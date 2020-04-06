Gonzonator EA
- Experten
- Garner Edward Bennie
- Version: 5.0
- Aktivierungen: 12
Gonzonator Pro - Smart Fibonacci Trend EA - Es ist nicht nur ein EA - es ist ein komplettes Handelssystem
Gonzonator Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der Grundlage von Fibonacci-Level-Reaktionen, Trendfiltern und Volatilitätsfiltern entwickelt wurde. Es wurde für eine stabile Ausführung, ATR-Volatilitätsanalyse und Multi-MA-Filterung entwickelt. Gonzonator Pro enthält einen leistungsstarken integrierten Dashboard-Scanner, der Trend- und Volatilitätsbedingungen über MarketWatch-Symbole anzeigt. Der EA identifiziert Umkehr- und Fortsetzungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit anhand von Fibonacci-Retracement-Levels, Trendbestätigungen
Fibonacci-Level-Handelssystem
Trades können unabhängig für jedes Fib-Level aktiviert/deaktiviert werden:
- 0.0%
- 23.6%
- 38.2%
- 50.0%
- 61.8%
- 78.6%
- 100%
Die Ziele können wie folgt festgelegt werden:
- Fester TP in Pips
- Fibonacci-Expansionslevels (0,618, 1,000, 1,272, 1,618)
ATR-, Swing-, Pips- oder Fib-Stop-Loss-Modi
Fünf Stop-Loss-Optionen ermöglichen maximale Flexibilität:
- ATR-Stop-Loss
- Schwung Hoch / Schwung Tief
- Feste Pips
- Fibonacci-basierter SL
- Kein Stop Loss
Echte Trend-Filterung
Umfasst zwei Arten der MA-Filterung:
- Primärer MA-Trendfilter
- Sekundärer 50/200 EMA Richtungsfilter
ATR-Volatilitätsfilter
Blockiert Einträge, wenn die Volatilität zu niedrig oder zu hoch ist.
Verwendet ATR% relativ zum Preis (Min/Max-Schwelle).
Volle Risikokontrolle
Unterstützt:
- Festes Lot
- % Gleichgewichtsrisiko (automatische Losgröße basierend auf dem Stop-Loss)
- Maximal offene Trades
- Maximaler Spread-Schutz
Eingebauter Session-Filter
Optionale Sitzungssteuerung:
- Tokio
- London
- New York
- Benutzerdefinierte Sitzungszeiten
Verhindert unerwünschte Einträge außerhalb der Sitzung.
Trailing-Stop-Optionen
Unterstützt:
- Pips nachziehen
- ATR-Trailing-Stop
- Mehrstufige Aktivierung
Break Even + Teilweiser Abschluss
Tools zur Risikominderung enthalten:
- Break Even mit +Pips Ausgleich
- Partial Close bei definiertem Gewinntrigger
- Automatische BE-Verschiebung nach Partial Close
Dashboard-Scanner
Scannt mehrere MarketWatch Symbole und gibt:
- Trend-Status
- Volatilitäts-Status
- Sitzungsstatus
Hervorragend geeignet für diskretionäre Bestätigung.
Chart Panels & On-Chart Labels
Zeigt an:
- Trend
- Spanne
- Aktive Trades
Kontakt: Entwickler: Crashspec Tech
info@crashspec.co.za