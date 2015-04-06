Neuron Gold
- Эксперты
- Teresa Maria Pimenta
- Версия: 1.0
- Активации: 5
EA Neuron Gold — Нейронный интеллект для XAUUSD на M30
Neuron Gold — это продвинутый эксперт-советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M30.
Он использует две независимые автоматические стратегии, которые могут работать как вместе, так и по отдельности, а также содержит полноценную панель ручного управления, встроенную прямо в график.
Автоматические стратегии Neuron Gold
1. Стратегия по моделям флагов
Автоматически обнаруживает классические фигуры продолжения тренда (бычий и медвежий флаг).
Советник определяет:
-
наклонную консолидацию
-
направление флага
-
точку пробоя
-
продолжение тренда
Сделки открываются только после полного формирования и подтверждения модели, что значительно повышает точность входов.
2. Стратегия пробоя и подтверждения уровней поддержки и сопротивления
Советник отслеживает ключевые уровни S/R и определяет:
-
реальный пробой
-
откат/ретест
-
подтверждение пробоя
-
оптимальную точку входа
Это помогает избегать ложных пробоев и обеспечивает исключительно точные входы.
Обе стратегии могут использоваться одновременно, формируя высокоэффективную гибридную систему.
Нейронная сеть — обязательно для максимальной производительности
Чтобы активировать внутреннюю модель обучения, пользователь должен:
-
установить параметр «Neural Network = true»
-
сделать это до любого бэктеста
-
оставить параметр включённым и в реальной торговле
Нейросеть автоматически калибрует индикаторы, корректирует фильтры входа и оптимизирует общее поведение советника в соответствии с рыночными условиями.
Интеллектуальная панель управления на графике
Встроенная панель отображает:
-
спред
-
свопы покупки и продажи
-
максимальную прибыль
-
баланс и средства
-
информацию об инструменте
-
кнопки ручной торговли и управление отложенными ордерами
Фирменный индикатор, встроенный в советника, также показывает визуальные сигналы для ручных подтверждений прямо на графике.
Доказанная эффективность
Neuron Gold успешно протестирован с 2023 года по настоящее время с использованием:
-
100% моделирования реальными тиками
-
Коэффициент Шарпа 4.5
-
Высокая устойчивость в периоды сильной волатильности золота
Безопасность и управление рисками
Включает:
-
фиксированный и динамический Stop Loss
-
интеллектуальный Trailing Stop
-
фильтр спреда
-
фильтр времени
-
защиту от экстремальной волатильности
-
автоматический контроль экспозиции