EA Neuron Gold — M30 XAUUSD 전용 신경 지능 트레이딩 시스템

Neuron Gold는 XAUUSD를 M30 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계된 고급 자동매매 시스템(EA)입니다.

두 개의 독립적인 자동 전략을 탑재하고 있으며, 단독 또는 동시에 작동할 수 있습니다. 또한 차트에 직접 통합된 완전한 수동 거래 패널도 포함되어 있습니다.

Neuron Gold의 자동 매매 전략

1. 깃발 패턴(Flag Pattern) 전략

클래식 추세 지속 패턴(불 플래그·베어 플래그)을 자동으로 감지합니다.

EA는 다음을 분석합니다:

기울어진 박스권(조정 구간)

플래그의 방향

돌파 지점

추세 지속 구간

패턴이 완전히 형성되고 확정된 경우에만 매매가 실행되므로 진입 정확도가 크게 향상됩니다.

2. 지지·저항(S/R) 돌파 및 확인 전략

EA는 주요 S/R 구역을 추적하며 다음을 감지합니다:

실제 돌파

되돌림/풀백

돌파 확인

최적의 진입 지점

이를 통해 가짜 돌파를 피하고 극도로 정확한 자동 매매가 가능합니다.

두 전략은 동시에 사용할 수 있어 매우 효율적인 하이브리드 시스템을 형성합니다.

신경망(Neural Network) — 최고 성능을 위한 필수 옵션

내부 학습 모델을 활성화하려면 반드시 다음을 수행해야 합니다:

“Neural Network = true” 로 설정

모든 백테스트를 실행하기 전 반드시 활성화

실계좌에서도 항상 활성 상태 유지

신경망은 시장 데이터를 기반으로 지표를 자동 미세조정하고 진입 필터를 최적화하며 EA의 전체적인 트레이딩 로직을 개선합니다.

차트 통합 스마트 패널

내장 패널에는 다음 정보가 표시됩니다:

스프레드

매수/매도 스왑

최대 이익

잔고 및 증거금

종목 정보

수동 주문 및 대기 주문 버튼

EA에 포함된 독자적인 인디케이터는 차트에 직접 시각적 매매 신호도 제공합니다.

검증된 성능

Neuron Gold는 2023년부터 현재까지 다음 기준을 충족하며 테스트되었습니다:

100% 실틱 기반 모델링 품질

샤프 비율 4.5

금 시장의 강한 변동성에서도 안정적 성능 유지

안전성과 리스크 관리

포함 기능: