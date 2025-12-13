🎨 Band Levels Plus Bands 2.1 Produktbeschreibung: Band Levels Plus Bands ist ein präzisionsgefertigter Band-Indikator, der für Händler entwickelt wurde, die sowohl Prüfungsklarheit als auch visuelle Eleganz verlangen. Im Gegensatz zu Standardbändern überlagert er sowohl horizontale Bandpreislinien als auch mehrere Abweichungsbandbreitenklassen (±1,75, ±3,5, ±4,5), um Ihnen ein umfassenderes Gefühl für Volatilitätszonen und potenzielle Ausbruchsniveaus zu vermitteln. Jedes Band wird als kontinuierliche Kurve über die Historie hinweg gezeichnet, während horizontale Referenzlinien die aktuellen Niveaus für einen sofortigen Preiskontext markieren. Diese duale Ansicht bedeutet, dass Sie die sich entwickelnde Struktur der Volatilität sehen und gleichzeitig die genauen Schwellenwerte erkennen können, die im Moment wichtig sind. Der Indikator ist vollständig anpassbar: Farben, Linienstile, Breiten und der angewandte Preis können alle auf Ihre Chart-Ästhetik zugeschnitten werden. Egal, ob Sie subtile Überlagerungen oder kräftige, kontrastreiche Signale bevorzugen, Band Levels Plus Bands passt sich nahtlos an. Hauptvorteile: - Bänder mit mehreren Abstufungen für einen tieferen Einblick in die Volatilität. - Horizontale Referenzlinien für sofortige Preiserkennung. - Vollständige Anpassung von Farben, Breiten und Stilen. - Funktioniert mit jedem angewandten Preis (Schlusskurs, Eröffnungskurs, gewichteter Preis usw.). - Sauberes Puffer-Mapping sorgt für reibungsloses Plotten und keine Verzögerung. Dies ist nicht nur ein weiteres Bollinger-Overlay - es ist ein visuelles Audit-Tool, das die Volatilitätsstruktur transparent, skalierbar und traderfreundlich macht. 📘 Produktbeschreibung für "Bands Levels Plus Bands 1.0" Bands Levels 1.0 ist ein sauberer, prüfungsfreundlicher Indikator, der drei dynamische horizontale Ebenen auf der Grundlage der Preisvolatilität darstellt: -🔴 Upper Band Level Projiziert die äußere Widerstandszone auf der Grundlage der jüngsten Preisausweitung. Händler beobachten dieses Niveau für potenzielle Umkehr- oder Ausbruchs-Setups. -⚫ Mittleres Band-Niveau Stellt die Gleichgewichtslinie dar - ein gleitender Durchschnitt des Preises. Sie fungiert als Richtungsfilter: Ein Preis oberhalb dieser Linie deutet auf eine zinsbullische Dynamik hin, ein Preis unterhalb auf eine bärische. -🔵 Unteres Band Projiziert die äußere Unterstützungszone auf der Grundlage des jüngsten Preisrückgangs. Händler nutzen dieses Niveau, um Abpraller oder Zusammenbrüche zu antizipieren. Diese Bänder passen sich dynamisch an die Marktbedingungen an und bieten einen Echtzeit-Rahmen zur Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen, Trendstärke und Volatilitätskompression.

🛠 Technische Hinweise - Basierend auf der Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt - Vollständig anpassbar: Zeitraum, Abweichung, Verschiebung und Preistyp - Optische Klarheit durch farbkodierte Levels und auditfreundliche Pufferzuordnung 🎛 Beschreibung der Benutzereingabekontrolle (klar, strukturiert)

Hier sehen Sie, wie jeder Eingabeparameter gruppiert ist und was er steuert:

📐 Band Periode & Preis

- BB_Period / BBands_Period: Anzahl der Balken, die zur Berechnung des gleitenden Durchschnitts und der Standardabweichung verwendet werden.

- BB_Angewandter_Preis / BBands_Angewandter_Preis: Verwendeter Preistyp (Close, Open, Weighted, etc.).

- BB_Shift / BBands_Shift: Verschiebt die Bänder in der Zeit vorwärts/rückwärts.

📊 Abweichungseinstellungen

- BB_Deviation / BBands_Deviation: Primäre Bandbreite (Standardwert 1,75).

- BB_Deviation1 / BBands1_Deviation1: Sekundäre Bandbreite (Standardwert 3,5).

- BB_Abweichung2 / BBands2_Abweichung2: Tertiärbandbreite (Standardwert 4,5).

🎨 Linienanpassung

- MiddleLine_Style / Width / Color: Stil, Dicke und Farbe der mittleren SMA-Linie.

- Obere_Farbe / Untere_Farbe: Farben für die primären oberen/unteren Referenzlinien.

- Line_Style / Line_Width: Stil und Dicke für die primären Referenzlinien.

- Upper1_Color / Lower1_Color, Line1_Style / Width: Anpassungen für sekundäre Abweichungslinien.

- Upper2_Color / Lower2_Color, Line2_Style / Width: Anpassungen für tertiäre Abweichungslinien.

📈 Bandanpassung

- MiddleBand_Style / Width / Color: Stil und Farbe der gezeichneten mittleren Bandkurve.

- UpperBands_Color / LowerBands_Color: Farben für die primären Bandkurven.

- UpperLowerBand_Style / Width: Stil und Dicke für die primären Bandkurven.

- Upper1Bands_Color / Lower1Bands_Color, UpperLowerBand1_Style / Width: Anpassungen für sekundäre Bandkurven.

- Upper2Bands_Color / Lower2Bands_Color, UpperLowerBand2_Style / Width: Anpassungen für tertiäre Bandkurven.

⚙️ Umschaltungen

- UseBandLines (true/false): Horizontale Referenzlinien ein- oder ausblenden.

- UseBands (true/false): Kontinuierlich gezeichnete Bänder ein- oder ausblenden.

🆔 Eindeutige ID

- Eindeutige ID: Stellt sicher, dass mehrere Instanzen des Indikators nebeneinander bestehen können, ohne dass sich die Objektnamen überschneiden.





🎛 Benutzerkontrollen für Band Levels Plus Bands 1.0

Dieser Indikator erweitert die Standard-Band-Levels, indem er sieben horizontale Linien (drei obere, eine mittlere und drei untere) auf der Basis von Mehrfachabweichungen einzeichnet. Die Käufer haben die volle Kontrolle über die folgenden Eingaben:





📊 Bandberechnungseinstellungen

- Zeitraum (BB_Period) → Definieren Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts, der für die Bandberechnung verwendet wird

- Verschiebung (BB_Shift) → Verschiebung der Bänder im Diagramm vorwärts/rückwärts

- Angewandter Preis (BB_Applied_Price) → Wählen Sie den Preistyp (Close, Open, High, Low, etc.)

- Deviation Controls → Drei unabhängige Deviationseingänge:

- BB_Deviation → Primäre Bandabweichung

- BB_Deviation2 → Sekundäre Abweichung für erweiterte Bänder

- BB_Deviation3 → Tertiäre Abweichung für äußere Bänder

Diese Eingaben erzeugen drei obere Ebenen, drei untere Ebenen und eine mittlere Linie.

🎨 Steuerelemente für Stil und Erscheinungsbild

- Farbe der oberen Linie → Anpassen der Farbe aller oberen Bänder (Standard: Gelb)

- Farbe der mittleren Linie → Anpassen der mittleren Gleichgewichtslinie (Standard: Rot)

- Farbe der unteren Linie → Farbe aller unteren Banden anpassen (Standard: Limone)

- Linienstil → Optionen für durchgezogene oder gepunktete Linien

- Linienbreite → Dicke für die Sichtbarkeit anpassen

🛠 Eindeutige ID

- UniqueID → Weisen Sie einen eindeutigen Bezeichner zu, damit mehrere Instanzen des Indikators ohne Konflikte auf demselben Diagramm laufen können.

✅ Käuferwert

Mit diesen Steuerelementen können Trader:

- Mehrere Bandabweichungen für eine tiefere Volatilitätsanalyse überlagern

- Anpassen von Linienfarben und -stilen für eine übersichtliche Prüfung

- Mehrere Instanzen mit eindeutigen IDs sicher ausführen