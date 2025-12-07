Lui Trendline Auto MTF Alert
- 指标
- Rattanasak Salee
- 版本: 5.12
- 激活: 5
<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> 自动在单一图表上绘制9个时间框架的精确趋势线。无需切换时间框架，即时查看完整市场结构。
<b>═══ 主要功能 ═══</b>
<b>多时间框架显示</b>
• 9个时间框架：M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• 同时查看所有时间框架趋势线
• 一键开关每个时间框架
• 颜色编码便于即时识别
<b>3种检测模式 (L / S / T 按钮)</b>
• <b>L (长期)：</b>稳定趋势，较宽回溯期。适合波段交易和持仓交易。信号少，准确率高。
• <b>S (短期)：</b>快速趋势，较紧参数。适合剥头皮和日内交易。信号多，响应快。
• <b>T (三角形)：</b>自动三角形模式检测。识别收敛支撑/阻力用于突破交易。
<b>═══ 智能预警系统 ═══</b>
<b>5种预警渠道</b>
• 弹窗通知（屏幕显示）
• 声音预警（可自定义.wav文件）
• 手机推送通知（MT5应用）
• 邮件通知（需SMTP设置）
• Telegram机器人消息（Bot Token + Chat ID）
<b>可调预警灵敏度</b>
• 0% = 即时预警（任何触碰）
• 70% = 突破前预警（推荐，减少假信号）
• 100% = 完全突破确认
• 在设置中自定义0-100%阈值
<b>智能保护</b>
• 冷却计时器防止预警刷屏（可调0-999秒）
• 按时间框架单独开关预警（仅启用H1/H4获取高质量信号）
• 图表切换时不会重复预警
<b>═══ 用户界面 ═══</b>
<b>交互式控制面板</b>
• 主开关控制所有时间框架
• 单独时间框架按钮（M1-MN1）
• 一键切换模式（L/S/T）
• 可移动按钮位置（设置中调整X/Y坐标）
<b>═══ 快速入门指南 ═══</b>
1. 将指标添加到图表
2. 点击L/S/T按钮选择检测模式
3. 点击时间框架按钮（M1-MN1）显示/隐藏趋势线
4. 启用预警：输入 → 预警时间框架 → 将H1/H4设为true
5. 调整灵敏度：输入 → 预警灵敏度%（默认70%）
<b>═══ 推荐设置 ═══</b>
<b>波段交易：</b>模式L，时间框架H1/H4/D1，灵敏度70%
<b>日内交易：</b>模式S，时间框架M15/M30/H1，灵敏度50-70%
<b>剥头皮：</b>模式S，时间框架M1/M5/M15，灵敏度30-50%
<b>突破交易：</b>模式T，时间框架M30/H1/H4，灵敏度80-100%
<b>═══ 性能 ═══</b>
• 优化计算（每次更新低于50ms）
• 图表缩放或滚动无延迟
• 与其他指标无缝配合