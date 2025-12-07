Lui Trendline Auto MTF Alert

多时间周期RSI指标 使用我们直观的RSI指标，释放多时间周期分析的强大功能！ 在一个图表上全面了解不同时间周期的市场动量。我们的多时间周期RSI指标允许您在五个可自定义的时间周期中以一致的周期跟踪相对强弱指数（RSI），使您能够做出更明智的交易决策。 主要特点： 同步多时间周期视图： 在一个图表上同时监控多达五个不同时间周期的RSI，无需在窗口之间切换。 可自定义时间周期： 定义您喜欢的时间周期以适应您的交易策略，从M1到MN。 统一的RSI周期： 在所有选定的时间周期中保持一致的RSI计算周期，以便进行直接比较。 清晰的视觉表示： 轻松识别超买/超卖情况以及多个市场周期中的动量变化。 增强的决策制定： 发现时间周期之间的背离和趋同，提供对市场趋势的更深入洞察。 用户友好的界面： 简单直观的设置，可立即使用。 为什么选择我们的多时间周期RSI？ 该指标是寻求改善市场分析的交易者不可或缺的工具。通过提供跨各种时间周期的RSI的整体视图，您可以更好地理解资产的潜在强度或弱点，并预测潜在的价格变动。无论您是日内交易者、波段交易者还是长期投资者，该指标都将显著提高您的分析能力。