis Visualizer v1.21 Sehen Sie, wo der Markt wirklich atmet. Verwandelt Ihren MT4-Chart in eine ultrapräzise Heatmap, die Preiszonen hervorhebt, die von großen Akteuren bevorzugt werden. Warum das wichtig ist 300 Kursebenen mit einer Auflösung von 0,2 Pips - mikroskopische Details. 8 visuelle Themen (Regenbogen, Feuer, Ozean...) für sofortige Lesbarkeit. Intelligente Deckkraft: rauscharme Überblendungen, echte Pop-Zonen. Leichtes Rendering mit automatischer Bereinigung. Vollständig
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indikatoren
Der Trend-PA-Indikator verwendet Price Action und seinen eigenen Filteralgorithmus, um den Trend zu bestimmen. Dieser Ansatz hilft bei der genauen Bestimmung von Einstiegspunkten und des aktuellen Trends in jedem Zeitrahmen. Der Indikator verwendet einen eigenen Algorithmus zur Analyse von Kursveränderungen und Price Action. Das hat den Vorteil, dass Sie einen neuen Trend ohne Verzögerung und mit weniger Fehlalarmen erkennen können. Die Bedingungen für die Trendfilterung können in den Einstellu
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indikatoren
Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indikatoren
Der Indikator erstellt aktuelle Notierungen, die mit historischen verglichen werden können, und auf dieser Grundlage eine Preisbewegungsprognose erstellen. Der Indikator verfügt über ein Textfeld zur schnellen Navigation zum gewünschten Datum. Optionen: Symbol - Auswahl des Symbols, das der Indikator anzeigen soll; SymbolPeriod - Auswahl des Zeitraums, aus dem der Indikator Daten aufnimmt; IndicatorColor - Indikatorfarbe; HorisontalShift - Verschiebung der vom Indikator gezeichneten Kurse u
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indikatoren
Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indikatoren
[ZhiBiCCI] Indikatoren sind für alle Zyklusanwendungen und auch für alle Marktsorten geeignet. [ZhiBiCCI] Die grüne durchgezogene Linie ist eine Umkehrung der bullischen Divergenz. Die grüne gestrichelte Linie ist eine klassische bullische Divergenz. [ZhiBiCCI] Die durchgehende Linie zum Rot ist eine umgekehrte bearishe Divergenz. Die rote gepunktete Linie ist eine klassische bearishe Divergenz. [ZhiBiCCI] kann in den Parametern (Alert, Mail senden, Benachrichtigung senden) eingestellt werden
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
Stepping Trend
Mpendulo Chiliza
Indikatoren
Der schrittweise Trendindikator Der Stepping-Trend-Indikator verwendet für seine Berechnung den Average True Range (ATR-Indikator). Damit können Sie den Zeitraum der durchschnittlichen wahren Spanne selbst festlegen, ich habe den Standardwert auf 10 gesetzt . Details zum Indikator. Grüner Pfeil nach oben: Dies bedeutet, dass Sie sich am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden und es Zeit ist, zu kaufen . Roter Pfeil nach unten : Dies bedeutet, dass Sie sich am Beginn eines neuen Abwärtstre
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Daten des Stochastik-Oszillators in einem höheren Zeitrahmen auf dem Chart an. Die Haupt- und Signallinien werden in einem separaten Fenster angezeigt. Die gestufte Reaktion wird nicht geglättet. Der Indikator eignet sich zum Üben von "manuellen" Forex-Handelsstrategien, die die Daten von mehreren Bildschirmen mit unterschiedlichen Zeitrahmen eines einzigen Symbols verwenden. Der Indikator verwendet die gleichen Einstellungen wie der Standardindikator und eine Dropdown-Li
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indikatoren
Handeln Sie mit Gann an Ihrer Seite!! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, ursprünglich von Gann erstellt, der zugab, dass dies "Die Mutter aller Charts" ist. Es ist eine der letzten Studien, die dieser große Trader uns hinterlassen hat. Die Zahlentabelle ist, wie alle Tabellen, offensichtlich recht einfach und basiert auf quadratischen Zahlen, der QUADRATSZAHL VON 12 und ist durch die Evolution eine der wichtigsten quadratischen Zahlen. Hier finden wir ZYKLUS, PREIS und ZEIT dank der Winkel und Gra
Insider Scalper Binary
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Insider Scalper Binary Dieses Tool ist für den Handel mit binären Optionen konzipiert. für kurze temporäre Ausgaben. um ein Geschäft zu machen, lohnt sich der Moment des Empfangs des Signals und nur 1 Kerze, wenn es m1 ist, dann nur für eine Minute und so in Übereinstimmung mit dem Zeitrahmen. für bessere Ergebnisse, müssen Sie gut volatile Charts auswählen.... empfohlene währungspaare eur | usd, usd | jpy .... Der Indikator ist bereits konfiguriert, Sie müssen ihn nur noch zum Chart hinzuf
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indikatoren
Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
FreqoMeterForecast
Stanislav Korotky
Indikatoren
Die Hauptidee dieses Indikators ist die Analyse und Vorhersage von Wechselkursen durch Fourier-Transformation. Der Indikator zerlegt die Wechselkurse in die wichtigsten Oberschwingungen und berechnet deren Produkt in der Zukunft. Sie können den Indikator als eigenständiges Produkt verwenden, aber für eine bessere Vorhersagegenauigkeit gibt es einen anderen verwandten Indikator - FreqoMaster - der FreqoMeterForecast als Backend-Engine verwendet und mehrere Instanzen von FreqoMeterForecast für ver
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indikatoren
Indikator Beschreibung GOLD-TITAN-KING-SIGNALINDIKATOR Hochpräzise Gold Scalping Kauf/Verkaufssignale - Manueller Handelsassistent Übersicht Der Gold Titan King Signalindikator ist ein manueller Handelsassistent , der für das Hochfrequenz-Scalping auf Gold (XAUUSD) und andere wichtige Paare entwickelt wurde. Er generiert klare KAUF-/VERKAUFS-Signale mit präzisen Einstiegslevels sowie einstellbaren Stop-Loss- und Take-Profit-Levels , die direkt auf dem Chart angezeigt werden. ️ Dieses T
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator HTF Ichimoku für MT4. - Der Ichimoku-Indikator ist einer der leistungsstärksten Trendindikatoren. HTF steht für „Higher Time Frame“. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Trendhändler sowie für die Kombination mit Price Action-Einträgen. - Der HTF Ichimoku-Indikator ermöglicht es Ihnen, Ichimoku aus einem höheren Zeitrahmen an Ihr aktuelles Diagramm anzuhängen. - Aufwärtstrend – rote Linie über der blauen (und beide Linien liegen über der Wolke) / Abwärtstrend
Point61 Indicator
Evgeniy Machok
5 (1)
Indikatoren
Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale wer
FutureTrade
Andrey Spiridonov
3 (2)
Indikatoren
FutureTrade ist einer der wenigen Indikatoren, der den Kurs direkt auf dem Kurschart vorhersagt. Der Algorithmus zur Berechnung des Indikators basiert auf der schnellen Fourier-Transformation. Anhand des oszillierenden Verhaltens des Kurses sagt die Fourier-Funktion sein zukünftiges Verhalten voraus. Der Indikator sollte in der üblichen Weise an einen Chart mit dem angegebenen Symbol des Handelsinstruments und mit dem Zeitrahmen M15 angehängt werden. Dieser Zeitrahmen ist für die Arbeit mit beli
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
Voles Indicator
Oleg Klimakhin
Indikatoren
Wühlmaus-Indikator Funktionsprinzipien Er basiert auf den Standardindikatoren des MetaTrader 4 Terminals. Er zeigt die Einstiegspunkte in den Markt an. Wie man handelt Wenn ein Balken vollständig ist und ein Pfeil angezeigt wird, platzieren Sie eine BuyStop-Order auf dem Hoch des Balkens, wenn der Pfeil grün ist, oder eine SellStop-Order auf dem Tief des Balkens, wenn der Pfeil rot ist. StopLoss sollte auf dem Niveau des letzten abwärts gerichteten Fraktals unterhalb des Einstiegspunktes bei e
Alpha Trend
Evgeny Belyaev
3 (4)
Indikatoren
Alpha Trend ist ein Trendindikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Der Alpha Trend-Indikator findet die wahrscheinlichsten Trendumkehrpunkte, was es ermöglicht, Trades gleich zu Beginn eines Trends zu machen. Dieser Indikator verfügt über Benachrichtigungen, die immer dann generiert werden, wenn ein neues Signal erscheint (Alarm, E-Mail, Push-Benachrichtigung). Dies ermöglicht es Ihnen, eine Position rechtzeitig zu eröffnen. Alpha Tre
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indikatoren
„Naturu“ ist ein manueller Indikator, der die Symmetrie der Natur als Algorithmus nutzt. Beherrsche den Markt mit einer einfachen Strategie und verborgener Weisheit! Beim Laden des Indikators siehst du zwei Linien – Oben (Top) und Unten (Bottom). Klicke einmal auf eine Linie, um sie zu aktivieren. Um sie zu verschieben, klicke einfach auf die Kerze, an die du sie setzen möchtest. Du legst einen Höchst- und einen Tiefstpunkt fest, und der Indikator berechnet automatisch: Eine magentafarbene Zone,
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Samurai Volume SR and Fractal AO
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
# SamuraiFX Combined Pro V14 **Master Market Turns mit Echtzeit-Volumen & Struktur** Hören Sie auf zu raten, wo der Markt drehen wird. Der **SamuraiFX Combined Pro** ist ein umfassendes Handelssystem, das die **Tagesstruktur**, den **Volumenfluss** und die **Preisaktion** in einem einzigen, sich nicht wiederholenden Dashboard kombiniert. Es hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Umkehrungen und starke Ausbrüche zu identifizieren, ohne die Verzögerung durch traditionelle Indikatoren. ### **Schlüsselv
SamuraiFX Pro Volume Profile
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indikatoren
# Produktname: SamuraiFX Pro Volume Profile & Signale (MT5) **Hören Sie auf, blind zu handeln. Sehen Sie, wohin sich das "Smart Money" bewegt. ** Die meisten Indikatoren sagen Ihnen nur, *wenn* sich der Preis bewegt. **SamuraiFX Pro** zeigt Ihnen, *wo* sich das Volumen tatsächlich befindet. Dieses institutionelle Tool kombiniert **Volumenprofil**, **VWAP** und **Preisaktionsanalyse** in einem sauberen, nicht übermalenden Chart-Overlay. Es erkennt automatisch die tägliche Marktstruktur und liefer
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
** Zonar Smart Analysis** ist ein komplettes "Smart Money"-Handelssystem für MetaTrader 5, das die klassische **Opening Range Breakout (ORB)**-Strategie automatisiert und gleichzeitig falsche Signale mit Hilfe fortschrittlicher Price Action-Algorithmen (Wick Rejection & Swing Analysis) herausfiltert. Hören Sie auf zu raten, wohin die Sitzung geht. Lassen Sie Zonar die Zonen zeichnen, den Ausbruch identifizieren und institutionelle Orderblöcke für maximalen Zusammenfluss hervorheben. ### Haupt
SamuraiFX PD Volume Dashboard
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indikatoren
# SamuraiFX Volume & Zones - Kurzanleitung ### 1. Die Zonen (Wo man handelt) * **Premium Zone (Top/Pink):** Teure Preise. Institutionelle **Verkaufszone**. * **Discount Zone (Unten/Grün):** Günstige Preise. Institutionelle **Einkaufszone**. * **Gleichgewicht (mittlere blaue Linie):** Fairer Wert. 50% der Tagesspanne. ### 2. Das Dashboard (Der Trendfilter) *Prüfen Sie das Dashboard, bevor Sie einen Handel eingehen. Es zeigt Ihnen, wer die Zone kontrolliert. | Zone | Dominanz | Status
Gold Daily ATR Breakout
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
# Produktname: Gold ATR Pro - Tägliches Ausbruchssystem **Gold ATR Pro** ist ein spezieller Trendfolge-Indikator, der ausschließlich für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er eliminiert das Marktrauschen, indem er Ausbruchszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert, die auf dem **Tageseröffnungskurs** und der **ATR (Average True Range)**-Volatilität basieren. Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die sich wiederholen, liefert **Gold ATR Pro** feste, verlässliche Signale, die auf bestäti
Gold Seasonality Pro
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Produktname:** Gold Seasonality Pro (Auto Fibonacci) **Überschrift:** Automatisieren Sie die "Smart Money" saisonale Strategie für Gold (XAUUSD). **Übersicht** Hören Sie auf zu raten, wo Gold umkehren wird. Die Geschichte zeigt, dass **März** und **Oktober** die beiden stärksten Monate für institutionelle Trendwechsel sind. **Gold Seasonality Pro** sucht automatisch nach diesen Schlüsselmonaten, analysiert den Kauf- oder Verkaufsdruck und zeichnet die exakten Fibonacci-"Sweet Spot"-Niveaus für
Zonar Breakout System
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Zonar** ist ein professioneller Handelsassistent, der entwickelt wurde, um die **Opening Range Breakout (ORB)** Strategie zu automatisieren. Im Gegensatz zu Standardindikatoren verwendet Zonar eine "Smart-Align"-Engine, die automatisch die wahre Markteröffnung für **jedes Instrument** (Gold, US30, NASDAQ, Forex oder Aktien) ohne manuelle Zeitzonenanpassung erkennt. Es kombiniert Volatilitätsanalyse (ATR), Smart Money Concepts (FVG/OB) und Daily Sentiment Levels, um ein komplettes, datengesteue
Daily Active Fractals
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Das sauberste und genaueste Break & Bounce Trading-Tool für Scalper und Daytrader. Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts voller alter Fraktale, die ungültige Levels darstellen? Fällt es Ihnen schwer, zwischen einem schwachen Hoch und einem starken Umkehrpunkt zu unterscheiden? **Daily Active Fractals AO** ist ein Trading-Tool der nächsten Generation, das speziell für volatile Instrumente wie **Gold (XAUUSD), Indizes und Forex-Paare** entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Indikatore
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension