Band Levels Plus

🎛 Benutzerkontrollen für BandLevels+Plus 1.0
Dieser Indikator erweitert die Standard-Band-Levels, indem er sieben horizontale Linien (drei obere, eine mittlere und drei untere) auf der Grundlage von Mehrfachabweichungen zeichnet. Die Käufer haben die volle Kontrolle über die folgenden Eingaben:
📊 Bandberechnungseinstellungen
- Zeitraum (BB_Period) → Definieren Sie den Zeitraum des gleitenden Durchschnitts, der für die Bandberechnung verwendet wird
- Verschiebung (BB_Shift) → Verschiebung der Bänder im Diagramm vorwärts/rückwärts
- Angewandter Preis (BB_Applied_Price) → Wählen Sie den Preistyp (Close, Open, High, Low, etc.)
- Deviation Controls → Drei unabhängige Deviationseingänge:
- BB_Deviation → Primäre Bandabweichung
- BB_Deviation2 → Sekundäre Abweichung für erweiterte Bänder
- BB_Deviation3 → Tertiäre Abweichung für äußere Bänder
Diese Eingaben erzeugen drei obere Ebenen, drei untere Ebenen und eine mittlere Linie.
🎨 Steuerelemente für Stil und Erscheinungsbild
- Farbe der oberen Linie → Anpassen der Farbe aller oberen Bänder (Standard: Gelb)
- Farbe der mittleren Linie → Anpassen der mittleren Gleichgewichtslinie (Standard: Rot)
- Farbe der unteren Linie → Farbe aller unteren Banden anpassen (Standard: Limone)
- Linienstil → Optionen für durchgezogene oder gepunktete Linien
- Linienbreite → Dicke für die Sichtbarkeit anpassen
🛠 Eindeutige ID
- UniqueID → Weisen Sie einen eindeutigen Bezeichner zu, damit mehrere Instanzen des Indikators ohne Konflikte auf demselben Diagramm laufen können.
✅ Käuferwert
Mit diesen Steuerelementen können Trader:
- Mehrere Bandabweichungen für eine tiefere Volatilitätsanalyse überlagern
- Anpassen von Linienfarben und -stilen für eine übersichtliche Prüfung
- Mehrere Instanzen mit eindeutigen IDs sicher ausführen
- Visualisierung von bis zu sieben Ebenen für eine präzise Zuordnung von Unterstützung/Widerstand
