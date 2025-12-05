Neuron Gold
EA Neuron Gold — M30 XAUUSD 전용 신경 지능 트레이딩 시스템
Neuron Gold는 XAUUSD를 M30 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계된 고급 자동매매 시스템(EA)입니다.
두 개의 독립적인 자동 전략을 탑재하고 있으며, 단독 또는 동시에 작동할 수 있습니다. 또한 차트에 직접 통합된 완전한 수동 거래 패널도 포함되어 있습니다.
Neuron Gold의 자동 매매 전략
1. 깃발 패턴(Flag Pattern) 전략
클래식 추세 지속 패턴(불 플래그·베어 플래그)을 자동으로 감지합니다.
EA는 다음을 분석합니다:
-
기울어진 박스권(조정 구간)
-
플래그의 방향
-
돌파 지점
-
추세 지속 구간
패턴이 완전히 형성되고 확정된 경우에만 매매가 실행되므로 진입 정확도가 크게 향상됩니다.
2. 지지·저항(S/R) 돌파 및 확인 전략
EA는 주요 S/R 구역을 추적하며 다음을 감지합니다:
-
실제 돌파
-
되돌림/풀백
-
돌파 확인
-
최적의 진입 지점
이를 통해 가짜 돌파를 피하고 극도로 정확한 자동 매매가 가능합니다.
두 전략은 동시에 사용할 수 있어 매우 효율적인 하이브리드 시스템을 형성합니다.
신경망(Neural Network) — 최고 성능을 위한 필수 옵션
내부 학습 모델을 활성화하려면 반드시 다음을 수행해야 합니다:
-
“Neural Network = true” 로 설정
-
모든 백테스트를 실행하기 전 반드시 활성화
-
실계좌에서도 항상 활성 상태 유지
신경망은 시장 데이터를 기반으로 지표를 자동 미세조정하고 진입 필터를 최적화하며 EA의 전체적인 트레이딩 로직을 개선합니다.
차트 통합 스마트 패널
내장 패널에는 다음 정보가 표시됩니다:
-
스프레드
-
매수/매도 스왑
-
최대 이익
-
잔고 및 증거금
-
종목 정보
-
수동 주문 및 대기 주문 버튼
EA에 포함된 독자적인 인디케이터는 차트에 직접 시각적 매매 신호도 제공합니다.
검증된 성능
Neuron Gold는 2023년부터 현재까지 다음 기준을 충족하며 테스트되었습니다:
-
100% 실틱 기반 모델링 품질
-
샤프 비율 4.5
-
금 시장의 강한 변동성에서도 안정적 성능 유지
안전성과 리스크 관리
포함 기능:
-
고정 및 동적 스톱로스
-
지능형 트레일링 스톱
-
스프레드 필터
-
거래 시간 필터
-
극단적 변동성 보호 기능
-
자동 익스포저(위험도) 조절 시스템