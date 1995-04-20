MTF Moving Averages Pro

MTF Moving Averages Pro - Ihr Multi-Timeframe Markt Hologramm

Kernwert: Alle Timeframes auf einen Blick

Haben Sie es satt, zwischen den Charts zu wechseln und zu versuchen, das Gesamtbild des Marktes zu verstehen? MTF Moving Averages Pro beendet diesen Kampf! Es zeigt die wichtigsten gleitenden Durchschnitte aus mehreren Zeitrahmen in einem einzigen Diagramm an und vereinfacht so die komplexe Marktstruktur in eine klare visuelle Entscheidungsgrundlage.

Hauptmerkmale des Indikators

📊 Ein Chart, eine globale Ansicht

  • Gleichzeitige Anzeige: Überlagert gleitende Durchschnitte aus anderen spezifizierten Zeitrahmen (z.B. H1, H4, D1) direkt auf Ihrem aktuellen Chart.

  • Anpassbare Zeitrahmen: Sie können die Kombination der zu beobachtenden Zeiträume frei wählen. Zeigen Sie beispielsweise den kurzfristigen Trend von H1 und den langfristigen Trend von D1 in Ihrem M15-Chart an.

  • Klare Farbkodierung: Die gleitenden Durchschnitte jedes Zeitrahmens sind für eine einfache visuelle Trennung und eine sofortige Erkennung der Marktstruktur farblich deutlich gekennzeichnet.

🌍 Erstellen Sie Ihr "Marktpanorama"

  • Trendhierarchie-Analyse: Erkennen Sie schnell, ob Trends über verschiedene Zeitrahmen hinweg gleichgerichtet sind (gleiche Richtung) oder divergieren (gegensätzliche Richtungen). Dies ist der Schlüssel zur Beurteilung der Trendstärke.

  • Erfassen Sie den Marktrhythmus: Beobachten Sie, wie der Kurs auf niedrigeren Zeitebenen reagiert, wenn er sich wichtigen gleitenden Durchschnitten aus höheren Zeitebenen nähert. Erfassen Sie den "Herzschlag" und "Atem"-Rhythmus des Marktes.

  • Ganzheitliches Support/Resistance Mapping: Der D1 200 EMA könnte einen absoluten Schlüsselwiderstand bilden, während der H4 50 EMA als kurzfristige dynamische Unterstützung fungiert. Sehen Sie alles auf einem Bildschirm.

🎯 Präziser Einstieg: Dem großen Trend folgen, die kleine Chance finden

Dies ist die ultimative Anwendung des Indikators: die Methodik"Mit dem Haupttrend handeln, gegen das Minor Retracement für punktgenaue Einstiege".

  1. Schritt 1: Identifizieren Sie die Schlüsselniveaus auf höheren Zeitskalen

    • Stellen Sie den Indikator auf Ihrem H4- oder D1-Chart so ein, dass er gleitende Durchschnitte aus noch größeren Zeitrahmen anzeigt (z. B. D1 oder W1).

    • Achten Sie darauf, ob sich der Kurs diesen "Schlüssel-MAs für höhere Zeitrahmen" (wie dem D1 50 EMA oder 200 EMA)nähert . Diese Zonen sind oft strategische Bereiche, in denen sich Trends beschleunigen oder umkehren.

  2. Schritt 2: Wechseln Sie zu niedrigeren Zeitrahmen und beobachten Sie die Mikrostruktur

    • Behalten Sie die Schlüssel-MAs des höheren Zeitrahmens auf Ihrem aktuellen Chart mit niedrigerem Zeitrahmen (z. B. M5 oder M15) im Auge.

    • Wenn der Kurs auf dem Chart des unteren Zeitrahmens diesen wichtigen MA des höheren Zeitrahmens berührt oder sich ihm nähert , achten Sie darauf, wie sich die Mikrostruktur des Marktes entwickelt:

      • Nimmt die Volatilität ab (Konvergenz)?

      • Bilden sich bestimmte bullische/baisse Candlestick-Muster (z. B. Pin Bar, Engulfing Pattern)?

      • Beginnt das MA-System im unteren Zeitrahmen zu drehen?

  3. Schritt 3: Bestätigung und exakte Ausführung

    • Ein Einstiegsmoment mit hoher Wahrscheinlichkeit tritt ein, wenn es eine Resonanz zwischen dem Schlüsselniveau im höheren Zeitrahmen und einem Umkehr-/Ausbruchssignal im unteren Zeitrahmen gibt.

    • Beispiel: Auf Ihrem M15-Chart sehen Sie, wie der Kurs die Unterstützung des D1 100 EMA testet. Gleichzeitig bildet sich auf M15 ein zinsbullisches Engulfing-Muster, und der Stochastic ist überverkauft. Dies ist eine mehrfach bestätigte Kaufgelegenheit.

Produktvorteile

  • Multiplikation der Effizienz der Entscheidungsfindung: Sie müssen nicht mehr zwischen 8 Diagrammfenstern wechseln. Alle wichtigen Informationen sind in einem einzigen Bildschirm integriert.

  • Beseitigt analytische blinde Flecken: Vermeidet das Risiko, den größeren Trendkontext zu übersehen, indem man sich nur auf einen einzigen Zeitrahmen konzentriert.

  • Ermöglicht jede Strategie: Egal, ob Sie ein Trendfolger, Swing-Trader oder Scalper sind, es bietet Ihnen entscheidende Einblicke in die Beziehungen zwischen den Zeitrahmen.

  • Extrem einfach zu bedienen: Legen Sie die Zeiträume und MA-Parameter fest, die Sie beobachten möchten, und schon können Sie loslegen. Keine Lernkurve.

Der perfekte Begleiter für Ihr Handelssystem

  • Für manuelle Trader: Er fungiert als Ihre mächtigste "Linse" für die manuelle technische Analyse und gibt Ihren Entscheidungen eine solide Multi-Timeframe-Grundlage.

  • Mit automatisierten EAs (z.B. Rhythm Master EA): Verwenden Sie es, um den Marktkontext, in dem Ihr EA operiert, manuell zu überwachen, um zu überprüfen, ob die Einstiegslogik des EA mit der Multi-Timeframe-Resonanz übereinstimmt, oder um das Risikomanagement auf wichtigen Ebenen im Voraus vorzubereiten.

  • Mit Breakout/Trend-Indikatoren: Verwenden Sie diesen Indikator zunächst, um das "Schlüssel-Schlachtfeld" auf einem höheren Zeitrahmen zu lokalisieren , und verwenden Sie dann andere Indikatoren, um das genaue **"Auslösesignal" zu finden.

Wie man ihn bekommt

MTF Moving Averages Pro ist als eigenständiges Produkt erhältlich, wird aber auch als hochwertiges Bonusgeschenk für unsere geschätzten Kunden angeboten .

Der beste aktuelle Weg: Kaufen Sie unsere Kernprodukte wie Rhythm Master EA und erhalten Sie diesen Indikator ABSOLUT KOSTENLOS, wodurch Sie Ihr komplettes Handelsinstrumentarium von der Makroanalyse bis zur Mikroausführung erhalten.

Einzelpreis: $39. Aber anstatt ihn allein zu kaufen, maximieren Sie Ihren Wert, indem Sie ihn im Rahmen eines Pakets erwerben.

Verabschieden Sie sich von der fragmentierten Analyse und nutzen Sie den ganzheitlichen Einblick. MTF Moving Averages Pro ist nicht nur ein weiterer gleitender Durchschnitt - es ist Ihr "Röntgenblick" für die Beobachtung der Marktstruktur über alle Zeitrahmen hinweg.

Kompatibel mit der MetaTrader 4-Plattform.


