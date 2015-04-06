EA Neuron Gold — 面向 XAUUSD（M30）的神经智能交易系统

Neuron Gold 是一款专为 XAUUSD 在 M30 时间周期上设计的高级智能交易顾问（EA）。

它采用两套独立的自动化策略，可单独使用或同时运行，并在图表中集成了完整的手动交易控制面板。

Neuron Gold 的自动化策略

1. 旗形形态策略

自动识别经典趋势延续形态（多头旗形与空头旗形）。

EA 能检测到：

倾斜整理区间

旗形方向

突破点

趋势延续位置

仅在形态完全形成并获得确认后才会执行交易，大幅提升入场精度。

2. 支撑与阻力突破 + 确认策略

EA 自动追踪关键支撑/阻力区间，并识别：

真实突破

回调/二次测试（Pullback）

突破确认

最佳入场点

这可以有效过滤假突破，提供极高精准度的交易信号。

两套策略可同时运行，构建高效的混合型自动交易系统。

神经网络 — 获得最佳性能的必要条件

要启用内部学习模型，用户必须：

将 “Neural Network = true” 设置为开启

在任何回测之前 先启用此选项

实盘交易中也应保持启用

神经网络会根据市场行为自动校准指标、调整入场过滤条件，并优化 EA 的整体决策逻辑。

智能图表控制面板

内置面板显示：

点差（Spread）

买卖交换费（Swap）

最大利润

账户余额与净值

品种信息

手动下单按钮与挂单控制

EA 内置的专有指标还会在图表上显示可视化信号，便于手动确认入场。

经过验证的性能

Neuron Gold 已从 2023 年至今完成历史测试，具备：

100% 真实 Tick 建模质量

夏普比率 4.5

在黄金剧烈波动中仍保持高度稳定性

安全性与风险管理

包含：