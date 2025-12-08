MT5 Support Resistance
- インディケータ
- Agus Santoso
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
サポート・レジスタンス — スマートな市場構造レベル
プロのトレーダーと自動システム向けに開発された、シンプルでインテリジェント、かつ信頼性の高いサポート＆レジスタンスインジケーターです。
サポート・レジスタンスは、フラクタル、ATRベースの価格セグメンテーション、マルチタイムフレーム分析を組み合わせた高度なクラスタリングアルゴリズムを用いて、真の市場レベルを検出するように設計されています。
このインジケーターは、ランダムなラインやノイズの多いラインを描くのではなく、価格が繰り返し反応した統計的に検証されたレベルを生成します。そのため、裁量取引、アルゴリズム取引、リスク管理、ブレイクアウト検証に最適です。
主な機能
高度なサポート・レジスタンス・エンジン
ATRスケールのグリッドセグメンテーションを使用
上方フラクタルと下方フラクタルをクラスター化し、高精度な構造レベルを形成
精度モード（高/中/低）を使用してノイズをフィルタリング
複数時間枠に対応
サポート・レジスタンス・レベルをスキャン：
現在のチャート時間枠、または
M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1、MN1
より長い時間枠で取引しながら、より長い時間枠の構造に依存するトレーダーに最適です。
クリーンな視覚化
サポートラインとレジスタンスラインを自動描画
距離のしきい値に基づいて、オプションでサポート・レジスタンス・ゾーン（長方形）を描画
色と太さをカスタマイズ可能
このインジケーターが他と異なる点
ほとんどのサポート・レジスタンス・ツールは、単に高値と安値を示すだけです。
このインジケーターは、ボラティリティスケールのグリッド内でフラクタルイベントをグループ化することで、統計的にレベルを構築します。これにより、視覚的な線だけでなく、実際の機関投資家の価格帯のように動作するレベルを生成します。
すべての市場で機能します：
外国為替
貴金属（XAUUSD、XAGUSD）
指数
暗号通貨
合成指数
概要
サポート・レジスタンスは、専門的な意思決定と自動化のために構築された強力な市場構造指標です。
手動で取引する場合でも、完全に自動化されたシステムを構築する場合でも、このサポート・レジスタンス・エンジンは、明確で信頼性が高く、実用的な市場マップを提供します。
構造、安全性、ボラティリティへの意識、そして明確な取引ゾーンを重視するなら、このツールはまさにあなたのために作られています。