Multi Timeframe Buy and Sell Power MT4

5

Multi Timeframe Poder de Compra y Venta MT4

El indicador Multi Timeframe Buy and Sell Power para MetaTrader 4 es una herramienta versátil diseñada para proporcionar a los operadores una representación visual clara de la presión del mercado a través de nueve marcos de tiempo estándar, de M1 a MN1. Al agregar los porcentajes de fuerza de compra y venta derivados de la reciente acción del precio y el volumen de ticks, ayuda a identificar posibles tendencias, retrocesos y condiciones neutrales en tiempo real. El indicador muestra esta información en un formato compacto en el gráfico, con señales codificadas por colores para una rápida interpretación, como "Compra fuerte" en verde lima para la presión alcista dominante o "Reversión en camino" en dorado cuando se alcanzan los extremos. La particularidad de esta herramienta es que se centra en cálculos ponderados por volumen, lo que la hace especialmente útil para las operaciones con divisas, acciones y materias primas, en las que comprender la alineación multitemporal puede mejorar la toma de decisiones. Por ejemplo, si los plazos más bajos muestran señales de "Compra" mientras que los más altos indican "Tendencia máxima al alza", podría sugerir una fuerte oportunidad de continuación, todo ello presentado sin saturar el gráfico.

Cómo funciona

En esencia, el indicador calcula la presión de compra analizando las últimas 14 barras (configurables mediante la entrada VolumePeriod) en cada marco temporal seleccionado. Para cada barra, evalúa el tamaño del cuerpo relativo al rango completo (alto-bajo), multiplica por el volumen de ticks para ponderar, y asigna una puntuación direccional: positiva para cierres alcistas y negativa para bajistas. El porcentaje de compra resultante es el total alcista normalizado sobre el 100%, y el porcentaje de venta es el complemento, añadiendo "Up" o "Dn" a los valores superiores al 51% para resaltar la dirección. Las señales se basan en umbrales: por encima del 62% de compra se activa la "Compra fuerte", mientras que el 70% o más señala una posible inversión. La columna "Tendencia principal" promedia estas señales en todos los plazos visibles, ofreciendo una visión holística. Este método evita los osciladores tradicionales, como el RSI o el MACD, y se basa en la pura dinámica precio-volumen para ser más sólido, aunque lo mejor es utilizarlo junto con otras herramientas de confirmación. En la práctica, conéctelo a un gráfico como el EURUSD H1, active los plazos deseados y observe los cambios de señal, que pueden activar alertas opcionales con un enfriamiento de 3 minutos para evitar la sobrecarga.

Características y configuración

Las principales características incluyen frecuencias de actualización personalizables (tick o 1 segundo), auto-posicionamiento de etiquetas para cualquier tamaño de gráfico, y opciones de alerta a través de sonido, notificaciones push o correo electrónico para los principales cambios de tendencia. Los usuarios pueden ajustar las fuentes, los colores (por ejemplo, verde para comprar, rojo para vender), y las compensaciones para una visualización personalizada, con el modo de depuración para la solución de problemas. Adjuntar a su gráfico MT4-ajustar entradas como mostrar sólo H1-D1 para swing trading o habilitar todo para scalping. No se requieren bibliotecas adicionales, y es compatible con estrategias automatizadas a través de llamadas iCustom. Para más información visual, consulte las capturas de pantalla adjuntas que muestran el cuadro de mandos en un gráfico EURUSD en directo, o los vídeos de demostración que muestran la activación de alertas durante sesiones volátiles.


Posicionamiento personalizable del panel

  • El modo de posicionamiento automático mantiene el panel centrado en el gráfico
  • Posicionamiento manual disponible mediante:
  • Desplazamiento horizontal
  • Desplazamiento vertical
  • Espacio entre columnas
  • Espacio entre filas
  • Configuración flexible de la pantalla
  • Periodo de volumen ajustable para el cálculo de la potencia
  • Tamaño de fuente, familia de fuente y colores individuales para cada tipo de señal
  • Mostrar/ocultar independientemente cualquier marco temporal

Sistema de alertas

  • Opciones de notificación:
  • Alertas en pantalla Notificaciones push
  • Alertas por correo electrónico
  • Las alertas se activan cuando cambia el valor de la tendencia principal
  • El temporizador de enfriamiento incorporado evita la repetición de alertas

Modo de depuración disponible para pruebas

  • Rendimiento y compatibilidad
  • Se actualiza cada nuevo tick o a un intervalo definido por el usuario
  • Optimizado para minimizar la carga de la CPU
  • Compatible con todos los activos y tipos de gráficos de MT4

Descargo de responsabilidad

Este indicador se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. El rendimiento pasado calculado a través de datos históricos no garantiza resultados futuros, y el comercio implica riesgo de pérdida. Pruebe siempre en una cuenta demo, combine con una gestión adecuada del riesgo y consulte a un asesor profesional. El desarrollador no asume ninguna responsabilidad por las decisiones comerciales basadas en esta herramienta. Traducciones disponibles en inglés, ruso, español y otros idiomas a través de las herramientas MQL5 para una accesibilidad global.

Comentarios 1
Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.12.15 19:45 
 

No es claro como calcula los valores. ¿Podrías dar un ejemplo?

Marco, gracias por la explicación.

Hector Manuel
436
Hector Manuel 2025.12.15 19:45 
 

No es claro como calcula los valores. ¿Podrías dar un ejemplo?

Marco, gracias por la explicación.

Marco Engstermann
10879
Respuesta del desarrollador Marco Engstermann 2025.12.16 13:41
Simple Explanation of the Calculation
The indicator measures "buy pressure" as a percentage for each timeframe (like M1, H1, etc.) by looking at the last 14 candles (bars) by default. Basically, it analyzes whether recent candles show more upward (buy) or downward (sell) movement, weighted by volume (how much was traded) and the "strength" of each candle.
Think of each candle as a "battle" between buyers and sellers: If the candle closes higher than it opens, it's bullish (buy strength).
If it closes lower, it's bearish (sell strength).
It's ignored if neutral (opens and closes the same). The calculation adds up the bullish and bearish strength, and sees what percentage is bullish. The sell percentage is just 100% minus the buy percentage.
Basic steps for each timeframe: Look at the last 14 completed candles.
For each candle:
Calculate the "body size" (difference between close and open, absolute value).
Calculate the "total range" (high minus low). If it's very small, adjust it to a minimum to avoid exaggeration.
"Strength" = body size divided by range (a number between 0 and 1; 1 is a strong candle, 0 is indecisive).
Direction: +1 if bullish, -1 if bearish, 0 if neutral.
Pressure = volume × strength × direction (volume minimum 1 if zero). Add up the positive pressures (bullish) and negative ones (bearish, but as positive magnitudes).
Buy percentage = (bullish strength / total strength) × 100.
If there's not enough data or everything is neutral, it sets 50% (balanced). Finally, the "Main Trend" is the average of the buy percentages from all enabled timeframes.
Simple Example
Imagine we're on a EUR/USD chart, with 3 recent candles (instead of 14 to keep it simple). Assume the minimum "point" is 0.00005. Candle 1 (most recent): Opens at 1.1000, Closes at 1.1010, High 1.1015, Low 1.0995, Volume 1000.
Body: |1.1010 - 1.1000| = 0.0010.
Range: 1.1015 - 1.0995 = 0.0020 (bigger than 0.00005, ok).
Strength: 0.0010 / 0.0020 = 0.5.
Direction: +1 (closes higher).
Pressure: 1000 × 0.5 × +1 = +500 (bullish). Candle 2: Opens at 1.1010, Closes at 1.0990, High 1.1015, Low 1.0985, Volume 800.
Body: |1.0990 - 1.1010| = 0.0020.
Range: 1.1015 - 1.0985 = 0.0030.
Strength: 0.0020 / 0.0030 ≈ 0.67.
Direction: -1 (closes lower).
Pressure: 800 × 0.67 × -1 ≈ -536 (bearish). Candle 3: Opens at 1.1005, Closes at 1.1005, High 1.1010, Low 1.1000, Volume 500.
Body: 0 (neutral).
Strength: 0.
Direction: 0.
Pressure: 0 (doesn't count). Now add up: Bullish strength: 500.
Bearish strength: 536 (the absolute value of the negative pressure).
Total: 500 + 536 = 1036.
Buy percentage: (500 / 1036) × 100 ≈ 48%.
Sell percentage: 52%. In the indicator, this would show "Buy = 48.0%" and "Sell = 52.0% Dn" (adds "Up" or "Dn" if over 51%). If it's >=55%, it says "Buy" or "Sell", and higher "Strong Buy", etc. Next time you can ask me in the comment function. Regards Marco
Respuesta al comentario