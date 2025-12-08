MT5 Support Resistance


지지선/저항선 - 스마트 시장 구조 레벨

전문 트레이더와 자동화 시스템을 위해 설계된 깔끔하고 지능적이며 신뢰성 높은 지지선 및 저항선 지표입니다.

지지선/저항선은 프랙탈, ATR 기반 가격 세분화, 다중 시간대 분석을 결합한 고급 클러스터링 알고리즘을 사용하여 실제 시장 레벨을 감지하도록 설계되었습니다.
이 지표는 무작위 또는 노이즈가 있는 선을 그리는 대신, 가격이 반복적으로 반응한 통계적으로 검증된 레벨을 생성합니다. 따라서 재량 거래, 알고리즘 거래, 위험 관리 및 돌파 검증에 이상적입니다.

주요 기능
고급 지지/저항 엔진
ATR 스케일 그리드 분할 사용
상단 및 하단 프랙탈을 클러스터링하여 매우 정확한 구조적 레벨 생성
정확도 모드(높음/중간/낮음)를 사용하여 노이즈 필터링

다중 시간대 호환
다음에서 지지/저항 레벨 스캔:
현재 차트 시간대 또는
M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
하단 시간대에서 거래하면서 상위 시간대 구조에 의존하는 트레이더에게 적합합니다.

깔끔한 시각화
지지선 및 저항선 자동 생성
거리 임계값을 기반으로 한 선택적 지지/저항 영역(사각형) 생성
사용자 정의 색상 및 두께

이 지표의 차별성
대부분의 지지/저항 도구는 단순히 고점과 저점을 표시합니다.
이 지표는 변동성 스케일 그리드 내에서 프랙탈 이벤트를 그룹화하여 통계적으로 레벨을 구축합니다. 이를 통해 단순한 시각적 선이 아닌 실제 기관의 가격 영역처럼 동작하는 레벨을 생성합니다.

모든 시장에서 작동합니다.
외환
금속(XAUUSD, XAGUSD)
지수
암호화폐
합성 지수

요약
지지-저항선은 전문적인 의사 결정 및 자동화를 위해 설계된 강력한 시장 구조 지표입니다.
수동 거래든 완전 자동화된 시스템 구축이든, 이 지지-저항선 엔진은 깔끔하고 안정적이며 실행 가능한 시장 지도를 제공합니다.

구조, 안전성, 변동성 인식, 그리고 명확한 거래 구역을 중시한다면, 이 도구가 바로 당신을 위한 것입니다.
추천 제품
Advanced Support and Resistance Tool
Batsirayi L Marango
지표
Advanced Support and Resistance Support and resistance levels are widely used in trading. They are important as they show some key price levels. Before applying any strategy, one may consider it necessary to draw support and resistance. However, this process can take much time especially if one is to analyse a lot of currency pairs, commodities or indices. This Advanced Support and Resistance tool was designed for traders at any level, amateur to professional. It plots key support and resistance
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
지표
MT4 버전  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator 는 Bill Williams 의 고급 프랙탈, 시장의 올바른 파동 구조를 구축하는 Valable ZigZag, 정확한 진입 수준을 표시하는 피보나치 수준과 같은 인기 있는 시장 분석 도구를 포함하는 하나의 지표 내에서 완전한 거래 시스템입니다. 시장과 이익을 취하는 장소로. 전략에 대한 자세한 설명 표시기 작업에 대한 지침 고문-거래 올빼미 도우미의 조수 개인 사용자 채팅 ->구입 후 나에게 쓰기,나는 개인 채팅에 당신을 추가하고 거기에 모든 보너스를 다운로드 할 수 있습니다 힘은 단순함에 있습니다! Owl Smart Levels 거래 시스템은 사용하기 매우 쉽기 때문에 전문가와 이제 막 시장을 연구하고 스스로 거래 전략을 선택하기 시작한 사람들 모두에게 적합합니다. 전략 및 지표에는 눈에 보이지 않는 비밀 공식 및 계산 방법이 없으며 모든 전략 지표는 공개되어 있습니다. Owl Smart Levels를 사
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
지표
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
지표
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Automatic Fibonacci Tool
Batsirayi L Marango
지표
Automatic Fibonacci Tool Fibonacci retracements is a popular instrument used by technical analysts to determine potential Support and Resistance areas. In technical analysis, this tool is created by taking two extreme points (usually a peak and a minimum) on the chart and dividing the vertical distance by the key Fibonacci coefficients equal to 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, and 100%. Our Automatic Fibonacci Tool is programmed to make thigs easier. Using this tool, there is no need to explicitly set
Price Breakout Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
4 (2)
지표
Price Breakout pattern Scanner is the automatic scanner for traders and investors. It can detect following patterns automatically from your chart. Head and Shoulder - Common tradable pattern. Reverse Head and Shoulder - This pattern is the reverse formation of the Head and Shoulder. Double Top - When the price hits resistance level twice and decline toward the support level, the trader can anticipate sudden bearish breakout through the support level. Double Bottom - The double bottom pattern is
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
지표
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
지표
Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection to find significant swing po
Pivot Points MT5
Igor Semyonov
지표
Pivot Points MT5 is a universal color multicurrency/multisymbol indicator of the Pivot Points levels systems. You can select one of its three versions: Standard Old, Standard New and Fibo . It plots pivot levels for financial instruments in a separate window . The system will automatically calculate the Pivot Point on the basis of market data for the previous day ( PERIOD_D1 ) and the system of support and resistance levels, three in each. A user can choose colors for the indicator lines. The on
Eight Sessions Worldwide
Syamsurizal Dimjati
지표
RITZ – 8 Main Market Zones & Smart Candle Timer is an advanced market-timing and session-analysis indicator designed to enhance intraday trading precision. The indicator features an adaptive candle countdown timer with dynamic time format, color warnings, blinking effects, size scaling, and multi-level sound alerts to help traders anticipate candle close and critical market moments accurately. It includes a global market session panel covering 8 major trading zones worldwide , displaying real-t
FREE
Updown v6
Guner Koca
지표
up down v6 for mt5 is no repaint all timeframe and all pairs indicator. red histogram cros trigger that is up point,and put a red point on histogram. and blue histogram cros trigger that is deep point.and put blue point on histogram. this indicator need to sometimes zoom out .for thise pres + button. if newly comes signal is too high makes before invisible.red and blue points are there.to see the signals. indicator is no repaint and can use all time frame and all pairs. only need minimum 500 bar
Mean Reversion Supply Demand MT5
Young Ho Seo
2 (1)
지표
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
지표
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT5
Vasiliy Sokolov
지표
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
지표
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
지표
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
BTFX Pivot Points
Bradley Thomas Farrington
지표
The BTFX Pivot Points is an indicator which calculates the Support and Resistance levels for each day. By using this indicator the pivot levels point out clear targets to aim for. The resistance levels are shown in purple above the silver pivot line. The support levels are shown in Orange and can be found below the silver pivot line. This indicators works very well when used with The BTFX Daybreak Indicator. For a more in depth explanation of these indicators please watch the Youtube video attac
Support and Resistance ACPG
Victor Alfonso Molina Botello
지표
Support And Resistance ACPG Indicator  The Support And Resistance ACPG Indicator  (developed by Grok by xAI) is an advanced tool for the MetaTrader 5 (MQL5) platform, designed to identify and visualize support and resistance zones on a price chart. Unlike traditional support and resistance indicators, the ACPG method combines a dynamic approach based on swing points, volatility analysis using the Average True Range (ATR), and an adaptive clustering system to detect high-relevance zones in the
FREE
MetaCOT 2 COT Index MT5
Vasiliy Sokolov
5 (1)
지표
MetaCOT 2 is a set of indicators and specialized utilities for the analysis of the U.S. Commodity Futures Trading Commission reports. Thanks to the reports issued by the Commission, it is possible to analyze the size and direction of the positions of the major market participants, which brings the long-term price prediction accuracy to a new higher-quality level, inaccessible to most traders. These indicators, related to the fundamental analysis, can also be used as an effective long-term filter
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
지표
ATREND: 작동 방식 및 사용 방법 ### 작동 방식 MT5 플랫폼을 위한 "ATREND" 지표는 기술 분석 방법론의 조합을 활용하여 트레이더에게 강력한 매수 및 매도 신호를 제공하도록 설계되었습니다. 이 지표는 주로 변동성 측정을 위해 평균 진폭 범위(ATR)를 활용하며, 잠재적인 시장 움직임을 식별하기 위한 트렌드 탐지 알고리즘과 함께 사용됩니다. 구매 후 메시지를 남기면 특별 보너스 선물을 받게 됩니다. ### 주요 특징: - 동적 트렌드 탐지: 이 지표는 시장 트렌드를 평가하고 신호를 조정하여 트레이더가 현재 시장 상황에 맞춰 전략을 조정할 수 있도록 돕습니다. - 변동성 측정: ATR을 사용하여 시장의 변동성을 측정하며, 이는 최적의 손절매(SL) 및 이익 실현(TP) 수준을 결정하는 데 중요합니다. - 신호 시각화: 이 지표는 차트에 매수 및 매도 신호를 시각적으로 표시하여 트레이더의 의사 결정을 향상시킵니다. ### 운영 단계 #### 입력 및 설정 - TimeFr
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Engulfing Pattern Trading System Automated Engulfing Pattern Detection with MA Confirmation The PR EA is a Meta Trader 5 expert advisor that identifies and trades bullish/bearish engulfing candlestick patterns when confirmed by a moving average filter. Designed for swing trading on 30-minute charts with compatibility for M15 and H1 time frames. Key Features: Pattern Recognition - Detects valid bullish/bearish engulfing candle formations Trend Confirmation - 238-period SMA filter
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
지표
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Break Retest
Ongkysetiawan
지표
BREAK RETEST NON-REPAINT. WORKS BEST AT M15 AND ABOVE.  Benefits Fewer false breakouts . Combining close confirmation + retest + previous-close filter greatly reduces noise vs. raw high/low breaks. Tighter execution plans . The drawn level line gives an objective spot for entries, stop placement (just beyond the level), and partial-take-profit structure. Non-repainting confidence . Signals are placed on current bar. Flexible across markets . Works on FX, indices, metals, crypto; scalping on M15
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
지표
추세선은 외환 거래에서 기술적 분석의 가장 필수적인 도구입니다. 불행히도, 대부분의 거래자는 올바르게 그리지 않습니다. 자동 추세선 표시기는 시장의 추세 움직임을 시각화하는 데 도움이 되는 진지한 거래자를 위한 전문 도구입니다. 추세선 강세 추세선과 약세 추세선에는 두 가지 유형이 있습니다. 상승 추세에서 Forex 추세선은 가격 움직임의 가장 낮은 스윙 포인트를 통해 그려집니다. 최소 두 개의 "최저 저점"을 연결하면 추세선이 생성됩니다. 하락 추세에서 추세선은 가격 움직임의 가장 높은 스윙 포인트를 통해 그려집니다. 최소 두 개의 "최고 최고점"을 연결하면 추세선이 생성됩니다. 추세선이 깨질 때? 강세 추세선은 약세 양초가 강세 추세선 아래에서 닫히고 양초의 고점이 추세선 위에 있을 때 깨집니다. 약세 추세선은 강세 양초가 약세 추세선 위로 마감되고 양초 저점이 추세선 아래에 있을 때 깨집니다. 추세선이 삭제되면? 강세 추세선은 전체 양초가 강세 추세선 아래에
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
지표
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
TrendDetect
Pavel Gotkevitch
지표
The Trend Detect indicator combines the features of both trend indicators and oscillators. This indicator is a convenient tool for detecting short-term market cycles and identifying overbought and oversold levels. A long position can be opened when the indicator starts leaving the oversold area and breaks the zero level from below. A short position can be opened when the indicator starts leaving the overbought area and breaks the zero level from above. An opposite signal of the indicator can b
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
지표
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
지표
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
지표
평균 회귀 거래에 대한 전문적이고 정량적인 접근 방식을 구현하는 고유한 지표입니다. 이는 가격이 예측 가능하고 측정 가능한 방식으로 평균으로 전환되고 반환된다는 사실을 이용하여 비정량적 거래 전략을 훨씬 능가하는 명확한 진입 및 퇴장 규칙을 허용합니다. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 명확한 거래 신호 놀랍도록 쉬운 거래 사용자 정의 가능한 색상 및 크기 성능 통계 구현 대부분의 거래 전략을 능가합니다. 적절한 SL 및 TP 레벨을 표시합니다. 이메일/음향/시각 알림을 구현합니다. 작동 원리 이 지표는 더 높은 기간에서 완전히 사용자 정의 가능한 이동 평균 주변의 표준 편차를 측정하고 추세 추종 접근 방식을 사용하여 정확하게 거래를 찾습니다. 거래는 현재 차트의 가격 동작을 살펴보고 선택한 더 높은 기간에서 계산된 평균 가격대로 가격이 돌아오면 닫힙니다. 코딩 방식 때문에 지
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
지표
추세와 함께 가십시오. 네, 15분 프레임에 매수든 매도든 진입 신호를 기다리고, 30분 프레임에 신호가 나타나는지 확인하세요(때때로 신호가 나타나는 데 1시간 이상이 소요됩니다. 돌아올 수 있습니다) 15분 프레임으로 갔다가 30분 프레임으로 돌아가서 메인 시그널이 나타날 때까지 이를 반복합니다. 30분 프레임에 시그널이 나타나면 가격을 가지고 진입하여 선이 바뀔 때 수익을 얻습니다. , 이익이 기록되거나 반대 신호가 나타나는 경우 매우 간단하며 모든 주요 통화에서 작동합니다.  금속, 표시기, 모든 프레임이지만 가장 좋은 결과는 30분 프레임입니다. 항상 캔들 바닥 아래에 스톱로스를 설정하고 자본 관리를 초과해서는 안 됩니다. 자본금의 10% 추세와 함께 가십시오. 네, 15분 프레임에 매수든 매도든 진입 신호를 기다리고, 30분 프레임에 신호가 나타나는지 확인하세요(때때로 신호가 나타나는 데 1시간 이상이 소요됩니다. 돌아올 수 있습니다) 15분 프레임으로 갔다가 30분 프
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.67 (58)
지표
이 지표를 구매하면 제 프로페셔널 트레이드 매니저를 무료로 드립니다. 우선 이 거래 시스템이 리페인팅, 리드로잉 및 레이그 인디케이터가 아니라는 점을 강조하는 것이 중요합니다. 이는 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적인 것으로 만듭니다. 온라인 강좌, 설명서 및 프리셋 다운로드. "스마트 트렌드 트레이딩 시스템 MT5"은 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를 위해 맞춤형으로 제작된 종합적인 거래 솔루션입니다. 10개 이상의 프리미엄 인디케이터를 결합하고 7개 이상의 견고한 거래 전략을 특징으로 하여 다양한 시장 조건에 대한 다목적 선택이 가능합니다. 트렌드 추종 전략: 효과적인 트렌드 추이를 타기 위한 정확한 진입 및 손절 관리를 제공합니다. 반전 전략: 잠재적인 트렌드 반전을 식별하여 트레이더가 범위 시장을 활용할 수 있게 합니다. 스캘핑 전략: 빠르고 정확한 데이 트레이딩 및 단기 거래를 위해 설계되었습니다. 안정성: 모든 인디케이터가 리페인팅, 리드로잉 및 레이그가 아니므로 신뢰
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
지표
Power Candles – 모든 시장을 위한 강도 기반 진입 신호 Power Candles 는 Stein Investments의 검증된 강도 분석을 가격 차트에 직접 제공합니다. 가격 움직임에만 반응하는 대신, 각 캔들은 실제 시장 강도를 기준으로 색상화되어 모멘텀 형성, 강도 가속, 명확한 추세 전환을 즉시 파악할 수 있습니다. 모든 시장을 위한 단일 로직 Power Candles는 모든 거래 심볼 에서 자동으로 작동합니다. 현재 심볼이 Forex인지 비-Forex 시장인지 자동으로 감지하여 내부적으로 적절한 강도 모델을 적용합니다. Forex 및 Gold 는 FX Power Delta 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 100) 지수, 크립토 및 CFD 는 IX Power Strength 값을 사용합니다 (절대값 범위 최대 50) 필요한 강도 계산은 Power Candles에 완전히 내장되어 있습니다. 캔들 색상이나 신호 로직을 위해 추가 인디케이터는 필요하지 않습니다. 가격
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
지표
이 지표를 구매하신 분께는 다음과 같은 혜택이 무료로 제공됩니다: 각 거래를 자동으로 관리하고, 손절/익절 수준을 설정하며, 전략 규칙에 따라 거래를 종료하는 전용 도우미 툴 "Bomber Utility" 다양한 자산에 맞게 지표를 설정할 수 있는 셋업 파일(Set Files) "최소 위험", "균형 잡힌 위험", "관망 전략" 모드로 설정 가능한 Bomber Utility의 셋업 파일 이 전략을 빠르게 설치, 설정, 시작할 수 있도록 돕는 단계별 영상 매뉴얼 주의: 위의 모든 보너스를 받기 위해서는 MQL5 개인 메시지 시스템을 통해 판매자에게 연락해 주세요. 독창적인 커스텀 지표인 “Divergence Bomber(다이버전스 봄버)”를 소개합니다. 이 지표는 MACD 다이버전스(괴리) 전략을 기반으로 한 올인원(All-in-One) 거래 시스템입니다. 이 기술 지표의 주요 목적은 가격과 MACD 지표 간의 다이버전스를 감지하고, **향후 가격이 어느 방향으로 움직일지를 알려주는
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
지표
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe 은 Smart Money Concepts(SMC)를 기반으로 개발된 실시간 시장 분석 도구입니다. 이 시스템은 트레이더가 시장 구조를 체계적으로 분석하고 전체적인 시장 방향을 더욱 명확하게 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 시스템은 여러 시간대에서 반전 포인트(Reversal Points), 핵심 구역(Key Zones), 그리고 시장 구조(Market Structure)를 자동으로 분석하며, POI(Point of Interest), 노 리페인트(No Repaint) 신호, 자동 피보나치 레벨(Auto Fibonacci Levels)을 표시하여 되돌림(Pullback)과 반전 포인트를 정확하게 탐지할 수 있도록 돕습니다. 또한 실시간 신호와 알림을 통해 가격이 핵심 구역에 진입하거나 해당 구역에서 반전 신호가 발생하는 순간을 놓치지 않도록 보조합니다. 더불어 이 시스템은 인디케이터와 신호 시스템을 하나로
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
지표
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
지표
우선적으로 언급할 점은이 거래 지표가 다시 그리지 않고 지연되지 않으며 이를 통해 수동 및 로봇 거래 모두에 이상적이라는 점입니다. 사용자 매뉴얼: 설정, 입력 및 전략. Atomic Analyst는 가격의 강도와 모멘텀을 활용하여 시장에서 더 나은 이점을 찾는 PA Price Action Indicator입니다. 고급 필터를 장착하여 잡음과 거짓 신호를 제거하고 거래 잠재력을 높이는 데 도움이 됩니다. 복잡한 지표의 다중 레이어를 사용하여 Atomic Analyst는 차트를 스캔하고 복잡한 수학적 계산을 간단한 신호와 색상으로 변환하여 초보 트레이더가 이해하고 일관된 거래 결정을 내릴 수 있도록합니다. "Atomic Analyst"는 새로운 및 경험이 풍부한 트레이더를위한 종합적인 거래 솔루션입니다. 프리미엄 지표와 최고 수준의 기능을 하나의 거래 전략에 결합하여 모든 종류의 트레이더에 대한 다재다능한 선택지가되었습니다. 인트라데이 거래 및 스캘핑 전략 : 빠르고 정확한 일일
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
지표
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
지표
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
지표
FX Power: 통화 강세 분석으로 더 스마트한 거래 결정을 개요 FX Power 는 어떤 시장 상황에서도 주요 통화와 금의 실제 강세를 이해하기 위한 필수 도구입니다. 강한 통화를 매수하고 약한 통화를 매도함으로써 FX Power 는 거래 결정을 단순화하고 높은 확률의 기회를 발견합니다. 트렌드를 따르거나 극단적인 델타 값을 사용해 반전을 예측하고자 한다면, 이 도구는 귀하의 거래 스타일에 완벽히 적응합니다. 단순히 거래하지 말고, FX Power 로 더 스마트하게 거래하세요. 1. FX Power가 거래자에게 매우 유용한 이유 통화와 금의 실시간 강세 분석 • FX Power 는 주요 통화와 금의 상대적 강세를 계산하고 표시하여 시장 역학에 대한 명확한 통찰력을 제공합니다. • 어떤 자산이 앞서고 있고 어떤 자산이 뒤처지는지 모니터링하여 보다 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 포괄적인 멀티 타임프레임 뷰 • 단기, 중기 및 장기 타임프레임에서 통화와 금의 강세를
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
지표
Game Changer는 모든 금융 상품에 사용하도록 설계된 혁신적인 추세 지표로, 메타트레이더를 강력한 추세 분석기로 탈바꿈시켜 줍니다. 이 지표는 재작성이나 지연 현상이 발생하지 않습니다. 모든 시간대에서 작동하며 추세 파악을 지원하고, 잠재적 반전 신호를 제공하며, 트레일링 스톱 메커니즘으로 활용되고, 신속한 시장 반응을 위한 실시간 알림을 제공합니다. 숙련된 투자자, 전문가, 또는 우위를 점하려는 초보자 등 누구나 이 도구를 통해 자신감과 원칙을 바탕으로, 그리고 근본적인 추세 역학에 대한 명확한 이해를 바탕으로 거래할 수 있습니다. 구매 후 바로 연락 주시면 개인 보너스를 드립니다! 강력한 지지선과 추세 스캐너 지표를 무료로 받으실 수 있습니다. 개인 메시지로 알려주세요 저는 텔레그램에서 EA나 특별 세트를 판매하지 않습니다. Mql5에서만 사용 가능하며, 세트 파일은 제 블로그에서만 볼 수 있습니다 . 사기꾼을 조심하시고 다른 사람에게서 세트를 구매하지 마세요 설정 추세
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
지표
Gold Sniper Scalper Pro는 MetaTrader 5용 전문 지표로, 트레이더가 진입 지점을 식별하고 리스크를 효과적으로 관리할 수 있도록 지원하기 위해 설계되었습니다. 이 지표는 시그널 감지 시스템, 자동 Entry/SL/TP 관리, 거래량 분석 및 실시간 성과 통계를 포함하는 포괄적인 분석 도구 세트를 제공합니다. 시스템 이해를 위한 사용자 가이드   |   기타 언어 사용자 가이드 주요 기능 시그널 감지 시스템 지표는 Price Action 분석 및 시장 구조를 기반으로 잠재적 진입 지점을 자동으로 감지합니다. 거래 기회 감지 시: - BUY 화살표(녹색) 또는 SELL 화살표(빨간색)가 차트에 표시됩니다 - 캔들이 색상으로 표시되어 시그널 영역을 식별합니다 - Entry/SL/TP 레벨이 자동으로 계산됩니다 시그널은 가격이 Entry 레벨에 도달할 때만 활성화되어, 시장에서 확인되지 않은 시그널을 필터링합니다. 지능형 Entry/SL/TP 관리 - Ent
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
지표
Smart Stop Indicator – 차트 위에서 직접 작동하는 지능형 스톱로스 시스템 개요 Smart Stop Indicator는 감이나 추측이 아닌 명확하고 체계적인 방식으로 스톱로스를 설정하고 싶은 트레이더를 위한 맞춤형 솔루션입니다. 이 도구는 클래식 프라이스 액션 논리(고점, 저점 구조)와 현대적인 브레이크아웃 인식을 결합하여 실제로 가장 논리적인 다음 스톱 레벨을 정확히 식별합니다. 추세, 박스권, 빠른 브레이크아웃 상황 등 어떤 시장에서도 인디케이터는 최적의 SL 구역과 상태(“new”, “broken”, “valid”)를 차트에 직접 표시합니다. 새로운 기능으로 SL 거리의 %ADR 표시가 추가되었습니다. 핵심 기능 자동 시장구조 기반 스톱 설정 • 시장 구조와 실시간 가격 움직임을 기반으로 의미 있는 스톱로스 레벨을 자동으로 탐지합니다. 스마트 브레이크아웃 감지 • 빠른 방향 변화나 돌파 상황에서도 불필요한 조기 스톱 조정을 강요하지 않으며 유연하게 반응합
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
지표
트렌드 표시기, 트렌드 트레이딩 및 필터링을 위한 획기적인 고유 솔루션, 하나의 도구 안에 내장된 모든 중요한 트렌드 기능! Forex, 상품, 암호 화폐, 지수 및 주식과 같은 모든 기호/도구에 사용할 수 있는 100% 다시 칠하지 않는 다중 시간 프레임 및 다중 통화 표시기입니다. Trend Screener는 차트에 점이 있는 화살표 추세 신호를 제공하는 효율적인 지표 추세 추종 지표입니다. 추세 분석기 표시기에서 사용할 수 있는 기능: 1. 트렌드 스캐너. 2. 최대 이익 분석이 있는 추세선. 3. 추세 통화 강도 측정기. 4. 경고가 있는 추세 반전 점. 5. 경고가 있는 강력한 추세 점. 6. 추세 화살표 Trend Screener Indicator가 있는 일일 분석 예, 일일 신호 성능...등은 여기에서 찾을 수 있습니다. 여기를 클릭하십시오. LIMITED TIME OFFER : Trend Screener Indicator는 50$ 및 평생 동안만 사용할 수 있습니다.
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
지표
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
지표
FX Levels: 모든 시장을 위한 뛰어난 정확도의 지지와 저항 간단 요약 통화쌍, 지수, 주식, 원자재 등 어떤 시장이든 믿을 만한 지지·저항 레벨을 찾고 싶나요? FX Levels 는 전통적인 “Lighthouse” 기법과 첨단 동적 접근을 결합해, 거의 보편적인 정확성을 제공합니다. 실제 브로커 경험을 반영하고, 자동화된 일별 업데이트와 실시간 업데이트를 결합함으로써 FX Levels 는 가격 반전 포인트를 파악하고, 수익 목표를 설정하며, 자신 있게 트레이드를 관리할 수 있게 돕습니다. 지금 바로 시도해 보세요—정교한 지지/저항 분석이 어떻게 여러분의 트레이딩을 한 단계 끌어올릴 수 있는지 직접 확인하세요! 1. FX Levels가 트레이더에게 매우 유용한 이유 뛰어난 정확도의 지지·저항 존 • FX Levels 는 다양한 브로커 환경에서도 거의 동일한 존을 생성하도록 설계되어, 데이터 피드나 시간 설정 차이로 인한 불일치를 해소합니다. • 즉, 어떤 브로커를 사용하
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
지표
우선적으로, 이 거래 도구는 전문적인 거래에 이상적인 비-다시 그리기 및 지연되지 않는 지표입니다.  온라인 강좌, 사용자 매뉴얼 및 데모. 스마트 가격 액션 컨셉트 인디케이터는 신규 및 경험 많은 트레이더 모두에게 매우 강력한 도구입니다. Inner Circle Trader Analysis 및 Smart Money Concepts Trading Strategies와 같은 고급 거래 아이디어를 결합하여 20가지 이상의 유용한 지표를 하나로 결합합니다. 이 인디케이터는 스마트 머니 컨셉트에 중점을 두어 대형 기관의 거래 방식을 제공하고 이동을 예측하는 데 도움을 줍니다.  특히 유동성 분석에 뛰어나 기관이 어떻게 거래하는지 이해하는 데 도움을 줍니다. 시장 트렌드를 예측하고 가격 변동을 신중하게 분석하는 데 탁월합니다. 귀하의 거래를 기관 전략에 맞추어 시장의 동향에 대해 더 정확한 예측을 할 수 있습니다. 이 인디케이터는 시장 구조를 분석하고 중요한 주문 블록을 식별하고 다양
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
지표
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
지표
IX Power: 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장 통찰력을 발견하세요 개요 IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 시장의 강도를 분석할 수 있는 다목적 도구입니다. FX Power 는 모든 가용 통화 쌍 데이터를 사용하여 외환 쌍에 대해 가장 높은 정확도를 제공하는 반면, IX Power 는 기초 자산 시장 데이터에만 초점을 맞춥니다. 이로 인해 IX Power 는 비외환 시장에 이상적이며, 다중 쌍 분석이 필요하지 않은 간단한 외환 분석에도 신뢰할 수 있는 도구입니다. 모든 차트에서 매끄럽게 작동하며, 거래 결정을 향상시키기 위한 명확하고 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 1. IX Power가 트레이더에게 유용한 이유 다양한 시장 강도 분석 • IX Power 는 지수, 원자재, 암호화폐 및 외환 심볼의 강도를 계산하여 각 시장에 맞는 통찰력을 제공합니다. • US30, WTI, 금, 비트코인 또는 통화 쌍과 같은 자산을 모니터링하여 거래 기회를 발견
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
지표
Berma Bands(BBs) 지표는 시장 동향을 파악하고 이를 활용하려는 트레이더에게 귀중한 도구입니다. 가격과 BBs 간의 관계를 분석함으로써 트레이더는 시장이 추세 단계인지 범위 단계인지를 분별할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 [ Berma Home Blog ]를 방문하세요. 버마 밴드는 세 개의 뚜렷한 선으로 구성되어 있습니다. 어퍼 버마 밴드, 미들 버마 밴드, 로어 버마 밴드입니다. 이 선들은 가격 주위에 그려져 전체 추세에 대한 가격 움직임을 시각적으로 표현합니다. 이 밴드들 사이의 거리는 변동성과 잠재적인 추세 반전에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 각각에서 분리될 때, 그것은 종종 시장이 횡보 또는 범위 이동 기간에 접어들고 있음을 시사합니다. 이는 명확한 방향 편향이 없음을 나타냅니다. 트레이더는 이러한 기간 동안 추세를 파악하기 어려울 수 있으며 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다릴 수 있습니다. 버마 밴드 라인이 단일 라인으로
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
지표
탁월한 기술적 지표인 Grabber를 소개합니다. 이 도구는 즉시 사용 가능한 “올인원(All-Inclusive)” 트레이딩 전략으로 작동합니다. 하나의 코드 안에 강력한 시장 기술 분석 도구, 매매 신호(화살표), 알림 기능, 푸시 알림이 통합되어 있습니다. 이 인디케이터를 구매하신 모든 분들께는 다음의 항목이 무료로 제공됩니다: Grabber 유틸리티: 오픈 포지션을 자동으로 관리하는 도구 단계별 영상 매뉴얼: 설치, 설정, 그리고 실제 거래 방법을 안내 맞춤형 세트 파일: 인디케이터를 빠르게 자동 설정하여 최고의 성과를 낼 수 있도록 도와줍니다 다른 전략은 이제 잊어버리세요! Grabber만이 여러분을 새로운 트레이딩의 정점으로 이끌어 줄 수 있습니다. Grabber 전략의 주요 특징: 거래 시간 프레임: M5부터 H4까지 거래 가능한 자산: 어떤 자산이든 사용 가능하지만, 제가 직접 테스트한 종목들을 추천드립니다 (GBPUSD, GBPCAD, GBPCHF, AUDCAD, AU
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
지표
MetaForecast는 가격 데이터의 조화를 기반으로 모든 시장의 미래를 예측하고 시각화합니다. 시장이 항상 예측 가능한 것은 아니지만 가격에 패턴이 있다면 MetaForecast는 가능한 정확하게 미래를 예측할 수 있습니다. 다른 유사한 제품과 비교했을 때, MetaForecast는 시장 동향을 분석하여 더 정확한 결과를 생성할 수 있습니다. 입력 매개변수 Past size (과거 크기) MetaForecast가 미래 예측을 생성하기 위한 모델을 만드는 데 사용하는 막대의 수를 지정합니다. 모델은 선택한 막대 위에 그려진 노란색 선으로 표시됩니다. Future size (미래 크기) 예측해야 할 미래 막대의 수를 지정합니다. 예측된 미래는 핑크색 선으로 표시되며 그 위에 파란색 회귀선이 그려집니다. Degree (차수) 이 입력은 MetaForecast가 시장에서 수행할 분석 수준을 결정합니다. Degree 설명  0 차수 0의 경우, "Past size" 입력에 모든 봉우리와
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
지표
The Trend Line PRO indicator is an independent trading strategy. It shows the trend change, the entry point to the transaction, as well as automatically calculates three levels of Take Profit and Stop Loss protection. Trend Line PRO is perfect for all Meta Trader symbols: currencies, metals, cryptocurrencies, stocks and indices. The indicator is used in trading on real accounts, which confirms the reliability of the strategy. Robots using   Trend Line PRO   and real Signals can be found here: 
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
지표
SuperTrend   ,   RSI   ,   Stochastic   의 힘을 하나의 포괄적인 지표로 결합하여 트레이딩 잠재력을 극대화하는 궁극의 트레이딩 도구   인 Quantum TrendPulse를   소개합니다. 정밀성과 효율성을 추구하는 트레이더를 위해 설계된 이 지표는 시장 추세, 모멘텀 변화, 최적의 진입 및 종료 지점을 자신 있게 식별하는 데 도움이 됩니다. 주요 특징: SuperTrend 통합:   주요 시장 추세를 쉽게 따라가고 수익성의 물결을 타세요. RSI 정밀도:   매수 과다 및 매도 과다 수준을 감지하여 시장 반전 시점을 파악하는 데 적합하며 SuperTrend 필터로 사용 가능 확률적 정확도:   변동성이 큰 시장에서 숨겨진 기회를 찾기 위해 확률적 진동   을 활용하고 SuperTrend의 필터로 사용 다중 시간대 분석:   M5부터 H1 또는 H4까지 다양한 시간대에 걸쳐 시장을 최신 상태로 유지하세요. 맞춤형 알림:   맞춤형 거래 조건이 충족되면
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
지표
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
지표
훌륭한 백테스트, 환상적인 숫자로 입증된 실제 계정 성능, 그리고 모든 곳에 퍼져 있는 통계를 자랑하는 트레이딩 지표를 얼마나 자주 구매하셨습니까? 하지만 사용 후에는 결국 계좌를 날려버리셨나요? 신호 자체만으로는 신뢰할 수 없습니다. 신호가 왜 처음 나타났는지 알아야 하며, 그것이 바로 RelicusRoad Pro가 가장 잘하는 일입니다! 사용자 매뉴얼 + 전략 + 교육 비디오 + VIP 액세스 전용 그룹 + 모바일 버전 사용 가능 시장을 보는 새로운 방법 RelicusRoad는 외환, 선물, 암호화폐, 주식 및 지수를 위한 세계에서 가장 강력하고 최고의 트레이딩 지표 로서, 트레이더가 계좌를 성장시키는 데 필요한 모든 정보와 도구를 제공합니다. 우리는 기술 분석 및 트레이딩 계획 을 제공하여 초보자 부터 고급 트레이더 까지 모든 트레이더가 성공할 수 있도록 돕습니다. 이것은 미래 시장을 예측 하는 데 충분한 정보를 제공하는 핵심 트레이딩 지표 입니다. 우리는 차트에서 의미 없
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
지표
트렌드 인공 지능 지표는 실행 가능한 진입 점 및 반전 경고와 추세 식별을 결합하여 상인의 시장 분석을 향상시킬 훌륭한 도구입니다. 이 표시기는 사용자가 자신감과 정밀도로 외환 시장의 복잡성을 탐색 할 수 있도록 지원합니다 기본 신호 외에도 트렌드 인공 지능 지표는 풀백 또는 되돌림 중에 발생하는 2 차 진입 점을 식별하여 거래자가 기존 트렌드 내에서 가격 수정을 활용할 수 있도록합니다. 중요한 장점: ·작동 4 및 5 *명확한 구매 또는 판매 신호 *다시 칠하지 않습니다 *모든 자산에서 작동 나는 전보 사기에 개 또는 세트를 판매하지 않도록주의. 모든 설정은 블로그에 여기에 무료.  중요! 지침 및 보너스를 얻기 위해 구입 후 즉시 저에게 연락! 진짜 가동 감시는 뿐 아니라 나의 다른 제품 여기에서 찾아낼 수 있습니다: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 설정 및 입력: 모든 자산에 대해 기본 설정을 권
Max Ribbon Mt5
Stefano Frisetti
지표
WARNING: This indicator is distributed EXCLUSIVELY on MQL5.com MT4 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160363 MT5 version:   https://www.mql5.com/it/market/product/160410 ============================================================================================= MAX RIBBON ver 1.00 The indicator that shows you the TREND clearly and unambiguously! ============================================================================================= DESCRIPTION MAX RIBBON is an advanced tre
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
지표
자동화된 수요 및 공급 구역의 차세대. 모든 차트에서 작동하는 새롭고 혁신적인 알고리즘. 모든 구역은 시장의 가격 움직임에 따라 동적으로 생성됩니다. 두 가지 유형의 경고 --> 1)가격이 영역에 도달할 때 2)새로운 영역이 형성될 때 당신은 더 이상 쓸모없는 지표를 얻을 수 없습니다. 입증된 결과로 완벽한 거래 전략을 얻을 수 있습니다.     새로운 기능:     가격이 공급/수요 영역에 도달하면 경고     새로운 공급/수요 구역이 생성되면 알림     푸시 알림 알림     핍의 영역 너비 레이블     기동특무부대에 한 번 더 시간이 주어집니다. 따라서 현재보다 위의 2개의 시간 프레임 대신 현재보다 높은 3개의 시간 프레임을 볼 수 있습니다.     Alerts/Zones/MTF 기능을 활성화/비활성화하는 버튼 당신이 얻는 이점:     거래에서 감정을 제거하십시오.     거래 항목을 객관화하십시오.     높은 확률 설정을 사용하여 수익
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
지표
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
제작자의 제품 더 보기
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 가상 현실 전문가 자문(EA)은 금융 시장에서 포지션을 실행하는 동안 마진 활용을 최적화하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 고유한 전략에는 2단계 프로세스가 포함됩니다. 즉, 마진 요구 사항을 최소화하는 것을 목표로 가상 포지션을 시작한 후 해당 실제 포지션을 시작하는 것입니다. 가상 현실 EA의 작동 방식은 다음과 같습니다. 가상 포지션 개시: EA는 먼저 프로그래밍된 알고리즘과 시장 분석을 기반으로 거래 기회를 식별합니다. 이는 실제로 자본을 투자하지 않고 선택한 금융 상품에서 "가상" 또는 시뮬레이션 포지션의 개설을 시뮬레이션합니다. 이 가상 포지션은 의도된 실제 거래를 반영합니다. 실제 포지션 실행: 가상 포지션을 구축한 후 EA는 계속해서 시장 상황을 모니터링합니
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
유틸리티
무료 MT4 지표: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 무료 MT4 어시스턴트: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 이 무료 도구가 마음에 드셨다면 5점 만점에 5점을 주세요! 정말 감사합니다 :) 랠리 베이스 랠리(RBR), 드롭 베이스 랠리(DBR), 드롭 베이스 드롭(DBD), 랠리 베이스 드롭(RBD), 공정 가치 갭(FVG)/불균형, 숨겨진 베이스 "공급 및 수요 어시스턴트"(EA) 전문가 어드바이저를 소개합니다. 정확하고 자신감 있게 금융 시장의 역동적인 세계를 탐색할 수 있는 최고의 도구입니다. 이 최첨단 전문가 어드바이저는 트레이더에게 공급 및 수요 역학에 대한 실시간 통찰력을 제공하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 설계되었습니다. 주요 기능: 자동화된 구역 식별: 전문가 자문가는 고급 알고리즘을 사용하여 가격 차트에서 주요 공급 및
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 "Marti Lovers" 전문가 자문(EA)은 고위험 전략을 다룰 수 있는 숙련된 트레이더를 위해 설계된 정교하고 공격적인 거래 시스템입니다. 이 EA는 여러 거래 로직을 하나의 강력한 도구로 결합하여 외환 거래에 대한 독특하고 역동적인 접근 방식을 제공합니다. "Marti Lovers"는 공격적인 특성을 가지고 있기 때문에 잠재적 손실을 관리하고 전략의 수익성을 극대화하기 위해 상당한 균형이 필요합니다. 주요 기능: 다중 로직 통합: 마팅게일 전략: "Marti Lovers"의 핵심은 손실 발생 후 거래 규모를 두 배로 늘려 이전 손실을 회복하고 수익을 달성하는 마틴게일 원칙을 활용하는 것입니다. 이러한 접근 방식은 상당한 수익을 창출할 수 있지만 상당한 위험을 동반합니다. 그리드
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 실시간 신호: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 최첨단 "FAST SCALPER" 전문가 자문 소개: 정밀성과 능숙함으로 글로벌 시장의 힘을 발휘하세요 역동적인 외환 거래 분야에서 곡선을 앞서가려면 지능과 기술의 탁월한 조합이 필요합니다. "FAST SCALPER" 전문가 자문은 정교한 거래 솔루션의 정점으로 자리 잡고 있으며, 세계 통화의 강점에 기반한 혁신적인 접근 방식을 통해 오픈 포지션 전략에 혁명을 일으켰습니다. 글로벌 역학을 활용하도록 설계: "FAST SCALPER"는 글로벌 경제 세력의 복잡한 상호 작용을 활용하여 기존의 거래 접근 방식을 넘어섭니다. 신경망 기반 알고리즘은 전 세계의 포괄적인 기본 및 기술적 요소를 동적으로 평가하여
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 리베이트 헌터 – 멀티페어 헤징 그리드 EA (동적 적응형) 리베이트 헌터는 안정적인 거래량을 유지하면서 바스켓 수익을 목표로 하는 멀티페어 헤징 그리드 EA입니다. 이 EA는 매수와 매도를 동시에 진입(헤지 진입)한 후, 동적 적응형 그리드 거리와 자동 바스켓 청산 시스템을 사용하여 포지션을 관리합니다. 이 접근 방식은 다양한 변동성 환경에서 안정적인 수익 주기와 높은 거래량을 유지하고자 하는 트레이더, 특히 거래량 기반 리베이트 프로그램 혜택을 받는 계정에 적합합니다. 주요 기능 완전한 헤지 진입(매수 + 매도) 리베이트 헌터는 노출 균형을 유지하고 방향 의존성을 줄이기 위해 두 개의 포지션을 동시에 진입합니다. 동적 적응형 그리드(변동성 스마트 거리) 그리드 확장은 특수 동적 거리
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "골드 버스터" EA 소개: 차세대 동적 지원 저항 및 위험 관리 시스템 "골드 버스터" EA는 개방형 포지션 관리 및 위험 분석 기술의 최신 발전을 활용하여 금융 시장에서 지지 및 저항 수준을 식별하고 활용하는 방법을 재정의하는 최첨단 자동 거래 시스템을 나타냅니다. 이 혁신적인 EA(Expert Advisor)는 다양한 거래 플랫폼과 도구에서 원활하게 작동하도록 설계되었으며, 일관된 이익과 위험 완화를 추구하는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 적합합니다. 주요 특징들: 동적 지지 및 저항 식별: "골드 버스터" EA의 핵심은 동적 지지와 저항 식별 알고리즘에 있습니다. 종종 사전 정의되어 빠르게 구식이 될 수 있는 전통적인 정적 지지 및 저항 수준과 달리 이 EA는 기계
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 헤징 브레이크아웃 전문가 자문(Hedging Breakout Expert Advisor)은 헤징 전략을 통해 강력한 위험 관리를 사용하면서 시장 브레이크아웃을 활용하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다. 이 EA는 최적의 돌파 기회를 식별하고 증가된 시장 유동성을 활용하여 거래 잠재력을 극대화하도록 세심하게 제작되었습니다. 헤징을 통한 효과적인 위험 관리와 돌파 논리를 결합함으로써 이 전문 고문은 전반적인 거래 성과를 향상하고 잠재적인 반전을 방지하는 것을 목표로 합니다. 주요 특징들: 브레이크아웃 감지 알고리즘: EA에는 주요 지지선과 저항선을 식별하는 강력한 돌파 감지 알고리즘이 탑재되어 있습니다. 과거 가격 데이터와 변동성 지표를 활용하여 잠재적인 돌파 지점을 결정합니
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "다중 통화 강도 측정기" Expert Advisor(EA)는 포괄적인 시장 분석 및 강력한 위험 관리 기술을 통해 거래 전략을 최적화하려는 외환 거래자를 위해 설계된 고급 거래 도구입니다. 이 EA는 통화 강도 방법을 활용하여 현재 열려 있는 포지션을 기반으로 다양한 통화 쌍의 상대적인 강점과 약점을 명확하게 표시합니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다. 개요 "다중 통화 강도 측정기" EA는 여러 쌍에 걸쳐 다양한 통화의 강도를 동적으로 분석하는 자동화된 거래 시스템입니다. 오픈 포지션을 평가함으로써 통화의 강점과 약점이 수익성 있는 거래의 가능성을 제시하는 거래 기회를 식별합니다. EA는 시장 변동성에 대한 균형 있고 통제된 노출을 보장하기 위해 보류 주문의 평균화를 포함한 정교한 위
Watermark MT5
Agus Santoso
유틸리티
워터마크 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 로고 MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 "워터마크" 스크립트는 차트 배경에 중요한 정보를 직접 표시하여 거래 차트를 더욱 돋보이게 하도록 설계되었습니다. 이 스크립트는 현재 거래 쌍, 시간대, 다양한 시간 지표와 같은 주요 정보를 명확하고 눈에 띄지 않게 추적할 수 있는 방법을 제공합니다. 기능: 거래 쌍 표시: 스크립트는 차트에 표시된 현재 거래 쌍(예: EUR/USD, BTC/USD)을 자동으로 감지하여 표시합니다. 이를 통해 트레이더는 분석 중인 자산을 항상 파악할 수 있어 잘못된 통화쌍을 기반으로 결정을 내릴
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
유틸리티
거래 복사기 - 투자자 비밀번호 - 거래 복사 - MT4 x MT5 크로스 플랫폼 참고: 클라이언트 계정이 뒤따를 마스터 계정에 "Mirror Copier Master"가 필요하고 마스터 계정이 뒤따를 클라이언트 계정에 "Mirror Copier Client"가 모두 필요합니다. 블로그 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 작동 방식: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 클라이언트: https://www.mql5.com/en/market/product/114843 MT5 버전 마스터 : https://www.mql5.com/en/market/product/114775 클라이언트 : https://www.mql5.com/en/market/product/114844 "
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
유틸리티
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 실시간 시그널: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 "스마트 트레이더" 트레이딩 어시스턴트 전문가 자문을 소개합니다. 탁월한 적응력과 최첨단 위험 관리 전략으로 전 세계 전문 트레이더들이 신뢰하는 최고의 도구입니다. "스마트 트레이더"의 핵심은 끊임없이 변화하는 시장 상황에 동적으로 대응하도록 세심하게 설계된 혁신적인 위험 관리 전환 시스템입니다. 정적인 위험 매개변수에 의존하는 기존 트레이딩 어시스턴트와 달리, "스마트 트레이더"는 고급 알고리즘을 활용하여 시장 데이터를 실시간으로 지속적으로 분석하고, 시장 변동성에 대한 노출을 최소화하면서 수익 잠재력을 극대화하는 위험 관리 방식을 지능적으로 조정합니다. "스마트 트레이더"의 차별점은 시장 상황에 따라
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
유틸리티
Trade Advisor: 차트 마스터링 전문 트레이더를 위한 궁극의 전문가 자문(EA) 어시스턴트 버전 MT4 버전 | MT5 버전 | 블로그 v.3.0 - Telegram Bot 통합 참고: MT4 버전은 MT5 버전보다 가볍습니다. Trade Advisor: 차트 마스터링 Trade Advisor는 주요 시장 분석 도구와 트레이더를 위한 원활한 기능을 통합하여 트레이딩 전략을 강화하도록 설계된 고급 트레이딩 어시스턴트입니다. Trade Advisor가 트레이더에게 강력한 자산인 이유에 대한 개요는 다음과 같습니다. 주요 기능 및 장점 1. 공급 및 수요 구역: Trade Advisor는 사용자가 중요한 공급 및 수요 구역을 식별하여 시장에서 보다 전략적인 진입 및 종료 지점을 확보하도록 돕습니다. 2. Smart Money Concept: 이 기능을 통해 트레이더는 시장 동향과 구조를 더 잘 이해하고 강세, 약세 및 통합 단계를 명확하게 식별할 수 있습니다.
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
유틸리티
이 무료 도구가 마음에 드셨다면 별점 5점을 남겨주세요! 정말 감사합니다 :) "위험 관리 어시스턴트" 전문가 자문 컬렉션은 다양한 시장 상황에서 효과적으로 위험을 관리하여 거래 전략을 강화하도록 설계된 포괄적인 도구 모음입니다. 이 컬렉션은 평균화, 전환, 헤지 전문가 자문의 세 가지 핵심 요소로 구성되어 있으며, 각 요소는 다양한 거래 상황에 맞춰 고유한 장점을 제공합니다. 이 EA는 시중에 나와 있는 표준 위험 관리 전략을 기반으로 개발되었습니다. https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961 1. "평균화 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115468 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/115469 2. "스위칭 어시스턴트" EA: MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/115478 MT5: ht
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — 스마트 지표를 사용한 정밀한 원샷 트레이딩 지저분한 전략, 과도한 트레이딩, 불필요한 위험에 지치셨나요? Grandmaster EA를 만나보세요. 지능적인 의사 결정으로 원샷, 원킬을 원하는 트레이더를 위해 만들어진 깔끔하고 정확하며 실용적인 전문가 자문 도구입니다. Triple Indicator Logic 기반 Grandmaster EA는 다음의 강력한 콤보를 사용합니다. Bulls Power – 강세 모멘텀을 감지하여 강세 쪽으로 갑니다. CCI(Commodity Channel Index) – 전환점이나 돌파를 포착하기 위해 매수/매도 과다 영역을 파악합니다. Bollinger Bands – 함정을 피하고 합법적인 시장 움직임을 포착하기 위해 변동
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – 기관 유동성에 기반한 스마트 진입 Liquidity Side는 기관이 거래할 가능성이 가장 높은 시장의 숨겨진 유동성 영역을 감지하도록 설계된 자동화된 전문가 자문입니다. 이 EA는 기술 지표와 실시간 뉴스 필터를 결합하여 시장 소음을 피하고 효율적이고 정확한 진입에 집중할 수 있습니다. 주요 기능 스마트 유동성 감지 이 EA는 여러 지표를 결합하여 중요한 유동성 구역을 식별합니다. 지지 및 저항 - 가격 액션 및 과거 수준 기반 이동 평균 - 추세 방향 및 축적 영역 확인 RSI - 가격이 중요한 구역에 닿을 때 추가 확인 실행 전략 가격이 유동성 구역에 도달하고 확인 신호가 있을 때 진입 트레일링 스톱 기능이 장착된 자동 손절매 및 이익 실현
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching"은 역동적인 시장 환경에서 자신의 포지션을 최적화하려는 트레이더를 위해 꼼꼼하게 설계된 고급 전문가 자문(EA)입니다. 이 EA는 시장 변동성을 인식하고 전략을 동적으로 조정하여 위험을 완화하고 수익성을 향상시키는 원칙에 따라 운영됩니다. "Volatility Switching"은 변동성을 예리하게 관찰하는 Open Position 방식을 채택하고 정교한 전환 위험 관리 시스템을 통합함으로써 거래자에게 다양한 시장 상황을 자신있게 탐색할 수 있는 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 주요 특징들: 변동성 감지: "Volatility Switching"은 시장 변동성의 변화를 실시간으로 정확하게 감지할 수 있는 강력한 알고리즘을 갖추고 있습니다. 가격
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 최첨단 "Fibo SnR" 전문 자문가를 소개합니다 – 귀하의 최고의 트레이딩 동반자! 가장 정교한 최신 EA(Expert Advisor)인 "Fibo SnR" Expert Advisor를 통해 귀하의 거래 경험을 혁신하십시오. 이 획기적인 도구는 고급 알고리즘의 힘과 시대를 초월한 피보나치 수준 원칙을 활용하여 거래 활동에 비교할 수 없는 정확성과 정밀성을 제공합니다. 주요 특징들: 1. 적응형 피보나치 분석: "Fibo SnR" 전문가 자문은 시장 변동성과 가격 조치에 따라 피보나치 되돌림 및 확장 수준을 동적으로 조정하는 적응형 알고리즘을 사용합니다. 이를 통해 EA는 다양한 시장 상황에 적응하고 놀라운 정밀도로 진입 및 퇴출 지점을 최적화합니다. 2. 다중 기간 통합: 이 E
Wayang
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - 추세 및 S/R 정밀도를 갖춘 스마트 트레이딩 개요 "Wayang EA"는 보류 주문 전략과 지지 및 저항, 추세 분석을 결합하여 시장에서 최고의 기회를 포착하는 스마트한 전문가 자문입니다. 다양한 시장 상황에서 테스트된 알고리즘으로 구축된 이 EA는 자동화된 트레이딩 실행에서 일관성, 유연성 및 높은 정확성을 추구하는 트레이더에게 적합합니다. 주요 기능: 보류 주문 전략 - 높은 확률로 돌파를 포착하기 위해 전략적 지점에 매수 정지/매도 정지를 배치합니다. 지지 및 저항 트레이딩 - 실행 정확도를 높이기 위해 중요한 영역을 진입 및 종료 구역으로 활용합니다. 추세 기반 실행 - 추세 분석을 사용하여 지배적인 가격 움직임 방향에 따라 진입을 보
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" EA(Expert Advisor)는 외환 시장을 위해 설계된 정교한 거래 알고리즘으로, 시장 유동성이 증가하는 기간 동안 활성화되는 돌파 전략을 활용합니다. 이 EA는 거래량이 급증할 때 발생하는 중요한 가격 변동을 활용하여 최적의 시장 활동 순간에 거래가 실행되도록 제작되었습니다. 주요 특징들: 돌파 전략: 시장 유동성 감지: KingKong은 고급 알고리즘을 사용하여 시장 유동성을 실시간으로 모니터링합니다. 이는 종종 상당한 가격 변동의 전조가 되는 거래량 증가 기간을 식별합니다. 돌파 식별: 이러한 유동성이 높은 기간 동안 KingKong은 과거 데이터 및 기술 지표를 기반으로 잠재적인 돌파 지점을 식별합니다. EA는 허위 돌파와 실제 기회를 구별
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
MT4 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 버전 : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "다중 통화 강도 측정기" Expert Advisor(EA)는 포괄적인 시장 분석 및 강력한 위험 관리 기술을 통해 거래 전략을 최적화하려는 외환 거래자를 위해 설계된 고급 거래 도구입니다. 이 EA는 통화 강도 방법을 활용하여 현재 열려 있는 포지션을 기반으로 다양한 통화 쌍의 상대적인 강점과 약점을 명확하게 표시합니다. 자세한 설명은 다음과 같습니다. 개요 "다중 통화 강도 측정기" EA는 여러 쌍에 걸쳐 다양한 통화의 강도를 동적으로 분석하는 자동화된 거래 시스템입니다. 오픈 포지션을 평가함으로써 통화의 강점과 약점이 수익성 있는 거래의 가능성을 제시하는 거래 기회를 식별합니다. EA는 시장 변동성에 대한 균형 있고 통제된 노출을 보장하기 위해 보류 주문의 평균화를 포함한 정교한 위
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
MT4 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 버전: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - 스마트 변동성 기반 거래 알고리즘 개요 Dynamite Breakout EA는 일중 가격 변동에 따라 동적으로 브레이크아웃 구역을 식별하여 시장 변동성을 활용하도록 설계된 고급 전문가 자문입니다. 이 EA는 당일 최고가와 최저가와 관련하여 실시간 가격 움직임을 분석하여 잠재적 거래 구역을 지능적으로 계산합니다. 스마트 보류 주문을 구현하여 사전 정의된 위험 관리로 최적의 거래 진입을 보장합니다. 거래 로직 및 메커니즘 1. 동적 범위 계산 EA는 운영 시간 동안 현재 가격을 지속적으로 모니터링하고 실행 가격과 당일 최고가 및 최저가 사이의 거리를 계산합니다. 목표는 가격이 당일 최고가 또는 최저가에 더 가까운지 식별하여 브레이크아웃 가능성을 결정하는
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변