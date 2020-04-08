Daily Zone Breaker

Daily Zone Breaker - Visión general del indicador MT5

Daily Zone Breaker es un indicador avanzado de regresión multi-núcleo que identifica zonas críticas de precios y momentos de ruptura con precisión quirúrgica. Utilizando sofisticados algoritmos de suavizado de kernel, filtra el ruido del mercado para revelar el verdadero impulso direccional y las zonas clave de negociación donde el precio tiene más probabilidades de romper los niveles de resistencia o soporte.

Qué hace

Funciones principales

Daily Zone Breaker analiza la acción del precio a través de 17 funciones matemáticas de núcleo diferentes para crear una media móvil adaptable que responda de forma inteligente a las condiciones del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que van a la zaga del precio, este indicador utiliza una regresión kernel ponderada para identificar:

  1. Zonasde Precios Críticos - Áreas donde el precio se consolida antes de una ruptura.
  2. Puntos de ruptura de zonas - Momentos precisos en los que el precio rompe por encima o por debajo de las zonas establecidas
  3. Momento direccional - Señales visuales claras que muestran el sentimiento alcista o bajista del mercado
  4. Proyecciones de precios - Cuatro niveles objetivo calculados en función del ATR para zonas de toma de beneficios

Cómo funciona

El indicador emplea el análisis de regresión kernel, un método estadístico no paramétrico que:

  • Asigna ponderaciones a los datos de precios históricos en función de la distancia desde la barra actual
  • Aplica sofisticados núcleos matemáticos (Laplace, Gauss, Epanechnikov, etc.) para suavizar los datos de precios.
  • Calcula bandas de desviación dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado.
  • Identifica los puntos de cruce exactos en los que el impulso cambia de dirección.
  • Proyecta objetivos de precios futuros utilizando múltiplos ATR basados en Fibonacci (1,0, 1,618, 2,0, 2,618).

Componentes visuales

Línea principal del núcleo

  • Código de colores adaptable: Cambia de bajista (rojo) a alcista (verde) en función del movimiento direccional
  • Representación suave del precio: Filtra las fluctuaciones y las señales falsas
  • Identificación de zonas: La propia línea representa el centro de la zona de precios actual

Bandas de desviación (opcional)

  • Banda superior: Límite de la zona de resistencia
  • Banda inferior: Límite de la zona de soporte
  • Anchura dinámica: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando la desviación estándar

Señales de flecha

  • Flechas ARRIBA (Verde): Indican rupturas de zonas alcistas - oportunidades de compra
  • Flechas ABAJO (rojas): Indican rupturas de zonas bajistas - oportunidades de venta
  • Posicionamiento personalizable: Coloque las flechas en máximos/mínimos o en el precio de señal
  • Etiquetas de texto: Texto "Up"/"Down" opcional para identificar claramente la señal

Panel de control

Visualización de análisis en tiempo real:

  • Señal actual: COMPRA, VENTA o NEUTRO
  • Sentimiento del mercado: ALCISTA, BAJA o NEUTRA (precio frente a núcleo)
  • Última Flecha: Dirección de la señal de ruptura más reciente
  • Valor MA del núcleo: Valor actual de la línea de regresión
  • Precio de la señal: Nivel de precio en el que se activó la última señal
  • 4 Objetivos de precio: Zonas de beneficio proyectadas basadas en cálculos de ATR

Características principales

17 Tipos de Núcleo

Elija entre núcleos matemáticos avanzados, cada uno con características únicas:

  1. Triangular - Decaimiento lineal, suavizado equilibrado
  2. Gaussiano - Curva de Bell, pesos graduales suaves
  3. Epanechnikov - Varianza óptima, eficacia estadística
  4. Logística - Ponderación de curva en S, transiciones bruscas
  5. Logística - Distribución de colas pesadas
  6. Coseno - Ponderación periódica, suavizado ondulatorio
  7. Sinc - Procesamiento de señales, dominio de la frecuencia
  8. Laplace (por defecto) - Pico agudo, resistente a valores atípicos
  9. Cuártico - Polinomio de cuarto orden, extra suave
  10. Parabólico - Ponderación cuadrática
  11. Exponencial - Función de decaimiento, prioridad a datos recientes
  12. Silverman - Oscilante, estadística avanzada
  13. Cauchy - Colas gruesas, captura extremos
  14. Tent - Triangular simple, cálculo rápido
  15. Wave - Oscilante con decaimiento
  16. Power - Polinómica con elementos cúbicos
  17. Morters - Trigonométrico, suavizado periódico

Modos de repintado y no repintado

Modo repintado (por defecto)

  • Recalcula las señales históricas a medida que llegan nuevos datos
  • Proporciona el análisis retrospectivo más preciso
  • Muestra la visión "perfecta" de la estructura pasada del mercado
  • Ideal para backtesting y aprendizaje de patrones de mercado
  • Actualiza las señales sólo en las barras confirmadas

Modo no retrospectivo

  • Señales fijas una vez generadas
  • Sin recálculo histórico
  • Adecuado para alertas de negociación en tiempo real
  • Lo que ve es lo que obtiene
  • Algo menos preciso pero 100% estable

Sistema de flechas personalizable

  • Control de tamaño: escala 1-5 para mayor visibilidad
  • Códigos de fl echa: más de 233 estilos de flecha diferentes
  • Ajustes de Distancia: Tres métodos de cálculo (Pips, ATR %, Puntos)
  • Posicionamiento Alto/Bajo: Ancla las flechas a los extremos de la vela o señala el precio
  • Personalización de colores: Colores separados para señales alcistas/bajistas

Cuadro de mandos profesional

  • 4 Posiciones de Esquina: Coloque el panel en cualquier lugar del gráfico
  • Actualizaciones en tiempo real: Seguimiento de señales y sentimiento en directo
  • Proyecciones de precios: Cálculo automático de objetivos
  • Apariencia personalizable: Colores, fuentes y tamaños totalmente ajustables
  • Marca: Presenta la firma de Yunzuh Trading Systems


Lógica de generación de señales

La señal de COMPRA se dispara cuando:

  • Núcleo[actual] > Núcleo[anterior]
  • Y Kernel[anterior] ≤ Kernel[hace 2 barras]
  • Indica cambio de momentum de bajista/plano a alcista

La señal de VENTA se activa cuando:

  • Kernel[actual] < Kernel[anterior]
  • Y Kernel[anterior] ≥ Kernel[hace 2 barras]
  • Indica cambio de momentum de alcista/plano a bajista

Cálculo de las bandas de desviación

StdDev = √(Σ(Precio - Kernel)² / (Ancho de banda - 1)) Banda superior = Kernel + (StdDev × Multiplicador) Banda inferior = Kernel - (StdDev × Multiplicador)

Fórmula de proyección del objetivo

       ATR = Average(High - Low) over 14 periods

For BUY Signals:
 Target 1 = Signal Price + (ATR × 1.0)
 Target 2 = Signal Price + (ATR × 1.618)
 Target 3 = Signal Price + (ATR × 2.0)
 Target 4 = Signal Price + (ATR × 2.618)
Para señales de VENTA: Objetivo 1 = Precio de la señal - (ATR × 1,0 ) Objetivo 2 = Precio de la señal - (ATR × 1,618) Objetivo 3 = Precio de la señal - (ATR × 2,0) Objetivo 4 = Precio de la señal - (ATR × 2,618)

Aplicaciones de negociación

Seguimiento de tendencias

  • Entrar en las flechas de ruptura de zona alineadas con la tendencia del marco temporal superior
  • Utilizar la línea del núcleo como soporte/resistencia dinámica
  • Topes por debajo/por encima de la línea del núcleo

Operaciones de inversión

  • Esté atento a las señales en los extremos de la banda de desviación
  • Combinar con divergencia en RSI/MACD
  • Objetivo en la banda de desviación opuesta

Scalping

  • Utilizar en plazos inferiores (M1, M5, M15)
  • Entradas rápidas en señales de flecha
  • Salida en el objetivo 1 o 2

Swing Trading

  • Plazos diarios/4H para las zonas principales
  • Mantener a través de los cambios de color del núcleo
  • Salir en el objetivo 3 o 4

Estrategia basada en zonas

  • Marcar zonas donde el núcleo se consolida horizontalmente
  • Esperar flechas de ruptura por encima/debajo de las zonas
  • Fije el stop loss en el lado opuesto de la zona

Ajustes recomendados

Para operaciones diarias (Scalping)

  • Ancho de banda: 8-10
  • Tipo de núcleo: Laplace o Exponencial
  • Modo Repintado: OFF (sin repintado)
  • Marco temporal: M5, M15
  • Distancia de la flecha: 50-70% ATR

Para Swing Trading

  • Ancho de banda: 14-20
  • Tipo de núcleo: Laplace o Gaussiano
  • Modo Repintado: ON
  • Marco temporal: H4, Diario
  • Distancia de la flecha: 70-100% ATR

Para seguimiento de tendencias

  • Ancho de banda: 20-30
  • Tipo de núcleo: Gaussiano o Epanechnikov
  • Habilitar bandas: SÍ
  • Desviación: 2,0-2,5
  • Marco temporal: H1, H4

Conservador (pocas señales falsas)

  • Ancho de banda: 30-50
  • Tipo de núcleo: Gaussiano
  • Plazos superiores: H4+
  • **Combinar con la confirmación de la acción del precio

Agresivo (Más señales)

  • Ancho de banda: 5-10
  • Tipo de Kernel: Laplace o Exponencial
  • Plazos inferiores: M5-M15
  • **Entradas y salidas rápidas

Consejos profesionales

  1. La selección del núcleo es importante: Laplace es robusto para la mayoría de las condiciones, Gaussiano para tendencias suaves, Exponencial para mercados rápidos
  2. Ancho de banda = Sensibilidad: Menor = más señales (más falsas), Mayor = menos señales (más fiables)
  3. Combine marcos temporales: Compruebe la tendencia diaria, opere en H1/H4 para las entradas
  4. Respete las zonas: Cuando el núcleo se aplana (consolidación), se avecina una gran ruptura.
  5. Utilice la lectura del sentimiento: Cuando el precio está por encima del núcleo (alcista), favorece las señales largas; por debajo (bajista), favorece las cortas.
  6. Gestión de objetivos:
    • Conservador: Salir en el objetivo 1-2
    • Agresivo: Mantener hasta el objetivo 3-4
    • Reducción: Salidas parciales en cada objetivo
  7. El panel de control es su amigo: Un vistazo rápido le dice todo - señal, sentimiento, objetivos
  8. Etiquetas de texto con flechas: Permiten el reconocimiento instantáneo durante los mercados rápidos
  9. Psicología del color: Verde = IR (comprar), Rojo = PARAR/Invertir (vender)
  10. Bandas de desviación: Cuando se activa, el precio que toca las bandas a menudo precede a las señales de inversión

Comprender la "ruptura de zonas

El nombre Daily Zone Breaker proviene de la capacidad del indicador para:

  1. Identificar Zonas de Consolidación: Cuando la línea del núcleo se mueve horizontalmente, el precio está oscilando.
  2. Detectar los límites de las zonas: Las bandas de desviación marcan los bordes de estas zonas
  3. Señalizar rupturas: Las flechas aparecen precisamente cuando el precio rompe las zonas establecidas
  4. Proyectar Continuación: Los objetivos muestran a dónde puede llegar el precio tras romper la zona

Piense en ello como:

  • La Zona = Área entre bandas de desviación o donde el núcleo es plano
  • Laruptura = Señal de flecha cuando el impulso cambia de dirección
  • El Viaje = Movimiento hacia los 4 objetivos proyectados

Gestión del riesgo

Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo:

  • Nunca arriesgue más del 1-2% por operación
  • Coloque el stop loss por debajo/por encima del mínimo/máximo de la oscilación más reciente o de la banda de desviación opuesta.
  • Utilice la línea del núcleo como trailing stop.
  • No opere en contra de la tendencia del marco temporal superior.
  • Espere la confirmación al primer toque de nuevas zonas
  • El análisis de múltiples marcos temporales evita falsas rupturas

Soporte y actualizaciones

Daily Zone Breaker es desarrollado y mantenido por Yunzuh Trading Systems

  • Versión: 1.1
  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
  • Tipo de indicador Indicador personalizado

Descargo de responsabilidad

Este indicador es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles oportunidades de negociación. No garantiza beneficios y debe utilizarse como parte de una estrategia de negociación global. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Realice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.

Daily Zone Breaker - Rompiendo el Ruido, Encontrando las Zonas que Importan.

2025 Yunzuh Trading Systems. Todos los derechos reservados.


