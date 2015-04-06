Neuron Gold
- 专家
- Teresa Maria Pimenta
- 版本: 1.0
- 激活: 5
EA Neuron Gold — 面向 XAUUSD（M30）的神经智能交易系统
Neuron Gold 是一款专为 XAUUSD 在 M30 时间周期上设计的高级智能交易顾问（EA）。
它采用两套独立的自动化策略，可单独使用或同时运行，并在图表中集成了完整的手动交易控制面板。
Neuron Gold 的自动化策略
1. 旗形形态策略
自动识别经典趋势延续形态（多头旗形与空头旗形）。
EA 能检测到：
-
倾斜整理区间
-
旗形方向
-
突破点
-
趋势延续位置
仅在形态完全形成并获得确认后才会执行交易，大幅提升入场精度。
2. 支撑与阻力突破 + 确认策略
EA 自动追踪关键支撑/阻力区间，并识别：
-
真实突破
-
回调/二次测试（Pullback）
-
突破确认
-
最佳入场点
这可以有效过滤假突破，提供极高精准度的交易信号。
两套策略可同时运行，构建高效的混合型自动交易系统。
神经网络 — 获得最佳性能的必要条件
要启用内部学习模型，用户必须：
-
将 “Neural Network = true” 设置为开启
-
在任何回测之前 先启用此选项
-
实盘交易中也应保持启用
神经网络会根据市场行为自动校准指标、调整入场过滤条件，并优化 EA 的整体决策逻辑。
智能图表控制面板
内置面板显示：
-
点差（Spread）
-
买卖交换费（Swap）
-
最大利润
-
账户余额与净值
-
品种信息
-
手动下单按钮与挂单控制
EA 内置的专有指标还会在图表上显示可视化信号，便于手动确认入场。
经过验证的性能
Neuron Gold 已从 2023 年至今完成历史测试，具备：
-
100% 真实 Tick 建模质量
-
夏普比率 4.5
-
在黄金剧烈波动中仍保持高度稳定性
安全性与风险管理
包含：
-
固定与动态止损
-
智能追踪止损（Trailing Stop）
-
点差过滤
-
时间过滤
-
极端波动保护
-
自动风险敞口控制