Lui Trendline Auto MTF Alert
- Indikatoren
- Rattanasak Salee
- Version: 5.12
- Aktivierungen: 5
<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> zeichnet automatisch präzise Trendlinien über 9 Timeframes auf einem einzigen Chart. Hören Sie auf, zwischen Timeframes zu wechseln - sehen Sie die komplette Marktstruktur sofort.
<b>═══ HAUPTFUNKTIONEN ═══</b>
<b>Multi-Timeframe-Anzeige</b>
• 9 Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• Alle Trendlinien gleichzeitig anzeigen
• Jeden Timeframe mit einem Klick ein-/ausschalten
• Farbcodierte Linien zur sofortigen Identifizierung
<b>3 Erkennungsmodi (L / S / T Taste)</b>
• <b>L (Langfristig):</b> Stabile Trends mit breiter Rückschauperiode. Ideal für Swing-Trading. Weniger Signale, höhere Genauigkeit.
• <b>S (Kurzfristig):</b> Schnelle Trends mit engen Parametern. Ideal für Scalping. Mehr Signale, schnellere Reaktion.
• <b>T (Dreieck):</b> Automatische Dreiecksmuster-Erkennung. Erkennt konvergierende Unterstützung/Widerstand für Ausbruchshandel.
<b>═══ INTELLIGENTES ALARMSYSTEM ═══</b>
<b>5 Alarmkanäle</b>
• Popup-Fenster (Bildschirmbenachrichtigung)
• Soundalarm (anpassbare .wav-Datei)
• Mobile Push-Benachrichtigung (MT5-App)
• E-Mail-Benachrichtigung (SMTP-Einrichtung erforderlich)
• Telegram-Bot-Nachricht (Bot-Token + Chat-ID)
<b>Einstellbare Alarmempfindlichkeit</b>
• 0% = Sofortiger Alarm (jede Berührung)
• 70% = Vor-Ausbruch-Alarm (empfohlen, weniger Fehlsignale)
• 100% = Vollständige Ausbruchsbestätigung
• Schwellenwert 0-100% in den Einstellungen anpassen
<b>Intelligenter Schutz</b>
• Abkühlzeit-Timer verhindert Spam (einstellbar 0-999 Sekunden)
• Alarm-Toggle pro Timeframe (nur H1/H4 für Qualitätssignale aktivieren)
• Keine doppelten Alarme bei Chart-Wechsel
<b>═══ BENUTZEROBERFLÄCHE ═══</b>
<b>Interaktives Bedienfeld</b>
• Master-Toggle für alle Timeframes
• Einzelne Timeframe-Schaltflächen (M1-MN1)
• Modus-Wechsel mit einem Klick (L/S/T)
• Verschiebbare Schaltflächenposition (X/Y-Koordinaten in Einstellungen)
<b>═══ SCHNELLSTARTANLEITUNG ═══</b>
1. Indikator zum Chart hinzufügen
2. L/S/T-Taste klicken, um Erkennungsmodus auszuwählen
3. Timeframe-Tasten (M1-MN1) klicken, um Linien ein-/auszublenden
4. Alarme aktivieren: Eingabe → Alarm-Timeframes → H1/H4 auf true setzen
5. Empfindlichkeit anpassen: Eingabe → Alarmempfindlichkeit % (Standard 70%)
<b>═══ EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN ═══</b>
<b>Swing-Trading:</b> Modus L, Timeframes H1/H4/D1, Empfindlichkeit 70%
<b>Day-Trading:</b> Modus S, Timeframes M15/M30/H1, Empfindlichkeit 50-70%
<b>Scalping:</b> Modus S, Timeframes M1/M5/M15, Empfindlichkeit 30-50%
<b>Ausbruchshandel:</b> Modus T, Timeframes M30/H1/H4, Empfindlichkeit 80-100%
<b>═══ LEISTUNG ═══</b>
• Optimierte Berechnungen (unter 50ms pro Aktualisierung)
• Kein Lag beim Zoomen oder Scrollen des Charts
• Nahtlose Zusammenarbeit mit anderen Indikatoren