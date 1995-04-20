SmartTrend Pro
- Indikatoren
- Kang Liu
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ultimative Trend-Lösung: Komplettes Handelssystem für $69
Kaufen Sie Smart Trend Pro und erhalten Sie sofort BreakoutIgnition Pro (Wert $69) GRATIS! Zwei professionelle Indikatoren zum Preis von ursprünglich $138, jetzt nur $69!
Warum Smart Trend Pro wählen?
🎯 Drei Hauptvorteile
-
Visuelle Trendnavigation - Sehen Sie die Marktrichtung auf einen Blick
-
Intelligente Signalfilterung - Handeln Sie nur mit hochwahrscheinlichen Chancen
-
Alle Zeitrahmen und Symbole - Ein Indikator erfüllt alle Handelsanforderungen
🌈 Intelligentes Trendfarben-System
-
🔵 Durchgehende blaue Linie: Starker Aufwärtstrend - Long gehen, auf der Hauptwelle reiten
-
🔵 Gestrichelte blaue Linie: Schwacher Aufwärtstrend - Vorsichtige Long-Positionen, auf Pullbacks achten
-
⚪ Durchgehende graue Linie: Range Market - Niedrig kaufen, hoch verkaufen, Schwankungen einfangen
-
🔴 Durchgehende rote Linie: Starker Abwärtstrend - Short gehen, fallende Gewinne mitnehmen
-
🔴 Gestrichelte rote Linie: Schwacher Abwärtstrend - Vorsichtige Leerverkäufe, auf Erholungen achten
Jede Trendlinie wird in Echtzeit durch einen Algorithmus berechnet, nicht durch einfache gleitende Durchschnitte
Professionelles Parameter-System: Goldener Fibonacci-Algorithmus
Philosophie der Parameterkonfiguration
Intelligente Kombinationen basierend auf der Fibonacci-Folge (13, 21, 34, 55, 89):
-
Aggressive Konfiguration: 13/34-Kombination - Schnelle Reaktion auf Trendwechsel
-
Ausgewogene Konfiguration: 21/55-Kombination - Ausgewogene Empfindlichkeit und Stabilität
-
Konservative Konfiguration: 34/89 combo - Rauschen filtern, Haupttrends erfassen
-
Benutzerdefinierte Konfiguration: Freie Kombination von zwei beliebigen Fibonacci-Zahlen
Einstellung der Trend-Empfindlichkeit
-
Hohe Sensitivität: Frühere Erkennung von Trendumkehrungen, geeignet für kurzfristige Trader
-
Niedrige Sensitivität: Bessere Filterung von Fehlsignalen, geeignet für mittel-/langfristige Anleger
-
Intelligent adaptiv: Passt die Parameter automatisch auf Basis der Marktvolatilität an
Intelligentes Handelssignalsystem
Trendfolge-Modus
-
Aufwärtstrend (blaue Zone):
-
Grüner Aufwärtspfeil: Kaufsignal bei Ende des Pullbacks
-
Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Vorschläge
-
Nur Long-Positionen, keine Short-Positionen, Vermeidung von Gegen-Trend-Trades
-
-
Abwärtstrend (Rote Zone):
-
Roter Abwärtspfeil: Verkaufssignal am Ende des Rückpralls
-
Automatische Stop-Loss- und Take-Profit-Vorschläge
-
Nur Short-Positionen, keine Long-Positionen, Trendrichtung beachten
-
Range Trading Modus
-
Range Market (Graue Zone):
-
Markiert deutlich die obere und untere Grenze der Handelsspanne
-
Obere Begrenzung deutet auf Short-Gelegenheiten hin
-
Untere Begrenzung deutet auf Kaufgelegenheiten hin
-
Warnsignale bei Überschreitung der Grenzen
-
【Limitiertes Angebot】Buy One Get One Free: Perfekte Kombi mit BreakoutIgnition Pro
🎁 Erhalten Sie zwei professionelle Indikatoren für $69
-
Kaufen Sie Smart Trend Pro (Wert $69)
-
Erhalten Sie GRATIS BreakoutIgnition Pro (Wert $69)
-
Gesamtwert $138 → Jetzt nur $69!
Golden Combo Workflow
-
Schritt 1: Trendrichtung (Smart Trend Pro)
-
Bestimmen Sie die Marktrichtung (bullish/bearish)
-
Identifizieren Sie das Niveau der Trendstärke
-
Entscheiden Sie, ob Sie long, short oder abwarten wollen.
-
-
Schritt 2: Präziser Einstieg (BreakoutIgnition Pro)
-
Optimale Einstiegspunkte in Trendrichtung finden
-
Identifizieren Sie Preiskonvergenz- und Energieakkumulationszonen
-
Erfassen des exakten Zeitpunkts der Ausbruchszündung
-
-
Schritt 3: Risikomanagement
-
Doppelte Indikatorbestätigung erhöht die Gewinnrate
-
Klare Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus
-
Überwachung von Trendwechseln in Echtzeit
-
Vorteile des Combo-Trading
-
Erhöhung der Gewinnrate um 40%+: Richtungsfilterung + präziser Einstieg mit doppelter Bestätigung
-
Risikoreduzierung 50%+: Vermeidung von Counter-Trend Trades und falschen Breakout-Fallen
-
Reduzierung der Entscheidungszeit um 70%: Systematischer Handel eliminiert emotionale Interferenzen
Volle Marktanpassung
📊 Unterstützt alle Handelsinstrumente
-
Forex: 28 Hauptpaare + exotische Paare
-
Edelmetalle: Gold, Silber, Platin, Palladium
-
Indizes: Die wichtigsten Aktienindizes weltweit
-
Kryptowährungen: Bitcoin, Ethereum und andere Hauptwährungen
-
Commodities: Öl, Erdgas
⏰ Unterstützt alle Timeframes
-
Skalieren: Präzise Signale auf M1, M5 Zeitrahmen
-
Daytrading: Trend-Erkennung auf M15, M30, H1 Zeitrahmen
-
Swing-Handel: Trendfolge auf den Zeitskalen H4, D1
-
Langfristiges Investieren: Trendanalyse auf den Zeitskalen W1, MN
👤 Geeignet für alle Trader
-
Einsteiger: Intuitives Farbsystem, einfach zu bedienen
-
Fortgeschrittene: Flexible Parametereinstellungen, personalisierte Anpassungen
-
Professionelle Anwender: Integriert sich in bestehende Strategien, verbessert die Systemleistung
Wie Sie Ihr kostenloses Geschenk erhalten
Drei einfache Schritte:
-
Kaufen Sie Smart Trend Pro jetzt (Preis: $69)
-
Kontaktieren Sie mich über das MQL5 Nachrichtensystem und geben Sie Ihre Bestellnummer an.
-
Innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie eine BreakoutIgnition Pro Vollversion Lizenz
Wichtige Anmerkungen:
-
Geschenk ist Vollversion, unbegrenzte Lizenz auf Lebenszeit
-
Gleiche Updates und technische Unterstützung wie das Hauptprodukt
-
Angebot gilt nur für Direktkäufe über diese Seite
-
Das Angebot kann jederzeit enden, handeln Sie jetzt
Echte Kundenempfehlungen
"Smart Trend Pro hat meine Verwirrung über die Richtung vollständig beseitigt. In Kombination mit dem kostenlosen BreakoutIgnition Pro habe ich jetzt ein komplettes Handelssystem. Zwei Top-Indikatoren für $69 zu bekommen, ist die beste Investition in diesem Jahr!" - Herr Zhang, Professioneller Trader
"Das Farbsystem ist so intuitiv! Blau für long, rot für short, grau für warten. Kristallklar. Der kostenlose Indikator hilft mir, den Einstieg perfekt zu timen, diese Kombination ist unschlagbar." - Frau Li, Fondsmanagerin
"Ich habe mehr als ein Dutzend Trendindikatoren auf dem Markt getestet. Das Fibonacci-Parametersystem von Smart Trend Pro ist das wissenschaftlichste. Das "Buy-One-Get-One-Free"-Angebot hat mich sofort überzeugt." - Herr Wang, Entwickler für quantitativen Handel
Technische Spezifikationen & Unterstützung
System-Anforderungen
-
Plattform: MetaTrader 4 (MT4)
-
Version: Neueste MT4, Build 1400+
-
OS: Windows 8/10/11, macOS (über virtuelle Maschine)
Leistungsmerkmale
-
Algorithmus ohne Übermalung: Alle Signale werden fixiert, sobald sie erscheinen
-
Geringer Ressourcenverbrauch: Läuft auch mit beiden Indikatoren reibungslos
-
Berechnung in Echtzeit: Signalaktualisierungen im Millisekundenbereich
-
Multi-Chart-Unterstützung: Verwendbar auf allen Charts unter demselben Konto
Kundendienst
-
Kostenlose Updates auf Lebenszeit
-
Professioneller technischer Support (Antwort innerhalb von 24 Stunden)
Drei Gründe, jetzt zu handeln
Grund 1: Preisvorteil
Zwei professionelle Indikatoren, ursprünglich $138, jetzt nur $69 - sparen Sie sofort 50%!
Grund 2: Vollständige Funktionalität
Trenderkennung + präziser Einstieg = komplettes Handelssystem, keine weiteren Indikatoren nötig.
Grund 3: Zeitlich begrenzt
Das "Buy-one-get-one-free"-Angebot kann jederzeit enden, die Gelegenheit wird nicht warten.
Vergleich der Kaufentscheidung
|Option
|Preis
|Erhaltene Produkte
|Wert
|Smart Trend Pro allein kaufen
|$69
|1 Trendindikator
|$69
|BreakoutIgnition Pro allein kaufen
|$69
|1 Ausbruchsindikator
|$69
|Dieses Spezialpaket
|$69
|2 Top-Indikatoren
|$138
Die kluge Wahl ist offensichtlich!
Letzte Gelegenheit
Die Zeitkosten eines Händlers übersteigen bei weitem die finanziellen Kosten.
Wie viele Gelegenheiten haben Sie im letzten Monat aufgrund falscher Richtungsentscheidungen verpasst? Wie viele unnötige Verluste haben Sie aufgrund eines schlechten Einstiegszeitpunkts erlitten?
Heute bringt Ihnen eine Investition von 69 $:
-
Ein klares Trend-Navigationssystem
-
Präzise Erfassung des Einstiegszeitpunkts
-
Vollständiger Rahmen für Handelsentscheidungen
-
Kontinuierlicher technischer Update-Support
Warten Sie nicht, bis das Angebot ausläuft. Warten Sie nicht, bis Sie eine weitere Marktbewegung verpassen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kaufen" und holen Sie sich Ihr Dual-Indikator-Handelssystem jetzt!
Denken Sie daran, mich nach dem Kauf zu kontaktieren, um Ihren kostenlosen BreakoutIgnition Pro-Lizenzcode zu erhalten.
*Bedingungen: Die endgültige Auslegung dieses Angebots liegt beim Entwickler. Smart Trend Pro und BreakoutIgnition Pro sind unabhängige Produkte, die über die offiziellen Kanäle von MQL5 Market vertrieben werden. Der Handel birgt Risiken, handeln Sie vorsichtig.