Band Levels Plus

🎛 Benutzerkontrollen für BandLevels+Plus 1.0

Dieser Indikator erweitert die Standard-Band-Levels, indem er sieben horizontale Linien (drei obere, eine mittlere und drei untere) auf der Grundlage von Mehrfachabweichungen zeichnet. Die Käufer haben die volle Kontrolle über die folgenden Eingaben:

📊 Bandberechnungseinstellungen

- Zeitraum (BB_Period) → Definieren Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts, der für die Bandberechnung verwendet wird

- Verschiebung (BB_Shift) → Verschiebung der Bänder im Diagramm vorwärts/rückwärts

- Angewandter Preis (BB_Applied_Price) → Wählen Sie den Preistyp (Close, Open, High, Low, etc.)

- Deviation Controls → Drei unabhängige Deviationseingänge:

- BB_Deviation → Primäre Bandabweichung

- BB_Deviation2 → Sekundäre Abweichung für erweiterte Bänder

- BB_Deviation3 → Tertiäre Abweichung für äußere Bänder

Diese Eingaben erzeugen drei obere Ebenen, drei untere Ebenen und eine mittlere Linie.

🎨 Steuerelemente für Stil und Erscheinungsbild

- Farbe der oberen Linie → Anpassen der Farbe aller oberen Bänder (Standard: Gelb)

- Farbe der mittleren Linie → Anpassen der mittleren Gleichgewichtslinie (Standard: Rot)

- Farbe der unteren Linie → Farbe aller unteren Banden anpassen (Standard: Limone)

- Linienstil → Optionen für durchgezogene oder gepunktete Linien

- Linienbreite → Dicke für die Sichtbarkeit anpassen

🛠 Eindeutige ID

- UniqueID → Weisen Sie einen eindeutigen Bezeichner zu, damit mehrere Instanzen des Indikators ohne Konflikte auf demselben Diagramm laufen können.

✅ Käuferwert

Mit diesen Steuerelementen können Trader:

- Mehrere Bandabweichungen für eine tiefere Volatilitätsanalyse überlagern

- Anpassen von Linienfarben und -stilen für eine übersichtliche Prüfung

- Mehrere Instanzen mit eindeutigen IDs sicher ausführen

- Visualisierung von bis zu sieben Ebenen für eine präzise Zuordnung von Unterstützung/Widerstand

📘 Produkt-Beschreibung für "Bands Levels +Plus 1.0"