Bands Levels Plus Bands

🎨 Band Levels Plus Bands 2.1 descripción del producto:

Band Levels Plus Bands es un indicador de Bandas de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen tanto claridad de auditoría como elegancia visual. A diferencia de las bandas estándar, dispone tanto de líneas horizontales de precio de banda como de múltiples clases de ancho de banda de desviación (±1,75, ±3,5, ±4,5) para ofrecerle un sentido más rico de las zonas de volatilidad y de los posibles niveles de ruptura.

Cada banda se dibuja como una curva continua a lo largo de la historia, mientras que las líneas de referencia horizontales marcan los niveles actuales para un contexto de precios instantáneo. Este diseño de doble vista le permite ver la estructura evolutiva de la volatilidad y, al mismo tiempo, fijarse en los umbrales exactos que importan en este momento.

El indicador es totalmente personalizable: los colores, los estilos de línea, los anchos y el precio aplicado pueden adaptarse a su estética gráfica. Tanto si prefiere superposiciones sutiles como señales audaces y de alto contraste, Band Levels Plus Bands se adapta a la perfección.

Principales ventajas:

- Bandas de desviación múltiple para una mayor comprensión de la volatilidad.

- Líneas horizontales de referencia para un conocimiento inmediato del precio.

- Personalización total de colores, anchos y estilos.

- Funciona con cualquier precio aplicado (cierre, apertura, ponderado, etc.).

- Un mapeo limpio del buffer asegura un trazado suave y sin retrasos.

Esto no es sólo otra superposición de Bollinger - es una herramienta de auditoría visual que hace que la estructura de volatilidad sea transparente, escalable y amigable para el trader.

📘 Descripción de producto para "Bands Levels Plus Bands 1.0"

Bands Levels 1.0 es un indicador limpio y fácil de auditar que traza tres niveles horizontales dinámicos basados en la volatilidad de los precios:

-🔴 Nivel de banda superior

Proyecta la zona de resistencia exterior basándose en la reciente expansión de los precios.

Los operadores observan este nivel en busca de posibles retrocesos o rupturas.

-⚫ Nivel de la banda media

Representa la línea de equilibrio - una media móvil del precio.

Actúa como un filtro de sesgo direccional: el precio por encima sugiere impulso alcista, por debajo sugiere bajista.

-🔵 Nivel de banda inferior

Proyecta la zona de soporte exterior basada en la reciente contracción del precio.

Los operadores utilizan este nivel para anticipar rebotes o rupturas.

Estas bandas se ajustan dinámicamente a las condiciones del mercado, ofreciendo un marco en tiempo real para identificar zonas de sobrecompra/sobreventa, fortaleza de la tendencia y compresión de la volatilidad.


🛠 Notas técnicas

- Basado en la desviación estándar de una media móvil

- Totalmente personalizable: periodo, desviación, desplazamiento y tipo de precio

- Diseñado para una claridad visual con niveles codificados por colores y mapeo de búferes fácil de auditar

🎛 Descripción del control de entrada del usuario (claro, estructurado)

Aquí se muestra cómo se agrupa cada parámetro de entrada y lo que controla:
📐 Periodo de Banda y Precio
- BB_Period / BBands_Period: Número de barras utilizadas para calcular la media móvil y la desviación estándar.
- BB_Applied_Price / BBands_Applied_Price: Tipo de precio utilizado (Cierre, Apertura, Ponderado, etc.).
- BB_Shift / BBands_Shift: Desplaza las bandas hacia delante/atrás en el tiempo.
📊 Ajustes de desviación
- BB_Deviation / BBands_Deviation: Ancho de banda primario (por defecto 1,75).
- BB_Deviation1 / BBands1_Deviation1: Ancho de banda secundario (por defecto 3.5).
- BB_Deviation2 / BBands2_Deviation2: Ancho de banda terciario (por defecto 4,5).
🎨 Personalización de la línea
- MiddleLine_Style / Width / Color: Estilo, grosor y color de la línea media del SMA.
- Upper_Color / Lower_Color: Colores para las líneas de referencia superior/inferior primarias.
- Line_Style / Line_Width: Estilo y grosor de las líneas de referencia primarias.
- Upper1_Color / Lower1_Color, Line1_Style / Width: Personalización para líneas de desviación secundarias.
- Upper2_Color / Lower2_Color, Line2_Style / Width: Personalización para líneas de desviación terciarias.
📈 Personalización de la banda
- MiddleBand_Style / Width / Color: Estilo y color de la curva de banda media trazada.
- UpperBands_Color / LowerBands_Color: Colores para las curvas de bandas primarias.
- UpperLowerBand_Style / Width: Estilo y grosor de las curvas de bandas primarias.
- Upper1Bands_Color / Lower1Bands_Color, UpperLowerBand1_Style / Width: Personalización para las curvas de las bandas secundarias.
- Upper2Bands_Color / Lower2Bands_Color, UpperLowerBand2_Style / Width: Personalización para curvas de bandas terciarias.
⚙️ Conmutadores
- UseBandLines (verdadero/falso): Muestra u oculta las líneas de referencia horizontales.
- UseBands (verdadero/falso): Mostrar u ocultar bandas trazadas continuas.
🆔 ID único
- UniqueID: Garantiza que puedan coexistir múltiples instancias del indicador sin que se solapen los nombres de los objetos.

🎛 Controles de usuario para niveles de banda más bandas 1.0
Este indicador amplía los niveles de banda estándar trazando siete líneas horizontales (tres superiores, una intermedia, tres inferiores) basadas en desviaciones múltiples. Los compradores tienen control total sobre las siguientes entradas:

📊 Ajustes de cálculo de banda
- Period (BB_Period) → Defina el periodo de media móvil utilizado para el cálculo de bandas.
- Desplazamiento (BB_Shift) → Desplazar las bandas hacia delante/atrás en el gráfico.
- Precio aplicado (BB_Applied_Price) → Elija el tipo de precio (Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo, etc.)
- Controles de desviación → Tres entradas de desviación independientes:
- BB_Deviation → Desviación de banda primaria.
- BB_Deviation2 → Desviación secundaria para bandas extendidas
- BB_Deviation3 → Desviación terciaria para bandas exteriores.

Estas entradas generan tres niveles superiores, tres niveles inferiores y una línea media.

🎨 Controles de estilo y apariencia
- Color de línea superior → Personalizar el color de todas las bandas superiores (por defecto: Amarillo).
- Color de la línea media → Personalizar la línea de equilibrio central (por defecto: Rojo)
- Color de línea inferior → Personalizar el color de todas las bandas inferiores (por defecto: lima)
- Estilo de línea → Opciones de línea sólida o punteada.

- Ancho de línea → Ajuste el grosor para mayor visibilidad

🛠 ID único

- UniqueID → Asignar un identificador único para que varias instancias del indicador puedan ejecutarse en el mismo gráfico sin conflictos.

✅ Valor del comprador
Con estos controles, los operadores pueden:
- Estratificar múltiples desviaciones de banda para un análisis de volatilidad más profundo.
- Personalizar los colores y estilos de las líneas para una mayor claridad en la auditoría
- Ejecutar múltiples instancias de forma segura con identificadores únicos

- Visualizar hasta siete niveles para un mapeo preciso de soporte/resistencia


