Visión general

Daily Zone Breaker -del indicador MT5

Daily Zone Breaker es un indicador avanzado de regresión multi-núcleo que identifica zonas críticas de precios y momentos de ruptura con precisión quirúrgica. Utilizando sofisticados algoritmos de suavizado de kernel, filtra el ruido del mercado para revelar el verdadero impulso direccional y las zonas clave de negociación donde el precio tiene más probabilidades de romper los niveles de resistencia o soporte.

Qué hace

Funciones principales

Daily Zone Breaker analiza la acción del precio a través de 17 funciones matemáticas de núcleo diferentes para crear una media móvil adaptable que responda de forma inteligente a las condiciones del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que van a la zaga del precio, este indicador utiliza una regresión kernel ponderada para identificar:

Zonasde Precios Críticos - Áreas donde el precio se consolida antes de una ruptura. Puntos de ruptura de zonas - Momentos precisos en los que el precio rompe por encima o por debajo de las zonas establecidas Momento direccional - Señales visuales claras que muestran el sentimiento alcista o bajista del mercado Proyecciones de precios - Cuatro niveles objetivo calculados en función del ATR para zonas de toma de beneficios

Cómo funciona

El indicador emplea el análisis de regresión kernel, un método estadístico no paramétrico que:

Asigna ponderaciones a los datos de precios históricos en función de la distancia desde la barra actual

Aplica sofisticados núcleos matemáticos (Laplace, Gauss, Epanechnikov, etc.) para suavizar los datos de precios.

Calcula bandas de desviación dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado.

Identifica los puntos de cruce exactos en los que el impulso cambia de dirección.

Proyecta objetivos de precios futuros utilizando múltiplos ATR basados en Fibonacci (1,0, 1,618, 2,0, 2,618).

Componentes visuales

Línea principal del núcleo

Código de colores adaptable : Cambia de bajista (rojo) a alcista (verde) en función del movimiento direccional

: Cambia de bajista (rojo) a alcista (verde) en función del movimiento direccional Representación suave del precio : Filtra las fluctuaciones y las señales falsas

: Filtra las fluctuaciones y las señales falsas Identificación de zonas: La propia línea representa el centro de la zona de precios actual

Bandas de desviación (opcional)

Banda superior : Límite de la zona de resistencia

: Límite de la zona de resistencia Banda inferior : Límite de la zona de soporte

: Límite de la zona de soporte Anchura dinámica: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando la desviación estándar

Señales de flecha

Flechas ARRIBA (Verde): Indican rupturas de zonas alcistas - oportunidades de compra

(Verde): Indican rupturas de zonas alcistas - oportunidades de compra Flechas ABAJO (rojas): Indican rupturas de zonas bajistas - oportunidades de venta

(rojas): Indican rupturas de zonas bajistas - oportunidades de venta Posicionamiento personalizable : Coloque las flechas en máximos/mínimos o en el precio de señal

: Coloque las flechas en máximos/mínimos o en el precio de señal Etiquetas de texto: Texto "Up"/"Down" opcional para identificar claramente la señal

Panel de control

Visualización de análisis en tiempo real:

Señal actual : COMPRA, VENTA o NEUTRO

: COMPRA, VENTA o NEUTRO Sentimiento del mercado : ALCISTA, BAJA o NEUTRA (precio frente a núcleo)

: ALCISTA, BAJA o NEUTRA (precio frente a núcleo) Última Flecha : Dirección de la señal de ruptura más reciente

: Dirección de la señal de ruptura más reciente Valor MA del núcleo : Valor actual de la línea de regresión

: Valor actual de la línea de regresión Precio de la señal : Nivel de precio en el que se activó la última señal

: Nivel de precio en el que se activó la última señal 4 Objetivos de precio: Zonas de beneficio proyectadas basadas en cálculos de ATR

Características principales

17 Tipos de Núcleo

Elija entre núcleos matemáticos avanzados, cada uno con características únicas:

Triangular - Decaimiento lineal, suavizado equilibrado Gaussiano - Curva de Bell, pesos graduales suaves Epanechnikov - Varianza óptima, eficacia estadística Logística - Ponderación de curva en S, transiciones bruscas Logística - Distribución de colas pesadas Coseno - Ponderación periódica, suavizado ondulatorio Sinc - Procesamiento de señales, dominio de la frecuencia Laplace (por defecto) - Pico agudo, resistente a valores atípicos Cuártico - Polinomio de cuarto orden, extra suave Parabólico - Ponderación cuadrática Exponencial - Función de decaimiento, prioridad a datos recientes Silverman - Oscilante, estadística avanzada Cauchy - Colas gruesas, captura extremos Tent - Triangular simple, cálculo rápido Wave - Oscilante con decaimiento Power - Polinómica con elementos cúbicos Morters - Trigonométrico, suavizado periódico

Modos de repintado y no repintado

Modo repintado (por defecto)

Recalcula las señales históricas a medida que llegan nuevos datos

Proporciona el análisis retrospectivo más preciso

Muestra la visión "perfecta" de la estructura pasada del mercado

Ideal para backtesting y aprendizaje de patrones de mercado

Actualiza las señales sólo en las barras confirmadas

Modo no retrospectivo

Señales fijas una vez generadas

Sin recálculo histórico

Adecuado para alertas de negociación en tiempo real

Lo que ve es lo que obtiene

Algo menos preciso pero 100% estable

Sistema de flechas personalizable

Control de tamaño : escala 1-5 para mayor visibilidad

: escala 1-5 para mayor visibilidad Códigos de fl echa: más de 233 estilos de flecha diferentes

echa: más de 233 estilos de flecha diferentes Ajustes de Distancia : Tres métodos de cálculo (Pips, ATR %, Puntos)

: Tres métodos de cálculo (Pips, ATR %, Puntos) Posicionamiento Alto/Bajo : Ancla las flechas a los extremos de la vela o señala el precio

: Ancla las flechas a los extremos de la vela o señala el precio Personalización de colores: Colores separados para señales alcistas/bajistas

Cuadro de mandos profesional

4 Posiciones de Esquina : Coloque el panel en cualquier lugar del gráfico

: Coloque el panel en cualquier lugar del gráfico Actualizaciones en tiempo real : Seguimiento de señales y sentimiento en directo

: Seguimiento de señales y sentimiento en directo Proyecciones de precios : Cálculo automático de objetivos

: Cálculo automático de objetivos Apariencia personalizable : Colores, fuentes y tamaños totalmente ajustables

: Colores, fuentes y tamaños totalmente ajustables Marca: Presenta la firma de Yunzuh Trading Systems





Lógica de generación de señales

La señal de COMPRA se dispara cuando:

Núcleo[actual] > Núcleo[anterior]

Y Kernel[anterior] ≤ Kernel[hace 2 barras]

Indica cambio de momentum de bajista/plano a alcista

La señal de VENTA se activa cuando:

Kernel[actual] < Kernel[anterior]

Y Kernel[anterior] ≥ Kernel[hace 2 barras]

Indica cambio de momentum de alcista/plano a bajista

Cálculo de las bandas de desviación

StdDev = √(Σ(Precio - Kernel)² / (Ancho de banda - 1)) Banda superior = Kernel + (StdDev × Multiplicador) Banda inferior = Kernel - (StdDev × Multiplicador)

Fórmula de proyección del objetivo

ATR = Average(High - Low) over 14 periods For BUY Signals: Target 1 = Signal Price + (ATR × 1.0) Target 2 = Signal Price + (ATR × 1.618) Target 3 = Signal Price + (ATR × 2.0) Target 4 = Signal Price + (ATR × 2.618) Para señales de VENTA: Objetivo 1 = Precio de la señal - (ATR × 1,0 ) Objetivo 2 = Precio de la señal - (ATR × 1,618) Objetivo 3 = Precio de la señal - (ATR × 2,0) Objetivo 4 = Precio de la señal - (ATR × 2,618)

Aplicaciones de negociación

Seguimiento de tendencias

Entrar en las flechas de ruptura de zona alineadas con la tendencia del marco temporal superior

Utilizar la línea del núcleo como soporte/resistencia dinámica

Topes por debajo/por encima de la línea del núcleo

Operaciones de inversión

Esté atento a las señales en los extremos de la banda de desviación

Combinar con divergencia en RSI/MACD

Objetivo en la banda de desviación opuesta

Scalping

Utilizar en plazos inferiores (M1, M5, M15)

Entradas rápidas en señales de flecha

Salida en el objetivo 1 o 2

Swing Trading

Plazos diarios/4H para las zonas principales

Mantener a través de los cambios de color del núcleo

Salir en el objetivo 3 o 4

Estrategia basada en zonas

Marcar zonas donde el núcleo se consolida horizontalmente

Esperar flechas de ruptura por encima/debajo de las zonas

Fije el stop loss en el lado opuesto de la zona

Ajustes recomendados

Para operaciones diarias (Scalping)

Ancho de banda : 8-10

: 8-10 Tipo de núcleo : Laplace o Exponencial

: Laplace o Exponencial Modo Repintado : OFF (sin repintado)

: OFF (sin repintado) Marco temporal : M5, M15

: M5, M15 Distancia de la flecha: 50-70% ATR

Para Swing Trading

Ancho de banda : 14-20

: 14-20 Tipo de núcleo : Laplace o Gaussiano

: Laplace o Gaussiano Modo Repintado : ON

: ON Marco temporal : H4, Diario

: H4, Diario Distancia de la flecha: 70-100% ATR

Para seguimiento de tendencias

Ancho de banda : 20-30

: 20-30 Tipo de núcleo : Gaussiano o Epanechnikov

: Gaussiano o Epanechnikov Habilitar bandas : SÍ

: SÍ Desviación : 2,0-2,5

: 2,0-2,5 Marco temporal: H1, H4

Conservador (pocas señales falsas)

Ancho de banda : 30-50

: 30-50 Tipo de núcleo : Gaussiano

: Gaussiano Plazos superiores : H4+

: H4+ **Combinar con la confirmación de la acción del precio

Agresivo (Más señales)

Ancho de banda : 5-10

: 5-10 Tipo de Kernel : Laplace o Exponencial

: Laplace o Exponencial Plazos inferiores : M5-M15

: M5-M15 **Entradas y salidas rápidas

Consejos profesionales

La selección del núcleo es importante: Laplace es robusto para la mayoría de las condiciones, Gaussiano para tendencias suaves, Exponencial para mercados rápidos Ancho de banda = Sensibilidad: Menor = más señales (más falsas), Mayor = menos señales (más fiables) Combine marcos temporales: Compruebe la tendencia diaria, opere en H1/H4 para las entradas Respete las zonas: Cuando el núcleo se aplana (consolidación), se avecina una gran ruptura. Utilice la lectura del sentimiento: Cuando el precio está por encima del núcleo (alcista), favorece las señales largas; por debajo (bajista), favorece las cortas. Gestión de objetivos: Conservador: Salir en el objetivo 1-2

Agresivo: Mantener hasta el objetivo 3-4

Reducción: Salidas parciales en cada objetivo El panel de control es su amigo: Un vistazo rápido le dice todo - señal, sentimiento, objetivos Etiquetas de texto con flechas: Permiten el reconocimiento instantáneo durante los mercados rápidos Psicología del color: Verde = IR (comprar), Rojo = PARAR/Invertir (vender) Bandas de desviación: Cuando se activa, el precio que toca las bandas a menudo precede a las señales de inversión

Comprender la "ruptura de zonas

El nombre Daily Zone Breaker proviene de la capacidad del indicador para:

Identificar Zonas de Consolidación: Cuando la línea del núcleo se mueve horizontalmente, el precio está oscilando. Detectar los límites de las zonas: Las bandas de desviación marcan los bordes de estas zonas Señalizar rupturas: Las flechas aparecen precisamente cuando el precio rompe las zonas establecidas Proyectar Continuación: Los objetivos muestran a dónde puede llegar el precio tras romper la zona

Piense en ello como:

La Zona = Área entre bandas de desviación o donde el núcleo es plano

= Área entre bandas de desviación o donde el núcleo es plano La ruptura = Señal de flecha cuando el impulso cambia de dirección

= Señal de flecha cuando el impulso cambia de dirección El Viaje = Movimiento hacia los 4 objetivos proyectados

Gestión del riesgo

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo:

Nunca arriesgue más del 1-2% por operación

Coloque el stop loss por debajo/por encima del mínimo/máximo de la oscilación más reciente o de la banda de desviación opuesta.

Utilice la línea del núcleo como trailing stop.

No opere en contra de la tendencia del marco temporal superior.

Espere la confirmación al primer toque de nuevas zonas

El análisis de múltiples marcos temporales evita falsas rupturas

Soporte y actualizaciones

Daily Zone Breaker es desarrollado y mantenido por Yunzuh Trading Systems

Versión: 1.1

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Tipo de indicador Indicador personalizado

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles oportunidades de negociación. No garantiza beneficios y debe utilizarse como parte de una estrategia de negociación global. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Realice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Daily Zone Breaker - Rompiendo el Ruido, Encontrando las Zonas que Importan.

2025 Yunzuh Trading Systems. Todos los derechos reservados.