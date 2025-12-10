Gaodong Nervous System MT4 EA

Gaodong Nervous System EA  — 智能神经系统

📌 产品简介

Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。
系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。

📌 核心优势

✔ 零指标参与 — 核心逻辑完全基于价格行为
✔  自动点差保护 — 适用于大多数外汇品种
✔  智能对冲引擎 — 在震荡行情中保持盈利能力
✔ 严格风险控制 — 每笔订单受控，可设置最大仓位
✔  可视化参数界面 — 简单易懂，一目了然
✔  兼容 Bybit / Forex / CFD 多平台
✔ 自动验证通过（MQL5 官方测试合规）

📌 适用用户
        •   稳健型交易者
        •   喜欢网格 / 对冲 / 点差套利结构的用户
        •  不依赖指标、偏好纯价格逻辑的玩家
        •  想实现策略自动化的交易者

📌  注意事项
        •   建议运行于 ≥ $200 的真实账户或高杠杆环境
        •  建议使用低点差、低延迟的交易商

推荐产品
Ea 555
Aleksandr Nadein
专家
The EA works with pending orders.Recommended Currency Pair GPBUSD H1.With good market valontility gives a good profit.Advisor is fully automated for working in the market.It is also possible to use auto-management.It is possible to use the swap size, ideal for strong volatility or at night.When trading, two pending orders are placed, when one works, the second is deleted. Trading is not intermittent.
Chicken peck rices
Jun Feng
专家
Chicken peck rices 这是一个基于价格突破的短线EA，参数简单，适应性强。 要求： 运行时间周期：H1； 账户类型：ECN，货币对点差≤3，如欧美，美日等品种； 挂单最小点差：0，即设置止损或止盈与现价的最小距离为0。 请用符合要求的账户挂EA以保障盈利的可靠性。 参数说明： explanation=chicken peck rices—EA名称。 Magiccode=112201—魔术码，用于区别不同EA的订单。 lots=1.0—仓位系数，1.0对应1万美元开单1手，根据余额自动调整比例开单，如余额为1.5万美元时，仓位自动调整为1.5手。 riskline=0—风控线，可根据账户资金自己设置，当账户净值低于设定值会平掉所有订单以控制最大风险。
Toumed
Mohamed Kamel Touati
专家
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed 是 低风险 的 专业剥头皮专家。 专家选择最佳切入点，然后使用价格分析。 专家不使用网格，mar，套利。 每个位置都有视觉止损保护。 所有未平仓交易均附有基于尾随止损和尾随获利系统的控制算法。 专家还具有防止失窃，NFP新闻和日间交易过滤器的功能，可让您以固定手数进行交易或使用基于MM模块的自动手数计算。   ********非常重要********  ：  在对Demo进行专家测试之前，检查点差（最大0.3点） 点差不应超过0.3点（使用ECN或Raw点差帐户）    推荐经纪人：  Exness.com  ; ICmarkets.com 好处 价格变动分析器； 动态偏移校正系统； 多阶段利润关闭算法； 每笔交易都有止损保护； 未使用的指标、,、套利； 高传播保护； 时间和日期过滤器； 灵活的设置。 参数 FixedLot-  固定交易手；  MM-   使
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
专家
Expert.   Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on   Elliott waves   and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    visual panel for opening orders in manual trading. visual panel for sett
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
专家
Gold of the Incas is a highly effective trading advisor created specifically for the MT4 platform and focused on the gold market and major currency pairs. Using complex algorithms, it analyzes market trends and price fluctuations in real time, ensuring maximum profit with minimal risk. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The effectiveness of Gold of the Incas is confirmed by long testing periods, where it demonstrated outstanding res
Winfinity Robot
Alexandru Mihai Lauric
专家
Winfinity Robot is a fully automatic Expert Advisor.  It is designed for EURUSD on H1 Timeframe and it uses different strategies to minimize the drawdown.  It uses a great volatility algorithm in order to avoid to trade during high volatility.  Using this algorithm, the expert advisor is able to get a high-rate of winning trades. !!! The robot has a smart algorithm to open and close the orders, our recommendation is to not intervene with other scripts or manual over the orders. The Expert was
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
专家
BTCUSD GRID EA 是一款旨在使用网格交易策略的自动化程序 BTCUSD GRID EA 对于初学者和经验丰富的交易者都非常有用。 虽然您可以使用其他类型的交易机器人，但网格交易策略的逻辑性质使加密货币网格交易机器人可以轻松地执行自动交易而不会出现问题。 如果您想尝试网格交易机器人，BTCUSD GRID EA 是整体上最好的平台。 BTCUSD GRID EA 对于加密货币行业非常有效，因为即使在货币波动的情况下，它也能够以理想的价格点执行自动交易。 这种自动交易策略的主要目的是在 EA 内以预设的价格变动发出大量买卖订单。 这种特殊的策略很容易实现自动化，因此通常用于加密货币交易。 如果使用得当，网格交易策略可以让人们在资产价格变化时赚钱。 网格 交易策略已被证明是最有效的。 由于加密货币价格的波动。   -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------   ---------- --------------
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
专家
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Action scalper
Zine El Abidine Touati
专家
This EA is sold only on MQL5 Concept of EA:  EA is a fully auto you can see its performance here:  https://www.mql5.com/en/signals/1606762   this is scalping hedge ea plus money management  trade strategy based on price action pattern when price move in certain pattern ea will execute a trade and hedge it if needed ea preferably work with one pip spread  , 4digits, leverage 1.400 or higher recommended you can choose to use money management or not by change it to true or false when mm are false y
Go Gold AI Pro
Wing Kei Lau
专家
Go Gold AI Pro EA 專為黃金市場打造的智能交易系統 Go Gold AI 是一款先進的自動交易系統（Expert Advisor），結合了最新的人工智能和機器學習技術，專為黃金市場（XAUUSD）設計。該EA運行在強大的GPT-4o平台上，並使用先進的離散傅立葉成像技術（Advanced Discrete Fourier Imaging），能夠精準地對輸入數據進行頻譜分析，從而進行更全面的時間序列數據分析。 多策略交易的強大能力 Go Gold AI Pro 的另一大特色是其能夠同時執行多種交易策略，無論市場波動如何，它都能靈活調整策略，最大化收益。同時，該系統還能完美匹配回測交易和實際交易，這對於提升交易的一致性至關重要。 為黃金市場而生 該EA專注於黃金市場，尤其適合波動性強的XAUUSD貨幣對。憑藉強大的AI算法和深度市場分析能力，Go Gold AI Pro 不僅能夠準確捕捉市場中的每一個交易機會，還能夠根據歷史數據和實時市場情況做出最佳決策。 總結： Go Gold AI Pro EA 是一款結合了最新AI技術和離散傅立葉成像技術的先進自動交易系統，能
AiM EA MT4
Indra Maulana
专家
100% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correctly identify trends (with the latest methods in the world) The artificial intelligence of this expe
DeltaAirProMaxTradeSys
Van Tung Trinh
专家
A comprehensive description of an automated trading solution, optimised for the forex market with reliable performance on gold and across all currency pairs. DeltaAirProMaxTradeSys  is a premium solution for automated trading, tailored specifically for gold and actively traded currency pairs available on the market. This system is highly optimised for gold trading under a  1:1000 micro lot structure . By default, the maximum calculated position size is approximately  0.33 micro lots per order  f
Triple Brain
Anass Habrah
专家
Triple Brain  EA is Your Smart, Safe, Profitable, Martingale, Hedging MT4 Auto Trading Forex Expert Advisor The Triple Brains Expert Advisor (EA), brought to you by GoStart.Biz, is an avant-garde trading tool meticulously crafted to augment your trading arsenal. Featuring a potent mix of sophisticated strategies including martingale recovery, hedging, and multi-dimensional trade management, this EA is tailored to empower the MetaTrader 4 platform users. System Compatibility and Requirements: Des
FREE
IA Trendx3 PRO
Marco Aurelio Santos Costa
指标
What if God Created a Trade System? No miracles... Just see how mathematics can be effective in the market. We managed to combine technical analysis / price action into indicators, creating the best setup for trading, be it in Forex, Indices, or stocks. It took us 2 years to create something that really works, and now it's time for you to discover it. TrendX3 is a revolution in trend analysis. Based on advanced algorithms and real-time data, it provides valuable insights so that you can make inf
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
专家
Fully automatic advisor,   GBPUSD . Timeframe   m15 . Terminal   MT4 ChatGPT O1   deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a   stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop
KingMaker Ultimate Scalper
Pappathi Murugesan
专家
KingMaker Ultimate Scalper Expert Advisor TimeFrame - 5 Mins Minimum Balance - 200$ Pairs - Major Currency Pairs , Like - EURUSD, GBPUSD, USDJPY .... etc Run Low Spread Forex Broker Or ECN Broker Money Management Adjust Risk Management SafeMode - True/False Setting : You Have Deposit 200$ , Run EA On 2 or 3 Currency Pairs Only  Automatic Increase And Decrease Lot Size 
Silkyway
Segun Oladipo
专家
Silkyway is an advanced Expert Advisor that calculates how orders flow in the market and quickly reacts to the flow when it is safe to do so. It complies strictly to the core rules of trading and has its core strength of in its ability to preserve initial capital and taking position when it is deemed safe. No toxic or margin hugging technique, like Martingale, Averaging, Gridding, Zone Recovery Strategy . The EA will always use a hard stop loss and have different early smart exit strategy to exi
FXSLab Phaser Evolution
Sergio Garziera
3 (2)
专家
Phaser Evo is a fully automated trading system. It is designed to take advantage from big and fast movements of the market and it can potentially be used in any kind of financial instrument. It is released with a portfolio of 8 different pairs already optimized, anyway there are no limitations in the development of new configurations. The stop loss is always set but only for safety reason, the robot usually closes the losing positions before stops are reached. When a profit trade is taken, it ca
WOW Dash Lucky Bunny
Nirundorn Promphao
专家
I will support only my client. สำหรับลูกค้า M5 timeframe with zigzag upward and downward Strategies Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - M5 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - M5 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterSeconds  - 60 seconds is default, can change it MaxSpread  - upto cur
Axebagsh
Batsukh Sumchin Khuyagbaatar
指标
Only work on Crude Oil H1  time frame  Swing follow trend.  do not trade against trends Specifies the first destination and entry and exit points For 16 years, I only traded on CrudeOil. Crude oil is one of the most extreme combinations in the world and it is safe to say that such a good indicator has never been made before.   This indicator will save you a lot of money because it introduces a new type of approach, Good luck
Win Sniper Follow
Nirundorn Promphao
1 (1)
专家
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
专家
IndexPro是专为MT4平台和Ger30等指数交易而设计和优化的专业自动交易系统。标普 500、US30 指数。 该系统在您的终端上独立运行，您可以在您的计算机或 VPS 上运行它，因为在机器人运行时必须打开计算机。 该机器人每天 24 小时分析市场，在 Ger30 的 H1 时间范围内进行交易。 S&P500 的 H1 或 5M。 & 5M US30 。多亏了它，它比人类更有效。 更新和优化是持续进行的，并将提供给买方。 机器人将得到进一步发展，这将有助于在未来实现更好的交易效果。 不要使用危险的策略。只有真正的止损和获利。 即使您的互联网连接或电力中断，您的订单也会受到保护止损。 机器人 IndexPro 的操作原理。 机器人始终执行交易，具有战略性和高质量的结果，请耐心等待，让机器人启动并检查结果，请耐心等待机器人。有时它会在一天内进入许多交易。它的策略主要取决于市场。 机器人的工作，为了让机器人以最佳方式工作，在您的终端上的 Ger30、S&P500、US30 指数对（Ger30 上的 H1，S&P500 时间帧上的 5M）图表上运行它，最低存款为 10
MyGrid Scalper Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
MyGrid Scalper Ultimate 是一款功能強大且令人興奮的外匯、商品、加密貨幣和指數交易機器人。 特徵： 多種手數模式：固定手數、斐波那契手數、Dalembert 手數、Labouchere 手數、Martingale 手數、序列手數、Bet 1326 系統手數 自動批量大小。 與汽車手數相關的平衡風險 手動 TP 或使用 ATR 取得止盈和網格大小（動態/自動） EMA 設定 繪製設定。透過資金或百分比監控和控制您的提款。 保證金檢查和過濾。 交易時段過濾器 螢幕上用於手動交易/操作的一些按鈕：開倉交易、掛單（限價和停損）、刪除交易、平倉交易、刪除所有 TP/SL 已開倉交易、SL= BE、SL +1 透過螢幕上的按鈕開啟的交易將由 EA 處理和處理。 格式化圖表。如果有的話，用藍色蠟燭棒列印十字架蠟燭棒。  如何安裝 EA 可以附加到任何時間框架圖表、任何貨幣對。 預設設定適用於 XAUUSD，但透過更改 TP 可以對任何貨幣對正常運作。 EMA 設定可以透過根據您的策略變更值來最大化。寫出每個時間範圍的建議值，但不限於此。 要求 地塊 0.01 售價 5,0
Red Fire
Evgeniy Zhdan
专家
A unique trading strategy is based on controlling trading volumes at various levels of volatility. The trade expert automatically determines the zones of purchases and sales and the degree of mathematical probability of successful forecasting of each transaction. If there are sufficient conditions and a high degree of probability of profit, the adviser starts work. Hazardous trading methods are not used. Each trade is protected by stop loss. Profit control is carried out by a special strategy f
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
专家
GbpUsd Engineered!  The Smart Prospector  E.A. Is A Smooth Combination Of  The Widely Known "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" And The New 'Fibo Reversals_TEMA Indicator" Thereby Making It The Most Realistic Multi-Strategy Expert Advisor You Will Ever Find. Sufficiently Tested In The GbpUsd Currency Pair With Over 25 Years History Data, This E.A Is Sure To Give You Your Own Share Of Wins In The Forex Markets. For Best Performances, set: 'Max_Orders' = 'Zero'. 'Max_Factor' = 1. Happ
Apex Gold Trend Matrix MT4
Ren Cheng Yao
5 (1)
专家
量黄金交易系统：Apex Gold Trend Matrix 19年市场解构，6年算法精炼，4年实盘验证 从交易直觉到数学确定性的进化 产品信息 实盘信号地址 ： https://www.mql5.com/en/signals/2305042?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305035?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2274718?source=Site+Profile+Seller https://www.mql5.com/en/signals/2305039?source=Site+Profile+Seller 定价： 48小时特价 ：$2699 每售卖5份价格增加 ：$300 下个价格 ：$2999 用户限制 ：限50人购买，售罄即下架  背景故事：挫折、坚持与涅槃重生 这是一个跨国友好的交易团队，拥有19年的黄金人工交易经验。团队中最资深的策略设计者从2006年入市，历经无数牛熊转换。我们深知人工
Gold Trend Pro
Yong Hui Ding
专家
系统简介 Gold Trend Pro 是一款专为XAUUSD打造的智能交易系统；系统基于多重算法综合分析市场趋势、动量与波动特征，自动识别潜在入场信号。 当价格走势与动能方向一致时，系统会自动开仓；可自由调整风险百分比模式，适合不同类型的交易者——从稳健型到激进型均可灵活使用。 本系统操作简单，参数精简，从新手到专业交易者都可轻松使用，无需人工干预；策略结构稳定，能在不同市场环境下保持较高一致性与可靠性。 ️ 主要特性 自动分析市场趋势、动量与波动结构智能判断信号一致性并自动执行交易 动态止盈止损与风险自适应管理 提供两种风险控制模式：固定手数 / 资金百分比 全自动运行，无需人工干预 参数简洁，操作友好，稳定性高 风险管理说明 系统提供两种风险控制方式： 固定手数模式 — 手动指定每笔交易的固定交易量 风险百分比模式 — 根据账户余额自动计算开仓量 风险百分比设置建议： 稳健型交易者：1% – 3% 激进型交易者：4% – 5% ️ 建议最高不超过 5%，以防在高波动时出现过度风险。 回测与实盘一致性
Team Trading System Pro
Hulya Cinar
专家
Team Trading System Pro is based on the logic of order strategies and profit-taking strategies working as a team.  In general, EA consists of two parts as strategies and take profits section. Strategies section are special strategies that we create for symbols. Strategies continue to open buy and sell orders independently.  Takeprofits closes orders that are opened by working as a team. Take Profits logic is that profitable orders go by closing lost orders. They never work selfishly. In this wa
Trend Recruiter
Ivan Simonika
专家
This development is a scalping system. It is enough to optimize Trend Recruiter once, for example, in a month. After that, it shows excellent results on the forward period (several times longer), which can be seen in the screenshots. It is ideal to use a broker with a floating spread from 6 pips. There are such brokers on the market. In those moments when the spread is lower than the one set during optimization (for example, you set 10-14 pips), then when a signal appears at this moment, you c
Currency crosses
Fuguang Liu
专家
经典永不过时，货币平衡对冲套利是最初量化交易中常见的一种货币套利方式，然而常规的对冲套利由于点差、滑点、隔夜利息、手续费等原因，让获利并不容易实现。 为了实现获利，我们在这款策略里做出了优化，打破平衡套利的概念，利用入场机会的判断、进场时间的错开、增加或减少货币组的仓位等因素，打破平衡但又保持相对稳定，进而实现非平衡的间接套利，历经多年测试，已经住了市场的考验。 策略特点： 1、策略目标货币对USDJPY、EURJPY与EURUSD，启用逻辑USDJPY与EURJPY优先对冲，产生盈利达到目标值离场，反之出现亏损时，计算EUR与USD的强弱程度，启动EURUSD货币进行再次对冲。 2、达到一定设定值还不能实现套利时，可以进一步加大（或减小）USDJPY与EURJPY仓位的比例。 3、非无脑对冲，而是可以根据不同周期的趋势拐点判断方向后入场交易，这样增加了进场后快速套利的可能性 4、使用时【加载到EURUSD货币】，选择自己想要操作的周期，常规选择H1图 5、虽没有严格的要求，但低点差、低过夜费、低手续费对策略会更加友好 策略展示链接 https://www.mql5.com/
该产品的买家也购买
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
专家
️ 三只小鸟 EA 源于亏损，历经痛苦臻于完美，目标明确地发布。️ 结构，而非投机。 三只小鸟 EA 并非普通的交易机器人。它是一个历经多年真实失败磨练的引擎，专为一个使命而设计： 在市场变得残酷时，保护、恢复并增值您的资产。 它 完美地结合了 三种强大的策略： 使用 Martingale 的损失网格 ：吸收损失并朝着完全恢复的方向发展。 使用 Martingale 进行网格获胜 ：利用动力，同时复合智能收益。 利用手数倍增进行对冲 ：抓住逆转并强制获利退出。 时间范围： H4 平台： MetaTrader 4（MT4） 最低余额： 10,000 美元 经纪商： 任何经纪商 货币对： 任何货币 对（默认设置： XAUUSD、BTCUSD、OIL、US30、US100、US500 ） 为什么选择 H4？ 因为力量源于沉默。H4 能穿透噪音。它等待。它观察。它只在结构清晰时出击。 名字？ 三种策略。三条市场路径。三只小鸟。 不是随机的。不是被动的。而是在时机到来时冷静、执着、致命。 基于经验。历经
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
专家
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
Guran xauusd
Ran Gu
专家
现在优惠,前十每月30美元,十人之后恢复1000每月  功能介绍 0. 当屏幕上方编辑框显示   交易量热度=0 请耐心等待   1.当屏幕上方编辑框显示 反转=0 ( 等待=1时候,准备买入, 等待=-1时候,准备卖出 ) 2.当 等待!=0  并且等待=反转 的时候,ea正式开仓,大家可以看时机加仓 3.ea属性中屏蔽a和屏蔽b两个参数是屏蔽一些交易信号,如果赋值1,屏蔽效果不再起作用,最好改为0.5,0.8 4.属性中周期可以赋值(40/100),周期越小交易会越频繁,盈利率越小,相反周期越大,交易次数越少,盈利率越高 5.开仓手数初始=0.2,可以自行修改 6.当基本符合开仓条件,ea属性中 提醒=1 的时候会播放 音频提醒大家准备开仓,提醒=0 关闭音频不会再提醒 7.模式 0:达到条件平仓 1:修改止损 8.ea属性在可以设置 达到预期利润 如5000 相当于0.01手交易黄金盈利50,对应属性中的周期,周期越大,可以设置预期利润放大 9.达到预期利润后可以选择  部分平仓 ,0.5相当于平仓50% ea声明 敬请各位用户高度留意，本EA产品仅致力于在交易的适当时机为用
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
专家
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Avato
Nikolaos Bekos
专家
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
Perfection
Mikhail Senchakov
专家
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
专家
With the Multiday Overlay Strategy EA you can trade in parallel all major/minor/cross pairs in Forex. This EA is rather unique, as it is capable to "follow the market", this means: no optimization is needed; the same set of input parameters is good for all pairs; you do not need to change the input parameters even if market conditions change. This 3 features mean that the EA is not "manually adapted" to a specific pair in a specific timeframe, as it normally happens when you optimize a pair with
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
专家
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
CSM System
Michal Milko
专家
The CSM System is currently fully automated with all the special features and functions, controlled and regularly monitored. Its evolution, parameters and the individual algorithms are professionally evaluated and optimized by experienced development group of programmers who are developing new updated versions of system. Unlike the other systems, we focused to create the system where the backtesting successful results matching the real life situation. Our core lies in identification of these bi
Marrykey stock indexes
Kostiantyn Kuzmin
专家
注意這一點很重要：不要使用此系統進行貨幣對交易。 注意這一點非常重要：如果沒有針對所選代理的單獨設置文件，請不要使用此系統進行交易和測試。 Marrykey股指 - 黃牛系統是建立在一種混合組合學一目均衡表配備了6個不同的策略和設計主要是為了在美國股市指數，如S＆P500，NASDAQ，道瓊斯，Russell2000工作。該系統能夠在從M5到W1的幀上操作，並具有靈活的設置。系統可以在任何時間框架上安裝，默認情況下我們使用D1。 Marrykey股指 - 已通過增加大量的具體時間框架選擇訂單的補償虧損交易的功能，該功能是基於系統的數理統計。 Marrykey股票指數 - 配備自動風險管理。系統的穩定性是由兩個參數（每筆交易和止損風險）控制，提高止損，如果你想添加的系統穩定性降低交易的風險。 Marrykey股票指數 - 建議的最低存款額為500美元，系統操作有限，可以減少存款 您還可以交易沒有掉期的期貨指數，您需要啟用期貨交易選項，以便您可以更有效地使用對沖系統。 注意很重要：每個代理都需要適當的配置。利用槓桿1:10,1：20,1：30及以上。該系統具有版權保護，可防止訂單
The seed of a big tree
Jun Feng
专家
The seed of a big tree 这是一个基于价格波动性的全自动 EA ，采用价格与金额双重识别的特殊买卖原则。参数简单，适应性强，能够自如应对震荡、趋势、数据和新闻等各类行情，表现稳定。 运行周期：任意周期获得的结果相同。 EA的实时交易记录在下面链接可以查看： https://www.mql5.com/zh/signals/470101 要求和建议： 请在EURUSD H1时间周期使用这个EA，强烈建议每周7天，每天24小时在VPS上运行。 参数说明： explanation：The seed of a big tree 0.01/12/$2000， 关于参数的简单说明。 Magiccode ： 113301， 魔术码，主要用于区分不同 EA 的订单。 startposition ： 0.05， 按照 10000 美元设计，根据实际账户资金每 2000 美元为 0.01。 profit ： 60， 按照 10000 美元设计，实际使用时根据余额按比例自行调整,12—120都是适当的。 distance ： 15， 挂单间距，也可适当调整,15—50都是适当的。 bun
Big Hunter
Mehdi Sabbagh
5 (1)
专家
The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
The Revolution Simple Trade
Herry Gani
专家
THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
Crypto System Automatic
Michal Milko
专家
Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
The Revolution Target Achiever
Herry Gani
专家
The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
The Revolution Great Achiever FT
Herry Gani
专家
The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
Pisces EA
Nuttawut Khiawkiri
专家
"Pisces Expert Advisor" Powered by FxGangster This EA Better work with GBPJPY and USD Pairs. this Expert Advisor has a Scalping, hedging and trend following  strategy when trade with wrong way, it will use hedging to fix it, and I have included too much indicator inside this EA, you can use all setting inside to set this EA, by the way you can look how many indicator and how to setting in my screenshots pictures. Live myfxbook : Pisces EA  ------------------- We provide Forex Analyst signals,
Raider
Aleksandr Shurgin
专家
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Wizard
Aleksandr Shurgin
专家
Эксперт для работы на основных валютных парах. Открытие сделок на основе анализа ценового движения. Вход в рынок отложенными динамическими ордерами, всегда выставляет StopLoss  и  TakeProfit, не использует мартингейл и усреднение. Робот не выходит за границы заложенной в него стратегии, соблюдает заданный уровень риска и контролирует расширения спреда, выбирая наиболее благоприятные моменты входа в сделку. Для эффективной работы желательно провести оптимизацию для каждой валютной пары. Для ускор
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
专家
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
CeleritasForex
Sergei Kravchenko
专家
Представляем вашему вниманию новый форекс советник CeleritasForex. Вариант советника торгующего по тренду, подойдет для более продвинутого трейдера, так как имеет небольшое количество настроек позволяющих использовать наиболее прибыльные стратегии трейдинга на выбор пользователя.Кроме этого предоставляется возможность отрегулировать такие параметры как проскальзывание, риск торговли, размер максимального спреда и размер стоп ордеров.Торговый робот открывает позиции при достижении ценой уровней п
Global EA DJ
Global Scale Europe Consulting, S.L.
专家
Robot experto diseñado para valorar las tendencias del mercado especialmente  y apropiado para operar sobre el índice Dow Jones. Realiza operaciones de forma automática siguiendo la tendencia del mercado en las últimas horas. Adecuado para todo tipo de usuarios interesados en un robot sencillo de gestionar, muy intuitivo y apto para personas no expertas.
Stp
Vladislav Filippov
专家
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) STP is an automated trading adviser based on neurotechnology, working on an hourly timeframe. The Expert Advisor is configured for trading according to the safe trading strategy from levels, involving the opening of short-term deals and closing them when positive profitability dynamics of several points are achieved, which allows
Shadow Bot
Will Ng
专家
Shadow Bot is mainly designed for trading the EURSGD H1  timeframe on a low spread EURSGD ECN broker. It trades mainly during the asian session. It primarily waits for a valid trade opportunity before executing the trade orders. Once in sight, it will execute the order and proceed to manage the order from there. There is no martingale/grid/averaging/hedging used for this particular strategy. Stoploss is given for every single trade to minimize the risk. Default setting is mainly for the purpose
NeuroIntelligence
Vitaliy Kashcheev
2 (1)
专家
We present you NeuroIntelligence Advisor . Advisor is recommended to use on TimeFrames (M1) and with Spread less than 13 pips. Recommended pairs for trading EURUSD, GPBUSD, USDCAD, AUDUSD, USDJPY. Options Risk-  This parameter means - what risk will be involved in the transaction ( Low Risk - 3% / Mediam Risk - 10% / Deposit Overclocking - 15% ). Orders Magic Number - This parameter means what the Magic Number of open orders will be. FullRisk  - This parameter increases StopLoss many times, but
RocketRise
Qiuqing Zeng
3 (2)
专家
RocketRise EA  Key Advantages Congratulations on China's new type of coronary pneumonia being controlled, 50% off from March 1st to March 15th, 2020. The EA is  the symbiosis of trading algorithms. Designed for trading major currency pairs,It implements a simple and universal trading strategy which can be applied to any instrument. 1.Fully automated trading 24/5. 2.Can handle deposits of any size. 3.Always use stop loss risk. 4.Use tracking to stop chasing profits. 5.Ability to set the time of
Beach Trip EA
Rikky Patia
专家
海滩旅行EA 这款EA是为认真的交易者设计的，他们变得过于严肃，需要放松，并且仍然有一些不错的交易，设置如此简单，可以在任何图表上运行 机器人将在1分钟，5分钟和15分钟图表上连续扫描。请参阅《策略测试人员指南》以了解您的历史记录数据是否足够有效。 EA并没有针对任何一种货币进行优化，因此资金管理不会持续很长时间，也不会在某些货币对上形成不切实际的抛物线。 赢利，每月以新的更新资本设置重新启动EA。 阅读下图中的重要说明。 看看我的其他产品海滩波分流指示器，这对交易者来说也很棒。 如何自定义EA 在输入选项卡下，您将看到一些可自定义的选项，可以对其进行调整以在每个符号/对之间进行优化。 Beach Trip EA使用最少的设置进行自定义。 如果您认为技术分析有效（就像我一样！！），那么您就不必使选择过于复杂吗？ EA与海滩波动指标一样，也意识到市场的差异。 强烈建议使用VPS来连续扫描市场 您可以更改以下内容： 1.指标的RSI周期。 （整数/无小数） 2.固定手数：设置为true可以手动打开手数，但是如果设置为false，则
It is recommended to hang more accounts for EA
Yuzhu Liu
专家
除去暴力爆仓的观点，本ea以稳定盈利为中心 适用品种，audusd,usdchf，nzdusd,usdjpy等等走势相对平稳的货币 本ea提供图表参数，和快捷平仓按钮，桌面文字都是汉语和拼音拼写而成，更方便中国人观看，只需要简单拼读便可以理解变量意思，账户应该保持3000以上的资金，如果小于3000，请将xiadanlaing修改至0.01， 和jiacangjiange修改至900，如果不够可以用美分账户。如果资金量很大可以提高xiadanliang，但请不要高于0.2,jiacangjiange不要低于500. “如果ea盈利高于50%应当将盈利部分取出”保存利润才是交易的根本 解释“zuidazhisunjinekaiguan”最大止损金额开关.如果需要开启,请在输入栏输入“kai”当浮亏金额大于“zuidakuisunjine”就会清仓止损 xiadanliang----------------------------------------下单量 jiacangbeishu-------------------------------------加仓倍数 zhiyingdi
Alfascal
Vladislav Filippov
1 (1)
专家
For the expert to work correctly, do not forget to upload the files to the directory of the agreement (... AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Common \ Files) Alfascal is a new model of a fully automated trading neuro-system, working on short timeframes. This system, which is based on a specialized neural network, is able to provide continuous training, transform the chaotic realities of the market into a specific system that can improve the quality of open transactions and absorb most
Stick And Stone
Rikky Patia
专家
随着AI行业的发展，有很多观点认为人类将被算法取代， 有些人担心工作会被机器人取代。 而有些人则认为机器人能比人做得更好（如果不是完美的话）。 “只有少数人意识到这是人类的创造力和洞察力与AI的失误和不知疲倦的结合 那将是真正的卓越。”-SomeGuy引用。 人们正在寻找合适的EA来长期进行投资， 根据先前的数据，从统计上讲，它有效。但是我们仍然会有疑问。 回测基于先前的数据，因此对于任何程序员而言，更容易将其EA绑定到特定环境下进行工作（对） 例如，他们知道的情况（在2017年上升，在2018年下降） 因此，有理由认为人们不会对自己的EA承担大风险，而只会对它承担小风险。 即使是最佳EA也只是下注。 首先，信任EA的人们应该已经看到了技术分析有效的证据， 然后，他们将尝试使用机器人寻找更简便的方法和更精确的方法。 尽管有挑衅性的标签“坚硬的石头贸易比你更好”。与其他EA不同。 所有EA均应符合可在任何时间任何对中使用的标准，并且它们必须在大多数时间工作。 表示它使用了统计上可以超时工作的通用技术分析。 当然，以前与EA合作的每个人
作者的更多信息
Gaodong Balanced hedging system MT4 EA
Zhengdong Gao
专家
Gaodong Balanced hedging system MT4 EA  — 智能平衡对冲系统 产品简介 Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。 核心优势 零指标参与 — 核心逻辑完全基于价格行为   自动点差保护 — 适
Gaodong Nervous System EA
Zhengdong Gao
专家
Gaodong Nervous System EA  — 智能神经系统 产品简介 Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。 核心优势 零指标参与 — 核心逻辑完全基于价格行为   自动点差保护 — 适用于大多数外汇品种   智
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA
Zhengdong Gao
专家
Gaodong Balanced hedging system MT5 EA  — 智能平衡对冲系统 产品简介 Gaodong Nervous System EA 是一款专为高波动行情设计的智能双向交易系统，采用“点数差套利 + 动态风险控制”框架，在不同品种中寻找稳定、可重复的市场结构。 系统经过长期验证，逻辑严谨、稳健可靠，具备自动风控、参数清晰、结构简洁、可视化强等特点，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。适用于初学者与专业交易者。该系统采取多空双向交易，适合所有品种，参数设置简单，你只需要设置手数、开仓间距、每日盈利金额自动休息和总止损等，其他默认即可欢迎大家订阅见证奇迹，建议每500美元本金按0.01-0.02手设置,，交易稳定，持仓永久按照你的设置量不间断交易，系统会自动识别每天盈利自动休息，另外它永远按照赚多亏少的逻辑来执行交易。欢迎大家订阅见证奇迹，如果你需要详细说明书请购买后电报联系我。 核心优势 零指标参与 — 核心逻辑完全基于价格行为   自动点差保护 — 适
筛选:
无评论
回复评论