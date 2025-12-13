Bands Levels Plus Bands
- Indikatoren
- Louis Wetzel
- Version: 2.1
- Aktualisiert: 13 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
🎨 Band Levels Plus Bands 2.1 Produktbeschreibung:
Band Levels Plus Bands ist ein präzisionsgefertigter Band-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sowohl Prüfungsklarheit als auch visuelle Eleganz verlangen. Im Gegensatz zu Standardbändern überlagert er sowohl horizontale Bandpreislinien als auch mehrere Abweichungsbandbreitenklassen (±1,75, ±3,5, ±4,5), um Ihnen ein umfassenderes Gefühl für Volatilitätszonen und potenzielle Ausbruchsniveaus zu vermitteln.
Jedes Band wird als kontinuierliche Kurve über die Historie hinweg gezeichnet, während horizontale Referenzlinien die aktuellen Niveaus für einen sofortigen Preiskontext markieren. Diese duale Ansicht bedeutet, dass Sie die sich entwickelnde Struktur der Volatilität sehen und gleichzeitig die genauen Schwellenwerte erkennen können, die im Moment wichtig sind.
Der Indikator ist vollständig anpassbar: Farben, Linienstile, Breiten und der angewandte Preis können alle auf Ihre Chart-Ästhetik zugeschnitten werden. Egal, ob Sie subtile Überlagerungen oder kräftige, kontrastreiche Signale bevorzugen, Band Levels Plus Bands passt sich nahtlos an.
Hauptvorteile:
- Bänder mit mehreren Abstufungen für einen tieferen Einblick in die Volatilität.
- Horizontale Referenzlinien für sofortige Preiserkennung.
- Vollständige Anpassung von Farben, Breiten und Stilen.
- Funktioniert mit jedem angewandten Preis (Schlusskurs, Eröffnungskurs, gewichteter Preis usw.).
- Sauberes Puffer-Mapping sorgt für reibungsloses Plotten und keine Verzögerung.
Dies ist nicht nur ein weiteres Bollinger-Overlay - es ist ein visuelles Audit-Tool, das die Volatilitätsstruktur transparent, skalierbar und traderfreundlich macht.
📘 Produktbeschreibung für "Bands Levels Plus Bands 1.0"
Bands Levels 1.0 ist ein sauberer, prüfungsfreundlicher Indikator, der drei dynamische horizontale Ebenen auf der Grundlage der Preisvolatilität darstellt:
-🔴 Upper Band Level
Projiziert die äußere Widerstandszone auf der Grundlage der jüngsten Preisausweitung.
Händler beobachten dieses Niveau für potenzielle Umkehr- oder Ausbruchs-Setups.
-⚫ Mittleres Band-Niveau
Stellt die Gleichgewichtslinie dar - ein gleitender Durchschnitt des Preises.
Sie fungiert als Richtungsfilter: Ein Preis oberhalb dieser Linie deutet auf eine zinsbullische Dynamik hin, ein Preis unterhalb auf eine bärische.
-🔵 Unteres Band
Projiziert die äußere Unterstützungszone auf der Grundlage des jüngsten Preisrückgangs.
Händler nutzen dieses Niveau, um Abpraller oder Zusammenbrüche zu antizipieren.
Diese Bänder passen sich dynamisch an die Marktbedingungen an und bieten einen Echtzeit-Rahmen zur Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen, Trendstärke und Volatilitätskompression.
🛠 Technische Hinweise
- Basierend auf der Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt
- Vollständig anpassbar: Zeitraum, Abweichung, Verschiebung und Preistyp
- Optische Klarheit durch farbkodierte Levels und auditfreundliche Pufferzuordnung
🎛 Beschreibung der Benutzereingabekontrolle (klar, strukturiert)
Diese Eingaben erzeugen drei obere Ebenen, drei untere Ebenen und eine mittlere Linie.
- Linienbreite → Dicke für die Sichtbarkeit anpassen
- UniqueID → Weisen Sie einen eindeutigen Bezeichner zu, damit mehrere Instanzen des Indikators ohne Konflikte auf demselben Diagramm laufen können.
- Visualisierung von bis zu sieben Ebenen für eine präzise Zuordnung von Unterstützung/Widerstand