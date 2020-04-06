Torso Pro EA

Torso EA ist ein vollautomatisches Trendfolgesystem, das entwickelt wurde, um mit Hilfe der Heiken Ashi-Struktur, der MA-Richtung und der Slope-Bestätigung saubere Marktimpulse zu handeln.

Es passt sich dynamisch an die Volatilität an, indem es ATR-basierte Stop-Loss-, Trailing-Stop- und Risiko-Skalierung verwendet, wodurch es für Scalping, Intraday- und Swing-Trading auf Forex, Metalle, Indizes und Krypto-Paare geeignet ist.

Torso konzentriert sich auf hochwertige Einstiege, wenn der Preis von einem Pullback in eine Trendfortsetzung übergeht. Kein Raster, kein Martingal, kein Averaging.

Nur präzise Trades, sauberes Risikomanagement und eine intelligente Exit-Engine.

Hauptmerkmale

Heiken Ashi + MA Trend Confirmation Slope Angle Filter (ignoriert flache Märkte)

ATRStop Loss / TP / Trailing Stop

Break-Even + Opposite-Signal Close

Dynamic ATR Risk Scaoptional)

Hidden SL+TP (virtueller Modus)

Session Filter (Tokyo, London, New York)

Spread & Volatility Protection

Auto-Magic Number per Symbol/Timeframe

Kein Grid, Martingale, Hedging oder Averaging.

Jeder Handel ist geschützt.

Wie Torso handelt

Torso wartet auf:

Eine durch gleitende Durchschnitte bestätigte Trendrichtung Einen Momentumwechsel durch Heiken Ashi Positiver Neigungswinkel , um einen flachen/seitwärts gerichteten Preis zu vermeiden Spread-/Volatilitätsbedingungen , um qualitativ hochwertige Einstiege zu gewährleisten Erst dann führt Torso einen Handel mit einem berechneten ATR-Stop aus.

Ausstiege werden kontrolliert durch:

Risiko/Ertrag TP

ATR nachlaufender Stopp

Break-even-Schutz

Gegensignal-Schluss

Warum Torso anders ist

Die meisten EAs steigen häufig ein und versuchen, die Volatilität zu überleben. Torso macht das Gegenteil:

Er filtert die meisten schlechten Trades heraus

Er steigt nur ein, wenn der Trend die Struktur bestätigt hat

Er passt das Risiko an die Marktvolatilität an

Er setzt das Konto niemals einem unbegrenzten Drawdown aus

Das macht Torso:



Stabil bei Volatilität

Effizientbei Trends

Sicherer für langfristige Portfolios

Empfohlene Verwendung

Zeitrahmen: ALLE

Paare: Alle wichtigen Forex, Krypto, Sopt-Metalle, Indizes, Aktien

Broker: Standard oder ECN, niedriger Spread bevorzugt

Kontotypen: Cent, Standard, ECN, Raw Spread

Risikovorschlag: 1-2% (Skalierung optional)

Risikomanagement-Optionen

Funktion Beschreibung Fester SL ATR, Schwankung oder Pips TP-Modi Pips, Risiko-Mehrfach, ATR oder keine Nachlaufende Pips oder ATR Break-Even Bewegung zur Gewinnsicherung Virtueller SL/TP Vom Broker verborgen ATR-Risiko-Skalierung Auto-Lot basierend auf der Volatilität

Enthaltene Tools

Integriertes Dashboard (Spread, Trend, Status, Session)

Auto-Magic pro Symbol/Zeitrahmen

Floating P/L-Monitor in Echtzeit

Session-Kontrolle (3 Hauptsessions )

Sicherheit

Jeder Handel hat einen Stop-Loss

Keine Martingale oder Grid

Spread + Volatilitätsfilter

Trade-Qualität zuerst, nicht Frequenz

Torso EA handelt nur, wenn der Markt es wert ist, gehandelt zu werden.

Version Typ

Vollständig automatisierter Expert Advisor

Für MetaTrader (MT4/MT5 Version hängt von der Auflistung ab)





Ansprechpartner: Crashspec Tech

E-Mail: info@crashspec.co.za



