Zonar Breakout System

**Zonar** ist ein professioneller Handelsassistent, der entwickelt wurde, um die **Opening Range Breakout (ORB)** Strategie zu automatisieren. Im Gegensatz zu Standardindikatoren verwendet Zonar eine "Smart-Align"-Engine, die automatisch die wahre Markteröffnung für **jedes Instrument** (Gold, US30, NASDAQ, Forex oder Aktien) ohne manuelle Zeitzonenanpassung erkennt.

Es kombiniert Volatilitätsanalyse (ATR), Smart Money Concepts (FVG/OB) und Daily Sentiment Levels, um ein komplettes, datengesteuertes Handelssystem auf einem sauberen Chart zu bieten.

### **Schlüsselmerkmale**

**Universelle automatische Erkennung:** Findet automatisch die richtige Eröffnungskerze für Gold, Indizes und Forex. Kein Raten von Serverzeiten mehr.

**Dynamische Volatilitätsziele:** Einstiegssignale und Take-Profit-Levels werden anhand der spezifischen ATR (Average True Range) des Instruments berechnet. Es passt sich sofort an die Marktgeschwindigkeit an.

**Daily Sentiment Map:** Zeigt den exakten täglichen Eröffnungskurs plus ATR-Volatilitätsgrenzen an, damit Sie die Tendenz des Tages sofort erkennen können.

**Smart Confluence:** Zeichnet automatisch Fair Value Gaps (FVG) und Orderblöcke (OB), die sich selbst bereinigen - sie erscheinen nur für den aktuellen Tag und löschen sich selbst, wenn sie durchbrochen werden.

**Volatilitätswächter:** Die eingebaute "Auto-Maintenance" erkennt Nachrichtenspitzen oder instabile Spreads und hält die Signale an, um Sie vor "Whipsaws" zu schützen.

--- ### **Wie man mit Zonar handelt**

**1. Das Setup** Ziehen Sie Zonar einfach auf Ihren Chart (empfohlen: M5-, M15- oder M30-Zeitrahmen). Der Indikator zeichnet automatisch die **Opening Range Box** (graue Zone), basierend auf den ersten 60 Minuten der Markteröffnung.

**2. Das Signal (Einstieg)** Warten Sie das Ende der Range-Dauer ab.

* **Kaufsignal:** Ein blauer Pfeil erscheint, wenn eine Kerze **über** dem Range-Hoch schließt.

* **Verkaufssignal:** Ein roter Pfeil erscheint, wenn eine Kerze **unter** dem Range-Tief schließt.

**3. Der Ausstieg (Ziele)** Zonar projiziert dynamische **ATR-Ziele** (grün/rot gestrichelte Linien). Dabei handelt es sich um statistisch berechnete Niveaus, bei denen der Preis auf der Grundlage seiner täglichen Volatilität wahrscheinlich ausläuft oder umkehrt.

**4. Confluence (Confirmation)** Verwenden Sie die generierten **FVG (Fair Value Gaps)** und **Order Blocks** als Magneten. * *Beispiel:* Wenn es zu einem Buy Breakout kommt und darunter ein ungemilderter Bullish Order Block liegt, hat der Handel eine höhere Wahrscheinlichkeit.

--- ### **Eingabeparameter**

* **ORB_Duration:** Zeit in Minuten, um den Eröffnungsbereich zu definieren (Standard: 60).

**ATR_Period:** Der Rückblickzeitraum für die Volatilitätsberechnung (Standard: 14).

**ATR_Target_Mult:** Multiplikator für Ziele (z.B. 1.0 = 100% der täglichen ATR).

**ShowDayLevels:** Schaltet die Daily Open- und Sentiment-Linien ein.

**UseVolFilter:** Aktiviert den Sicherheitsfilter bei aufsehenerregenden Nachrichten oder Spikes.

**Einfluss-Einstellungen:** Schalten Sie FVGs und Order-Blöcke ein/aus, je nach Ihren Präferenzen.

### **Warum Zonar wählen?**

Die meisten Breakout-Indikatoren versagen, weil sie feste Punkte verwenden (z.B. 10 Pips). Zonar verwendet **ATR Math**. Ein Ausbruch bei Gold erfordert andere Abstände als ein Ausbruch bei EURUSD. Zonar erledigt diese Berechnungen automatisch für Sie und stellt sicher, dass Ihre Charts jeden Tag professionell, sauber und genau sind.

