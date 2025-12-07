Lui Trendline Auto MTF Alert

<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> dessine automatiquement des lignes de tendance précises sur 9 timeframes sur un seul graphique. Arrêtez de changer de timeframe - voyez instantanément la structure complète du marché.





<b>═══ FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES ═══</b>





<b>Affichage Multi-Timeframe</b>

• 9 Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1

• Visualisez toutes les lignes de tendance simultanément

• Activez/désactivez chaque timeframe en un clic

• Lignes codées par couleur pour identification instantanée





<b>3 Modes de Détection (Bouton L / S / T)</b>

• <b>L (Long terme):</b> Tendances stables avec période large. Idéal pour swing trading. Moins de signaux, plus de précision.

• <b>S (Court terme):</b> Tendances rapides avec paramètres serrés. Idéal pour scalping. Plus de signaux, réponse rapide.

• <b>T (Triangle):</b> Détection automatique des patterns triangulaires. Identifie support/résistance convergents pour trading de cassure.





<b>═══ SYSTÈME D'ALERTES INTELLIGENT ═══</b>





<b>5 Canaux d'Alerte</b>

• Fenêtre popup (notification à l'écran)

• Alerte sonore (fichier .wav personnalisable)

• Notification Push mobile (app MT5)

• Notification Email (configuration SMTP requise)

• Message bot Telegram (Bot Token + Chat ID)





<b>Sensibilité d'Alerte Ajustable</b>

• 0% = Alerte instantanée (tout contact)

• 70% = Alerte pré-cassure (recommandé, moins de faux signaux)

• 100% = Confirmation de cassure complète

• Personnalisez le seuil 0-100% dans les paramètres





<b>Protection Intelligente</b>

• Timer de refroidissement empêche le spam (ajustable 0-999 secondes)

• Toggle d'alerte par timeframe (activez uniquement H1/H4 pour signaux de qualité)

• Pas d'alertes dupliquées lors des changements de graphique





<b>═══ INTERFACE UTILISATEUR ═══</b>





<b>Panneau de Contrôle Interactif</b>

• Toggle maître pour tous les timeframes

• Boutons individuels de timeframe (M1-MN1)

• Changement de mode en un clic (L/S/T)

• Position des boutons déplaçable (coordonnées X/Y dans les paramètres)





<b>═══ GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ═══</b>





1. Ajoutez l'indicateur à votre graphique

2. Cliquez sur le bouton L/S/T pour sélectionner le mode de détection

3. Cliquez sur les boutons timeframe (M1-MN1) pour afficher/masquer les lignes

4. Activez les alertes: Entrée → Timeframes d'Alerte → définissez H1/H4 sur true

5. Ajustez la sensibilité: Entrée → Sensibilité d'Alerte % (défaut 70%)





<b>═══ CONFIGURATION RECOMMANDÉE ═══</b>





<b>Swing Trading:</b> Mode L, Timeframes H1/H4/D1, Sensibilité 70%

<b>Day Trading:</b> Mode S, Timeframes M15/M30/H1, Sensibilité 50-70%

<b>Scalping:</b> Mode S, Timeframes M1/M5/M15, Sensibilité 30-50%

<b>Trading de Cassure:</b> Mode T, Timeframes M30/H1/H4, Sensibilité 80-100%





<b>═══ PERFORMANCE ═══</b>





• Calculs optimisés (moins de 50ms par mise à jour)

• Pas de lag lors du zoom ou défilement du graphique

• Fonctionne parfaitement avec d'autres indicateurs