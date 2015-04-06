EA Neuron Gold — Нейронный интеллект для XAUUSD на M30

Neuron Gold — это продвинутый эксперт-советник, разработанный специально для торговли XAUUSD на таймфрейме M30.

Он использует две независимые автоматические стратегии, которые могут работать как вместе, так и по отдельности, а также содержит полноценную панель ручного управления, встроенную прямо в график.

Автоматические стратегии Neuron Gold

1. Стратегия по моделям флагов

Автоматически обнаруживает классические фигуры продолжения тренда (бычий и медвежий флаг).

Советник определяет:

наклонную консолидацию

направление флага

точку пробоя

продолжение тренда

Сделки открываются только после полного формирования и подтверждения модели, что значительно повышает точность входов.

2. Стратегия пробоя и подтверждения уровней поддержки и сопротивления

Советник отслеживает ключевые уровни S/R и определяет:

реальный пробой

откат/ретест

подтверждение пробоя

оптимальную точку входа

Это помогает избегать ложных пробоев и обеспечивает исключительно точные входы.

Обе стратегии могут использоваться одновременно, формируя высокоэффективную гибридную систему.

Нейронная сеть — обязательно для максимальной производительности

Чтобы активировать внутреннюю модель обучения, пользователь должен:

установить параметр «Neural Network = true»

сделать это до любого бэктеста

оставить параметр включённым и в реальной торговле

Нейросеть автоматически калибрует индикаторы, корректирует фильтры входа и оптимизирует общее поведение советника в соответствии с рыночными условиями.

Интеллектуальная панель управления на графике

Встроенная панель отображает:

спред

свопы покупки и продажи

максимальную прибыль

баланс и средства

информацию об инструменте

кнопки ручной торговли и управление отложенными ордерами

Фирменный индикатор, встроенный в советника, также показывает визуальные сигналы для ручных подтверждений прямо на графике.

Доказанная эффективность

Neuron Gold успешно протестирован с 2023 года по настоящее время с использованием:

100% моделирования реальными тиками

Коэффициент Шарпа 4.5

Высокая устойчивость в периоды сильной волатильности золота

Безопасность и управление рисками

Включает: