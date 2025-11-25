Red and Green Light Indicators

📋 Produktübersicht

🚦 Rotes und grünes Licht - Intelligenter Handelssignalindikator

Red and Green Light ist ein professioneller Handelssignalindikator, der auf dem mehrstufigen T3-Glättungsalgorithmus basiert. Er integriert ein visuelles Ampelsystem, intelligente Signalerkennung, Risikowarnungen und mehrere Benachrichtigungsfunktionen. Egal, ob Sie ein manueller Händler oder ein Entwickler von Expert Advisor (EA) sind, dieser Indikator hilft Ihnen, Marktchancen mit größerer Präzision zu nutzen und die Risiken des Counter-Trend-Handels effektiv zu vermeiden.

✨ Wichtigste Vorteile

🎯 Präzise Signale : Der T3-Algorithmus filtert das Marktrauschen und erfasst echte Trends

: Der T3-Algorithmus filtert das Marktrauschen und erfasst echte Trends 🚦 Intuitive Visualisierung : Ampelsystem für sofortige Klarheit

: Ampelsystem für sofortige Klarheit ⚠️ Risikoschutz : Automatische Erkennung von Gegen-Trend-Trades

: Automatische Erkennung von Gegen-Trend-Trades 🔔 Mehrere Warnungen : Pop-ups, akustische Warnungen und Push-Benachrichtigungen

: Pop-ups, akustische Warnungen und Push-Benachrichtigungen 🎨 Hochgradig anpassbar : Vollständig anpassbarer Text, Farben und Layout

: Vollständig anpassbarer Text, Farben und Layout ⚡ A ktualisierungen in Echtzeit: Aktualisiert sich alle 5 Sekunden mit synchronisiertem Status

🎯 Kernfunktionen

1. T3-Algorithmus: Basierend auf Tim Tillson / Fulks-Matulich, 6-stufige Glättung mit dynamischen Kanälen. Parameter: Periode 6-21, Hot-Koeffizient 0,5-0,8, unterstützt mehrere Preistypen.

2. Signal Recognition:

Kaufen , wenn die Schlusskurse von N aufeinanderfolgenden Kerzen über dem oberen T3-Kanal (T3_1u/2u/3u/5u) liegen.

, wenn die Schlusskurse von N aufeinanderfolgenden Kerzen über dem oberen T3-Kanal (T3_1u/2u/3u/5u) liegen. Verkaufen, wenn die Schlusskurse von N aufeinanderfolgenden Kerzen unterhalb des unteren T3-Kanals (T3_1d/2d/3d/5d) liegen.

Zwei Modi verfügbar: Reaktionsfähiger Modus oder Stabiler Modus.

3. Ampel 🚦:

Grün = Weiterfahren

Gelb = Warten

Rot = Kurz gehen

Wird alle 5 Sekunden automatisch aktualisiert, unterstützt mehrere Zeitrahmen und die Position ist einstellbar.

4. Anzeigesystem:

5 Textanzeigemodi (Standard / Long-Short / Buy-Sell / Entry / Custom), Richtungspfeile und anpassbare Farben.

5. Alarmsystem 🔔:

Pop-up-Fenster, akustische Alarme und Push-Benachrichtigungen. Benutzerdefinierte Töne und konfigurierbare Alarmintervalle.

6. Risikowarnungen ⚠️:

Überwacht manuelle oder EA-initiierte Positionen, die dem aktuellen Signal widersprechen. Warnungen per Pop-up, Ton, Push-Benachrichtigung und On-Chart-Warnungen.

7. Vertikale Linien:

Zeitbasierte Marker, Unterstützung von Cross-Timeframes und automatische Bereinigung.

📖 Schnellstartanleitung

Installation: Kopieren Sie die .ex5-Datei in den Ordner MQL5/Indicators und ziehen Sie sie auf Ihren Chart. Verwendung: Beobachten Sie die Ampel - bei Grün gehen Sie long, bei Rot gehen Sie short. Anpassen: Passen Sie Anzeigemodus, Warnungen, Text und Farben an Ihre Vorlieben an.

Parameter-Empfehlungen

Konservativ : Periode 18-21, Prüfung 2-3 Kerzen, Stabiler Modus

: Periode 18-21, Prüfung 2-3 Kerzen, Stabiler Modus Aggressiv : Periode 10-12, 1 Kerze prüfen, Responsiver Modus

: Periode 10-12, 1 Kerze prüfen, Responsiver Modus Intraday : Zeitraum 8-10, Hot 0.7-0.8

: Zeitraum 8-10, Hot 0.7-0.8 Mittelfristig/Langfristig: Zeitraum 18-21, Hot 0,5-0,6

Profi-Tipps

Bestätigen Sie Signale über mehrere Zeitrahmen (z. B. H1 + H4), kombinieren Sie sie mit Trendlinien, aktivieren Sie Risikowarnungen, und weisen Sie unterschiedliche Töne für Einstiegssignale und Warnmeldungen zu.

💡 Häufig gestellte Fragen

Q1: Immer gelbes Licht?

→ Warten Sie auf ein klares Signal; reduzieren Sie die Anzahl der überprüften Kerzen oder passen Sie den Zeitraum an.

Q2: Zu viele Signale?

→ Erhöhen Sie die Kerzenanzahl (2-3), verwenden Sie den stabilen Modus und erhöhen Sie die Periode.

F3: Signale zu langsam?

→ Verringern Sie die Kerzenanzahl (1), wechseln Sie in den Responsive Mode, verringern Sie die Periode und erhöhen Sie den Hot-Koeffizienten.

F4: Wie unterscheidet man echte von falschen Signalen?

→ Bestätigen Sie über mehrere Zeitrahmen hinweg, richten Sie sich am vorherrschenden Trend aus und bevorzugen Sie den stabilen Modus.

F5: Wurde eine Warnung vor einem Gegentrend ausgelöst?

→ Unterbrechen Sie den Handel und warten Sie, bis Ihre Position mit dem aktuellen Signal übereinstimmt.

F6: Ressourcenverbrauch?

→ Zirkularer Puffer, inkrementelle Berechnungen, 5-Sekunden-Aktualisierung → extrem geringer CPU-/Speicherbedarf.

🔧 Technische Daten

Zirkularer Puffer, inkrementelle Berechnungen, Boundary Checks und Ausnahmebehandlung. Kompatibel mit allen MT5-Versionen, allen Handelsinstrumenten und allen Zeitfenstern.

📊 Anwendungsfälle

Trader: Manuelle Trader, EA-Entwickler, Anfänger und Profis.

Märkte: Forex, Aktien, Futures, Kryptowährungen.

Timeframes:

M5-M30 (kurzfristig)

H1-H4 (innerhalb eines Tages)

D1-W1 (mittel-/langfristig)

🎁 Warum kaufen?

Ausgereifter T3-Algorithmus, markterprobt Umfassende Funktionalität: Signale, Alarme, Risikokontrolle Benutzerfreundlich: intuitive Ampel-Schnittstelle Hochgradig anpassbar an jeden Handelsstil Kontinuierliche Aktualisierungen Außergewöhnlicher Wert: einmaliger Kauf, lebenslange Nutzung

Rentabilität der Investition: Reduzieren Sie Verluste, verbessern Sie die Gewinnrate, sparen Sie Zeit und gehen Sie besser mit Emotionen um.

📞 Technische Unterstützung

E-Mail: ivx@ivx.wang

Version: 1.3

Updates: Laufend

Changelog:

v1.3 - Einige Anzeigeprobleme behoben

v1.2 - Leistungsoptimierungen

v1.1 - EA-Überwachung hinzugefügt

v1.0 - Erste Veröffentlichung

⚠️ Haftungsausschluss

Dieser Indikator wird nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellt keine Anlageberatung dar. Der Handel ist mit Risiken verbunden. Der Entwickler übernimmt keine Verantwortung für die Ergebnisse des Handels. Bitte verwenden Sie dieses Tool verantwortungsbewusst und entsprechend Ihrer Risikotoleranz.

Red and Green Light - Ihr intelligenter Handelsassistent. Beginnen Sie noch heute damit und vereinfachen Sie Ihre Handelsreise! 🚀

© 2025 Red and Green Light Indicator. Alle Rechte vorbehalten.