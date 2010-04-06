Band Levels Plus

🎛 Benutzerkontrollen für BandLevels+Plus 1.0

Dieser Indikator erweitert die Standard-Band-Levels, indem er sieben horizontale Linien (drei obere, eine mittlere und drei untere) auf der Grundlage von Mehrfachabweichungen zeichnet. Die Käufer haben die volle Kontrolle über die folgenden Eingaben:

📊 Bandberechnungseinstellungen

- Zeitraum (BB_Period) → Definieren Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts, der für die Bandberechnung verwendet wird

- Verschiebung (BB_Shift) → Verschiebung der Bänder im Diagramm vorwärts/rückwärts

- Angewandter Preis (BB_Applied_Price) → Wählen Sie den Preistyp (Close, Open, High, Low, etc.)

- Deviation Controls → Drei unabhängige Deviationseingänge:

- BB_Deviation → Primäre Bandabweichung

- BB_Deviation2 → Sekundäre Abweichung für erweiterte Bänder

- BB_Deviation3 → Tertiäre Abweichung für äußere Bänder

Diese Eingaben erzeugen drei obere Ebenen, drei untere Ebenen und eine mittlere Linie.

🎨 Steuerelemente für Stil und Erscheinungsbild

- Farbe der oberen Linie → Anpassen der Farbe aller oberen Bänder (Standard: Gelb)

- Farbe der mittleren Linie → Anpassen der mittleren Gleichgewichtslinie (Standard: Rot)

- Farbe der unteren Linie → Farbe aller unteren Banden anpassen (Standard: Limone)

- Linienstil → Optionen für durchgezogene oder gepunktete Linien

- Linienbreite → Dicke für die Sichtbarkeit anpassen

🛠 Eindeutige ID

- UniqueID → Weisen Sie einen eindeutigen Bezeichner zu, damit mehrere Instanzen des Indikators ohne Konflikte auf demselben Diagramm laufen können.

✅ Käuferwert

Mit diesen Steuerelementen können Trader:

- Mehrere Bandabweichungen für eine tiefere Volatilitätsanalyse überlagern

- Anpassen von Linienfarben und -stilen für eine übersichtliche Prüfung

- Mehrere Instanzen mit eindeutigen IDs sicher ausführen

- Visualisierung von bis zu sieben Ebenen für eine präzise Zuordnung von Unterstützung/Widerstand

📘 Produkt-Beschreibung für "Bands Levels +Plus 1.0"

Bands Levels +Plus 1.0 ist ein sauberer, prüfungsfreundlicher Indikator, der drei dynamische horizontale Levels auf der Grundlage der Preisvolatilität darstellt:
- 🔴 Upper+ Band Level 0, 1, 2
Projiziert die äußere Widerstandszone auf der Grundlage der jüngsten Preisausweitung.
Händler beobachten dieses Niveau für potenzielle Umkehr- oder Ausbruchs-Setups.
- ⚫ Mittleres Band-Niveau
Stellt die Gleichgewichtslinie dar - ein gleitender Durchschnitt des Preises.
Sie fungiert als Richtungsfilter: Ein Preis oberhalb dieser Linie deutet auf eine zinsbullische Dynamik hin, ein Preis unterhalb auf eine bärische.
- 🔵 Untere+ Bandebene 0, 1, 2
Projiziert die äußere Unterstützungszone auf der Grundlage des jüngsten Preisrückgangs.
Händler nutzen dieses Niveau, um Abpraller oder Zusammenbrüche zu antizipieren.
Diese Bänder passen sich dynamisch an die Marktbedingungen an und bieten einen Echtzeit-Rahmen zur Identifizierung von überkauften/überverkauften Zonen, Trendstärke und Volatilitätskompression.

🛠 Technische Hinweise
- Basierend auf der Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt
- Vollständig anpassbar: Zeitraum, Abweichung, Verschiebung und Preistyp
- Für visuelle Klarheit mit farbkodierten Ebenen und prüfungsfreundlichem Puffer-Mapping konzipiert

