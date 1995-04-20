BreakoutIgnition Pro

【Limited Time Heavyweight Offer】Buy BreakoutIgnition Pro, Get Smart Trend Pro for Free!

Die ultimative Kombination: Dual-Engine Trend-Erfassungssystem

🎯 Warum ist diese Kombination unschlagbar?

Wenn die präzise Erkennung von Ausbruchspunkten auf die professionelle Filterung der Trendrichtung trifft , erhalten Sie nicht nur einen Indikator, sondern ein komplettes professionelles Handelssystem.

BreakoutIgnition Pro + Smart Trend Pro = Die beste Partnerschaft des Marktes

  • BIP (Breakout Ignition Detector): Beantwortet die Frage "Wann einsteigen?" - erfasst das optimale Timing für Ausbrüche

  • STP (Trend-Analysator): Antwortet auf die Frage "Wo ist die Richtung?" - identifiziert intelligent den Haupttrend und vermeidet Trades gegen den Trend

Zwei Klingen kombiniert, Gewinnrate vervielfacht!

Kombi-Workflow: Die Geheimwaffe des professionellen Traders

Schritt 1: Trendrichtung (Smart Trend Pro)

  • Bestimmt auf intelligente Weise, ob sich der Markt in einem Trend oder in einer Spanne befindet

  • Zeigt klar die dominanten Bullen-/Bären-Zonen an und verhindert, dass der Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen wird.

Schritt 2: Ausbruchspunkt-Erfassung (BreakoutIgnition Pro)

  • Findet hochwertige Ausbruchschancen in Trendrichtung

  • Oder identifiziert zweiseitige Handelsmöglichkeiten in schwankenden Märkten

Schritt 3: Synergie-Filterung

  • Aggressiver Modus: Nur "goldene Gelegenheiten" handeln, bei denen beide Indikatoren Übereinstimmung signalisieren

  • Konservativer Modus: Verwenden Sie STP als Richtungsfilter, wodurch die potenziellen Gegensignale von BIP deutlich reduziert werden.

Diese Kombination löst drei zentrale Schmerzpunkte:

  1. "Ich habe einen Ausbruch erwischt, aber er war gegen den Trend!"
    → STP stellt sicher, dass Sie nur Ausbrüche in Trendrichtung handeln

  2. "Ich kenne den Trend, aber ich kaufe immer hoch/verkaufe niedrig!"
    → BIP bietet präzise Pullback-Endpunkte und Einstiegspunkte für Trendfortsetzungen

  3. "Ich werde in schwankenden Märkten immer wieder ausgestoppt!"
    → Mit der Dual-Mode-Umschaltung können Sie sowohl in trendigen als auch in schwankenden Märkten mühelos navigieren

Zeitlich begrenztes Angebot Details

🎁 Kaufen Sie eines und erhalten Sie ein kostenloses Angebot

  • Kaufen Sie BreakoutIgnition Pro jetzt (Originalpreis $69)

  • Erhalten Sie den Smart Trend Pro Indikator GRATIS (Einzelpreis $69)

  • Gesamtwert: $138 → Sie zahlen nur $69!

Wie Sie Ihr Geschenk beanspruchen:

  1. Kaufen Sie BreakoutIgnition Pro auf dem MQL5-Markt

  2. Kontaktieren Sie mich über das in MQL5 integrierte Nachrichtensystem (oder verwenden Sie die Kontaktinformationen auf der Produktseite)

  3. Geben Sie Ihre Bestellnummer an

  4. Sie erhalten die Lizenz für die Vollversion von Smart Trend Pro innerhalb von 24 Stunden

Wichtig: Dieses Angebot gilt nur für Direktkäufe über diese Produktseite. Das Geschenk ist eine voll funktionsfähige, unbegrenzte Lizenz auf Lebenszeit mit denselben Updates und demselben technischen Support wie das Hauptprodukt.

Perfekte Lösung für unterschiedliche Handelsstile

Daytrader

  • BIP erfasst intraday wichtige Ausbrüche

  • STP identifiziert die Hauptrichtung des Tages

  • Combo reduziert Overtrading, verbessert die Qualität des Daytradings

Swing Trader

  • STP bestätigt den Wochen-/Tagestrend

  • BIP findet präzise Einstiege auf 4-Stunden-/1-Stunden-Charts

  • Perfekte Lösung für den mittelfristigen Handelseinstieg

Scalper

  • BIP findet Mikro-Volatilitätseinbrüche auf 1-5-Minuten-Charts

  • STP bietet einen direktionalen Kontext im Mikro-Zeitrahmen auf 15-Minuten-Charts

  • Verbessert die Gewinnrate beim Scalp Trading und das Risiko-Ertrags-Verhältnis

Echtes Kundenfeedback

"BIP allein ist schon leistungsstark, aber mit STP hat sich mein Handel qualitativ verändert. Jetzt kann ich klar unterscheiden, welche Ausbrüche sich lohnen und welche ich vermeiden sollte. Diese Kombination ist der Schlüssel zu meinem Kontowachstum!" - Alex, Professioneller Trader

"Als ich STP kostenlos erhielt, entschied ich mich sofort für den Kauf. Nach einem Monat kann ich ehrlich sagen, dass es sich sogar lohnen würde, diese beiden Indikatoren einzeln zu kaufen. BIP findet Chancen, STP sagt mir, ob es gute Chancen sind - perfekt!" - Maria, Fondsanalystin

Technische Spezifikationen & Unterstützung

Zwei Indikatoren, ein Preis

  • Ein Kauf, zwei professionelle Indikatoren

  • Beide unterstützen alle Handelsinstrumente und Zeitrahmen

  • Umfassende Video-Tutorials und Strategieanleitungen enthalten

  • Professioneller technischer Support und lebenslange kostenlose Updates

System-Anforderungen

  • MetaTrader 4-Plattform

  • Beide Indikatoren können gleichzeitig auf demselben Chart laufen, ressourcenoptimiert, ohne die Handelsgeschwindigkeit zu beeinträchtigen

Warum Sie jetzt handeln müssen:

  1. Begrenzte Zeit: Dieses "buy-one-get-one-free"-Angebot kann jederzeit enden

  2. Knappheit: Smart Trend Pro wird normalerweise separat verkauft; dieses Bundle ist ein Sonderangebot

  3. Sofortige Wirkung: Nutzen Sie BIP sofort nach dem Kauf, erhalten Sie STP innerhalb von 24 Stunden, nahtlose Integration

Besondere Erinnerung: Wenn Sie beide Indikatoren zusammen verwenden, nutzen Sie ein professionelles Handelssystem im Wert von $138 - undheute zahlen Sie nur $69.

Drei Gründe für den Kauf, entscheiden Sie sich jetzt

Wenn Sie präzise Einstiege benötigen → BreakoutIgnition Pro befriedigt Sie
Wenn Sie Trendfilterung benötigen → Smart Trend Pro befriedigt Sie
Wenn Sie ein komplettes System benötigenDiese zeitlich begrenzte Kombi ist Ihre beste Wahl

Fenster für die letzte Gelegenheit

In der Welt des Handels sind die Kosten des Zögerns oft höher als die Kosten von Fehlern.

Heute erhalten Sie nicht nur einen Ausbruchszündungsdetektor, sondern ein komplettes System für Trendhandelsentscheidungen. Zwei Indikatoren verifizieren und verstärken sich gegenseitig und sorgen für seltene Synergieeffekte auf dem Markt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kaufen", um Ihr Dual-Indikator-Handelssystem zu erhalten.

Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Ihren kostenlosen Smart Trend Pro Lizenzcode zu erhalten!

*Angebotsbedingungen: Die endgültige Interpretation dieses Buy-One-Get-One-Free-Angebots obliegt dem Entwickler des Indikators. Smart Trend Pro wird über die Geschenkfunktion von MQL5 Market vertrieben, um eine echte Lizenz und eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Das Angebot kann ohne Vorankündigung enden.*


Empfohlene Produkte
Astral Energy
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indikatoren
Astralenergie (MT4) Aus dem Astralmechanik-Labor - Ptr777 Überblick Astral Energy ist ein fortschrittlicher Subwindow-Indikator, der den gerichteten "Fluss" der Marktenergie durch ein harmonisches Dual-Stream-Histogramm visualisiert. Er interpretiert das Gleichgewicht von interner Stärke und Schwäche innerhalb der Preisbewegung - und zeigt, wann das astrale Momentum des Marktes auf Expansion (aufsteigende Phase) oder Kontraktion (absteigende Phase) ausgerichtet ist. Hinter den Kulissen überse
Time Bubble
Ahmed Mohamed
Indikatoren
Zeitblase ***Spezialisiert für GBPJPY 1H Zeitrahmen*** (getestet seit zwei Jahren mit einer Erfolgsquote von 82%) Time Circle's intelligenter Algorithmus erkennt die Preiskreise mit der Zeit. Er gibt starke Signale zum richtigen Zeitpunkt als Ergebnis der Kombination von Preis und Zeit. unser Team hat Monate damit verbracht, diesen Indikator speziell für GBPJPY zu entwickeln ..mit hohen Erfolgsquoten über 82% Gewinntrades über zwei Jahre .getestet von Dezember 2016 bis November 2018. *** in
Insight Flow MT4
Nikola Pocuca
Indikatoren
Der Insight Flow Indicator zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass er nicht nachzeichnet, nicht nachzieht und nicht verzögert. Dies macht ihn zur ersten Wahl sowohl für den manuellen als auch für den algorithmischen Handel und gewährleistet zuverlässige und konsistente Signale. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie Der Insight Flow-Indikator nutzt die Preisbewegung, die Stärke und das Momentum, um einen klaren Vorsprung auf dem Markt zu erzielen. Ausgestattet mit fortsc
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indikatoren
Wie oft haben Sie schon einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Nachweisen der Live-Kontoleistung mit fantastischen Zahlen und überall Statistiken gekauft, aber nachdem Sie ihn verwendet haben, sprengen Sie Ihr Konto? Sie sollten einem Signal nicht einfach so vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt erschienen ist, und das ist es, was RelicusRoad Pro am besten kann! Benutzerhandbuch + Strategien + Schulungsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version verfügbar Ein
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Ein technischer Indikator, der seine Messwerte anhand des Handelsvolumens berechnet. In Form eines Histogramms zeigt es die Akkumulation der Stärke der Bewegung des Handelsinstruments. Es verfügt über unabhängige Berechnungssysteme für bullische und bärische Richtungen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten und Zeitrahmen. Kann jedes Handelssystem ergänzen. Der Indikator zeichnet seine Werte nicht neu, die Signale erscheinen auf der aktuellen Kerze. Es ist einfach zu bedienen, lädt das Diag
Forex Volume MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indikatoren
KT Forex Volume zeigt das Kauf- und Verkaufsvolumen eines Währungspaares in Form eines farbigen Histogramms an. Das Volumen setzt sich aus Kauf- und Verkaufstransaktionen eines Vermögenswerts zusammen. Im Devisenmarkt gilt: Wenn das Kaufvolumen größer ist als das Verkaufsvolumen, steigt der Preis des Währungspaares. Wenn das Verkaufsvolumen größer ist als das Kaufvolumen, fällt der Preis des Währungspaares. Funktionen Vermeiden Sie schlechte Trades, indem Sie diese mit Hilfe der Tick-Volumendat
Trader Indicator
Matshelo Innocent Beesnaar
Indikatoren
Der TraderProfit7TopDown ist ein hochentwickelter technischer Multi-Bestätigungs-Indikator für MetaTrader 4, der entwickelt wurde, um Handelssignale mit hoher Wahrscheinlichkeit zu generieren, indem er Daten aus Preisaktion, Momentum und Marktvolumen zusammenfasst. Seine Kernphilosophie besteht darin, Marktgeräusche und falsche Ausbrüche herauszufiltern, indem er das Zusammentreffen von vier verschiedenen analytischen Faktoren verlangt, bevor er ein Signal ausgibt, was ihn zu einem robusten We
UPD1 Profile Levels
Vitaliy Kuznetsov
5 (5)
Indikatoren
Der Indikator findet die Niveaus des maximalen und minimalen Preisvolumens (Marktprofil) auf dem Arbeitsbalkendiagramm für die angegebene Anzahl von Balken.   Verbundprofil. Die Höhe des Histogramms ist vollautomatisch und passt sich an jedes Werkzeug und jeden Zeitrahmen an. Der Algorithmus des Autors wird verwendet und wiederholt bekannte Analoga nicht. Die Höhe der beiden Histogramme ist ungefähr gleich der durchschnittlichen Höhe der Kerze. Smart Alert (Smart alert) hilft Ihnen, den Preis i
CumulativeDeltaBars
Stanislav Korotky
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein herkömmliches Analyseinstrument für Tick-Volumenänderungen. Er berechnet die Tick-Volumina für Käufe und Verkäufe getrennt sowie deren Delta für jeden Balken und zeigt die Volumina nach Preisclustern (Zellen) innerhalb eines bestimmten Balkens (in der Regel der letzte) an. Der intern verwendete Algorithmus ist derselbe wie beim Indikator VolumeDelta , aber die Ergebnisse werden als kumulative Volumen-Delta-Balken (Candlesticks) angezeigt. Für MetaTrader 5 existiert ein a
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
Indikatoren
ADX Shark Scalper - Der ultimative Hybrid-Indikator für präzises Scalping Tauchen Sie ein in die Märkte mit dem ADX Shark Scalper , einem leistungsstarken und vielseitigen Tool für Händler, die bei jedem Handel Präzision suchen. Dieser hochmoderne Indikator kombiniert nahtlos mehrere fortschrittliche technische Signale in einem optimierten System, mit dem Sie mühelos gute Kauf- und Verkaufschancen erkennen können. Im Kern nutzt der ADX Shark Scalper die Kraft der Trend- und Momentum-Erkennung du
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Das Marktprofil definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Blahtech Limi
Blahtech VWAP
Blahtech Limited
5 (3)
Indikatoren
War: $69 Jetzt: $49 Blahtech VWAP - Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist das Verhältnis des Preises zum Gesamtvolumen. Er liefert einen Durchschnittspreis über ein bestimmtes Zeitintervall. Links [ Installieren | Aktualisieren | Dokumentation ] Funktions-Highlights Konfigurierbare VWAP-Linie Sessions, Intervalle, verankert oder kontinuierlich Linie für die Abrechnung am Vortag Standardabweichungsbänder Warnungen bei Bar-Close oder in Echtzeit Automatische Broker- oder Tick-Volum
Simply The Best Pro
Szymon Palczynski
5 (1)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt das Histogramm und die Pfeile im Chart an. Wenn Simple The Best Pro auf einem Chart platziert wird, identifizieren sie den Trend. Die Farbe der Pfeile kann blau oder rot sein. Die blaue Farbe steht für Aufwärtstrends und die rote Farbe für Abwärtstrends. Der Indikator bietet die Möglichkeit, Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) einzustellen. Der Standardwert ist ATR. Der Indikator hat eine automatische Optimierung. Der STB ist ein einzigartiger Indikator, der die Tendenz (B
VWAP Indicator by PipTick MT4
Michal Jurnik
4.5 (2)
Indikatoren
Der VWAP-Indikator ist unsere Version des beliebten volumengewichteten Durchschnittspreisindikators. Der VWAP ist das Verhältnis zwischen dem gehandelten Wert (Preis multipliziert mit der Anzahl des gehandelten Volumens) und dem gesamten gehandelten Volumen in einem bestimmten Zeitraum. Daher misst er den Durchschnittspreis des Instruments viel besser als der einfache gleitende Durchschnitt. Obwohl es viele Möglichkeiten gibt, den VWAP zu verwenden, nutzen die meisten Anleger ihn zur Berechnung
SUM Market Profile Heat MT4
Liu Ying Pei
Indikatoren
Market Profile Heat-Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann und die wichtigsten Preisniveaus, Wertbereiche und Kontrollwerte einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann an Zeitrahmen zwischen M1 und D1 angehängt werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sitzungen an. Niedrigere Timeframes bieten eine höhere Präzision. Höhere Timeframes werden für eine bess
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
Indikatoren
Adjustable Consecutive Fractals sucht nach 2 oder mehr Fraktalen in einer Richtung und sendet bei starken Umkehrpunkten einen Alarm auf dem Bildschirm, einen Tonalarm und eine Push-Benachrichtigung. Adjustable Consecutive Fractals zeigt die Fraktale auf dem Chart zusammen mit einem farblich wechselnden Text für Kauf- und Verkaufssignale an, wenn ein oder mehrere Fraktale auf einer Seite des Preises erscheinen. Adjustable Consecutive Fractals basiert auf Bill Williams Fractals. Die Standard-Bill-
Banking levels
Sergey Demin
Indikatoren
Indikator (beinhaltet Volumenprofil + Orderblöcke) - ein revolutionärer Indikator, der zwei der leistungsfähigsten Konzepte der modernen technischen Analyse kombiniert: Volumenprofile und Orderblöcke institutioneller Akteure. Mit diesem Tool können Sie sehen, was den meisten Händlern verborgen bleibt, und Sie erhalten einen bedeutenden Vorteil auf dem Markt. Die wichtigsten Vorteile des Indikators: Visualisierung von "intelligentem Geld": Zeigt deutlich die Bereiche, in denen sich große Marktte
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Indikatoren
Definition : TPO ist eine Time Price Opportunity. Anstelle von Balken oder Kerzen mit einem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs wird jeder "Balken" in einem Marktprofil durch horizontale Balken gegen den Preis dargestellt. Mit anderen Worten: Zeit-Preis-Chance-Profile (TPO) sind Histogramme, die zeigen, wie viel Zeit bei jedem Preis innerhalb der Profilspanne verbracht wurde. Mit Hilfe eines TPO-Charts können Sie den Umfang der Handelsaktivität auf der Grundlage der Zeit für jedes Pre
Reverse side scalper MT4
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Reverse Side Scalper ist ein manuelles Handelssystem, das auf abgehackten (Anti-Trend) Märkten arbeitet. In der Regel sind die Märkte auf 80% abgehackt und nur 20% ist Trendphase. Das System basiert auf dem benutzerdefinierten Schritt Moving und RSI und dem Umkehrmuster. Das System definiert Aufwärts- und Abwärtsbewegungen, Trend- und Abwärtsphasen. Der Indikator zeigt einen Kaufsignalpfeil an, wenn die aktuelle Richtung abwärts gerichtet und die Phase ein Trend ist, und einen Verkaufssignalpfei
Market Sentiment Meter
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Der Indikator Market Sentiment Meter berechnet die Sättigungsniveaus des Preisdiagramms. Ein Signal zum Verlassen der überverkauften Zone deutet auf eine Kaufgelegenheit hin, und ein Signal zum Verlassen der überkauften Zone auf eine Verkaufsgelegenheit. In der Regel müssen Sie für diesen Indikator relative Werte für die überkaufte (oben) und überverkaufte (unten) Zone festlegen. Oft lässt sich ein guter Trend visuell auf dem Kursdiagramm erkennen. Ein erfahrener Händler muss jedoch die aktuel
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indikatoren
Der Markt ist schon allein deshalb unfair, weil 10 % der Teilnehmer 90 % der Mittel verwalten. Ein gewöhnlicher Händler hat kaum eine Chance, sich gegen diese "Geier" durchzusetzen. Dieses Problem kann gelöst werden. Man muss nur zu diesen 10 % gehören, lernen, ihre Absichten vorherzusehen und sich mit ihnen zu bewegen. Das Volumen ist der einzige präventive Faktor, der bei jedem Zeitrahmen und Symbol einwandfrei funktioniert. Zuerst erscheint das Volumen und wird kumuliert, und erst dann bewegt
Market Marker MT4
Evgeny Shevtsov
5 (8)
Indikatoren
Der Indikator zeigt Spitzenwerte der Aktivität an, die durch das maximale Volumen gebildet werden, und verfolgt die Korrelation der Kerzen auf allen Zeitrahmen (vom höchsten bis zum niedrigsten). Jedes Volumenniveau ist eine Art Schlüsselaktivität für den Handel. Das wichtigste Cluster befindet sich innerhalb eines Monats, einer Woche, eines Tages, einer Stunde, etc. Merkmale des Indikatorbetriebs Ein Volumenlevel erhält den Status "Nachfrage", wenn das nächstgelegene Volumenlevel links und dar
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
PipTick VSA MT4
Michal Jurnik
1 (2)
Indikatoren
Der Volume Spread Analysis Indikator basiert auf der ursprünglichen Volume Spread Analysis Methode. Er wurde für die schnelle und einfache Erkennung von VSA-Mustern entwickelt. Obwohl dieser Indikator sehr einfach aussieht, ist er das anspruchsvollste Tool, das wir je entwickelt haben. Es handelt sich um ein wirklich leistungsstarkes Analysetool, das sehr zuverlässige Handelssignale erzeugt. Da er sehr benutzerfreundlich und verständlich ist, eignet er sich für jeden Händlertyp, unabhängig von s
Magneto Volume Trigger
Vladimir Blednov
Indikatoren
Der Magneto Volume Trigger Indikator wurde entwickelt, um das durch das Candlestick-Muster bestätigte Volumen zu bestimmen und die Trendtendenz vorherzusagen. Aufbau und Verwendung des Indikators Die Berechnung der Werte wird von zwei Parametern beeinflusst - Periode und Gate . Je niedriger der Wert von Gate ist, desto höher ist die Empfindlichkeit des Indikators. Die Periode ermöglicht es, eine Stichprobe der Daten für eine bestimmte Anzahl von Kerzen zu erstellen. Je niedriger der Wert von Pe
DoubleSuperTrend WTC
Stefano Cocconi
Indikatoren
Prüfen Sie meine anderen Produkte Kontaktieren Sie mich, um alle meine Dienstleistungen zu entdecken Dieser Indikator ist sehr nützlich, um ein besseres Verständnis für den aktuellen Trend zu bekommen. Durch die Integration einer Trendfarbwolke ist es einfach, den Preistrend sofort zu erkennen, und dies ermöglicht dem Händler genauere Einschätzungen. Ich benutze diesen Indikator schon seit Jahren und muss sagen, dass er Chartfehler und Trades gegen den Trend stark einschränkt.
Seeder Volume
Joao Batista Rolim De Moura
Indikatoren
Dieser Indikator basiert auf dem Chart mit der Besonderheit des Volumens, es zeigt deutlich, wo der Kauf und Verkauf Kraft. Hinweis zu den Bildern: Einstellungen und Anpassungen an die Farben, die Sie bevorzugen. In der Lage sein, den Preis zu sehen, dass der Markt in dem genauen Moment ist. In der Lage, mehr Indikatoren im gleichen Fenster zu akzeptieren, wie Bollinger Bands, Ma, Stochastic, MACD und viele andere, die sich an Ihre beste Konfiguration anpassen. SEEDER_Volume1 Mt4 Indikator
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indikatoren
Market Profile 3 MetaTrader 4 Indikator - ist eine klassische Marktprofil-Implementierung, die die Preisdichte im Laufe der Zeit anzeigen kann, indem sie die wichtigsten Preisniveaus, den Wertbereich und den Kontrollwert einer bestimmten Handelssitzung umreißt. Dieser Indikator kann mit Zeitrahmen zwischen M1 und D1 verbunden werden und zeigt das Marktprofil für tägliche, wöchentliche, monatliche oder sogar Intraday-Sessions an. Niedrigere Zeitrahmen bieten eine höhere Präzision. Höhere Timefram
FREE
Bonosu Toon
Anthonius Soruh
2 (1)
Indikatoren
Bonosu Toon ist ein Binär-Indikator mit hoher Gewinnrate, ohne Nachbesserung, ohne Verzögerung von BONOSU SYSTEM Ergebnis siehe auf https://t.me/BonosuProBinary Paar : Alle Forex-Paare Zeitrahmen : M1 Abgelaufen : 1-2 Minuten Trade Time Einmal pro Tag Backtester, Alert verfügbar Durchschnittliche Signale Generieren Sie 5 - 20 Signale für alle Paare pro Tag Broker Zeitzone GMT+3 Standardeinstellung [Beispiel Broker GMT+3 : Alpari, ICMarkets] Unterstützte Broker : Deriv, IQOption, Alpari, Binomo
Scorpion Scalper Pro
Mohamed Amine Talbi
Indikatoren
Im Zeitalter der Geschwindigkeit will jeder schnell das bekommen, was er/sie will. Beim Trading geht es darum, Geld zu gewinnen, und Scalping ist eine Möglichkeit, dies in kurzer Zeit zu erreichen. Der "Scorpion Scalper Pro" wurde wegen seiner Geschwindigkeit nach dem Skorpion benannt. Der Indikator dient dazu, Signale für den M15-Zeitrahmen zu liefern. Er sendet auch Alarme (Fensteralarm, E-Mail-Alarm, Push-Benachrichtigung), wenn ein Kauf-/Verkaufssignal auftritt, und die Alarme sind anpassbar
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indikatoren
Bei diesem Indikator handelt es sich um einen Indikator für die automatische Wellenanalyse, der sich perfekt für den praktischen Handel eignet! Fall... Hinweis:   Ich bin es nicht gewohnt, westliche Namen für die Welleneinstufung zu verwenden. Aufgrund des Einflusses der Namenskonvention von Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) habe ich die Grundwelle als   Stift   und das sekundäre Wellenband als   Segment   bezeichnet Gleichzeitig hat das Segment die   Trendrichtung   benannt (diese Benennungsmeth
Royal Scalping Indicator M4
Vahidreza Heidar Gholami
4.17 (6)
Indikatoren
Royal Scalping Indicator ist ein fortschrittlicher, preisadaptiver Indikator, der entwickelt wurde, um hochwertige Handelssignale zu generieren. Die integrierten Multi-Timeframe- und Multi-Currency-Fähigkeiten machen es noch leistungsfähiger, Konfigurationen basierend auf verschiedenen Symbolen und Timeframes zu haben. Dieser Indikator ist sowohl für Scalp Trades als auch für Swing Trades perfekt geeignet. Royal Scalping ist nicht nur ein Indikator, sondern eine Handelsstrategie selbst. Merkmale
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indikatoren
Gartley Hunter Multi - Ein Indikator zur gleichzeitigen Suche nach harmonischen Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitrahmen: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Vorteile 1. Muster: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Gleichzeitige Suche nach Mustern auf Dutzenden von Handelsinstrumenten und auf allen klassischen Zeitskalen 3. Suche nach Mustern in allen
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indikatoren
Matrix Arrow Indicator MT4 ist ein einzigartiger 10-in-1-Trend, der zu 100 % nicht neu gezeichnet werden kann. Multi-Timeframe-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes, Aktien. Der Matrix Arrow Indicator MT4 wird den aktuellen Trend in seinen frühen Stadien bestimmen und Informationen und Daten von bis zu 10 Standardindikatoren sammeln, die sind: Durchschnittlicher Richtungsbewegungsindex (ADX) Rohstoffkanalindex (CCI) Klassis
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indikatoren
Suchen Sie nach einem leistungsstarken und dennoch leichten Swing-Detektor, der Wendepunkte in der Marktstruktur genau identifiziert? Sie wollen klare, zuverlässige Kauf- und Verkaufssignale, die in jedem Zeitrahmen und für jedes Instrument funktionieren? Buy Sell Arrow MT Swing ist genau dafür entwickelt worden - präzise Swing-Erkennung einfach und effektiv gemacht. Dieser Indikator identifiziert höhere Hochs (HH) , höhere Tiefs (HL) , niedrigere Hochs (LH) und niedrigere Tiefs (LL) mit bemerk
Delta Fusion Pro
Francesco Secchi
5 (2)
Indikatoren
Delta Fusion Pro – Erweiterte Order-Flow-Analyse für den Intraday-Handel Delta Fusion Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 4, der den aggressiven Orderfluss aufdeckt und die Intensität sowie die Richtung des institutionellen Drucks in Echtzeit anzeigt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Volumenindikatoren analysiert er die Delta-Differenz zwischen Ask- und Bid-Volumen, um Umkehrungen vorherzusagen, Trends zu bestätigen und professionelle Interessenzonen zu identifizieren. Hauptmerkm
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indikatoren
Der Indikator ist ein Handelssystem für den kurzfristigen Handel. Scalper Assistant hilft, die Richtung der Transaktion zu bestimmen, und zeigt auch die Einstiegs- und Ausstiegspunkte an. Der Indikator zeichnet zwei Linien (mögliche Punkte für die Eröffnung von Positionen). Im Moment des Durchbruchs der oberen Linie nach oben (und wenn alle Handelsbedingungen erfüllt sind), erscheint ein Aufwärtspfeil (ein Kaufsignal), sowie 2 Ziele. Im Moment des Durchbruchs der unteren Linie nach unten (und w
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indikatoren
Ein Top- und Bottom-Indikator, der intuitiv den Trend des Bandes erkennen kann. Er ist die beste Wahl für den manuellen Handel, ohne Redrawing oder Drifting. Wie Sie diesen Indikator kostenlos erhalten: Mehr erfahren Preiserhöhung von $20 alle 3 Tage, Preiserhöhungsprozess: 79--> 99--> 119...... Bis zu einem Zielpreis von $1000. Für alle Anfänger und Programmierung Trading-Freund, können Sie das Signal in den EA zu spielen frei zu schreiben. Array 3 und Array 4, zum Beispiel, 3>4 wird grün, 3<4
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Das Konzept: Die Perspektive eines Generals auf dem Schlachtfeld] Solange du nur ein "Infanterist" bist, der den Feind vor dir bekämpft, kannst du beim Handel nicht gewinnen. SHOGUN Trade hebt Ihre Perspektive von der lokalen Kriegsführung auf die eines "Kommandanten", der das gesamte Schlachtfeld überblickt, der die Kontrolle über sieben Zeitrahmen gleichzeitig hat, der die Reife des Marktes beurteilt und
SL Session Strength 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
5 (20)
Indikatoren
SL Curruncy-Impuls https://www.mql5.com/en/market/product/82593 SL Session Strength 28 Pair Flow dieser Intraday Asian London New York Sessions strength.SL Session Strength 28 Indikator am besten für Intraday Scalper. Markt starke Bewegung Zeit können Sie am besten Symbol zu fangen. weil Sie wissen, welche Währungen sind am besten zu diesem Zeitpunkt zu handeln. Kaufen Sie starke Währungen und verkaufen Sie schwache Währungen (divergierende Währungen). Empfohlene Zeitrahmen für den Handel: M5 -
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine hervorragende Kombination aus unseren 2 Produkten Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Es funktioniert für alle Zeitrahmen und zeigt grafisch Impulse der Stärke oder Schwäche für die 8 wichtigsten Währungen plus ein Symbol! Dieser Indikator ist darauf spezialisiert, die Beschleunigung der Währungsstärke für beliebige Symbole wie Gold, Exotische Paare, Rohstoffe, Indizes oder Futures anzuzeigen. Als erster seiner Art kann jedes Symbol
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
SL Currency Strength Meter 28 Pair
Chalin Saranga Jayathilake
4.95 (22)
Indikatoren
Mein Indikator für den Intraday-Handel. SL Session Strength 28 Pair https://www.mql5.com/en/market/product/57585 Diese Strategie wird sogar von den Banken verwendet, um Gewinne zu erzielen. Sie nehmen eine starke Währung und setzen sie gegen eine schwache Währung. Mit diesem Indikator können Sie die versteckten Trends und Korrelationen zwischen den 8 am meisten gehandelten Währungen mit Hilfe eines einzigartigen Stärkemessers analysieren, der mehrere Charts in einem einzigen Fenster erstellt, d
Weitere Produkte dieses Autors
Believe Me
Kang Liu
2 (1)
Experten
This robot enters the market during the end of US Session and the beginning of Asian Session. The Trading system is Multi-currency and is able to trade:  EURCHF,EURGBP,USDCHF,GBPCHF,GBPCAD,EURAUD,GBPNZD,CADCHF,EURNZD,EURUSD TimeFrame: M15 You DO NOT need to open many chart. It works on 1 chart and trade multiple symbols.    It is very simple to use. It opens only 1 position for each symbol.Every trade is protected by Stop-Loss.  Features: No dangerous money management are used Easy to setup Eve
Storm EA
Kang Liu
Experten
This robot enters the market follow the main trend during the pullback. The Trading system is Multi-currency and is able to trade:  GBPUSD,GBPNZD,GBPJPY,GBPCHF TimeFrame: M15 You can also try it with other currency pair.    It is simple to use. EA use the open price of the bar, so you can backtest with the data Model: "Open prices only". Every trade is protected by Stop-Loss.  Features: No dangerous money management are used Easy to setup Every trade is protected by stop-loss Recommendations
SmartTrend Pro
Kang Liu
Indikatoren
Smart Trend Pro - Intelligentes Trend-Navigations-System (Kaufe eins und erhalte eins gratis, begrenztes Angebot) Ultimative Trend-Lösung: Komplettes Handelssystem für $69 Kaufen Sie Smart Trend Pro und erhalten Sie sofort BreakoutIgnition Pro (Wert $69) GRATIS! Zwei professionelle Indikatoren zum Preis von ursprünglich $138, jetzt nur $69! Warum Smart Trend Pro wählen? Drei Hauptvorteile Visuelle Trendnavigation - Sehen Sie die Marktrichtung auf einen Blick Intelligente Signalfilterung - Han
Rhythm Master
Kang Liu
Experten
Rhythm Master EA - Eine fünfjährige Reise, um den Puls des Marktes zu beherrschen Zentrales Wertversprechen Der Rhythm Master EA wurde in fünf Jahren Entwicklung und Markttests entwickelt und basiert auf einem Grundprinzip: Überleben geht vor. Dateisets: https: //www.mql5.com/zh/market/product/157626/comments?source=Site+Markt+Produkt+Seite#Kommentar_58671939 Handelsphilosophie & Kernvorteile Drei grundlegende Handelsprinzipien Der Rhythmus ist König : Sagt nicht die Richtung voraus, sondern
MTF Moving Averages Pro
Kang Liu
Indikatoren
MTF Moving Averages Pro - Ihr Multi-Timeframe Markt Hologramm Kernwert: Alle Timeframes auf einen Blick Haben Sie es satt, zwischen den Charts zu wechseln und zu versuchen, das Gesamtbild des Marktes zu verstehen? MTF Moving Averages Pro beendet diesen Kampf! Es zeigt die wichtigsten gleitenden Durchschnitte aus mehreren Zeitrahmen in einem einzigen Diagramm an und vereinfacht so die komplexe Marktstruktur in eine klare visuelle Entscheidungsgrundlage. Hauptmerkmale des Indikators Ein Chart,
MTF SR Levels
Kang Liu
Indikatoren
MTF SR Levels Pro - Ihre All-in-One Multi-Timeframe Support & Resistance Karte Kernwert: Identifizieren Sie sofort wichtige Schlachtfelder über alle Zeitrahmen hinweg Haben Sie es satt, manuell horizontale Linien über mehrere Charts zu ziehen, um gültige Unterstützungen und Widerstände zu finden? MTF SR Levels Pro beendet das Rätselraten! MTF SR Levels Pro berechnet und zeichnet automatisch wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus aus mehreren benutzerdefinierten Zeitrahmen direkt in Ihre
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension