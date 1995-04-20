Time Heavyweight Offer】Buy BreakoutIgnition Pro, Get Smart Trend Pro for Free!

Die ultimative Kombination: Dual-Engine Trend-Erfassungssystem

🎯 Warum ist diese Kombination unschlagbar?

【Limited

Wenn die präzise Erkennung von Ausbruchspunkten auf die professionelle Filterung der Trendrichtung trifft , erhalten Sie nicht nur einen Indikator, sondern ein komplettes professionelles Handelssystem.

BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = Die beste Partnerschaft des Marktes

BIP (Breakout Ignition Detector) : Beantwortet die Frage " Wann einsteigen ?" - erfasst das optimale Timing für Ausbrüche

STP (Trend-Analysator): Antwortet auf die Frage "Wo ist die Richtung?" - identifiziert intelligent den Haupttrend und vermeidet Trades gegen den Trend

Zwei Klingen kombiniert, Gewinnrate vervielfacht!

Kombi-Workflow: Die Geheimwaffe des professionellen Traders

Schritt 1: Trendrichtung (Smart Trend Pro)

Bestimmt auf intelligente Weise, ob sich der Markt in einem Trend oder in einer Spanne befindet

Zeigt klar die dominanten Bullen-/Bären-Zonen an und verhindert, dass der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird.

Schritt 2: Ausbruchspunkt-Erfassung (BreakoutIgnition Pro)

Findet hochwertige Ausbruchschancen in Trendrichtung

Oder identifiziert zweiseitige Handelsmöglichkeiten in schwankenden Märkten

Schritt 3: Synergie-Filterung

Aggressiver Modus : Nur "goldene Gelegenheiten" handeln, bei denen beide Indikatoren Übereinstimmung signalisieren

Konservativer Modus: Verwenden Sie STP als Richtungsfilter, wodurch die potenziellen Gegensignale von BIP deutlich reduziert werden.

Diese Kombination löst drei zentrale Schmerzpunkte:

"Ich habe einen Ausbruch erwischt, aber er war gegen den Trend!"

→ STP stellt sicher, dass Sie nur Ausbrüche in Trendrichtung handeln "Ich kenne den Trend, aber ich kaufe immer hoch/verkaufe niedrig!"

→ BIP bietet präzise Pullback-Endpunkte und Einstiegspunkte für Trendfortsetzungen "Ich werde in schwankenden Märkten immer wieder ausgestoppt!"

→ Mit der Dual-Mode-Umschaltung können Sie sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten mühelos navigieren

Zeitlich begrenztes Angebot Details

🎁 Kaufen Sie eines und erhalten Sie ein kostenloses Angebot

Kaufen Sie BreakoutIgnition Pro jetzt (Originalpreis $69)

Erhalten Sie den Smart Trend Pro Indikator GRATIS (Einzelpreis $69)

Gesamtwert: $138 → Sie zahlen nur $69!

Wie Sie Ihr Geschenk beanspruchen:

Kaufen Sie BreakoutIgnition Pro auf dem MQL5-Markt Kontaktieren Sie mich über das in MQL5 integrierte Nachrichtensystem (oder verwenden Sie die Kontaktinformationen auf der Produktseite) Geben Sie Ihre Bestellnummer an Sie erhalten die Lizenz für die Vollversion von Smart Trend Pro innerhalb von 24 Stunden

Wichtig: Dieses Angebot gilt nur für Direktkäufe über diese Produktseite. Das Geschenk ist eine voll funktionsfähige, unbegrenzte Lizenz auf Lebenszeit mit denselben Updates und demselben technischen Support wie das Hauptprodukt.

Perfekte Lösung für unterschiedliche Handelsstile

Daytrader

BIP erfasst intraday wichtige Ausbrüche

STP identifiziert die Hauptrichtung des Tages

Combo reduziert Overtrading, verbessert die Qualität des Daytradings

Swing Trader

STP bestätigt den Wochen-/Tagestrend

BIP findet präzise Einstiege auf 4-Stunden-/1-Stunden-Charts

Perfekte Lösung für den mittelfristigen Handelseinstieg

Scalper

BIP findet Mikro-Volatilitätseinbrüche auf 1-5-Minuten-Charts

STP bietet einen direktionalen Kontext im Mikro-Zeitrahmen auf 15-Minuten-Charts

Verbessert die Gewinnrate beim Scalp Trading und das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Echtes Kundenfeedback

"BIP allein ist schon leistungsstark, aber mit STP hat sich mein Handel qualitativ verändert. Jetzt kann ich klar unterscheiden, welche Ausbrüche sich lohnen und welche ich vermeiden sollte. Diese Kombination ist der Schlüssel zu meinem Kontowachstum!" - Alex, Professioneller Trader

"Als ich STP kostenlos erhielt, entschied ich mich sofort für den Kauf. Nach einem Monat kann ich ehrlich sagen, dass es sich sogar lohnen würde, diese beiden Indikatoren einzeln zu kaufen. BIP findet Chancen, STP sagt mir, ob es gute Chancen sind - perfekt!" - Maria, Fondsanalystin

Technische Spezifikationen & Unterstützung

Zwei Indikatoren, ein Preis

Ein Kauf, zwei professionelle Indikatoren

Beide unterstützen alle Handelsinstrumente und Zeitrahmen

Umfassende Video-Tutorials und Strategieanleitungen enthalten

Professioneller technischer Support und lebenslange kostenlose Updates

System-Anforderungen

MetaTrader 4-Plattform

Beide Indikatoren können gleichzeitig auf demselben Chart laufen, ressourcenoptimiert, ohne die Handelsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen

Warum Sie jetzt handeln müssen:

Begrenzte Zeit: Dieses "buy-one-get-one-free"-Angebot kann jederzeit enden Knappheit: Smart Trend Pro wird normalerweise separat verkauft; dieses Bundle ist ein Sonderangebot Sofortige Wirkung: Nutzen Sie BIP sofort nach dem Kauf, erhalten Sie STP innerhalb von 24 Stunden, nahtlose Integration

Besondere Erinnerung: Wenn Sie beide Indikatoren zusammen verwenden, nutzen Sie ein professionelles Handelssystem im Wert von $138 - undheute zahlen Sie nur $69.

Drei Gründe für den Kauf, entscheiden Sie sich jetzt

✅ Wenn Sie präzise Einstiege benötigen → BreakoutIgnition Pro befriedigt Sie

✅ Wenn Sie Trendfilterung benötigen → Smart Trend Pro befriedigt Sie

✅ Wenn Sie ein komplettes System benötigen → Diese zeitlich begrenzte Kombi ist Ihre beste Wahl

Fenster für die letzte Gelegenheit

In der Welt des Handels sind die Kosten des Zögerns oft höher als die Kosten von Fehlern.

Heute erhalten Sie nicht nur einen Ausbruchszündungsdetektor, sondern ein komplettes System für Trendhandelsentscheidungen. Zwei Indikatoren verifizieren und verstärken sich gegenseitig und sorgen für seltene Synergieeffekte auf dem Markt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kaufen", um Ihr Dual-Indikator-Handelssystem zu erhalten.

Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Ihren kostenlosen Smart Trend Pro Lizenzcode zu erhalten!

*Angebotsbedingungen: Die endgültige Interpretation dieses Buy-One-Get-One-Free-Angebots obliegt dem Entwickler des Indikators. Smart Trend Pro wird über die Geschenkfunktion von MQL5 Market vertrieben, um eine echte Lizenz und eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Das Angebot kann ohne Vorankündigung enden.*