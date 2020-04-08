MT5 Support Resistance



支撑阻力指标 — 智能市场结构水平

一款简洁、智能且高度可靠的支撑阻力指标，专为专业交易者和自动化交易系统打造。

支撑阻力指标采用先进的聚类算法，结合分形、基于 ATR 的价格分割和多时间框架分析，旨在检测真实的市场水平。

该指标并非绘制随机或嘈杂的线条，而是生成经过统计验证的水平线，这些水平线代表价格反复出现反应的位置，因此非常适合主观交易、算法交易、风险管理和突破验证。

主要特性

高级支撑阻力引擎

采用 ATR 缩放网格分割

将上下分形聚类，形成高精度的结构水平

使用精度模式（高/中/低）过滤噪声

兼容多时间框架

扫描支撑阻力位：

当前图表时间框架，或

M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1

非常适合在较低时间框架交易时依赖较高时间框架结构的交易者。

清晰的可视化效果

自动绘制支撑线和阻力线

可选的基于距离阈值的支撑阻力区域（​​矩形）

自定义颜色和粗细

此指标的独特之处

大多数支撑阻力工具只是简单地标记高点和低点。

此指标通过在波动率缩放网格内对分形事件进行分组，以统计方式构建水平——生成的水平表现得像真正的机构价格区域，而不仅仅是视觉上的线条。

它适用于所有市场：

外汇

金属（XAUUSD、XAGUSD）

指数
加密货币
合成指数

概述
支撑阻力指标是一款强大的市场结构指标，专为专业决策和自动化交易而设计。

无论您是手动交易还是创建全自动交易系统，这款支撑阻力指标都能提供清晰、可靠且可操作的市场结构图。

如果您注重结构、安全性、波动性和清晰的交易区域，那么这款工具正是为您量身打造。
推荐产品
Advanced Support and Resistance Tool
Batsirayi L Marango
指标
Advanced Support and Resistance Support and resistance levels are widely used in trading. They are important as they show some key price levels. Before applying any strategy, one may consider it necessary to draw support and resistance. However, this process can take much time especially if one is to analyse a lot of currency pairs, commodities or indices. This Advanced Support and Resistance tool was designed for traders at any level, amateur to professional. It plots key support and resistance
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
指标
MT4版本  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator 是一個完整的交易系統，包含 Bill Williams 的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels 交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag 表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什麼水平上構建斐波那
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
指标
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
指标
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
指标
Automatic Fibonacci Tool Fibonacci retracements is a popular instrument used by technical analysts to determine potential Support and Resistance areas. In technical analysis, this tool is created by taking two extreme points (usually a peak and a minimum) on the chart and dividing the vertical distance by the key Fibonacci coefficients equal to 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100%. Our Automatic Fibonacci Tool is programmed to make thigs easier. Using this tool, there is no need to explicitly set
Price Breakout Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
4 (2)
指标
Price Breakout pattern Scanner is the automatic scanner for traders and investors. It can detect following patterns automatically from your chart. Head and Shoulder - Common tradable pattern. Reverse Head and Shoulder - This pattern is the reverse formation of the Head and Shoulder. Double Top - When the price hits resistance level twice and decline toward the support level, the trader can anticipate sudden bearish breakout through the support level. Double Bottom - The double bottom pattern is
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
指标
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
指标
Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection to find significant swing po
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
指标
Pivot Points MT5 is a universal color multicurrency/multisymbol indicator of the Pivot Points levels systems. You can select one of its three versions: Standard Old, Standard New and Fibo . It plots pivot levels for financial instruments in a separate window . The system will automatically calculate the Pivot Point on the basis of market data for the previous day ( PERIOD_D1 ) and the system of support and resistance levels, three in each. A user can choose colors for the indicator lines. The on
Eight Sessions Worldwide
Syamsurizal Dimjati
指标
RITZ – 8 Main Market Zones & Smart Candle Timer is an advanced market-timing and session-analysis indicator designed to enhance intraday trading precision. The indicator features an adaptive candle countdown timer with dynamic time format, color warnings, blinking effects, size scaling, and multi-level sound alerts to help traders anticipate candle close and critical market moments accurately. It includes a global market session panel covering 8 major trading zones worldwide , displaying real-t
FREE
Updown v6
Guner Koca
指标
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
指标
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
指标
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
指标
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
指标
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
指标
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
TPTSyncX
Arief
指标
获取免费的 AUX 指标、EA 支持和完整指南，请访问 – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 发现趋势。读取模式。把握入场时机。 三步只需30秒！轻松交易 — 无需分析，您的智能助手已准备好简化您的工作流程 不再因图表信息过载而困扰。 通过智能趋势偏向检测自信交易。 兼容所有货币、加密货币、股票、贵金属、指数及任意时间框架。 只需点击并执行 — 就这么简单。 非常适合希望快速清晰交易的忙碌交易者。 TPTSyncX 是一款强大的全能 MetaTrader 5 指标，可无缝同步 趋势、图形模式 与 K线触发 分析，并以清晰智能的可视化系统呈现。专为追求清晰度、精确性和速度的交易者设计，它通过结合价格行为、结构模式和市场时机工具，帮助识别高概率交易机会。 主要功能： 智能可视化显示： 自动绘制价格结构模式，并清晰标注高点高 (HH)、低点高 (HL)、高点低 (LH) 与低点低 (LL) 于图表上 — 实时展现市场结构变化与潜在反转区域，对识别趋势转换与价格突破至关重要。 动态移动平均线： 根据所选目标K线范围自动调整周期，适用于短线剥
BTFX Pivot Points
Bradley Thomas Farrington
指标
The BTFX Pivot Points is an indicator which calculates the Support and Resistance levels for each day. By using this indicator the pivot levels point out clear targets to aim for. The resistance levels are shown in purple above the silver pivot line. The support levels are shown in Orange and can be found below the silver pivot line. This indicators works very well when used with The BTFX Daybreak Indicator. For a more in depth explanation of these indicators please watch the Youtube video attac
MetaCOT 2 COT Index MT5
Vasiliy Sokolov
5 (1)
指标
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
指标
ATREND： 工作原理及使用方法 工作原理 “ATREND”指标针对MT5平台设计，旨在通过结合多种技术分析方法为交易者提供强有力的买卖信号。该指标主要利用平均真实波幅（ATR）来测量波动性，并结合趋势检测算法来识别潜在的市场动向。 购买后请留言，您将获得特别的赠品。 主要特点： - 动态趋势检测：该指标评估市场趋势并相应调整信号，帮助交易者与当前市场条件对齐策略。 - 波动性测量：通过使用ATR，该指标衡量市场波动性，这对于确定最佳止损（SL）和止盈（TP）水平至关重要。 - 信号可视化：该指标在图表上直观地表示买卖信号，增强交易者的决策能力。 操作步骤 输入和设置： - 时间框架：此输入允许您设置指标计算的主要时间框架，默认值为15分钟。 - 时间框架2：此输入可用于定义额外分析的辅助时间框架，默认值为1分钟。 - 移动：此参数允许您将指标的计算向回移动，默认值为0。 - SLATR：此输入定义用于根据ATR计算止损水平的乘数，默认值为2.56。 - TPATR：此输入定义用于根据ATR计算止盈水平的乘数，默认值也为2.56。 - AlertsOn：启用或禁用交易信号的警报，
PREngulfing
Slobodan Manovski
专家
PR EA - 吞没形态交易系统 自动识别吞没形态，均线确认信号 PR EA是一款MetaTrader 5专家顾问，专门用于识别并交易看涨/看跌吞没形态，并通过移动平均线过滤确认信号。优化适用于30分钟图表，同时兼容M15和H1时间框架。 核心功能: 形态识别 - 精准检测有效的吞没K线形态 趋势确认 - 238周期SMA过滤器（参数可调） 风险管理 - 自定义止损、止盈 + 可选追踪止损 时间框架优化 - 专为M30图表设计（兼容M15/H1） 仓位控制 - 同一时间仅持有一个仓位 推荐设置: 最佳表现：M30时间框架 不建议使用：高于H1的时间框架 自定义选项: 可调整交易手数 灵活设置止损/止盈值 追踪止损功能 均线周期调节 点差过滤，避免低效执行 适合以下交易者: 偏好自动K线形态交易 需要均线确认的反转策略 波段交易（30分钟-1小时图表） 规则明确的交易系统 "通过均线确认的吞没形态交易信号" MT5专用 • 需MetaTrader 5平台 • 兼容所有经纪商
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
指标
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Break Retest
Ongkysetiawan
指标
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
指标
趋势线是外汇交易中最重要的技术分析工具。不幸的是，大多数交易者没有正确绘制它们。自动趋势线指标是专业交易者的专业工具，可帮助您可视化市场的趋势运动。 有两种类型的趋势线看涨趋势线和看跌趋势线。 在上升趋势中，外汇趋势线是通过价格变动的最低摆动点绘制的。 连接至少两个“最低点”将创建一条趋势线。 在下跌趋势中，趋势线是通过价格走势的最高摆动点绘制的。 连接至少两个“最高点”将创建一条趋势线。 趋势线何时突破？ 当看跌蜡烛收于看涨​​趋势线下方并且蜡烛的高点在趋势线上方时，看涨趋势线会被打破。 当看涨蜡烛收于看跌趋势线上方并且蜡烛的低点低于趋势线时，看跌趋势线会被打破。 趋势线何时删除？ 当一根完整的蜡烛在看涨趋势线下方形成时，看涨趋势线将被删除。 当完整的蜡烛在看跌趋势线上方形成时，看跌趋势线将被删除。 您可以从输入参数更改看涨和看跌趋势线的颜色和宽度。
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
指标
厌倦了绘制支撑线和阻力线？ 支撑阻力 是一个多时间指标，可以自动检测并绘制图表中的支撑线和阻力线，并具有非常有趣的变化：随着时间的推移测试价格水平及其重要性的提高，线变得越来越粗。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 一夜之间增强您的技术分析 无需浏览图表即可检测重要的价格水平 一目了然地识别所有价格水平的相对优势 每次交易最多可节省半小时的绘图线 指标显示所有价格水平的期限 指示器不重涂 过去和现在的价格水平因接近程度而崩溃，并根据当前的市场行为进行了调整。在动作发生的地方绘制了线条，而不一定在峰值处绘制了线条。 价格水平随着时间的推移而被拒绝，变得越来越暗 定期清除不重要的价格水平以避免噪音 可自定义的时间范围选择和崩溃因子 它实现了电子邮件/声音/推送警报的突破 输入参数 指标设置：指标将从当前时间段读取价格，但您可以选择另一个。例如，您可以在H4图表中显示D1支撑线和阻力线。您还可以使用 价格水平密度 参数选择在图表上显示多少价格水平。 颜色设置：根据重要性输入所需的支撑线和阻力线颜色。 标签设置：（可选）可以在指示器中显示用于
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
指标
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
指标
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
指标
順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會出現。您可以返回到15分鐘框架並返回到30分鐘框架，重複此操作，直到主要訊號出現在您面前。被記錄，或當相反的訊號出現時它非常簡單並且適用於所有主要貨幣。  金屬、指標和所有框架，但最好的結果是 30 分鐘框架。 始終將止損設置在蠟燭底部下方，資金管理不得超過 資本的10% 順應潮流。是的，在 15 分鐘的框架上等待進場信號，無論是買入還是賣出，並檢查信號是否出現在 30 分鐘的框架上（有時信號需要一個小時或更長時間才會
该产品的买家也购买
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
指标
购买此指标即可免费获得我的专业交易管理器。 首先，值得强调的是，这个交易系统是一个非重绘、非重画和非滞后的指标，这使得它非常适合手动和机器人交易。 在线课程，手册和下载预设。 “智能趋势交易系统 MT5”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它结合了超过 10 个优质指标，具有 7 多个强大的交易策略，使其成为适用于各种市场条件的多功能选择。 趋势跟随策略：提供精确的入场和止损管理，以有效地跟随趋势。 反转策略：识别潜在的趋势反转，使交易者能够利用区域市场的机会。 剃头策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 稳定性：所有指标都不会重绘、不会重画和不会滞后，确保可靠的信号。 定制：支持自定义策略，以满足个人交易偏好。超过 7 种策略和组合可帮助您找到最佳策略。 信号清晰度：提供箭头信号，以指示清晰的入场和退出点。 实时警报：通过交易进出警报使交易者保持了解。 深入分析：提供更高时间框架的趋势分析和实时交易监控。 自适应颜色编码：利用蜡烛颜色编码来显示成交量、趋势和反转蜡烛信号。通过蜡烛颜色分析市场方向。 “智能趋势交易系统 MT5”赋予交易者必要的工具，以便在
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Power Candles – 适用于所有市场的基于强度的入场信号 Power Candles 将 Stein Investments 经过验证的强度分析直接带入价格图表。与仅对价格作出反应不同，每一根蜡烛都基于真实的市场强度进行着色，使交易者能够立即识别动能累积、强度加速以及清晰的趋势转换。 一套逻辑，适用于所有市场 Power Candles 可自动适用于 所有交易品种 。该指标会检测当前品种是否为外汇货币对或非外汇市场，并在内部自动应用相应的强度模型。 外汇与黄金 使用 FX Power Delta 数值（绝对范围最高至 100） 指数、加密货币和 CFD 使用 IX Power 强度数值（绝对范围最高至 50） 所需的强度计算已直接嵌入 Power Candles。本指标在蜡烛着色和信号逻辑方面无需额外安装任何其他指标。 以强度状态替代价格噪音 每根蜡烛都会被归类为九种清晰定义的强度状态之一： 中性 轻度、中度、强烈、极端空头 轻度、中度、强烈、极端多头 这种基于状态的方法能够过滤随机的价格波动，专注于有意义的市场参与行为。它帮助交易者识别新的方向性阶段正在形成，而不是对单根蜡
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
指标
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5 黄金 (XAU/USD) 交易系统 专为认真的交易者设计: 采用结构化、数据驱动的方法进行黄金交易，该方法结合了多种市场分析因素。此工具旨在支持您的黄金交易分析。 限时价格机会 这是在价格上涨之前拥有 Gold Sniper Scalper Pro 的机会。 产品价格将在每接下来的 10 次购买后增加 $50。 最终价格: $498 定义您的分析优势的功能 Gold Sniper Scalper Pro 是一个全面的工具包，旨在为您提供深刻见解和清晰的统计优势： 详细的指标使用指南，包括系统信息、输入自定义设置以及指标使用注意事项，已在下方 MQL 文章中呈现。请参阅该文档。 Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 - Trading Systems - 8 November 2025 - Traders' Blogs 多算法架构: 系统的核心是多个分析算法的智能组合，它们同步运行以过滤市场噪音并确定潜在
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
指标
购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理交易。 Divergence Bomber 指标的主要特点： 支持交易的品种： AUDCAD、AUDCHF、AUDSG
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
指标
上市促销 Azimuth Pro 前 100 位买家特惠价 299 美元。 最终价格为 499 美元。 散户与机构入场的区别不在于指标，而在于位置 。 大多数交易者在任意价格水平入场，追逐动量或对滞后信号做出反应。机构投资者等待价格到达供需真正转换的结构性水平。 Azimuth Pro 自动映射这些水平：波段锚定VWAP、多时间框架结构线，以及仅在高概率位置出现的ABC形态。 Azimuth Pro 专为需要结构分析和智能自动化的专业交易者打造。 Azimuth 以外科手术般的精度映射市场结构，而Azimuth Pro增加了智能层：自动检测您的交易风格、智能配置的移动平均线，以及经过20年数据回测优化的参数。结果是专业级分析自动适应您的交易品种和时间框架。 这是我们Merkava Labs每天为自己和客户使用的指标。 PRO版本的独特之处 智能配置 Pro版本理解您的交易环境。将它放在EURUSD M15上，它知道您在做日内交易。放在BTCUSD H4上，它会调整为波段交易。无需手动调整。 自适应移动平均线 标准EMA有效。但ATR自适应StepMA（响应波
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
指标
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 是一款基于 Smart Money Concepts（SMC） 开发的实时市场分析工具，旨在帮助交易者以系统化方式分析市场结构，并更加清晰地掌握整体市场方向。 系统能够在多周期中自动分析 反转点、关键价格区域以及市场结构 ，并显示 兴趣点（POI） 、 无重绘信号 以及 自动斐波那契水平（Auto Fibonacci Levels） ，用于精准识别回调位置与潜在反转点。 系统提供的 实时信号与提醒功能 可确保当价格进入关键区域或在区域内出现反转信号时，交易者不会错过重要机会。 此外，本系统同时具备 指标功能 和 信号系统功能（2 合 1） ，将区域分析与实时入场信号集成于同一工具中。所有参数亦可完全自定义，以适配任何交易风格。 ------------------------------------------------------------------------------ 免费赠送！FABLE Pro Suite — 为智能资金交易者打造的一体化交易工具包 购买此指标后，您将免费获得 F
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
指标
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
指标
使用趋势筛选指标释放趋势交易的力量：由模糊逻辑和多货币系统提供支持的终极趋势交易解决方案！ 使用趋势筛选器（由模糊逻辑提供支持的革命性趋势指标）提升您的趋势交易。 它是一个强大的趋势跟踪指标，结合了超过 13 种高级工具和功能以及 3 种交易策略，使其成为使您的 Metatrader 成为趋势分析器的多功能选择。 限时优惠：趋势筛选指标终身仅需 50 美元。 ( 原价 250$ ) (优惠延长) 体验趋势筛选器 100% 无需重新绘制的准确性，确保您的交易决策不受过去价格变化的影响。 释放多时间框架和多货币功能的多功能性，使您能够以无与伦比的信心在外汇、商品、加密货币和指数领域进行交易。 利用 Trend Screener 的综合策略套件增强您的交易： - 趋势跟踪策略和趋势延续策略 ：趋势筛选器的趋势跟踪策略提供清晰的趋势延续信号，让您有效捕捉趋势走势并管理风险。 - 反转策略和早期入场点策略 ：趋势筛选器的反转策略可检测市场方向的潜在变化，使您能够预测趋势反转并利用疲弱的市场趋势。通过早期入场点，您可以在潜在的趋势变化之前定位自己 获取可观的利润。 - 倒卖策略： 趋势筛选器的倒卖
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
指标
向您介绍一款优秀的技术指标——Grabber，它是一套即开即用的“全包式”交易策略。 在一个代码中集成了强大的市场技术分析工具、交易信号（箭头）、提醒功能和推送通知。 每位购买该指标的用户还可免费获得以下内容： Grabber辅助工具：用于自动管理已开仓位 视频操作指南：逐步教学如何安装、设置和使用该指标进行交易 原创Set文件：可快速自动配置，帮助实现最佳交易效果 忘掉其他策略吧！只有Grabber能够真正激励你在交易中攀登新高峰！ Grabber策略的主要特点： 交易周期：从M5到H4 适用资产：任意，但我推荐我亲自测试过的品种（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD） 交易时间：全天候 24/7 交易效果：我分享自己的真实交易结果，并在此教学如何操作： https://www.mql5.com/ru/market/product/134563?source=Site+Market+MT5+Indic
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
指标
首先值得强调的是，该交易指标是非重绘、非延迟的指标，这使其成为手动和机器人交易的理想选择。 用户手册：设置、输入和策略。 Atomic Analyst是一种PA价格行动指标，利用价格的力量和动量来寻找市场上更好的机会。配备了高级过滤器，可帮助去除噪音和假信号，并提高交易潜力。使用多层复杂的指标，Atomic Analyst扫描图表，并将复杂的数学计算转化为任何初学者都能理解并用来做出一致交易决策的简单信号和颜色。 “Atomic Analyst”是专为新手和经验丰富的交易者量身定制的综合交易解决方案。它将高级指标和一流功能融合为一体的交易策略，使其成为所有类型交易者的多功能选择。 日内交易和剥头皮策略：专为快速准确的日内交易和短期交易而设计。 日内和摆动交易策略：可用作追求价格大幅波动的日内和摆动交易者的可靠工具。 多货币和市场：凭借其可靠的精度，在不同的工具和市场上运作。 多个时间框架：可在多个时间框架上使用，性能良好。 稳定性：所有指标均不重绘、不重绘和不滞后，确保可靠的信号。 信号清晰度：提供箭头信号，用于清晰的入场和出场点。 实时警报：通过交易入场、SL和TP警报通知交易者
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
指标
Smart Stop Indicator – 智能化止损逻辑，直接呈现在您的图表上 概述 Smart Stop Indicator 是为希望以清晰、系统、非情绪化方式设置止损的交易者量身打造的工具。它将经典的价格结构逻辑（更高的高点、更低的低点）与现代突破识别技术相结合，精准标记真正合理的止损位置。无论是趋势、盘整还是快速突破行情，指标都会在图表上直接显示最佳 SL 区域及其状态（“new”、“broken”、“valid”）并且现在新增 SL 与 %ADR 的距离显示。 亮点 基于市场结构的自动止损识别 • 根据市场结构与实时价格行为自动识别关键止损位置。 智能突破适应能力 • 能适应突破与快速方向变化，不会强迫过早调整止损。 SL %ADR 显示 • 显示止损距离占平均日波动范围 ADR 的百分比与 Smart Stop Scanner 完全一致帮助交易者即时识别紧密机会或已延伸的行情。 内置警报逻辑 • 当止损水平变为“new”、“valid”或“broken”时触发警报包含准确的状态切换与冷却逻辑。 破损级别的淡化显示 • 对于“broken”状态的方向、价格、S
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
指标
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
指标
您购买了多少次交易指标，它们拥有 出色的回测， 真实账户表现证明 拥有惊人的数字和 各种统计数据， 但使用后您却 账户爆仓？ 您不应该只相信一个信号本身，您需要知道它最初出现的原因，这正是 RelicusRoad Pro 的最佳之处！ 用户手册 + 策略 + 培训视频 + 带 VIP 访问权限的私人群组 + 提供移动版本 观察市场的新方式 RelicusRoad 是 全球最强大、最好的交易指标 ，适用于外汇、期货、加密货币、股票和指数，为交易者提供发展账户所需的所有信息和工具。我们提供 技术分析 和 交易计划 ，帮助 每位交易者取得成功 ，无论是 初学者 还是 高级交易者 。 它是一个 关键交易指标 ，提供足够的信息来 预测 未来市场。我们相信一个 完整的解决方案 ，而不是图表上几个没有意义的不同指标。这是一个 一体化指标 ，显示 信号 、 箭头 + 价格行为 信息，这是 无与伦比 且 非常准确的 。   RelicusRoad 利用机器学习 (AI) 技术，为交易者提供必要的信息和工具，帮助他们成为成功的、知情的交易者。   通过领先指标预测未来价格 几乎 所有技术指标都滞后 ，
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
指标
趋势人工智能指标是一个伟大的工具，将加强交易者的市场分析结合趋势识别与可操作的进入点和逆转警报。 该指标使用户能够自信和精确地驾驭外汇市场的复杂性 除了主要信号，趋势Ai指标识别在回调或回调期间出现的次要入口点，使交易者能够利用既定趋势内的价格修正。 重要优势: *MT4及MT5工程 *明确买入或卖出信号 ·不重绘 *适用于所有资产 小心我不卖EA或设置电报它骗局. 所有设置免费在这里的博客。  重要！ 购买后立即与我联系,以获得指示和奖金! 真实的操作监控以及我的其他产品可以在这里找到： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 设置和输入: 建议为所有资源设置默认设置。 第...
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
指标
IX Power：解锁指数、大宗商品、加密货币和外汇市场洞察 概述 IX Power 是一款多功能工具，可分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现。 FX Power 提供针对货币对的最高精度，利用所有可用货币对数据进行分析，而 IX Power 专注于基础资产的市场数据。这使得 IX Power 成为非外汇市场的理想选择，同时在需要简单外汇分析时也非常可靠。它可以无缝适用于任何图表，提供清晰的、有行动价值的洞察，帮助提升您的交易决策。 1. 为什么 IX Power 对交易者非常有价值 多市场强弱分析 • IX Power 分析指数、大宗商品、加密货币和外汇市场的强弱表现，为每个市场提供量身定制的洞察。 • 监控 US30、WTI、黄金、比特币等资产的表现，发现交易机会。 适用于更广泛的市场 • 对于外汇交易， FX Power 提供无与伦比的精度，通过分析所有相关货币对。 • IX Power 专注于基础资产的市场数据，非常适合非外汇市场及简化的外汇分析。 实时适应性 • 借助自适应算法， IX Power 实时响应市场数据变化，保持分析的最新性。 • 实时更新
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
指标
首先，值得强调的是，这个交易工具是非重绘、非重画和非滞后的指标，非常适合专业交易。 在线课程，用户手册和演示。 智能价格行动概念指标是一个非常强大的工具，既适用于新手，也适用于经验丰富的交易者。它将超过20个有用的指标合并到一个指标中，结合了高级交易思想，如内圈交易员分析和智能资金概念交易策略。该指标侧重于智能资金概念，提供有关大型机构交易方式的见解，帮助预测它们的动向。 它在流动性分析方面尤其擅长，有助于理解机构的交易方式。它擅长预测市场趋势，并仔细分析价格波动。通过将您的交易与机构策略对齐，您可以更准确地预测市场走向。该指标多才多艺，擅长分析市场结构，识别重要的订单区块，并识别各种模式。 它擅长识别BOS和CHoCH等模式，理解动量的转变，并突出显示供需强劲的关键区域。它还擅长发现强大的不平衡，并分析价格创造更高高点或更低低点的模式。如果您使用斐波那契回撤工具，该指标可以满足您的需求。它还可以识别相等的高点和低点，分析不同的时间框架，并通过仪表板显示数据。 对于使用更高级策略的交易者，该指标提供了工具，如公平价值差指标和优惠和折扣区域的识别。它特别关注高时间框架订单区块，并
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
指标
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
指标
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
指标
我们为您呈现一个革命性的指标，它改变了趋势交易世界的游戏规则。 该指标旨在重新思考性能并将您的交易体验提升到前所未有的高度。 我们的指标拥有先进功能的独特组合，使其有别于竞争对手。 "真实定价因素"的先进技术即使在最困难和最不稳定的市场条件下也能确保无与伦比的稳定性。 告别不稳定的模式，破碎的指标，欢迎有意识的，受控的交易。 该指标不仅仅是一个美丽的画面！ 指标应该将赔率转移到交易者身边，从而赚取利润。 熟悉基于指标信号的交易结果(全自动模式): https://www.mql5.com/zh/signals/2339244 AceTrend在根据RBTI版本的趋势指标排名中排名第一。 您可以通过在互联网上搜索有关"测试AceTrend趋势指标"的信息来了解更多信息。 AceTrend-最大的盈利能力和交易控制. 我们的指标根据当前市场报价而不是历史来突出盈利能力。 加入革命-释放您的交易经验的潜力! 指标不会在已形成的柱上重绘。 如果柱形已形成，指标读数保持不变。 该指标适用于从M1到MN的任何时间框架。 标准是H1时间框架。 您的反馈非常重要！ 您有任何问题，建议，或只是想分享您的
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
指标
支撑和阻力筛选器是 MetaTrader 的一个级别指标，它在一个指标内提供多种工具。 可用的工具有： 1. 市场结构筛选器。 2. 看涨回调区。 3. 看跌回调区。 4.每日枢轴点 5.每周枢轴点 6. 每月枢轴点 7. 基于谐波形态和成交量的强大支撑和阻力。 8. 银行级区域。 限时优惠：HV 支撑和阻力指示器仅售 50 美元且终生可用。 （原价 125$） 通过访问我们的 MQL5 博客，您可以找到我们所有带有分析示例的高级指标： 单击此处 主要特点 基于谐波和音量算法的强大支撑和阻力区域。 基于谐波和成交量算法的看涨和看跌回调区域。 市场结构筛选器 每日、每周和每月的枢轴点。 文档 所有支持和阻力筛选器文档（说明）和策略详细信息均可在我们 MQL5 博客的这篇文章中找到： 单击此处。 接触 如果您有任何问题或需要帮助，请通过私信联系我。 作者 SAYADI ACHREF，金融科技软件工程师，Finansya 创始人。
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
指标
任何新手或专业交易者的最佳解决方案！ 该指标是一款独特、高质量、且价格合理的交易工具，因为我们已经整合了许多专有功能和新公式。 依据此更新，您将能够显示双重时间帧区域。 您不仅可以显示一个较高的时间帧，还可以同时显示图表时间帧，加上更高的时间帧：显示嵌套时区。 供需双方所有交易者都会喜欢它。 :) 重要信息披露 高级供需的最大潜力，请访问 https://www.mql5.com/zh/blogs/post/720245   想象您的交易如何得以改善，是因为您能够精准定位入场或目标位吗？ 构建于新的底层算法，它可以更轻松地识别出买卖双方之间的潜在失衡。 这是因为它以图形方式展示供需最强劲区域，及其过去的表现（显示旧区域）。 这些功能旨在帮助您更轻松地发现最佳入场区域和价位。 现在您可以针对您的交易品种和时间帧来优化和编辑区域强度！ 高级供需指标适用于所有产品和时间帧。 它是一个新的公式，非常新的功能是两个区域强度函数可由用户输入进行调整！ 这在交易中是一大优势。 当您学习如何使用专有功能，例如带有价格游离最小 X 因子的区域强度时，您能够判断该区域强劲与否。 供需区域用作警报触发器。
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
指标
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
指标
TPSproTrend PRO 能够识别市场真正改变方向的时刻，并在行情开始时形成入场点。 你应该在价格刚刚开始波动时入场，而不是在波动已经发生之后。 指标   它不会重新绘制信号，并自动显示入场点、止损点和止盈点，使交易清晰、直观、有条理。 俄语说明 -   MT4 版本 主要优势 信号不重绘。 所有信号均为固定值。 如果出现箭头 -     它不会再改变也不会消失了。 您可以基于稳定的数据做出交易决策，而无需承担虚假信号的风险。 现成的买卖入场点 该指标会自动确定最佳交易时机，并在图表上用箭头显示出来。 无需猜测或主观分析——只有清晰的信号。 自动止损和止盈区域 信号发出后，您立即会看到： 入口点 风险限制区（止损） 止盈区 这允许   在达成交易前评估交易条款   并遵守风险管理规定。 自适应止损（移动止损） 该指标采用智能交易支持逻辑，随着时间的推移……     降低止损规模，从而降低初始风险。 支持更高时间框架（MTF） TPSproTrend PRO 显示： 来自更高时间框架的关键 MIN/MAX 修正 实际趋势变化 修正编号显示了运动的结构 交易很有帮助   顺应大
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
指标
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的指标， 用于自动分析 市场结构 以及 ICT / Smart Money 概念。 该工具 不会开仓或管理订单 ， 它是一个 可视化分析工具 ，而不是自动交易机器人。 指标显示的内容 指标会扫描图表，并突出显示以下关键信息： 市场结构：重要摆动点（swings），HH、HL、LH、LL 结构突破：Break of Structure (BOS) 和 Change of Character (ChoCH) 多头（demand）和空头（supply）Order Block，并带有强度提示 仍然有效的 Fair Value Gaps (FVG，公平价值缺口) 流动性区域（equal highs / equal lows）以及流动性扫单（liquidity sweeps） 亚洲、伦敦、纽约交易时段，以及 Kill Zones 本地成交量分布（volume profile）：POC、V
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
指标
介绍   量子趋势狙击指标 ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您识别和交易趋势反转的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子趋势狙击指标   旨在通过其创新的方式以极高的准确度识别趋势反转，将您的交易之旅推向新的高度。 ***购买量子趋势狙击指标，即可免费获得量子突破指标！*** 当量子突破指标识别出趋势反转时，它会向您发出警报和信号箭头，并建议您三个止盈水平。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT4版本：       点击这里 建议： 时间范围： 所有时间范围。为了获得最佳结果，我们建议在 M15、M30 和 H1 时间范围内使用它。 货币对：欧元兑美元、英镑兑美元、澳元兑美元、欧元兑英镑、, EURAUD,  XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪时间：任意 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 建议止损：50 点 建议止盈水平：20 点、50 点和 100 点 规格： 不重漆！ 最
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
指标
Trend Line PRO   指标是一个独立的交易策略。 它显示趋势变化，交易的入口点，以及自动计算三个级别的止盈和止损保护 Trend Line PRO  非常适合所有元交易者符号：货币，金属，加密货币，股票和指数 该指标用于真实账户交易，这证实了该策略的可靠性 您可以在这里找到使用   Trend Line PRO   和真实信号的机器人：   https://www.mql5.com/zh/users/neurofx/seller 目前，Trend Line PRO指标的售价为75美元。 促销后价格为 149 美元 。 趋势线专业的优点 永远不要重绘它的信号; 将其作为独立策略的可能性; 它有三个自动水平止盈和止损水平  该指标具有iCustom信号缓冲区，允许您基于它创建交易机器人 具有通知功能 该指标已证明其在真实账户交易中的有效性 如何设置和优化趋势线PRO指标: 通过更改幅度参数以及 TP 和 SL 水平，将重点放在指标面板上的利润上 您可以使用以下方式自动优化指标参数： Optimizer Utility 详细说明（ENG）： 这里 趋势线PRO指标如何工作:
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
指标
FX Volume：从经纪商视角洞察真实市场情绪 简要概述 想要提升您的交易策略？ FX Volume 可提供零售交易者和经纪商的持仓实时数据——远早于诸如 COT 之类的延迟报告。不论您希望获得持续稳定的收益，还是想在市场中多一分制胜的砝码， FX Volume 都能帮您识别重大失衡、确认突破以及完善风险管理。立即开启体验，让真实的成交量数据为您的交易决策带来革新！ 1. 为什么 FX Volume 对交易者格外有用 极具准确度的早期预警 • 快速捕捉有多少交易者正在买入或卖出某个货币对——比大多数人提前一步。 • FX Volume 是 唯一 能够整合多家零售经纪商真实成交量数据并以简洁方式呈现的工具。 强力风险管理 • 及时识别多头或空头仓位的巨大不平衡，这往往预示着潜在的趋势反转，帮助您更自信地设置止损和目标位。 • 独家而真实的数据让每一次交易决策更具可靠性。 优化进场与出场点 • 发现“过度集中”的交易（大多数交易者都在同一方向），并通过真实成交量来确认突破。 • 避免依赖常见指标可能带来的误导信号，而是利用真实的实时成交量。 适配各种交易策略 • 将 FX
The 1 2 3 Pattern Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (33)
指标
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
作者的更多信息
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103401 虚拟现实专家顾问 (EA) 是一种复杂的交易工具，旨在优化金融市场头寸执行时的保证金利用率。其独特的策略涉及一个两步过程：启动虚拟头寸，然后启动相应的真实头寸，旨在最大限度地降低保证金要求。 以下是虚拟现实 EA 的运作方式： 虚拟头寸开仓： EA 首先根据其编程算法和市场分析确定交易机会。 它模拟在所选金融工具中开立“虚拟”或模拟头寸，而无需实际投入任何资本。该虚拟头寸反映了预期的真实交易。 真实头寸执行： 建立虚拟头寸后，EA 继续监控市场状况。 一旦市场确认了策略设定的有利条件或参数，EA 就会触发在市场中开立相应的真实头寸。 通过与虚拟头寸保持一致，EA 旨在减轻真实交易对保证金要求的影响。它优化了可用资本和保证金的使用，以有效管理风险。 风险管理和优化： 在整个过程中，EA 采用风险管理协议和可自定义的设置来确保谨慎交易。 它不断评估市场动向并调整
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 “回扣猎人”专家顾问描述： 介绍“回扣猎人”专家顾问，这是一种为精明交易者精心设计的尖端工具，旨在通过战略对冲和平均技术寻求最大回报。这种复杂的算法在 MetaTrader 平台内无缝运行，持续执行交易以利用市场波动并为用户创造可观的利润。 主要特点： 对冲策略：“回扣猎人”EA 采用先进的对冲策略来降低风险并最大化收益。通过同时在相关货币对上开立买入和卖出头寸，它可以利用市场波动，同时最大限度地减少不利价格变动的风险。 平均方法：利用平均的力量，该专家顾问智能地在战略价格水平上积累头寸，以优化盈利潜力。通过仔细分析市场趋势和价格行为，它可以战略性地增加获胜头寸，同时有效地管理亏损。 动态头寸调整：EA 根据市场条件和用户定义的参数动态调整头寸规模，优化每笔交易的风险回报率。通过遵守健全的资金管理原则，它确保可持续增长并保护资本免受过度损失。 可自定义设置：用户可以
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
实用工具
免费 MT4 指标： https://www.mql5.com/en/market/product/125434 免费 MT4 助手： https://www.mql5.com/en/market/product/107986 如果您喜欢这个免费工具，请留下 5 星评价！非常感谢 :) 反弹基础反弹 (RBR)、下跌基础反弹 (DBR)、下跌基础下跌 (DBD)、反弹基础下跌 (RBD)、公允价值差距 (FVG) / 不平衡、隐藏基础 推出“供需助手”(EA) 专家顾问 - 您以精确和自信驾驭金融市场动态世界的终极工具。这款尖端专家顾问经过精心设计，可让交易者实时洞察供需动态，从而做出明智的决策并最大限度地发挥交易潜力。 主要特点： 自动区域识别：专家顾问采用先进的算法自动检测和绘制价格图表上的关键供需区域。这些区域包括#rallybaserally、#rallybasedrop、#dropbaserally 和#dropbasedrop，为交易者提供了解市场情绪和潜在价格逆转的关键参考点。 风险回报率计算：通过利用已识别的供需区域，助理专家顾问动态计算每个交易机会的风险回报率。
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
Marti Lovers
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120764 “Marti Lovers”EA 是一款先进且激进的交易系统，专为经验丰富的高风险交易者设计。该 EA 将多种交易逻辑整合为一个强大的工具，为外汇交易提供独特而动态的方法。鉴于其激进的特性，“Marti Lovers”需要大量的资金来管理潜在的亏损并最大化策略的盈利能力。 主要特点： 多逻辑集成： 马丁格尔策略：“Marti Lovers”的核心利用了马丁格尔原则，即在亏损后加倍交易规模以弥补之前的损失并实现盈利。这种方法可以带来可观的收益，但也伴随着巨大的风险。 网格交易：利用网格交易逻辑，在基准价格上下设定间隔下达多个买入和卖出订单，利用市场波动和价格波动获利。 趋势跟踪：结合趋势跟踪指标，使马丁格尔策略和网格策略与当前市场趋势保持一致，旨在提高交易成功率。 均值回归：运用均值回归技术识别超买或超卖情况，使EA能够在潜在的有利价格入场交易。 激进交易风格：
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110558 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2047369 推出尖端“FAST SCALPER”专家顾问：以精准和熟练释放全球市场的力量 在外汇交易的动态领域，保持领先地位需要无与伦比的智能和技术组合。 “FAST SCALPER”专家顾问是复杂交易解决方案的巅峰之作，通过以世界货币实力为基础的创新方法彻底改变了未平仓头寸策略。 专为驾驭全球动态而设计：“FAST SCALPER”通过利用全球经济力量的错综复杂的相互作用超越了传统的交易方法。其基于神经网络的算法动态评估来自世界各地的一系列基本面和技术因素，确保在预测货币强度方面达到无与伦比的准确度。 基于强度的定位：“FAST SCALPER”的核心在于其能够解读和利用主要货币的内在优势和劣势。通过对经济指标、地缘政治事件、利率和贸易平衡的细致分析，专家顾问可以精准地找到开仓的最
Rebate Hunter
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93706 “回扣猎人”专家顾问描述： 介绍“回扣猎人”专家顾问，这是一种为精明交易者精心设计的尖端工具，旨在通过战略对冲和平均技术寻求最大回报。这种复杂的算法在 MetaTrader 平台内无缝运行，持续执行交易以利用市场波动并为用户创造可观的利润。 主要特点： 对冲策略：“回扣猎人”EA 采用先进的对冲策略来降低风险并最大化收益。通过同时在相关货币对上开立买入和卖出头寸，它可以利用市场波动，同时最大限度地减少不利价格变动的风险。 平均方法：利用平均的力量，该专家顾问智能地在战略价格水平上积累头寸，以优化盈利潜力。通过仔细分析市场趋势和价格行为，它可以战略性地增加获胜头寸，同时有效地管理亏损。 动态头寸调整：EA 根据市场条件和用户定义的参数动态调整头寸规模，优化每笔交易的风险回报率。通过遵守健全的资金管理原则，它确保可持续增长并保护资本免受过度损失。 可自定义设置：用户可以完
Gold Buster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
Hedging Breakout
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110506 对冲突破 Expert Advisor 是一款复杂的交易工具，旨在利用市场突破，同时通过对冲策略进行稳健的风险管理。 该 EA 经过精心设计，旨在识别最佳突破机会，利用增加的市场流动性来最大限度地发挥交易潜力。 通过对冲，将突破逻辑与有效的风险管理相结合，该专家顾问旨在提高整体交易绩效并防范潜在的逆转。 主要特征： 突破检测算法： 该 EA 配备强大的突破检测算法，可识别关键支撑位和阻力位。 利用历史价格数据和波动性指标来确定潜在的突破点。 动态位置调整： 根据市场状况、波动性和账户净值实施动态头寸规模。 调整交易规模以优化风险回报率并与已确定的突破潜力保持一致。 市场流动性分析： 监控和分析市场流动性，确定交易活动增加的时期。 利用突破期间流动性的增强，以有利的条件进行交易。 对冲风险管理： 如果发生价格逆转，EA 会采
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
交易复制器 - 投资者密码 - 复制交易 - MT4 x MT5 跨平台 注意：您需要在客户账户所跟随的主账户上安装“Mirror Copier Master”，并在跟随主账户的客户账户上安装“Mirror Copier Client” 博客： https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 工作原理： https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114774 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 版本 主账户： https://www.mql5.com/en/market/product/114775 客户端： https://www.mql5.com/en/market/product/114844 “Mirror Copier”EA 是一款功能强大的工具，旨在实现不同 MetaTrader（MT4 或 MT
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
实用工具
水印 MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/121290 “水印”脚本旨在通过在图表背景上直接显示关键信息来增强您的交易图表。该脚本提供了一种清晰且不显眼的方式来跟踪关键细节，例如当前交易对、时间范围以及各种时间指标。 功能： 交易对显示： 该脚本会自动检测并在图表上显示当前交易对（例如 EUR/USD、BTC/USD）。这可确保交易者始终了解他们正在分析的资产，从而降低基于错误货币对做出决策的风险。 时间范围显示： 脚本显示当前图表时间范围（例如，1 分钟、1 小时、1 天）。这有助于交易者了解他们正在查看的具体时间范围，无论是用于剥头皮交易、日内交易还是长期分析。 时间指标： G
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
实用工具
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/110193 实时信号： https://www.mql5.com/en/signals/2345410 隆重推出“智能交易员”（Smart Trader）交易助手——这款终极工具凭借其无与伦比的适应性和前沿的风险管理策略，深受全球专业交易员的信赖。 “智能交易员”的核心在于其革命性的风险管理切换系统，该系统经过精心设计，能够动态适应瞬息万变的市场状况。与依赖静态风险参数的传统交易助手不同，“智能交易员”利用先进的算法实时分析市场数据，智能地调整其风险管理方法，从而在最大限度提高盈利潜力的同时，最大限度地降低市场波动风险。 “智能交易员”的独特之处在于，它能够根据当前的市场状况，在不同的风险等级之间无缝切换。无论市场处于趋势行情、区间震荡还是高波动时期，这款智能交易系统都能识别最佳风险策略，助您把握每一个交易良机。 专业交易员信赖“智能交易系统”，因为它功能全面、性能可靠，能
Assistant MT5
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/91340 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/97828 助手 — 手动交易管理器 (MT4) 此版本仅支持手动操作。EA 不会开启第一笔交易。您自行下单；EA 负责管理：动态均线网格、基于均价的自适应止盈、追踪、多货币对交易。 它是什么 助手（手动）是一款面向手动交易者的交易管理器。您控制入场；EA 负责自动化仓位管理和风险控制。它会按照您定义的步长添加均线挂单，根据单边均价重新计算止盈，智能追踪，并可以平仓（买入或卖出）。 在 VPS 上的 Metatrader 上运行您的 EA，然后通过 Android 上的 Metatrader 开仓，即开仓一个外汇货币对，EA 将自动完成订单。 适用对象 剥头皮交易者、日内交易者、波段交易者以及希望实现半自动化的网格/对冲用户：手动录入，自动化、一致的管理。 注意：EA 无法进行回测
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
实用工具
交易顾问：掌握图表 专业交易者的终极专家顾问 (EA) 助手 版本 MT4 版本 | MT5 版本 | 博客 v.3.0 - Telegram Bot 集成 注意：MT4 版本比 MT5 版本更轻量 交易顾问：掌握图表 交易顾问是一款先进的交易助手，旨在通过集成关键市场分析工具和交易者的无缝功能来增强交易策略。以下是交易顾问成为交易者强大资产的概述： 主要功能和优势 1. 供需区：交易顾问帮助用户识别关键的供需区，确保在市场中更具战略性的进入和退出点。 2. 智能货币概念：此功能使交易者能够更好地了解市场趋势和结构，清晰地识别看涨、看跌和盘整阶段。 3. 公允价值差距检测：交易顾问定位公允价值差距，帮助交易者发现潜在的市场不平衡，以获得最佳的进入和退出机会。 4. 枢轴点计算：自动计算枢轴点，帮助交易者准确预测潜在的市场逆转和延续。 5. 每周高低点跟踪：监控每周高低水平，更容易识别重要的价格水平并了解近期市场行为。 6. 成交量概况分析：Trade Advisor 包括成交量概况分析，帮助用户了解最高交易量发生的位置，并支持更准确的市场评估。 7. 支撑
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
实用工具
如果您喜欢这款免费工具，请留下五星好评！非常感谢 :) “风险管理助手”专家顾问系列是一套全面的工具，旨在通过有效管理各种市场条件下的风险来增强交易策略。该系列包含三个关键组件：平均交易、切换交易和对冲交易专家顾问，每个组件都针对不同的交易场景提供独特的优势。 此 EA 是基于市场上标准风险管理策略的开发版本。 https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. “均线助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. “切换助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/115428 3. “对冲助手”EA： MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/115466 MT5
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/107840 “大师”EA — 使用智能指标进行精准的一次性交易 厌倦了混乱的策略、过度交易和不必要的风险？ 向大师 EA 问好 — 一款简洁、精确且实用的专家顾问，专为希望通过智能决策一击必杀的交易者打造。 由三重指标逻辑提供支持 大师 EA 使用以下强大组合： 牛市力量 — 检测看涨势头，让您顺势而为。 CCI（商品通道指数） — 发现超买/超卖区域以捕捉转折点或突破。 布林带 — 测量波动性以避免陷阱并捕捉合法的市场走势。 没有随机进入。没有赌博。只需智能调整真实市场数据即可。 工作原理（单次逻辑） 此 EA 建立在“每信号一次”规则之上。它会耐心等待所有条件都一致，然后输入单次计算的交易，并设置明确的获利和止损。 无马丁格尔 无网格 无平均值 只需一次明确计划 您会喜欢的功能 全自动交易 - 启动它并让它发挥作用 多指标过滤器 - 仅在真正有意义时才进行交易
Liquidity Side
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94339 流动性侧 EA – 基于机构流动性的智能入场 流动性侧是一款自动化专家顾问，旨在检测市场中隐藏的流动性区域——机构最有可能进行交易的区域。通过结合技术指标和实时新闻过滤器，此 EA 能够避免市场噪音并专注于高效和精确的入场。 主要特点 智能流动性检测 此 EA 结合了多个指标来识别重要的流动性区域： 支撑位和阻力位——基于价格行为和历史水平 移动平均线——确认趋势方向和累积区域 RSI——作为价格触及关键区域时的额外确认 执行策略 当价格达到流动性区域并有确认信号时进入 自动止损和获利，配备追踪止损功能 自动新闻过滤器 与 Forex Factory 经济日历集成 可以在新闻发布前/后 X 分钟暂停交易 自动读取 NFP、CPI、FOMC 等事件 可以在新闻发布前自动平仓（可选） 附加功能 时间过滤器——仅在某些时段交易（伦敦、纽约） 每日股权保护
Volatility Switching
Agus Santoso
专家
MT4： https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5： https://www.mql5.com/en/market/product/104672 “波动率切换”是一款先进的智能交易系统 (EA)，专为寻求在动态市场环境中优化头寸的交易者而精心设计。 该 EA 的运作原则是识别市场波动并动态调整策略以降低风险并提高盈利能力。 通过采用对波动性有敏锐洞察力的开仓方法，并结合先进的转换风险管理系统，“波动性转换”为交易者提供了一个全面的解决方案，让他们充满信心地驾驭不同的市场条件。 主要特征： 波动率检测： “波动切换”配备了强大的算法，能够实时准确地检测市场波动的变化。 它不断监控价格变动、波动带和历史数据等各种指标，以评估当前的市场状况。 持仓策略： EA 根据精心制定的入场标准建立头寸，同时考虑市场波动性和当前趋势。 它利用先进的技术分析来确定最佳入场点，确保交易的精确性和时机性执行。 动态风险管理： “波动性转换”采用动态风险管理方法来适应不断变化的市场条件。 在市场走势不利的情况下，E
Fibo SnR
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/94573 推出尖端“Fibo SnR”专家顾问 - 您的终极交易伙伴！ 使用最新、最复杂的专家顾问 (EA)“Fibo SnR”专家顾问彻底改变您的交易体验。这一突破性工具利用先进算法的力量和斐波那契水平的永恒原则，为您的交易提供无与伦比的准确性和精确度。 主要特点： 1. 自适应斐波那契分析：“Fibo SnR”专家顾问采用自适应算法，根据市场波动和价格行为动态调整斐波那契回撤和扩展水平。这确保 EA 适应不同的市场条件，以惊人的精度优化进入和退出点。 2. 多时间框架集成：此 EA 超越了单时间框架分析，无缝集成了多个时间框架。通过这样做，它可以识别不同时间框架中斐波那契水平的汇合和差异，从而提供全面而强大的交易信号。 3. 实时模式识别：EA 配备了智能模式识别系统，可以实时识别复杂的斐波那契模式，例如蜡烛模式。这使交易者能够以最高的准确性利用谐波交易机会。 4.
Wayang
Agus Santoso
专家
MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/159106 “Wayang EA” - 具有趋势和 S/R 精度的智能交易 概述 “Wayang EA”是一款智能专家顾问，它将挂单策略与支撑和阻力以及趋势分析相结合，以捕捉市场中的最佳机会。这款 EA 采用在各种市场条件下经过测试的算法构建，适合寻求自动交易执行一致性、灵活性和高精度的交易者。 主要特点： 挂单策略 - 在战略点设置买入止损/卖出止损，以高概率捕捉突破。 支撑和阻力交易 - 利用关键区域作为进入和退出区域，以提高执行准确性。 基于趋势的执行 - 使用趋势分析确保按照主要价格变动方向进入。 智能风险管理 – 配备自适应止损和止盈，保护资本并实现利润最大化。 自动手数和固定手数 – 可根据用户的交易风格进行调整。 追踪止损和盈亏平衡 – 无需持续监控图表即可锁定利润。 无马丁格尔，无网格 – 此 EA 优先考虑资本安全，无需高
KingKong MT4
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/103136 “KingKong”智能交易系统 (EA) 是一种专为外汇市场设计的复杂交易算法，利用在市场流动性增加期间激活的突破策略。 该 EA 旨在利用交易量激增时发生的重大价格变动，确保在市场活动的最佳时刻执行交易。 主要特征： 突破策略： 市场流动性检测：KingKong采用先进算法实时监控市场流动性。 它确定了成交量增加的时期，这通常是价格大幅波动的前兆。 突破点识别：在这些高流动性时期，KingKong根据历史数据和技术指标来识别潜在的突破点。 EA 经过精心调整，可区分虚假突破和真正机会，确保交易执行的准确性更高。 风险管理： 平均挂单：KingKong 使用复杂的风险管理系统，其中涉及平均挂单。 这种方法通过将切入点分散在一系列价格范围内，有助于降低风险。 如果市场走势与初始仓位相反，EA 会按照预定的时间间隔下达额外订单，从而有效地平均入场价格并
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
专家
MT4版本： https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5版本： https://www.mql5.com/en/market/product/93707 “多对货币强度计”EA 是一款先进的交易工具，专为希望通过全面的市场分析和强大的风险管理技术优化交易策略的外汇交易者而设计。 该 EA 利用货币强弱方法，根据当前未平仓头寸提供不同货币对的相对强弱指示。 以下是详细描述： 概述 “多对货币强弱计”EA 是一种自动交易系统，可动态分析多个货币对中各种货币的强弱。 通过评估未平仓头寸，它可以识别货币优势和劣势带来盈利交易潜力的交易机会。 该 EA 配备了复杂的风险管理功能，包括平均挂单，以确保平衡和受控的市场波动风险。 主要特征 货币强弱分析 实时数据：持续实时监控和更新各币种的强弱，确保及时准确的交易决策。 多货币对评估：同时分析多个货币对，提供外汇市场格局的全面视图。 强弱指标：利用先进的算法计算并显示每种货币的强弱指标，轻松识别潜在的交易机会。 持仓监控 实时头寸分析：与当前未平仓头寸相结合，评估其对货币强度的影响，提供动
筛选:
无评论
回复评论