Stochastic Sniper EA

Desata el Poder de la Precisión: AE Francotirador Estocástico para Oro

Eleve su juego de trading con el AE Stochastic Sniper, un sistema de trading automatizado de grado profesional específicamente diseñado para el mundo de alta volatilidad del Oro (XAUUSD). Diseñado para operar con precisión quirúrgica en el marco temporal M5 (5 minutos), este EA es su mejor aliado para navegar por los mercados con confianza y disciplina.

Si usted es un trader experimentado o acaba de empezar, el Stochastic Sniper EA elimina la emoción de la ecuación. Combina osciladores de momento avanzados con canales de volatilidad para señalar puntos de entrada de alta probabilidad donde otros sólo ven el ruido del mercado.

¿Por qué elegir el Stochastic Sniper EA?

  • Precisión quirúrgica: Utiliza una sofisticada mezcla de Canales Keltner y Osciladores Estocásticos para encontrar zonas ideales de reversión y continuación de tendencia.

  • Seguridad ante todo: Estrictamente Sin Martingala y Sin Cuadrícula. Cada operación se gestiona con integridad, centrándose en la calidad por encima de la cantidad.

  • Protección dinámica de beneficios: Cuenta con un Trailing Stop avanzado basado en ATR que bloquea las ganancias a medida que el mercado se mueve a su favor, dando a sus operaciones "espacio para respirar" mientras asegura las ganancias.

  • Gestión de riesgos integrada: Incluye una función de recorte de pérdidas diario para proteger su capital frente a eventos inesperados del mercado.

  • Totalmente optimizado para el oro: Este EA viene pre-configurado y listo para desplegar en Oro (XAUUSD). Hemos hecho el trabajo pesado para que pueda empezar a operar inmediatamente.

  • Preparado para Broker: Optimizado específicamente para cuentas Exness.

    Únase al broker preferido aquí: Regístrese en Exness para sacar el máximo partido a esta estrategia. Para otros brokers, simplemente ajuste el Porcentaje de Riesgo para que coincida con su apalancamiento.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente.

📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul


Parámetros de entrada inteligentes

Tome el control total de su estrategia con estos ajustes personalizables:

  • Porcentaje de riesgo: Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del capital de su cuenta para una gestión coherente del riesgo.

  • Lotes: Establezca un tamaño de lote fijo si prefiere un enfoque manual.

  • HoraInicio/HoraFin: Defina su ventana de negociación para evitar periodos de baja liquidez o sesiones de noticias de alto impacto.

  • Umbral ATR: Asegura que el EA sólo opera cuando hay suficiente movimiento en el mercado (filtro de volatilidad).

  • UseEMAFilter: Un filtro de tendencia a largo plazo (EMA 150/200) para asegurarse de que siempre opera con la dirección principal del mercado.

  • DailyCutLossPercent: Su "freno de emergencia" que detiene todas las operaciones si se pierde un porcentaje específico del capital diario.

  • ATR_Trailing_Multiplier: Ajusta la intensidad con la que el trailing stop sigue al precio en función de la volatilidad actual del mercado.

  • KeltnerLength / StochKPeriod: Ajustes técnicos avanzados para afinar la sensibilidad de las señales de francotirador.

¡Comience hoy mismo su viaje profesional de trading!

No deje los resultados de sus operaciones al azar. Aproveche el poder de la lógica automatizada y la estrategia basada en datos.

Descargue Stochastic Sniper EA Ahora y experimente la diferencia que la automatización de grado institucional puede hacer.

  1. Abra su gráfico M5 Gold.

  2. Conecte el Stochastic Sniper EA.

  3. Establezca el riesgo deseado.

  4. Deje que el Sniper haga el trabajo.

Descargue ahora el AE Stochastic Sniper


