MTF SR Levels Pro - Ihre All-in-One Multi-Timeframe Support & Resistance Karte

Kernwert: Identifizieren Sie sofort wichtige Schlachtfelder über alle Zeitrahmen hinweg

Haben Sie es satt, manuell horizontale Linien über mehrere Charts zu ziehen, um gültige Unterstützungen und Widerstände zu finden? MTF SR Levels Pro beendet das Rätselraten! MTF SR Levels Proberechnet und zeichnet automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren benutzerdefinierten Zeitrahmen direkt in Ihren aktuellen Chart. Verwandeln Sie die fragmentierte Marktstruktur in eine klare, einheitliche "strategische Karte", auf der die entscheidenden Handelszonen auf einen Blick zu erkennen sind.

Kernfunktionen & Handelslogik

📊 Generieren Sie eine Multi-Timeframe S/R Matrix mit einem Klick

Synchronisieren Sie Levels über Zeitrahmen hinweg : Kein Wechsel der Charts mehr. Betrachten Sie historische Pivot-Punkte aus anderen wichtigen Zeiträumen (wie H4, D1, W1) direkt in Ihrem M5-, H1- oder einem anderen Chart.

Intelligente Level-Erkennung : Der Algorithmus identifiziert automatisch signifikante Hochs und Tiefs innerhalb jedes angegebenen Zeitrahmens und stellt sie als klare horizontale Linien dar.

Klare visuelle Hierarchie: Levels aus verschiedenen Zeitrahmen werden durch Farbe oder Stil unterschieden (z.B. Tageswiderstand als durchgezogene rote Linie, 4-Stunden-Unterstützung als gestrichelte blaue Linie), wodurch die Marktstruktur sofort verständlich wird.

🎯 Hochwahrscheinliche Setups: Finden Sie "Multi-Timeframe Confluence Zones"

Die ultimative Stärke dieses Indikators liegt in der Identifizierung von "Multi-Timeframe Confluence Support/Resistance Zones" - Bereiche mit maximaler Marktanziehungskraft und erstklassigen Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Ermitteln Sie die Zusammenflusszone:

Wenn sichzwei oder mehr horizontale Linien aus verschiedenen Zeitrahmen in der Nähe des aktuellen Kurses treffen (z. B. eine H4-Unterstützungslinie mit einer D1-Unterstützungslinie), signalisiert dies, dass sich die Händler in mehreren Zeitrahmen über die Bedeutung dieser Zone einig sind, wodurch eine starke "Zusammenflusszone" entsteht . Führen Sie Ihre Strategie aus: Bei einer Confluence Support Zone : Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten, die durch zinsbullische Kerzenmuster (wie Hammer, Bullish Engulfing) oder Ihr bevorzugtes Einstiegssignal bestätigt werden.

Bei einer zusammenlaufenden Widerstandszone : Halten Sie Ausschau nach Short-Gelegenheiten, die mit bärischen Kerzenmustern bestätigt werden.

Der Kernvorteil: Nutzen Sie das starke Ablehnungspotenzial der Multi-Timeframe-Konfluenz als solide Grundlage für Ihre Trades und verbessern Sie so die Gewinnrate und das Risiko-Ertrags-Verhältnis erheblich.

🔧 Passt sich an Ihre Strategie an

Vollständig anpassbare Zeitrahmen : Wählen Sie frei, welche spezifischen Zeiträume überwacht und angezeigt werden sollen.

Einstellbare Empfindlichkeit : Feinabstimmung der Empfindlichkeit für die Identifizierung von S/R-Levels zur Anpassung an die Volatilität verschiedener Instrumente.

Funktioniert bei allen Instrumenten: Stabile Leistung bei Forex, Gold, Indizes und Kryptowährungen.

Zeitlich begrenztes Value Bundle: Die komplette Multi-Timeframe-Analyse-Suite

Um Ihnen den ultimativen analytischen Vorteil zu verschaffen, bieten wir Ihnen dieses außergewöhnliche Value Bundle an:

MTF SR Levels Pro Eigenständiger Preis: $39 USD

Heutiges Spezial-Paket: Für nur $39 USD erhalten Sie MTF SR Levels Pro UND den MTF Moving Averages Pro Indikator (im Wert von $49) ABSOLUT GRATIS!

Warum dieses Paket eine perfekte Ergänzung ist:

MTF SR Levels Pro (Dieses Produkt): Liefert Ihnen eine horizontale, statische Karte der wichtigsten Preisbereiche (Support & Resistance). MTF Moving Averages Pro (Ihr kostenloses Geschenk): Bietet Ihnen einen schrägen, dynamischen Leitfaden für die Trendrichtung (Multi-Timeframe Moving Averages). Die Synergie: Wenn sich der Kurs einer Multi-Timeframe Confluence Support-Zone nähert , während die gleitenden Durchschnitte der unteren Zeitrahmen beginnen, nach oben zu drehen, erhalten Sie eine leistungsstarke doppelte Bestätigung sowohl der "Lage" als auch des "Momentums", was die Handelsüberzeugung drastisch erhöht.

Ein Kauf, zwei professionelle Tools. Bauen Sie Ihren kompletten Analyse-Workflow auf, vom "Aufspüren" bis zum "Bestätigen".

Technische Daten & Support

Plattform : MetaTrader 4 (MT4)

Dateityp : .ex4 Indikator-Datei

Unterstützung: Kostenlose Updates und grundlegende technische Unterstützung bei der Installation und Verwendung sind im Kaufpreis enthalten.

Verirren Sie sich nicht mehr zwischen den Charts. Rüsten Sie sich noch heute mit MTF SR Levels Pro aus. Lassen Sie die wichtigsten Unterstützungen und Widerstände aller Zeitrahmen auf Ihrem Hauptdiagramm ausrichten und erfassen Sie die wahren "strategischen Schlachtfelder" des Marktes auf mehreren Zeitrahmen mit Präzision.

Klicken Sie auf "Jetzt kaufen" und nutzen Sie die Möglichkeiten des Multi-Timeframe-Confluence-Trading!

Haftungsausschluss: Der Handel ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Dieser Indikator ist eine analytische Hilfe zur Identifizierung potenzieller Schlüsselpreiszonen und stellt keine Handelsberatung dar. Die Benutzer sind für ihre eigenen Handelsentscheidungen verantwortlich. Es wird dringend empfohlen, den Indikator vor dem Live-Einsatz gründlich auf einem Demokonto zu testen.