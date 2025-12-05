EA Neuron Gold — Intelligence Neuronale pour XAUUSD sur M30

Neuron Gold est un Expert Advisor avancé, conçu exclusivement pour trader XAUUSD sur l’unité de temps M30.

Il utilise deux stratégies automatiques indépendantes, pouvant fonctionner séparément ou simultanément, et inclut également un panneau de trading manuel entièrement intégré au graphique.

Stratégies Automatiques du Neuron Gold

1. Stratégie de Modèle en Drapeau (Flag Pattern)

Détecte automatiquement les modèles classiques de continuation (bull flag et bear flag).

L’EA identifie :

la consolidation inclinée

la direction du drapeau

le point de rupture (breakout)

la poursuite de la tendance

Les opérations ne sont exécutées que lorsque le modèle est entièrement formé et confirmé, ce qui augmente considérablement la précision.

2. Stratégie de Rupture & Confirmation des Supports et Résistances

L’EA analyse les zones importantes de support et résistance et détecte :

la rupture réelle

le retracement/pullback

la confirmation de la cassure

le point d’entrée optimal

Cela évite les faux breakouts et offre des entrées extrêmement précises.

Les deux stratégies peuvent être utilisées ensemble, créant un système hybride très performant.

Réseau Neuronal — Obligatoire pour des Performances Optimales

Pour activer le modèle interne d’apprentissage, l’utilisateur doit :

définir « Neural Network = true »

effectuer cette action avant tout backtest

laisser l’option activée également en compte réel

Le réseau neuronal calibre automatiquement les indicateurs, ajuste les filtres d’entrée et optimise le comportement général de l’EA en fonction des conditions de marché.

Panneau Intelligent Intégré au Graphique

Le panneau affiche :

le spread

le swap d’achat et de vente

le profit maximal

le solde et l’equity

les informations de l’actif

des boutons pour les ordres manuels et les ordres en attente

L’indicateur propriétaire intégré fournit également des signaux visuels pour les entrées manuelles directement sur le graphique.

Performance Prouvée

Neuron Gold a été testé de 2023 à aujourd’hui avec :

Modélisation à 100 % en ticks réels

Ratio de Sharpe de 4.5

Grande stabilité face à la forte volatilité de l’or

Sécurité & Gestion des Risques

Comprend :