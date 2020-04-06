Gonzonator EA

Gonzonator Pro - Smart Fibonacci Trend EA - Es ist nicht nur ein EA - es ist ein komplettes Handelssystem

Gonzonator Pro ist ein vollautomatisches Handelssystem, das auf der Grundlage von Fibonacci-Level-Reaktionen, Trendfiltern und Volatilitätsfiltern entwickelt wurde. Es wurde für eine stabile Ausführung, ATR-Volatilitätsanalyse und Multi-MA-Filterung entwickelt. Gonzonator Pro enthält einen leistungsstarken integrierten Dashboard-Scanner, der Trend- und Volatilitätsbedingungen über MarketWatch-Symbole anzeigt. Der EA identifiziert Umkehr- und Fortsetzungszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit anhand von Fibonacci-Retracement-Levels, Trendbestätigungen

Fibonacci-Level-Handelssystem

Trades können unabhängig für jedes Fib-Level aktiviert/deaktiviert werden:

  • 0.0%
  • 23.6%
  • 38.2%
  • 50.0%
  • 61.8%
  • 78.6%
  • 100%

Die Ziele können wie folgt festgelegt werden:

  • Fester TP in Pips
  • Fibonacci-Expansionslevels (0,618, 1,000, 1,272, 1,618)

ATR-, Swing-, Pips- oder Fib-Stop-Loss-Modi

Fünf Stop-Loss-Optionen ermöglichen maximale Flexibilität:

  • ATR-Stop-Loss
  • Schwung Hoch / Schwung Tief
  • Feste Pips
  • Fibonacci-basierter SL
  • Kein Stop Loss

Echte Trend-Filterung

Umfasst zwei Arten der MA-Filterung:

  • Primärer MA-Trendfilter
  • Sekundärer 50/200 EMA Richtungsfilter

ATR-Volatilitätsfilter

Blockiert Einträge, wenn die Volatilität zu niedrig oder zu hoch ist.
Verwendet ATR% relativ zum Preis (Min/Max-Schwelle).

Volle Risikokontrolle

Unterstützt:

  • Festes Lot
  • % Gleichgewichtsrisiko (automatische Losgröße basierend auf dem Stop-Loss)
  • Maximal offene Trades
  • Maximaler Spread-Schutz

Eingebauter Session-Filter

Optionale Sitzungssteuerung:

  • Tokio
  • London
  • New York
  • Benutzerdefinierte Sitzungszeiten
    Verhindert unerwünschte Einträge außerhalb der Sitzung.

Trailing-Stop-Optionen

Unterstützt:

  • Pips nachziehen
  • ATR-Trailing-Stop
  • Mehrstufige Aktivierung

Break Even + Teilweiser Abschluss

Tools zur Risikominderung enthalten:

  • Break Even mit +Pips Ausgleich
  • Partial Close bei definiertem Gewinntrigger
  • Automatische BE-Verschiebung nach Partial Close

Dashboard-Scanner

Scannt mehrere MarketWatch Symbole und gibt:

  • Trend-Status
  • Volatilitäts-Status
  • Sitzungsstatus
    Hervorragend geeignet für diskretionäre Bestätigung.

Chart Panels & On-Chart Labels

Zeigt an:

  • Trend
  • Spanne
  • Aktive Trades

Kontakt: Entwickler: Crashspec Tech

info@crashspec.co.za

Empfohlene Produkte
GA Paraboli SAR
Osama Echchakery
3.5 (2)
Experten
"GA Moving Average" („GA Gleitender Durchschnitt“) ist ein Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um den Handel basierend auf der Strategie des Gleitenden Durchschnitts automatisiert durchzuführen. Mit seinen anpassbaren Einstellungen ermöglicht dieser EA Tradern, die perfekte Strategie zu erstellen, indem verschiedene Parameter an ihre Handelspräferenzen angepasst werden. Das Hauptkonzept des EAs "GA Moving Average" basiert auf der Verwendung von gleitenden Durchschnittsindikatoren zur Id
FREE
Ea 555
Aleksandr Nadein
Experten
Der EA arbeitet mit schwebenden Aufträgen.Empfohlenes Währungspaar GPBUSD H1.Mit guter Marktvalontilität gibt einen guten Gewinn.Advisor ist voll automatisiert für die Arbeit im Markt.Es ist auch möglich, Auto-Management zu verwenden.Es ist möglich, die Swap-Größe zu verwenden, ideal für starke Volatilität oder in der Nacht.Beim Handel werden zwei schwebende Aufträge platziert, wenn eine funktioniert, wird die zweite gelöscht. Der Handel ist nicht intermittierend.
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Harmonic EA "Tool für den Handel mit 28 Währungspaaren nach 88 harmonischen Mustern plus einem nach Ihren Parametern angepassten Muster Die Expertengrafik-Schnittstelle führt Sie zu den Musternamen, wenn Sie über den Musterkreis fahren Sie können eine beliebige Anzahl von Währungspaaren und Mustern für Ihren Handel aktivieren oder deaktivieren, indem Sie auf den Kreis des Währungspaares oder das harmonische Muster klicken (grün = aktivieren, rot = deaktivieren) Sie können mehr als eine
Midnight Queen
Kenji Ito
Experten
Midnight Queen MT4 - Die stille Königin der asiatischen Session Midnight Queen MT4 ist ein professioneller Nacht-Scalping EA , der entwickelt wurde , um leise und präzise während der asiatischen Session zu handeln. Er kombiniert hohe Genauigkeit , Risikokontrolle und beständiges Gewinnwachstum - die perfekte Balance, die der "Königin der Nacht" würdig ist. Hauptmerkmale Paar: EURGBP (optimiert für den M5-Zeitrahmen) Handelszeiten: 21 :00-07:00 (Broker-Zeit) Logik: Bollinger Bands + RSI-Mi
Infinite Forex EA
Roman Pozdnyakov
1 (1)
Experten
Wir freuen uns, Ihnen unser neues Produkt vorstellen zu können, das den nächsten Schritt in der Entwicklung des automatisierten Handels auf dem Forex-Markt darstellt. Dies ist ein revolutionärer Algorithmus, der von unserem Team von Programmierern entwickelt wurde. Hier ist die ganze Erfahrung aus 10 Jahren Arbeit auf dem Forex-Markt versammelt. Der Berater verwendet mehrere Strategien für verschiedene Marktphasen (Trend, Flat, volatiler Markt oder sehr schwach). Der Algorithmus hat alle Tests m
Benj autotrend switch EA
Benjamin Allip
Experten
BENJ AutoSwitchtrend Grid EA v1 Fangen Sie Trends, nicht Rauschen. Ein professioneller Grid-on-Trend-Roboter, der die Volatilität dem Zeitrahmen zuordnet und das Risiko mit einem eingebauten Daily P&L Guard unter Kontrolle hält. Wenn der Trend umschlägt, löscht er die Hängepartien auf der falschen Seite, bewahrt die Live-Positionen (optional, wenn D1 ausgerichtet ist) und setzt nur die fehlenden Levels - kein Durcheinander, keine durchdrehenden Grids. Warum Händler es wählen Trendbewusstes Ra
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Experten
Als Neujahrsgeschenk und zur Veröffentlichung des „GoldMinerRobot“ erhalten die ersten 5 Personen, die diesen Roboter kaufen oder mieten, kostenloses MQL5 - VPS, entsprechend der Dauer ihres Kaufs. Wenn Sie diesen Roboter für 1 Monat mieten, erhalten Sie 1 Monat „KOSTENLOSES MQL5 VPS“ als Geschenk von uns. Wenn Sie diesen Roboter für 3 Monate mieten, erhalten Sie 3 Monate „KOSTENLOSES MQL5 VPS“ als Geschenk von uns. Wenn Sie diesen Roboter für 6 Monate mieten, erhalten Sie 6 Monate „KOSTENLOSE
Finance Craft mt4
Ivan Simonika
Experten
Der Finance Craft Bot eignet sich für alle, die ein universelles Skalpell suchen, sich aber nicht auf ein bestimmtes Produkt festlegen können, weil sie bei allen Schwachstellen feststellen oder die Handelsstrategie nicht verstehen. Für diejenigen, die in diese Kategorie von Suchenden fallen, gibt es eine gute Nachricht - dieser Bot ist für Sie! In der folgenden Beschreibung werden nur die wichtigsten Informationen gegeben und nichts Überflüssiges. Der erste wichtige Punkt ist, dass der Bot sowo
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experten
. .. *** Signal : https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold (XAUUSD) entwickelt wurde. Der Arbeitsprozess berechnet Unterstützung und Widerstand einschließlich des höchsten und niedrigsten Preises jeder Kerze Der EA berechnet schwebende Aufträge zum höchsten oder niedrigsten Preis nach dem Unterstützungs-/Widerstandsniveau und schließt den schwebenden Auftrag am nächsten Tag, wenn er nicht verwendet wird. -EA verw
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experten
SmartReversal - Intelligente Mittelwertumkehr mit VWAP Basket ECHTE PERFORMANCE-ÜBERWACHUNG Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Verwandeln Sie Extreme in konsistente Gewinne SmartReversal wandelt Bollinger Band-Extreme in hochwahrscheinliche Mean-Reversion-Einträge um. Jede Seite (KAUFEN/VERKAUFEN) wird um ihren eigenen VWAP herum verwaltet und ermöglicht kollektive TP/SL, profit-only Trailing und ein vollständig konfigurierbares Raster. Schlechte Bedingunge
Gold Predictor MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold Predictor ist ein Hochfrequenz-Experte mit einem moderaten Risikoniveau. Sein Scalping-Algorithmus ist so konzipiert, dass er Ein- und Ausstiegspunkte mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit findet und so die maximale Effizienz jedes Handels gewährleistet. Das für die Arbeit mit diesem Roboter am besten geeignete Währungspaar ist XAUUSD (Gold zum US-Dollar). Es ist ideal für Trader, die eine dynamische Handelsumgebung bevorzugen. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.co
Forex Mastery Escort EA
Nardus Van Staden
5 (2)
Experten
Wir stellen den "Forex Mastery Escort EA" vor, einen bahnbrechenden Expert Advisor (EA), der speziell für den MQL5-Markt entwickelt wurde. Dieser innovative EA kombiniert die Leistung mehrerer Indikatoren, einschließlich IMA (Intrabar Moving Average), CCI (Commodity Channel Index) und MACD (Moving Average Convergence Divergence), um Ihnen eine unvergleichliche Handelsgenauigkeit zu bieten. Forex Mastery Escort EA nutzt einen ausgeklügelten Algorithmus, der die Marktbedingungen sorgfältig analysi
FREE
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Experten
Vielen Dank für Ihr Interesse an "HERO_Time_USDJPY". Übersicht von "HERO_Time_USDJPY": Betreibbar mit minimalem Kapital Hält Positionen nur für wenige Stunden Vollständig automatisierter Betrieb Einfache und leicht verständliche Einstellungen Bitte nehmen Sie sich die Zeit, um mehr über diesen Expert Advisor zu erfahren, da er eine wertvolle Ergänzung zu Ihrem Portfolio sein könnte. Details zu "HERO_Time_USDJPY": Kann mit einer Margin von 1.000 USD und 0,27 Lots betrieben werden. Handelt im 1-St
Versatile
Andriy Sydoruk
Experten
Das vielseitige Expertensystem folgt dem Prinzip "so lange wie möglich auf dem Markt bleiben". Die wichtigsten Indikatoren sind der gleitende Durchschnitt und der Relative Strength Index. Der EA unterstützt die gleichzeitige Arbeit in zwei Richtungen, sowohl einem Trend folgend als auch gegen ihn, abhängig von den Einstellungen. Eine begrenzte Anzahl von Aufträgen LimitOrders wird für den Betrieb verwendet. Der EA behandelt Fehler korrekt und arbeitet zuverlässig mit einer Einlage von 1000 USD u
Kryptonite
Dmitry Shutov
Experten
Allgemeine Informationen Eine kleine Einzahlung genügt, um mit dem Handel zu beginnen. Geeignet für den Handel mit mehreren Währungen. Nicht abhängig von der Verbindungsqualität und den Handelsbedingungen. Überwachung meiner Konten: https: //www.mql5.com/ru/signals/author/mizrael Funktionsprinzip Der Expert Advisor eröffnet Orders entsprechend dem eingebauten Indikator. Wenn der Gewinn der Order größer ist als der Wert des Parameters Profit in Punkten des Charts. Dieser Auftrag wird geschlossen
Winex AI
Timur Khal'metov
Experten
Winex AI   ist ein moderner Handelsroboter, der von einem Team erfahrener Spezialisten mit langjähriger Erfahrung entwickelt wurde. Der Algorithmus basiert auf fortschrittlichen Technologien der künstlichen Intelligenz – der Berater verwendet zwei parallele tiefe neuronale Netzwerke – eines ist für das Eröffnen von Trades verantwortlich und das andere für die Berechnung der Rentabilität und das Schließen von Trades. Der Berater handelt nach der klassischen Strategie, wobei für jedes Währungspa
MatrixEA
Hafis Mohamed Yacine
Experten
/// Trade smart Guter Gewinn und kontinuierlich mit geringem Risiko /// Matrix EA Arbeitet mit allen Paaren. ZeitFrame - 1m Einzahlung empfohlen: Wenn Sie ein Konto unter $ 100-200 haben, ist es am besten, mit einem Micro-Konto zu arbeiten lot=0.1 MICRO Wenn Sie ein Konto unter $ 500 haben, ist es am besten, mit einem Micro-Konto lot=0.2 MICRO zu arbeiten Wenn Sie ein Standardkonto mit 1000 $ haben, arbeiten Sie am besten mit einem Lot=0.01 /// Klug handeln Guter Gewinn und kontinuierli
Red Shark
Elie Almachaalany
Experten
RED SHARK EA - Intelligent, rücksichtslos und für die Jagd auf Shorts entwickelt Red Shark ist ein reines Verkaufssystem, das speziell für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Basierend auf einer geschichteten parabolischen Maschenlogik mit adaptiven Abständen und dynamischer Erholung, gedeiht dieser EA in bärischen oder schwankenden Märkten, indem er Mikro-Bewegungen und Pullbacks ausnutzt. Ursprünglich als "WiT" eingeführt, wurde die Kernlogik verfeinert und unter einer aggressive
Green Frog EA
Ramzi Abuwarda
Experten
Die beste professionelle Expertenberatung (EA) - Green Frog EA: Ihr ultimativer Partner In der Welt des Devisenhandels, wo die Märkte sich schnell und entscheidend bewegen, kann ein zuverlässiger Verbündeter den entscheidenden Unterschied ausmachen. Treffen Sie den Green Frog EA, den besten professionellen Expertenberater (EA), der Trader mit beispielloser Genauigkeit und Effizienz ausstattet. Der Green Frog EA ist ein Zeugnis für modernste technologische Fortschritte in Verbindung mit jahrel
Intelligent Machine
Evgeniy Zhdan
Experten
Der einzigartige Algorithmus des EA berechnet den Durchschnittspreis (der sich in Form einer Trendlinie auf dem Chart widerspiegelt), der das Zentrum der Preisattraktion im Rahmen des gehandelten Zeitrahmens darstellt. In Zeiten zunehmender Volatilität beginnt der Berater seine Arbeit mit dem Ziel, den Gewinn in der Region des Anziehungspunktes des Preises zu fixieren. Der Berater verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden. Es wird empfohlen, einen Handelsexperten auf einem Remote-Server (
Forex Mentors Bot4
Andriy Sydoruk
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leicht
The art of Forex
Arthur Hatchiguian
5 (2)
Experten
The Art of Forex ist ein neuer komplexer Expert Advisor , der kontinuierlich in beide Richtungen handelt. Eine Reihe von Aufträgen wird eröffnet, um den besten Durchschnittspreis zu erhalten, bis der Take Profit erreicht ist. Dies ist optimal, um in einem unvorhersehbaren Markt Gewinne zu erzielen . Ein Verlustabdeckungssystem ist integriert, um die Rückgewinnung von Aufträgen zu ermöglichen, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind. Die besten Ergebnisse sind auf EUR/USD H1 , aber Sie könn
FREE
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experten
Dieser EA verwendet Indikatoren, um die Level-Linie zu bewegen, die Regeln sind, wenn der Preis unterhalb der Level-Linie, dann ist es ein Kaufsignal, und wenn der Preis oberhalb der Ebene dann ein Verkaufssignal, Trailing-Stop ist, um den Stop-Loss zu ändern, oder um einen Stop-Loss zu bringen, wenn zuvor sl = 0, dieser EA kann manuelle Aufträge über Android oder zu Hause PC akzeptieren. wenn die Bedingung schwimmend ist, können Sie diese ea mit manuellen Aufträgen helfen, die Sie denken, sind
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Experten
First Scalper ist ein auf Scalping basierender Expert Advisor, der den besten und sichersten Scalping EA auf dem Markt verwendet. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung des EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. First Scalper kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen handeln, indem er eine spezielle und einzigar
Semantics
Evgeniy Zhdan
Experten
Der EA verwendet eine Kombination aus mehreren verschiedenen Handelssystemen. Der einzigartige Algorithmus des Handelsexperten ermöglicht es Ihnen, die Richtung der Positionen mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für deren gewinnbringende Schließung zu wählen . Das Risikokontrollsystem ermöglicht es, dass gewinnbringende Transaktionen den Gesamtverlust überwiegen. Der Advisor kann völlig unabhängig arbeiten, ohne dass ein Trader eingreifen muss. Empfohlene Handelswerkzeuge: TF 5m: EURUSD, GB
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experten
Automatisieren Sie Ihre Fimathe MT4-Strategie - Handeln Sie effizient und präzise Beschreibung: Die Fimathe-Strategie ist weithin für ihre Rentabilität anerkannt, erfordert jedoch auch stundenlange Marktüberwachung. Um dieses Problem zu lösen, stellen wir Fimathe MT4 vor, einen Roboter, der die Ausführung Ihrer Strategie automatisiert. So funktioniert es: Fimathe MT4 arbeitet im "halbautomatischen" Modus. Sie führen Ihre Analyse durch, und der Roboter führt Trades auf Grundlage dieser Analyse
K1 Gold Bot
Burak Can Kislak
5 (1)
Experten
Zur Feier der Markteinführung unseres neuesten Produkts von "Keyvan Trading Bots" - dem "Keyvan Bitcoin Bot", einem der leistungsfähigsten und fortschrittlichsten Handelsroboter, der auf Bitcoin spezialisiert ist - sind alle unsere Produkte jetzt für eine begrenzte Zeit mit Rabatten von mehr als 50% erhältlich. Während dieser speziellen Einführungsveranstaltung ist der Preis des "K1 Gold Bot" von $495 auf nur $197 reduziert worden. Verpassen Sie es nicht - schließen Sie Ihren Kauf noch heute ab
MarkAndGain ll
Sergii Onyshchenko
Experten
Dies ist ein universeller EA mit positivem (für Trader) Schlupf. Mit Hilfe der Einstellungen können Sie Ihre eigene Strategie erstellen. Es kann Trend, Gegentrend, gemittelt, Gitter, Martingal :), Antimartingale sein. Martingale verliert früher oder später. Aber Sie können den Handel als ein Spiel betrachten, das Spaß macht. 1 Anwendungsfall. Angenommen, Sie haben 50 Dollar. Wollen Sie Ihr Glück versuchen? Sie können eine kleine Einzahlung machen und meinen Handelsberater benutzen. Nach 15 Hande
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Experten
Dies ist eine kostenlose Version des EA TrendSurfer OsMa https://www.mql5.com/en/market/product/104264 TrendSurfer OsMa empfängt Signale von einer technischen Analyse des eingebauten MetaTrader 4 Indikators Oscillator of a Moving Average (OsMA) und implementiert dann das Quantum Forex Trading System , um positive Ergebnisse zu erzielen. Entdecken Sie: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefining Forex Trading: Was wäre
FREE
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Experten
KonokaSystemNEO ist eine der drei Schwestern ( NEO, JOY, FUN ) von KonokaSystem mit einer neuen Persönlichkeit und ist ein origineller EA. Der Handelsstil ist Daytrading und zielt auf Mitternacht bis Mittag japanischer Zeit ab. Das Währungspaar ist "USDJPY" und der Einstieg erfolgt zum Eröffnungskurs von M5. Jede der drei Schwestern hat eine andere Logik und ist mit zwei Arten von Einstiegen und zwei Arten von Ausstiegen ausgestattet. Es wird keine Grid- oder Martingale-Logik verwendet. Die int
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Titan AI 4All
Amirbehzad Eslami
Experten
Titan AI — Automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation Titan AI ist ein automatisiertes Handelssystem der nächsten Generation, entwickelt vom Expertenteam von MX Robots . Es kombiniert fortschrittliche künstliche Intelligenz mit tiefem Finanzwissen. Dieses EA wurde mit hochwertigen Marktdaten trainiert, darunter Real Tick , MBP (Market by Price) und MBO (Market by Order) – denselben Daten, die institutionelle Handelssysteme verwenden. Dadurch kann Titan AI konsistente und intelligente
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex Diamond EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde Ih
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) STARTPROMO: Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, di
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Infinity Trader EA mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
Stratos Mistral mt4
Michela Russo
Experten
EINFÜHRUNG PROMO Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endgültiger Preis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Morgiger Preis: $399 Stratos Mistral ist ein robuster Forex-Handelsroboter , der für Trader entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus ADX, gleitendem Durchschnitt und High/Low Level Indikatoren, liefert Stratos Mistral hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem M15 Zeitrahmen. Er
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
Experten
WEIHNACHTSVERKAUF - BEGRENZTE ZEIT! Holen Sie sich Forex GOLD Investor mit einem riesigen -65% Rabatt UND erhalten Sie Trend Matrix EA als GRATIS BONUS ! Sonderpreis zu Weihnachten: $187 (Regulärer Preis: $547 - Sie sparen $360!) KOSTENLOSER BONUS: Trend Matrix EA Eine leistungsstarke Multi-Symbol-Strategie, vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die 10 Handelspaare unterstützt - echter Wert: $447! Nachdem Sie Ihren Kauf abgeschlossen haben, kontaktieren Sie mich einfach und ich werde
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experten
The Golden Way ist eine automatisierte Handelssoftware für die MT4-Plattform. Es nutzt eine umfassende Hybridstrategie: Durch die synergetische Zusammenarbeit mehrerer Teilstrategien erfasst es genau die Kauf-(Long-) und Verkaufs-(Short-)Chancen auf dem Goldmarkt (XAUUSD) und hilft dir, in unterschiedlichen Marktlagen zeitnah Handelsgelegenheiten zu nutzen. Basierend auf einer bewährten Handelslogik ermöglicht es dir, professionelle und effiziente Handelsoperationen auf dem Goldmarkt durchzufüh
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experten
Nur noch 1/5 Exemplare zu diesem Preis verfügbar ---> Nächster Preis 250$ // MT5-Version Gold King AI wurde mit TensorTrade erstellt, einem Open-Source-Python-Framework, das speziell für die Erstellung, das Training, die Bewertung und den Einsatz robuster Handelsalgorithmen unter Verwendung von Reinforcement Learning entwickelt wurde. Der Algorithmus ist während der New Yorker Handelssitzung aktiv. Nach einer mehrstündigen Analyse des Marktes zur Identifizierung interessanter Bereiche platziert
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experten
EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
Weitere Produkte dieses Autors
Torso Pro EA
Garner Edward Bennie
Experten
Torso EA ist ein vollautomatisches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um mit Hilfe der Heiken Ashi-Struktur, der MA-Richtung und der Slope-Bestätigung saubere Marktimpulse zu handeln. Es passt sich dynamisch an die Volatilität an, indem es ATR-basierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Risiko-Skalierung verwendet, wodurch es für Scalping, Intraday- und Swing-Trading auf Forex, Metalle, Indizes und Krypto-Paare geeignet ist. Torso konzentriert sich auf hochwertige Einstiege, wenn der Preis von
Milos EA
Garner Edward Bennie
Experten
Milos v3.2 ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Roboter, der auf einer Break of Structure (BOS)-Logik und einer mehrstufigen Einstiegsbestätigung basiert. Milos ist auf Präzision und Robustheit ausgelegt, erkennt strukturelle Hochs/Tiefs, identifiziert gültige Trendrichtungen und führt nur dann Trades aus, wenn der Markt die Stärke durch ein sauberes BOS-Ereignis bestätigt. Sobald ein gültiger Trend vorliegt, eröffnet Milos eine Primärposition beim ersten BOS-Ausbruch. Wenn der Preis zurückgeht,
Autarkes
Garner Edward Bennie
Experten
AUTARKES v1.7 Institutionelles automatisiertes Handelssystem Smart Money Concepts für MT4 Übersicht Autarkes v1.7 ist ein fortschrittlicher Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor für MT4, der entwickelt wurde, um institutionelle Preisbewegungen mit Hilfe einer automatischen Strukturanalyse zu erfassen. Dieser EA liest den Markt so, wie es professionelle Händler tun: Break of Structure (BOS), CHoCH-Übergänge, Order-Blöcke (OB), Fair Value Gaps (FVG), Liquidity Sweeps und Breaker-Blöcke. Autark
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension