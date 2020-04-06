Torso Pro EA
- Experten
- Garner Edward Bennie
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Torso EA ist ein vollautomatisches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um mit Hilfe der Heiken Ashi-Struktur, der MA-Richtung und der Slope-Bestätigung saubere Marktimpulse zu handeln.
Es passt sich dynamisch an die Volatilität an, indem es ATR-basierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Risiko-Skalierung verwendet, wodurch es für Scalping, Intraday- und Swing-Trading auf Forex, Metalle, Indizes und Krypto-Paare geeignet ist.
Torso konzentriert sich auf hochwertige Einstiege, wenn der Preis von einem Pullback in eine Trendfortsetzung übergeht. Kein Raster, kein Martingal, kein Averaging.
Nur präzise Trades, sauberes Risikomanagement und eine intelligente Exit-Engine.
Hauptmerkmale
Heiken Ashi + MA Trend Confirmation Slope Angle Filter (ignoriert flache Märkte)
ATRStop Loss / TP / Trailing Stop
Break-Even + Opposite-Signal Close
Dynamic ATR Risk Scaoptional)
Hidden SL+TP (virtueller Modus)
Session Filter (Tokyo, London, New York)
Spread & Volatility Protection
Auto-Magic Number per Symbol/Timeframe
Kein Grid, Martingale, Hedging oder Averaging.
Jeder Handel ist geschützt.
Wie Torso handelt
Torso wartet auf:
- Eine durch gleitende Durchschnitte bestätigte Trendrichtung
- Einen Momentumwechsel durch Heiken Ashi
- Positiver Neigungswinkel, um einen flachen/seitwärts gerichteten Preis zu vermeiden
- Spread-/Volatilitätsbedingungen, um qualitativ hochwertige Einstiege zu gewährleisten
- Erst dann führt Torso einen Handel mit einem berechneten ATR-Stop aus.
Ausstiege werden kontrolliert durch:
- Risiko/Ertrag TP
- ATR nachlaufender Stopp
- Break-even-Schutz
- Gegensignal-Schluss
Warum Torso anders ist
Die meisten EAs steigen häufig ein und versuchen, die Volatilität zu überleben. Torso macht das Gegenteil:
Er filtert die meisten schlechten Trades heraus
Er steigt nur ein, wenn der Trend die Struktur bestätigt hat
Er passt das Risiko an die Marktvolatilität an
Er setzt das Konto niemals einem unbegrenzten Drawdown aus
Das macht Torso:
Stabil bei Volatilität
Effizientbei Trends
Sicherer für langfristige Portfolios
Empfohlene Verwendung
Zeitrahmen: ALLE
Paare: Alle wichtigen Forex, Krypto, Sopt-Metalle, Indizes, Aktien
Broker: Standard oder ECN, niedriger Spread bevorzugt
Kontotypen: Cent, Standard, ECN, Raw Spread
Risikovorschlag: 1-2% (Skalierung optional)
Risikomanagement-Optionen
|
Funktion
|
Beschreibung
|
Fester SL
|
ATR, Schwankung oder Pips
|
TP-Modi
|
Pips, Risiko-Mehrfach, ATR oder keine
|
Nachlaufende
|
Pips oder ATR
|
Break-Even
|
Bewegung zur Gewinnsicherung
|
Virtueller SL/TP
|
Vom Broker verborgen
|
ATR-Risiko-Skalierung
|
Auto-Lot basierend auf der Volatilität
Enthaltene Tools
Integriertes Dashboard (Spread, Trend, Status, Session)
Auto-Magic pro Symbol/Zeitrahmen
Floating P/L-Monitor in Echtzeit
Session-Kontrolle (3 Hauptsessions )
Sicherheit
Jeder Handel hat einen Stop-Loss
Keine Martingale oder Grid
Spread + Volatilitätsfilter
Trade-Qualität zuerst, nicht Frequenz
Torso EA handelt nur, wenn der Markt es wert ist, gehandelt zu werden.
Version Typ
- Vollständig automatisierter Expert Advisor
- Für MetaTrader (MT4/MT5 Version hängt von der Auflistung ab)
Ansprechpartner: Crashspec Tech
E-Mail: info@crashspec.co.za