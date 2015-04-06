Neuron Gold

EA Neuron Gold — Нейронный интеллект для XAUUSD на M30

Neuron Gold — это продвинутый эксперт-советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M30.
Он использует две независимые автоматические стратегии, которые могут работать как вместе, так и по отдельности, а также содержит полноценную панель ручного управления, встроенную прямо в график.

Автоматические стратегии Neuron Gold

1. Стратегия по моделям флагов

Автоматически обнаруживает классические фигуры продолжения тренда (бычий и медвежий флаг).
Советник определяет:

  • наклонную консолидацию

  • направление флага

  • точку пробоя

  • продолжение тренда

Сделки открываются только после полного формирования и подтверждения модели, что значительно повышает точность входов.

2. Стратегия пробоя и подтверждения уровней поддержки и сопротивления

Советник отслеживает ключевые уровни S/R и определяет:

  • реальный пробой

  • откат/ретест

  • подтверждение пробоя

  • оптимальную точку входа

Это помогает избегать ложных пробоев и обеспечивает исключительно точные входы.

Обе стратегии могут использоваться одновременно, формируя высокоэффективную гибридную систему.

Нейронная сеть — обязательно для максимальной производительности

Чтобы активировать внутреннюю модель обучения, пользователь должен:

  • установить параметр «Neural Network = true»

  • сделать это до любого бэктеста

  • оставить параметр включённым и в реальной торговле

Нейросеть автоматически калибрует индикаторы, корректирует фильтры входа и оптимизирует общее поведение советника в соответствии с рыночными условиями.

Интеллектуальная панель управления на графике

Встроенная панель отображает:

  • спред

  • свопы покупки и продажи

  • максимальную прибыль

  • баланс и средства

  • информацию об инструменте

  • кнопки ручной торговли и управление отложенными ордерами

Фирменный индикатор, встроенный в советника, также показывает визуальные сигналы для ручных подтверждений прямо на графике.

Доказанная эффективность

Neuron Gold успешно протестирован с 2023 года по настоящее время с использованием:

  • 100% моделирования реальными тиками

  • Коэффициент Шарпа 4.5

  • Высокая устойчивость в периоды сильной волатильности золота

Безопасность и управление рисками

Включает:

  • фиксированный и динамический Stop Loss

  • интеллектуальный Trailing Stop

  • фильтр спреда

  • фильтр времени

  • защиту от экстремальной волатильности

  • автоматический контроль экспозиции


