Gonzonator EA

Gonzonator Pro - Smart Fibonacci Trend EA - Es ist nicht nur ein EA - es ist ein komplettes Handelssystem

Gonzonator Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der Grundlage von Fibonacci-Level-Reaktionen, Trendfiltern und Volatilitätsfiltern entwickelt wurde. Es wurde für eine stabile Ausführung, ATR-Volatilitätsanalyse und Multi-MA-Filterung entwickelt. Gonzonator Pro enthält einen leistungsstarken integrierten Dashboard-Scanner, der Trend- und Volatilitätsbedingungen über MarketWatch-Symbole anzeigt. Der EA identifiziert Umkehr- und Fortsetzungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit anhand von Fibonacci-Retracement-Levels, Trendbestätigungen

Fibonacci-Level-Handelssystem

Trades können unabhängig für jedes Fib-Level aktiviert/deaktiviert werden:

0.0%

23.6%

38.2%

50.0%

61.8%

78.6%

100%

Die Ziele können wie folgt festgelegt werden:

Fester TP in Pips

Fibonacci-Expansionslevels (0,618, 1,000, 1,272, 1,618)

ATR-, Swing-, Pips- oder Fib-Stop-Loss-Modi

Fünf Stop-Loss-Optionen ermöglichen maximale Flexibilität:

ATR-Stop-Loss

Schwung Hoch / Schwung Tief

Feste Pips

Fibonacci-basierter SL

Kein Stop Loss

Echte Trend-Filterung

Umfasst zwei Arten der MA-Filterung:

Primärer MA-Trendfilter

Sekundärer 50/200 EMA Richtungsfilter

ATR-Volatilitätsfilter

Blockiert Einträge, wenn die Volatilität zu niedrig oder zu hoch ist.

Verwendet ATR% relativ zum Preis (Min/Max-Schwelle).

Volle Risikokontrolle

Unterstützt:

Festes Lot

% Gleichgewichtsrisiko (automatische Losgröße basierend auf dem Stop-Loss)

Maximal offene Trades

Maximaler Spread-Schutz

Eingebauter Session-Filter

Optionale Sitzungssteuerung:

Tokio

London

New York

Benutzerdefinierte Sitzungszeiten

Verhindert unerwünschte Einträge außerhalb der Sitzung.

Trailing-Stop-Optionen

Unterstützt:

Pips nachziehen

ATR-Trailing-Stop

Mehrstufige Aktivierung

Break Even + Teilweiser Abschluss

Tools zur Risikominderung enthalten:

Break Even mit +Pips Ausgleich

Partial Close bei definiertem Gewinntrigger

Automatische BE-Verschiebung nach Partial Close

Dashboard-Scanner

Scannt mehrere MarketWatch Symbole und gibt:

Trend-Status

Volatilitäts-Status

Sitzungsstatus

Hervorragend geeignet für diskretionäre Bestätigung.

Chart Panels & On-Chart Labels

Zeigt an:

Trend

Spanne

Aktive Trades

Kontakt: Entwickler: Crashspec Tech

info@crashspec.co.za