Daily Zone Breaker es un indicador avanzado de regresión multi-núcleo que identifica zonas críticas de precios y momentos de ruptura con precisión quirúrgica. Utilizando sofisticados algoritmos de suavizado de kernel, filtra el ruido del mercado para revelar el verdadero impulso direccional y las zonas clave de negociación donde el precio tiene más probabilidades de romper los niveles de resistencia o soporte.
Qué hace
Funciones principales
Daily Zone Breaker analiza la acción del precio a través de 17 funciones matemáticas de núcleo diferentes para crear una media móvil adaptable que responda de forma inteligente a las condiciones del mercado. A diferencia de las medias móviles tradicionales, que van a la zaga del precio, este indicador utiliza una regresión kernel ponderada para identificar:
- Zonasde Precios Críticos - Áreas donde el precio se consolida antes de una ruptura.
- Puntos de ruptura de zonas - Momentos precisos en los que el precio rompe por encima o por debajo de las zonas establecidas
- Momento direccional - Señales visuales claras que muestran el sentimiento alcista o bajista del mercado
- Proyecciones de precios - Cuatro niveles objetivo calculados en función del ATR para zonas de toma de beneficios
Cómo funciona
El indicador emplea el análisis de regresión kernel, un método estadístico no paramétrico que:
- Asigna ponderaciones a los datos de precios históricos en función de la distancia desde la barra actual
- Aplica sofisticados núcleos matemáticos (Laplace, Gauss, Epanechnikov, etc.) para suavizar los datos de precios.
- Calcula bandas de desviación dinámicas que se adaptan a la volatilidad del mercado.
- Identifica los puntos de cruce exactos en los que el impulso cambia de dirección.
- Proyecta objetivos de precios futuros utilizando múltiplos ATR basados en Fibonacci (1,0, 1,618, 2,0, 2,618).
Componentes visuales
Línea principal del núcleo
- Código de colores adaptable: Cambia de bajista (rojo) a alcista (verde) en función del movimiento direccional
- Representación suave del precio: Filtra las fluctuaciones y las señales falsas
- Identificación de zonas: La propia línea representa el centro de la zona de precios actual
Bandas de desviación (opcional)
- Banda superior: Límite de la zona de resistencia
- Banda inferior: Límite de la zona de soporte
- Anchura dinámica: Se ajusta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando la desviación estándar
Señales de flecha
- Flechas ARRIBA (Verde): Indican rupturas de zonas alcistas - oportunidades de compra
- Flechas ABAJO (rojas): Indican rupturas de zonas bajistas - oportunidades de venta
- Posicionamiento personalizable: Coloque las flechas en máximos/mínimos o en el precio de señal
- Etiquetas de texto: Texto "Up"/"Down" opcional para identificar claramente la señal
Panel de control
Visualización de análisis en tiempo real:
- Señal actual: COMPRA, VENTA o NEUTRO
- Sentimiento del mercado: ALCISTA, BAJA o NEUTRA (precio frente a núcleo)
- Última Flecha: Dirección de la señal de ruptura más reciente
- Valor MA del núcleo: Valor actual de la línea de regresión
- Precio de la señal: Nivel de precio en el que se activó la última señal
- 4 Objetivos de precio: Zonas de beneficio proyectadas basadas en cálculos de ATR
Características principales
17 Tipos de Núcleo
Elija entre núcleos matemáticos avanzados, cada uno con características únicas:
- Triangular - Decaimiento lineal, suavizado equilibrado
- Gaussiano - Curva de Bell, pesos graduales suaves
- Epanechnikov - Varianza óptima, eficacia estadística
- Logística - Ponderación de curva en S, transiciones bruscas
- Logística - Distribución de colas pesadas
- Coseno - Ponderación periódica, suavizado ondulatorio
- Sinc - Procesamiento de señales, dominio de la frecuencia
- Laplace (por defecto) - Pico agudo, resistente a valores atípicos
- Cuártico - Polinomio de cuarto orden, extra suave
- Parabólico - Ponderación cuadrática
- Exponencial - Función de decaimiento, prioridad a datos recientes
- Silverman - Oscilante, estadística avanzada
- Cauchy - Colas gruesas, captura extremos
- Tent - Triangular simple, cálculo rápido
- Wave - Oscilante con decaimiento
- Power - Polinómica con elementos cúbicos
- Morters - Trigonométrico, suavizado periódico
Modos de repintado y no repintado
Modo repintado (por defecto)
- Recalcula las señales históricas a medida que llegan nuevos datos
- Proporciona el análisis retrospectivo más preciso
- Muestra la visión "perfecta" de la estructura pasada del mercado
- Ideal para backtesting y aprendizaje de patrones de mercado
- Actualiza las señales sólo en las barras confirmadas
Modo no retrospectivo
- Señales fijas una vez generadas
- Sin recálculo histórico
- Adecuado para alertas de negociación en tiempo real
- Lo que ve es lo que obtiene
- Algo menos preciso pero 100% estable
Sistema de flechas personalizable
- Control de tamaño: escala 1-5 para mayor visibilidad
- Códigos de fl echa: más de 233 estilos de flecha diferentes
- Ajustes de Distancia: Tres métodos de cálculo (Pips, ATR %, Puntos)
- Posicionamiento Alto/Bajo: Ancla las flechas a los extremos de la vela o señala el precio
- Personalización de colores: Colores separados para señales alcistas/bajistas
Cuadro de mandos profesional
- 4 Posiciones de Esquina: Coloque el panel en cualquier lugar del gráfico
- Actualizaciones en tiempo real: Seguimiento de señales y sentimiento en directo
- Proyecciones de precios: Cálculo automático de objetivos
- Apariencia personalizable: Colores, fuentes y tamaños totalmente ajustables
- Marca: Presenta la firma de Yunzuh Trading Systems
Lógica de generación de señales
La señal de COMPRA se dispara cuando:
- Núcleo[actual] > Núcleo[anterior]
- Y Kernel[anterior] ≤ Kernel[hace 2 barras]
- Indica cambio de momentum de bajista/plano a alcista
La señal de VENTA se activa cuando:
- Kernel[actual] < Kernel[anterior]
- Y Kernel[anterior] ≥ Kernel[hace 2 barras]
- Indica cambio de momentum de alcista/plano a bajista
Cálculo de las bandas de desviación
StdDev = √(Σ(Precio - Kernel)² / (Ancho de banda - 1)) Banda superior = Kernel + (StdDev × Multiplicador) Banda inferior = Kernel - (StdDev × Multiplicador)
Fórmula de proyección del objetivo
ATR = Average(High - Low) over 14 periods For BUY Signals: Target 1 = Signal Price + (ATR × 1.0) Target 2 = Signal Price + (ATR × 1.618) Target 3 = Signal Price + (ATR × 2.0) Target 4 = Signal Price + (ATR × 2.618) Para señales de VENTA: Objetivo 1 = Precio de la señal - (ATR × 1,0 ) Objetivo 2 = Precio de la señal - (ATR × 1,618) Objetivo 3 = Precio de la señal - (ATR × 2,0) Objetivo 4 = Precio de la señal - (ATR × 2,618)
Aplicaciones de negociación
Seguimiento de tendencias
- Entrar en las flechas de ruptura de zona alineadas con la tendencia del marco temporal superior
- Utilizar la línea del núcleo como soporte/resistencia dinámica
- Topes por debajo/por encima de la línea del núcleo
Operaciones de inversión
- Esté atento a las señales en los extremos de la banda de desviación
- Combinar con divergencia en RSI/MACD
- Objetivo en la banda de desviación opuesta
Scalping
- Utilizar en plazos inferiores (M1, M5, M15)
- Entradas rápidas en señales de flecha
- Salida en el objetivo 1 o 2
Swing Trading
- Plazos diarios/4H para las zonas principales
- Mantener a través de los cambios de color del núcleo
- Salir en el objetivo 3 o 4
Estrategia basada en zonas
- Marcar zonas donde el núcleo se consolida horizontalmente
- Esperar flechas de ruptura por encima/debajo de las zonas
- Fije el stop loss en el lado opuesto de la zona
Ajustes recomendados
Para operaciones diarias (Scalping)
- Ancho de banda: 8-10
- Tipo de núcleo: Laplace o Exponencial
- Modo Repintado: OFF (sin repintado)
- Marco temporal: M5, M15
- Distancia de la flecha: 50-70% ATR
Para Swing Trading
- Ancho de banda: 14-20
- Tipo de núcleo: Laplace o Gaussiano
- Modo Repintado: ON
- Marco temporal: H4, Diario
- Distancia de la flecha: 70-100% ATR
Para seguimiento de tendencias
- Ancho de banda: 20-30
- Tipo de núcleo: Gaussiano o Epanechnikov
- Habilitar bandas: SÍ
- Desviación: 2,0-2,5
- Marco temporal: H1, H4
Conservador (pocas señales falsas)
- Ancho de banda: 30-50
- Tipo de núcleo: Gaussiano
- Plazos superiores: H4+
- **Combinar con la confirmación de la acción del precio
Agresivo (Más señales)
- Ancho de banda: 5-10
- Tipo de Kernel: Laplace o Exponencial
- Plazos inferiores: M5-M15
- **Entradas y salidas rápidas
Consejos profesionales
- La selección del núcleo es importante: Laplace es robusto para la mayoría de las condiciones, Gaussiano para tendencias suaves, Exponencial para mercados rápidos
- Ancho de banda = Sensibilidad: Menor = más señales (más falsas), Mayor = menos señales (más fiables)
- Combine marcos temporales: Compruebe la tendencia diaria, opere en H1/H4 para las entradas
- Respete las zonas: Cuando el núcleo se aplana (consolidación), se avecina una gran ruptura.
- Utilice la lectura del sentimiento: Cuando el precio está por encima del núcleo (alcista), favorece las señales largas; por debajo (bajista), favorece las cortas.
- Gestión de objetivos:
- Conservador: Salir en el objetivo 1-2
- Agresivo: Mantener hasta el objetivo 3-4
- Reducción: Salidas parciales en cada objetivo
- El panel de control es su amigo: Un vistazo rápido le dice todo - señal, sentimiento, objetivos
- Etiquetas de texto con flechas: Permiten el reconocimiento instantáneo durante los mercados rápidos
- Psicología del color: Verde = IR (comprar), Rojo = PARAR/Invertir (vender)
- Bandas de desviación: Cuando se activa, el precio que toca las bandas a menudo precede a las señales de inversión
Comprender la "ruptura de zonas
El nombre Daily Zone Breaker proviene de la capacidad del indicador para:
- Identificar Zonas de Consolidación: Cuando la línea del núcleo se mueve horizontalmente, el precio está oscilando.
- Detectar los límites de las zonas: Las bandas de desviación marcan los bordes de estas zonas
- Señalizar rupturas: Las flechas aparecen precisamente cuando el precio rompe las zonas establecidas
- Proyectar Continuación: Los objetivos muestran a dónde puede llegar el precio tras romper la zona
Piense en ello como:
- La Zona = Área entre bandas de desviación o donde el núcleo es plano
- Laruptura = Señal de flecha cuando el impulso cambia de dirección
- El Viaje = Movimiento hacia los 4 objetivos proyectados
Gestión del riesgo
Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo:
- Nunca arriesgue más del 1-2% por operación
- Coloque el stop loss por debajo/por encima del mínimo/máximo de la oscilación más reciente o de la banda de desviación opuesta.
- Utilice la línea del núcleo como trailing stop.
- No opere en contra de la tendencia del marco temporal superior.
- Espere la confirmación al primer toque de nuevas zonas
- El análisis de múltiples marcos temporales evita falsas rupturas
Soporte y actualizaciones
Daily Zone Breaker es desarrollado y mantenido por Yunzuh Trading Systems
- Versión: 1.1
- Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
- Tipo de indicador Indicador personalizado
Descargo de responsabilidad
Este indicador es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles oportunidades de negociación. No garantiza beneficios y debe utilizarse como parte de una estrategia de negociación global. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Realice siempre una gestión adecuada del riesgo y nunca opere con dinero que no pueda permitirse perder.
Daily Zone Breaker - Rompiendo el Ruido, Encontrando las Zonas que Importan.
