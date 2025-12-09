Bands Levels Plus Bands
- Indicadores
- Louis Wetzel
- Versión: 2.1
- Actualizado: 13 diciembre 2025
- Activaciones: 10
🎨 Band Levels Plus Bands 2.1 descripción del producto:
Band Levels Plus Bands es un indicador de Bandas de ingeniería de precisión diseñado para operadores que exigen tanto claridad de auditoría como elegancia visual. A diferencia de las bandas estándar, dispone tanto de líneas horizontales de precio de banda como de múltiples clases de ancho de banda de desviación (±1,75, ±3,5, ±4,5) para ofrecerle un sentido más rico de las zonas de volatilidad y de los posibles niveles de ruptura.
Cada banda se dibuja como una curva continua a lo largo de la historia, mientras que las líneas de referencia horizontales marcan los niveles actuales para un contexto de precios instantáneo. Este diseño de doble vista le permite ver la estructura evolutiva de la volatilidad y, al mismo tiempo, fijarse en los umbrales exactos que importan en este momento.
El indicador es totalmente personalizable: los colores, los estilos de línea, los anchos y el precio aplicado pueden adaptarse a su estética gráfica. Tanto si prefiere superposiciones sutiles como señales audaces y de alto contraste, Band Levels Plus Bands se adapta a la perfección.
Principales ventajas:
- Bandas de desviación múltiple para una mayor comprensión de la volatilidad.
- Líneas horizontales de referencia para un conocimiento inmediato del precio.
- Personalización total de colores, anchos y estilos.
- Funciona con cualquier precio aplicado (cierre, apertura, ponderado, etc.).
- Un mapeo limpio del buffer asegura un trazado suave y sin retrasos.
Esto no es sólo otra superposición de Bollinger - es una herramienta de auditoría visual que hace que la estructura de volatilidad sea transparente, escalable y amigable para el trader.
📘 Descripción de producto para "Bands Levels Plus Bands 1.0"
Bands Levels 1.0 es un indicador limpio y fácil de auditar que traza tres niveles horizontales dinámicos basados en la volatilidad de los precios:
-🔴 Nivel de banda superior
Proyecta la zona de resistencia exterior basándose en la reciente expansión de los precios.
Los operadores observan este nivel en busca de posibles retrocesos o rupturas.
-⚫ Nivel de la banda media
Representa la línea de equilibrio - una media móvil del precio.
Actúa como un filtro de sesgo direccional: el precio por encima sugiere impulso alcista, por debajo sugiere bajista.
-🔵 Nivel de banda inferior
Proyecta la zona de soporte exterior basada en la reciente contracción del precio.
Los operadores utilizan este nivel para anticipar rebotes o rupturas.
Estas bandas se ajustan dinámicamente a las condiciones del mercado, ofreciendo un marco en tiempo real para identificar zonas de sobrecompra/sobreventa, fortaleza de la tendencia y compresión de la volatilidad.
🛠 Notas técnicas
- Basado en la desviación estándar de una media móvil
- Totalmente personalizable: periodo, desviación, desplazamiento y tipo de precio
- Diseñado para una claridad visual con niveles codificados por colores y mapeo de búferes fácil de auditar
🎛 Descripción del control de entrada del usuario (claro, estructurado)
Estas entradas generan tres niveles superiores, tres niveles inferiores y una línea media.
- Ancho de línea → Ajuste el grosor para mayor visibilidad
- UniqueID → Asignar un identificador único para que varias instancias del indicador puedan ejecutarse en el mismo gráfico sin conflictos.
- Visualizar hasta siete niveles para un mapeo preciso de soporte/resistencia