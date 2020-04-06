Entfesseln Sie die Kraft der Präzision: Stochastic Sniper EA für Gold

Verbessern Sie Ihr Handelsspiel mit dem Stochastic Sniper EA, einem professionellen automatisierten Handelssystem, das speziell für die hochvolatile Welt des Goldes (XAUUSD) entwickelt wurde. Dieser EA wurde entwickelt, um mit chirurgischer Präzision auf dem M5 (5-Minuten)-Zeitrahmen zu arbeiten und ist Ihr ultimativer Partner, um die Märkte mit Vertrauen und Disziplin zu navigieren.

Ob Sie nun ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, der Stochastic Sniper EA nimmt die Emotionen aus der Gleichung heraus. Er kombiniert fortschrittliche Momentum-Oszillatoren mit Volatilitätskanälen, um hochwahrscheinliche Einstiegspunkte zu finden, wo andere nur das Marktrauschen sehen.

Warum Stochastic Sniper EA wählen?

Chirurgische Präzision: Verwendet eine hochentwickelte Mischung aus Keltner-Kanälen und Stochastik-Oszillatoren , um ideale Umkehr- und Trendfortsetzungszonen zu finden.

Sicherheit geht vor Strategie: Kein Martingale und kein Grid . Jeder Handel wird mit Integrität gehandhabt, wobei der Schwerpunkt auf Qualität statt Quantität liegt.

Dynamischer Gewinnschutz: Verfügt über einen fortschrittlichen ATR-basierten Trailing Stop , der Gewinne sichert, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

Eingebautes Risikomanagement: Enthält eine tägliche Cut-Loss-Funktion , um Ihr Kapital vor unerwarteten Marktereignissen zu schützen.

Vollständig für Gold optimiert: Dieser EA wird vorkonfiguriert und ist bereit für den Einsatz auf Gold (XAUUSD). Wir haben Ihnen die Arbeit abgenommen, damit Sie sofort mit dem Handel beginnen können.

Broker bereit: Speziell für Exness-Konten optimiert. Schließen Sie sich hier Ihrem bevorzugten Broker an: Registrieren Sie sich bei Exness, um das Beste aus dieser Strategie herauszuholen. Bei anderen Brokern passen Sie einfach den Risikoprozentsatz an Ihren Hebel an.

🛠 Brauchst du Hilfe? Egal ob du die Demo testest oder den EA bereits gekauft hast, ich helfe dir gerne bei der Einrichtung. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Intelligente Eingabeparameter

Übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihre Strategie mit diesen anpassbaren Einstellungen:

RisikoProzentsatz: Berechnet automatisch die Losgrößen auf der Grundlage Ihres Kontoguthabens für ein konsistentes Risikomanagement.

Lose: Legen Sie eine feste Losgröße fest, wenn Sie einen manuellen Ansatz bevorzugen.

StartStunde/EndStunde: Definieren Sie Ihr Handelsfenster, um Zeiträume mit geringer Liquidität oder nachrichtenintensive Sitzungen zu vermeiden.

ATRThreshold: Stellt sicher, dass der EA nur dann handelt, wenn es genügend Marktbewegungen gibt (Volatilitätsfilter).

EMAFilter verwenden: Ein langfristiger Trendfilter (EMA 150/200), um sicherzustellen, dass Sie immer mit der Hauptmarktrichtung handeln.

DailyCutLossPercent: Ihre "Notbremse", die den gesamten Handel stoppt, wenn ein bestimmter Prozentsatz des täglichen Eigenkapitals verloren geht.

ATR_Trailing_Multiplikator: Passt an, wie eng der Trailing-Stop dem Kurs folgt, basierend auf der aktuellen Marktvolatilität.

KeltnerLength / StochKPeriod: Erweiterte technische Einstellungen, um die Empfindlichkeit der Sniper-Signale einzustellen.

Beginnen Sie Ihre professionelle Trading-Reise noch heute!

Überlassen Sie Ihre Handelsergebnisse nicht dem Zufall. Nutzen Sie die Kraft der automatisierten Logik und der datengesteuerten Strategie.

Laden Sie den Stochastic Sniper EA jetzt herunter und erleben Sie den Unterschied, den eine Automatisierung in institutioneller Qualität ausmachen kann.

Öffnen Sie Ihren M5 Gold Chart. Hängen Sie den Stochastic Sniper EA an. Stellen Sie Ihr gewünschtes Risiko ein. Lassen Sie den Sniper die Arbeit machen!

Stochastic Sniper EA jetzt herunterladen