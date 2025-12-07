Lui Trendline Auto MTF Alert
- Индикаторы
- Rattanasak Salee
- Версия: 5.12
- Активации: 5
<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> автоматически рисует точные трендовые линии на 9 таймфреймах на одном графике. Прекратите переключаться между таймфреймами - мгновенно видьте полную структуру рынка.
<b>═══ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ═══</b>
<b>Мультитаймфреймовое отображение</b>
• 9 таймфреймов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• Просмотр всех трендовых линий одновременно
• Включение/выключение каждого таймфрейма одним кликом
• Цветовая кодировка для мгновенной идентификации
<b>3 Режима обнаружения (Кнопка L / S / T)</b>
• <b>L (Долгосрочный):</b> Стабильные тренды с широким периодом. Лучше для свинг-трейдинга. Меньше сигналов, выше точность.
• <b>S (Краткосрочный):</b> Быстрые тренды с узкими параметрами. Лучше для скальпинга. Больше сигналов, быстрая реакция.
• <b>T (Треугольник):</b> Автоматическое обнаружение треугольных паттернов. Определяет сходящиеся поддержку/сопротивление.
<b>═══ УМНАЯ СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЙ ═══</b>
<b>5 Каналов оповещений</b>
• Всплывающее окно (уведомление на экране)
• Звуковое оповещение (настраиваемый .wav файл)
• Push-уведомление на мобильный (приложение MT5)
• Email-уведомление (требуется настройка SMTP)
• Сообщение Telegram-бота (Bot Token + Chat ID)
<b>Настраиваемая чувствительность</b>
• 0% = Мгновенное оповещение (любое касание)
• 70% = Предупреждение о прорыве (рекомендуется, меньше ложных сигналов)
• 100% = Полное подтверждение прорыва
• Настройте порог 0-100% в параметрах
<b>Умная защита</b>
• Таймер охлаждения предотвращает спам (настраиваемый 0-999 секунд)
• Переключение оповещений для каждого таймфрейма отдельно
• Нет дублирования оповещений при смене графиков
<b>═══ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ═══</b>
<b>Интерактивная панель управления</b>
• Главный переключатель для всех таймфреймов
• Отдельные кнопки таймфреймов (M1-MN1)
• Переключение режимов одним кликом (L/S/T)
• Перемещаемое положение кнопок (координаты X/Y в настройках)
<b>═══ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ═══</b>
1. Добавьте индикатор на график
2. Нажмите кнопку L/S/T для выбора режима обнаружения
3. Нажимайте кнопки таймфреймов (M1-MN1) для показа/скрытия линий
4. Включите оповещения: Входные данные → Таймфреймы оповещений → установите H1/H4 в true
5. Настройте чувствительность: Входные данные → Чувствительность % (по умолчанию 70%)
<b>═══ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАСТРОЙКИ ═══</b>
<b>Свинг-трейдинг:</b> Режим L, Таймфреймы H1/H4/D1, Чувствительность 70%
<b>Дейтрейдинг:</b> Режим S, Таймфреймы M15/M30/H1, Чувствительность 50-70%
<b>Скальпинг:</b> Режим S, Таймфреймы M1/M5/M15, Чувствительность 30-50%
<b>Торговля на прорывах:</b> Режим T, Таймфреймы M30/H1/H4, Чувствительность 80-100%
<b>═══ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ═══</b>
• Оптимизированные расчеты (менее 50мс на обновление)
• Без задержек при масштабировании или прокрутке графика
• Бесшовная работа с другими индикаторами