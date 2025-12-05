Neuron Gold

EA Neuron Gold — Intelligence Neuronale pour XAUUSD sur M30

Neuron Gold est un Expert Advisor avancé, conçu exclusivement pour trader XAUUSD sur l’unité de temps M30.
Il utilise deux stratégies automatiques indépendantes, pouvant fonctionner séparément ou simultanément, et inclut également un panneau de trading manuel entièrement intégré au graphique.

Stratégies Automatiques du Neuron Gold

1. Stratégie de Modèle en Drapeau (Flag Pattern)

Détecte automatiquement les modèles classiques de continuation (bull flag et bear flag).
L’EA identifie :

  • la consolidation inclinée

  • la direction du drapeau

  • le point de rupture (breakout)

  • la poursuite de la tendance

Les opérations ne sont exécutées que lorsque le modèle est entièrement formé et confirmé, ce qui augmente considérablement la précision.

2. Stratégie de Rupture & Confirmation des Supports et Résistances

L’EA analyse les zones importantes de support et résistance et détecte :

  • la rupture réelle

  • le retracement/pullback

  • la confirmation de la cassure

  • le point d’entrée optimal

Cela évite les faux breakouts et offre des entrées extrêmement précises.

Les deux stratégies peuvent être utilisées ensemble, créant un système hybride très performant.

Réseau Neuronal — Obligatoire pour des Performances Optimales

Pour activer le modèle interne d’apprentissage, l’utilisateur doit :

  • définir « Neural Network = true »

  • effectuer cette action avant tout backtest

  • laisser l’option activée également en compte réel

Le réseau neuronal calibre automatiquement les indicateurs, ajuste les filtres d’entrée et optimise le comportement général de l’EA en fonction des conditions de marché.

Panneau Intelligent Intégré au Graphique

Le panneau affiche :

  • le spread

  • le swap d’achat et de vente

  • le profit maximal

  • le solde et l’equity

  • les informations de l’actif

  • des boutons pour les ordres manuels et les ordres en attente

L’indicateur propriétaire intégré fournit également des signaux visuels pour les entrées manuelles directement sur le graphique.

Performance Prouvée

Neuron Gold a été testé de 2023 à aujourd’hui avec :

  • Modélisation à 100 % en ticks réels

  • Ratio de Sharpe de 4.5

  • Grande stabilité face à la forte volatilité de l’or

Sécurité & Gestion des Risques

Comprend :

  • Stop Loss fixe et dynamique

  • Trailing Stop intelligent

  • Filtre de spread

  • Filtre horaire

  • Protection contre la volatilité extrême

  • Contrôle automatique de l’exposition


