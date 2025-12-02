Zonar Breakout System

**Zonar** ist ein professioneller Handelsassistent, der entwickelt wurde, um die **Opening Range Breakout (ORB)** Strategie zu automatisieren. Im Gegensatz zu Standardindikatoren verwendet Zonar eine "Smart-Align"-Engine, die automatisch die wahre Markteröffnung für **jedes Instrument** (Gold, US30, NASDAQ, Forex oder Aktien) ohne manuelle Zeitzonenanpassung erkennt.

Es kombiniert Volatilitätsanalyse (ATR), Smart Money Concepts (FVG/OB) und Daily Sentiment Levels, um ein komplettes, datengesteuertes Handelssystem auf einem sauberen Chart zu bieten.

### **Schlüsselmerkmale**

**Universelle automatische Erkennung:** Findet automatisch die richtige Eröffnungskerze für Gold, Indizes und Forex. Kein Raten von Serverzeiten mehr.

**Dynamische Volatilitätsziele:** Einstiegssignale und Take-Profit-Levels werden anhand der spezifischen ATR (Average True Range) des Instruments berechnet. Es passt sich sofort an die Marktgeschwindigkeit an.

**Daily Sentiment Map:** Zeigt den exakten täglichen Eröffnungskurs plus ATR-Volatilitätsgrenzen an, damit Sie die Tendenz des Tages sofort erkennen können.

**Smart Confluence:** Zeichnet automatisch Fair Value Gaps (FVG) und Orderblöcke (OB), die sich selbst bereinigen - sie erscheinen nur für den aktuellen Tag und löschen sich selbst, wenn sie durchbrochen werden.

**Volatilitätswächter:** Die eingebaute "Auto-Maintenance" erkennt Nachrichtenspitzen oder instabile Spreads und hält die Signale an, um Sie vor "Whipsaws" zu schützen.

--- ### **Wie man mit Zonar handelt**

**1. Das Setup** Ziehen Sie Zonar einfach auf Ihren Chart (empfohlen: M5-, M15- oder M30-Zeitrahmen). Der Indikator zeichnet automatisch die **Opening Range Box** (graue Zone), basierend auf den ersten 60 Minuten der Markteröffnung.

**2. Das Signal (Einstieg)** Warten Sie das Ende der Range-Dauer ab.

* **Kaufsignal:** Ein blauer Pfeil erscheint, wenn eine Kerze **über** dem Range-Hoch schließt.

* **Verkaufssignal:** Ein roter Pfeil erscheint, wenn eine Kerze **unter** dem Range-Tief schließt.

**3. Der Ausstieg (Ziele)** Zonar projiziert dynamische **ATR-Ziele** (grün/rot gestrichelte Linien). Dabei handelt es sich um statistisch berechnete Niveaus, bei denen der Preis auf der Grundlage seiner täglichen Volatilität wahrscheinlich ausläuft oder umkehrt.

**4. Confluence (Confirmation)** Verwenden Sie die generierten **FVG (Fair Value Gaps)** und **Order Blocks** als Magneten. * *Beispiel:* Wenn es zu einem Buy Breakout kommt und darunter ein ungemilderter Bullish Order Block liegt, hat der Handel eine höhere Wahrscheinlichkeit.

--- ### **Eingabeparameter**

* **ORB_Duration:** Zeit in Minuten, um den Eröffnungsbereich zu definieren (Standard: 60).

**ATR_Period:** Der Rückblickzeitraum für die Volatilitätsberechnung (Standard: 14).

**ATR_Target_Mult:** Multiplikator für Ziele (z.B. 1.0 = 100% der täglichen ATR).

**ShowDayLevels:** Schaltet die Daily Open- und Sentiment-Linien ein.

**UseVolFilter:** Aktiviert den Sicherheitsfilter bei aufsehenerregenden Nachrichten oder Spikes.

**Einfluss-Einstellungen:** Schalten Sie FVGs und Order-Blöcke ein/aus, je nach Ihren Präferenzen.

### **Warum Zonar wählen?**

Die meisten Breakout-Indikatoren versagen, weil sie feste Punkte verwenden (z.B. 10 Pips). Zonar verwendet **ATR Math**. Ein Ausbruch bei Gold erfordert andere Abstände als ein Ausbruch bei EURUSD. Zonar erledigt diese Berechnungen automatisch für Sie und stellt sicher, dass Ihre Charts jeden Tag professionell, sauber und genau sind.

Empfohlene Produkte
Auto Closer MT4
Manpreet Singh
Utilitys
FOREXBOB AUTO CLOSER ist ein sehr attraktives Tool für manuelle Trader, die :- Skalpieren Korrelations-Hedging Diejenigen, die Mittelwertbildungsmethoden verwenden usw. Dieses Tool hilft Ihnen dabei, alle Ihre laufenden Trades zu schließen, wenn der universelle gleitende P/L einen bestimmten Wert erreicht, den Sie in den Eingaben festlegen. Sie können die Warnmeldung auf Ihrem Mobiltelefon aktivieren und deaktivieren, wenn der automatische Schließer alle laufenden Geschäfte bei einem bestimmten
FREE
Fibonacci CSM
Emir Revolledo
Indikatoren
Fibonacci Currency Strength Meter (FCSM) Early Access Verkauf!! Dieses neue Produkt befindet sich noch im Prozess der Hinzufügung neuer Funktionen und Einstellungen. Für Frühkäufer. Der Preis wird 50% reduziert. In ein paar Wochen wird das Produkt fertig sein. Schnappen Sie sich Ihr Exemplar, solange es noch günstig ist. Weitere Details werden bald hinzugefügt. Dinge, die hinzugefügt werden. Alarm-Stufen Handy- und E-Mail-Benachrichtigung Wie der Name schon sagt, ist Fibonacci Currency Streng
AlphaFlow EA MT4
Dolores Martin Munoz
5 (1)
Experten
Alpha Flow EA: Ihr Trading auf das nächste Level bringen Alpha Flow EA   ist ein hochmoderner Trading-Advisor, der entwickelt wurde, um Ihr Trading-Erlebnis durch strategische Präzision, Anpassungsfähigkeit und fortschrittliche Marktanalyse zu revolutionieren. Mit proprietären Handelsalgorithmen und tiefen Marktkenntnissen bietet   Alpha Flow EA   außergewöhnliche Leistung in unterschiedlichen Handelsumgebungen und hilft Ihnen, den Markttrends stets einen Schritt voraus zu sein. Was macht Alpha
Arrow Micro Scalper
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Arrow Micro Scalper ist ein Indikator für Scalping und kurzfristigen Handel, der in alle Diagramme und Finanzinstrumente (Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Metalle) integriert werden kann. In ihrer Arbeit verwendet sie Wellenanalyse und einen Trendrichtungsfilter. Empfohlen für die Verwendung in Zeitrahmen von M1 bis H4. So arbeiten Sie mit dem Indikator. Der Indikator enthält 2 externe Parameter zum Ändern von Einstellungen, der Rest ist standardmäßig bereits konfiguriert. Große Pfeile zeig
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen Pfeil ist einfach zu bedienen und erfordert keine Konfiguration funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen Kaufsignal blauer Pfeil nach oben Verkaufssignal roter Pfeil nach unten Tipps nicht während der Nachrichten und 15-30 Minuten vor ihrer Veröffentlichung zu handeln, da der Markt zu volatil ist und es gibt eine Menge Lärm lohnt sich die Eingabe von Trades ein oder zwei Kerzen aus der aktuellen Periode (empfohlen für 1 Kerze) Zeitrahmen bis zu m 15 em
Master Pullback Mr Beast
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experten
Master Pullback ist ein leistungsstarker Expert Advisor (EA), der von MR BEAST entwickelt wurde und eine Handelsstrategie implementiert, die auf Pullbacks auf dem Forex-Markt basiert. Dieser EA identifiziert Handelsgelegenheiten, wenn der Preis eines Vermögenswerts vorübergehend in die entgegengesetzte Richtung des Haupttrends zurückgeht, und ermöglicht es Ihnen, Korrekturbewegungen zu nutzen, bevor der Markt seinen ursprünglichen Trend wieder aufnimmt. Die Master-Pullback-Strategie ist für den
PipFinite Impulse PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.94 (62)
Indikatoren
Sind Sie es leid, von Spikes und Peitschen gejagt zu werden? Werden Sie nicht zum Opfer der erratischen Bewegungen des Marktes... Tun Sie etwas dagegen! Treffen Sie sofort klügere Entscheidungen mit der präzisen Balance aus Filtern und genauen Statistiken von Impulse Pro. Timing ist alles im Handel Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en/blogs/post/718212 Antizipieren Sie die nächste große Bewegung, bevor sie sich entfaltet, in 3 einfachen Schritten! Vorteile, die Sie erhal
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilitys
Handelspositionen und Backtesting-Tool: Das "Handelspositions- und Backtesting-Tool", auch bekannt als "Risiko-Rendite-Verhältnis-Tool", ist ein umfassender und innovativer Indikator, der entwickelt wurde, um Ihre technische Analyse und Handelsstrategien zu verbessern. Das Risikotool ist eine umfassende und benutzerfreundliche Lösung für effektives Risikomanagement im Devisenhandel. Mit der Möglichkeit, Handelspositionen einschließlich des Einstiegspreises, des Stop-Loss (SL) und des Take-Prof
FREE
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Experten
ROYAL DUTCH SKUNK VERWENDET DEN TRENDWELLENINDIKATOR UND KANN DEN BEGINN UND DAS ENDE EINER NEUEN WELLENTRENDBEWEGUNG IDENTIFIZIEREN. ALS OSZILLATOR IDENTIFIZIERT DER INDIKATOR DIE ÜBERKAUFTEN UND ÜBERVERKAUFTEN ZONEN. ER EIGNET SICH HERVORRAGEND, UM KURZFRISTIGE PREISUMKEHRUNGEN ZU ERKENNEN, UND VERWENDET EINE MARTINGAL-STRATEGIE, UM ALLE GESCHÄFTE MIT GEWINN ABZUSCHLIESSEN. VERWENDEN SIE DIE STANDARDEINSTELLUNGEN AUF H1 ODER EINEM HÖHEREN ZEITRAHMEN FÜR JEDES PAAR, UM GENAUERE TRADES ZU ERZIEL
Ultra Hedge Scalper
Joel Protusada
Experten
Ultra Hedge Scalper ist ein vollautomatischer Scalping Expert Advisor, der eine Scalping- und Hedging-Strategie kombiniert, mit der Sie einen 10-Jahres-Backtest mit einer Modellierungsqualität von mindestens 90% durchführen können. Er verwendet nur eine Einstiegsanalyse, die auf einem proprietären Candlestick-Breakout-System und Einstellungen zur Erkennung von Preisausbrüchen basiert. Das Erfolgsgeheimnis des Expert Advisors ist die Kombination der Einstiegsmethode mit dem Money Management und
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
Indikatoren
PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indikatoren
Wir stellen Ihnen den Indikator "Kerzenschlusszähler" vor, der Ihr unentbehrlicher Helfer in der Welt des Handels werden wird. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wann die Kerze geschlossen wird: Wenn Sie gerne mit Kerzenmustern handeln, werden Sie wissen, wann die Kerze geschlossen wird. Mit diesem Indikator können Sie überprüfen, ob sich ein bekanntes Muster gebildet hat und ob eine Möglichkeit zum Handeln besteht. Der Indikator hilft Ihnen bei der Vorbereitung auf die Markteröffnung und de
AV Grid
Anja Vivia Vogel
Indikatoren
"AV Grid" ist ein Indikator für den MetaTrader 4, welcher runde Zahlen automatisch als horizontale Linien und eine sinnvolle Periodentrennung darstellt. Die runden Preise können als Widerstand und Unterstützung im Trading benutzt werden. Es ist eine Verbesserung zur Einstellung "Grid", welche ebenso ein Gitter bzw. Raster in den Chart einzeichnet. Verbesserungen : - Runde Zahlen statt beliebiger Positionierung der Horizontalen - Gliederung durch Hervorhebung aller x Linien (Hauptlinien, 2 od
Diamond Hedge MT4
Mario Miguel Marques Vara
2 (1)
Experten
Die wiederholte Umsetzung einer soliden Strategie erweist sich oft als anspruchsvolle Aufgabe. Wir verstehen, dass Ihre Zeit wertvoll ist, und deshalb stellen wir Ihnen " Diamond Hedge " vor. Diese revolutionäre Lösung bietet eine gewinnbringende Strategie, die es Ihnen ermöglicht, Erfolg zu genießen, ohne stundenlang Charts zu überwachen. Wichtig! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, und ich werde Ihnen die von mir verwendeten Parameter zur Verfügung stellen! Wie es funktioniert? Richt
FREE
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indikatoren
Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
Golden City
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Der Golden City Advisor ist dank seines umfassenden Ansatzes zur Automatisierung der Entscheidungsfindung auf dem Devisenmarkt wirklich vielversprechend. Es ist jedoch wichtig, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, bevor man ihn einsetzt: Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller . Hauptmerkmale von Golden City Automatisierung : Der Advisor trifft seine Entscheidungen selbstständig, basierend auf komplexen Algorithmen zur Analyse der Marktsituat
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indikatoren
ZWEI PAARE QUADRAT HECKENMETER INDIKATOR Probieren Sie diesen brillanten 2-Paar-Quadrat-Indikator aus Er zeichnet eine quadratische Welle der Beziehung zwischen Ihren beiden Eingangssymbolen wenn die Rechteckwelle -1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu VERKAUFEN und Paar2 zu KAUFEN wenn die quadratische Welle +1 anzeigt, dann ist es eine sehr gute Gelegenheit, Paar1 zu KAUFEN und Paar2 zu VERKAUFEN die Eingänge sind: 2 Paare von Symbolen Indexwert: ich verwende 20 für M30
ForexGumpXL
Andrey Kozak
5 (1)
Indikatoren
ForexGumpXL ist eine neue Generation in der Forex Gump Indikator Linie. Genauer, schneller, weniger kompliziert in den Einstellungen dreht sich alles um den neuen ForexGumpXL-Indikator. In der neuen Version des Indikators haben wir einen wirklich neuen Arbeitsalgorithmus angewendet. Nun analysiert er nicht nur den Markt auf eine Preisumkehr, sondern mit Hilfe eines Anpassungsalgorithmus kann die Bestimmung der aktuellen Volatilität des Marktindikators mit hoher Wahrscheinlichkeit falsche Preisum
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Unser Basic Support and Resistance Indikator ist die Lösung, die Sie für die Steigerung Ihrer technischen Analyse benötigen.Mit diesem Indikator können Sie Support- und Widerstandsebenen in der Tabelle projizieren/ MT5 -Version Funktionen Integration von Fibonacci -Ebenen: Mit der Option, Fibonacci -Werte neben Unterstützung und Widerstandsniveau anzuzeigen, gibt unser Indikator einen noch tieferen Einblick in das Marktverhalten und mögliche Umkehrbereiche. Leistungsoptimierung: Mit der Optio
Basic Supply Demand Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
Indikatoren
Dieses Dashboard entdeckt und zeigt die Angebots- und Nachfragezonen auf dem Chart an, sowohl im Scalping- als auch im Long-Term-Modus, je nach Ihrer Handelsstrategie für die ausgewählten Symbole. Darüber hinaus hilft Ihnen der Scanner-Modus des Dashboards, alle gewünschten Symbole auf einen Blick zu überprüfen und keine geeigneten Positionen zu verpassen / MT5-Version Kostenloser Indikator: Basic Supply Demand Merkmale Ermöglicht Ihnen die Anzeige von Handelsmöglichkeiten für mehrere Währungsp
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Experten
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Setzt automatisch präzise TP- und SL-Level für beliebige Orders ️ Kompatibel mit allen Symbolen und EAs, Filterung nach Symbol oder Magic Number Dieses Expert Advisor ermöglicht es dir, Take Profit (TP) und Stop Loss (SL) mit exakten Preiswerten zu definieren (z. B. 1.12345 bei EURUSD). Keine Punkte oder Pips — nur klare und exakte Kontrolle über alle Orders, auch mit Filter nach Chart oder Magic Number. Hauptfunktionen: Sofortige An
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
OverBought OverSold Average Level Dashboard
Pearly Gianan
Indikatoren
Dies ist ein Dashboard-Indikator, der das durchschnittliche Niveau jedes ausgewählten Währungspaares anzeigt, das gefiltert wird und uns ein Signal für überkauft (>=90%) oder wenn der Preis an der extremen Spitze über 90 liegt, und/oder überverkauft (<=10%) oder wenn der Preis an der extremen Spitze unter 10 liegt, gibt. Für die Berechnung werden die Standardperioden des Relative Strength Index (2 und 9) auf drei verschiedene höhere Zeitrahmen (H4, D1 und W1) angewendet. Dies ändert sich auc
Range Predictor
Suvashish Halder
Indikatoren
Wir stellen den Range Predictor vor: Ihr ultimativer Leitfaden für Future Trading Ranges! Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Zukunft der Marktbewegungen sehen - mit dem Range Predictor wird dieser Traum wahr. Dieses Tool wurde entwickelt, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in Echtzeit vorherzusagen , und geht über Standardindikatoren hinaus, indem es Einblicke in die Trendrichtung und präzise Prognosen der Handelsspanne bietet. Egal, ob Sie ein Daytrader oder ein Swingtrader sind
Daily Active Fractals
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Das sauberste und genaueste Break & Bounce Trading-Tool für Scalper und Daytrader. Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts voller alter Fraktale, die ungültige Levels darstellen? Fällt es Ihnen schwer, zwischen einem schwachen Hoch und einem starken Umkehrpunkt zu unterscheiden? **Daily Active Fractals AO** ist ein Trading-Tool der nächsten Generation, das speziell für volatile Instrumente wie **Gold (XAUUSD), Indizes und Forex-Paare** entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Indikatore
TPA True Price Action MT4 Indicator
InvestSoft
4.3 (79)
Indikatoren
Der Forex TPA Indikator deckt die wahren Aktionen der Marktmacher auf, immer dann wenn sie passieren. "Kämpfe nicht gegen die Marktmacher an, sondern folge ihnen", ist wohl der beste Rat, den ein Trader bekommen kann. Der TPA Indikator zeigt jedesmal seine Signale an wenn die Bullen definitiv stärker sind als die Bären und umgekehrt. Dieser Indikator wurde VON Tradern FÜR Trader gemacht und ist 100% NICHT NACHZEICHNEND! Signale werden STRENG am Schluss einer Kerze  generiert. Das sagen unsere Ku
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Force Index mit dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Zonen“ für MT4, kein Neuzeichnen. - Force Index ist einer der Top-Indikatoren, der Preis- und Volumendaten in einem einzigen Wert kombiniert. - Er eignet sich hervorragend für Verkaufstransaktionen aus dynamischen Überkauft-Zonen und Kauftransaktionen aus dynamischen Überverkauft-Zonen. - Dieser Indikator eignet sich hervorragend für Momentum-Trading in Trendrichtung. - Dynamische Überkauft-Zone – über der gelben Linie
Currency StrengtT
Hafis Mohamed Yacine
Indikatoren
Was ist ein Währungsstärkeindikator ? Ein Währungsstärkeindikator ist ein grafisches Instrument, das die Stärke einer Währung anzeigt. Gängige Indikatoren zeigen in der Regel die Stärke einer Währung im Verhältnis zu einer anderen Währung an, mit einigen Berechnungen ist es jedoch möglich, die absolute Stärke jeder einzelnen Währung zu ermitteln. Daher ist ein Währungsstärkematrix-Indikator (oder -Zähler) ein Instrument, das versucht, die absolute Stärke einer Währung auszudrücken, so dass Sie
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
Weitere Produkte dieses Autors
Samurai Volume SR and Fractal AO
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
# SamuraiFX Combined Pro V14 **Master Market Turns mit Echtzeit-Volumen & Struktur** Hören Sie auf zu raten, wo der Markt drehen wird. Der **SamuraiFX Combined Pro** ist ein umfassendes Handelssystem, das die **Tagesstruktur**, den **Volumenfluss** und die **Preisaktion** in einem einzigen, sich nicht wiederholenden Dashboard kombiniert. Es hilft Ihnen, hochwahrscheinliche Umkehrungen und starke Ausbrüche zu identifizieren, ohne die Verzögerung durch traditionelle Indikatoren. ### **Schlüsselv
SamuraiFX Pro Volume Profile
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indikatoren
# Produktname: SamuraiFX Pro Volume Profile & Signale (MT5) **Hören Sie auf, blind zu handeln. Sehen Sie, wohin sich das "Smart Money" bewegt. ** Die meisten Indikatoren sagen Ihnen nur, *wenn* sich der Preis bewegt. **SamuraiFX Pro** zeigt Ihnen, *wo* sich das Volumen tatsächlich befindet. Dieses institutionelle Tool kombiniert **Volumenprofil**, **VWAP** und **Preisaktionsanalyse** in einem sauberen, nicht übermalenden Chart-Overlay. Es erkennt automatisch die tägliche Marktstruktur und liefer
Zonar Smart Analysis
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
** Zonar Smart Analysis** ist ein komplettes "Smart Money"-Handelssystem für MetaTrader 5, das die klassische **Opening Range Breakout (ORB)**-Strategie automatisiert und gleichzeitig falsche Signale mit Hilfe fortschrittlicher Price Action-Algorithmen (Wick Rejection & Swing Analysis) herausfiltert. Hören Sie auf zu raten, wohin die Sitzung geht. Lassen Sie Zonar die Zonen zeichnen, den Ausbruch identifizieren und institutionelle Orderblöcke für maximalen Zusammenfluss hervorheben. ### Haupt
SamuraiFX PD Volume Dashboard
Elvin Entero Tomolin
5 (1)
Indikatoren
# SamuraiFX Volume & Zones - Kurzanleitung ### 1. Die Zonen (Wo man handelt) * **Premium Zone (Top/Pink):** Teure Preise. Institutionelle **Verkaufszone**. * **Discount Zone (Unten/Grün):** Günstige Preise. Institutionelle **Einkaufszone**. * **Gleichgewicht (mittlere blaue Linie):** Fairer Wert. 50% der Tagesspanne. ### 2. Das Dashboard (Der Trendfilter) *Prüfen Sie das Dashboard, bevor Sie einen Handel eingehen. Es zeigt Ihnen, wer die Zone kontrolliert. | Zone | Dominanz | Status
SamuraiFX Momentum Hunter
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
# Produktname: SamuraiFX Momentum Hunter **Aktuelle Version:** 4.0 (Smart Validation Update) **Kategorie:** Trend / Oszillatoren / Fraktale **Timeframes:** M15, H1, H4, D1 (empfohlen) ### ️ Handeln Sie diszipliniert. Eliminieren Sie das Rauschen. Der **SamuraiFX Momentum Hunter** ist nicht nur ein weiterer Pfeilindikator. Es ist ein komplettes Handelssystem, das das Momentum des **Awesome Oscillator (AO)** und **Accelerator Oscillator (AC)** mit der strukturellen Präzision von **Fraktalen** k
Gold Daily ATR Breakout
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
# Produktname: Gold ATR Pro - Tägliches Ausbruchssystem **Gold ATR Pro** ist ein spezieller Trendfolge-Indikator, der ausschließlich für **XAUUSD (Gold)** entwickelt wurde. Er eliminiert das Marktrauschen, indem er Ausbruchszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit identifiziert, die auf dem **Tageseröffnungskurs** und der **ATR (Average True Range)**-Volatilität basieren. Im Gegensatz zu Standard-Indikatoren, die sich wiederholen, liefert **Gold ATR Pro** feste, verlässliche Signale, die auf bestäti
Gold Seasonality Pro
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Produktname:** Gold Seasonality Pro (Auto Fibonacci) **Überschrift:** Automatisieren Sie die "Smart Money" saisonale Strategie für Gold (XAUUSD). **Übersicht** Hören Sie auf zu raten, wo Gold umkehren wird. Die Geschichte zeigt, dass **März** und **Oktober** die beiden stärksten Monate für institutionelle Trendwechsel sind. **Gold Seasonality Pro** sucht automatisch nach diesen Schlüsselmonaten, analysiert den Kauf- oder Verkaufsdruck und zeichnet die exakten Fibonacci-"Sweet Spot"-Niveaus für
Daily Active Fractals
Elvin Entero Tomolin
Indikatoren
**Das sauberste und genaueste Break & Bounce Trading-Tool für Scalper und Daytrader. Haben Sie genug von unübersichtlichen Charts voller alter Fraktale, die ungültige Levels darstellen? Fällt es Ihnen schwer, zwischen einem schwachen Hoch und einem starken Umkehrpunkt zu unterscheiden? **Daily Active Fractals AO** ist ein Trading-Tool der nächsten Generation, das speziell für volatile Instrumente wie **Gold (XAUUSD), Indizes und Forex-Paare** entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standard-Indikatore
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension