Lui Trendline Auto MTF Alert
- Indicateurs
- Rattanasak Salee
- Version: 5.12
- Activations: 5
<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> dessine automatiquement des lignes de tendance précises sur 9 timeframes sur un seul graphique. Arrêtez de changer de timeframe - voyez instantanément la structure complète du marché.
<b>═══ FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES ═══</b>
<b>Affichage Multi-Timeframe</b>
• 9 Timeframes: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• Visualisez toutes les lignes de tendance simultanément
• Activez/désactivez chaque timeframe en un clic
• Lignes codées par couleur pour identification instantanée
<b>3 Modes de Détection (Bouton L / S / T)</b>
• <b>L (Long terme):</b> Tendances stables avec période large. Idéal pour swing trading. Moins de signaux, plus de précision.
• <b>S (Court terme):</b> Tendances rapides avec paramètres serrés. Idéal pour scalping. Plus de signaux, réponse rapide.
• <b>T (Triangle):</b> Détection automatique des patterns triangulaires. Identifie support/résistance convergents pour trading de cassure.
<b>═══ SYSTÈME D'ALERTES INTELLIGENT ═══</b>
<b>5 Canaux d'Alerte</b>
• Fenêtre popup (notification à l'écran)
• Alerte sonore (fichier .wav personnalisable)
• Notification Push mobile (app MT5)
• Notification Email (configuration SMTP requise)
• Message bot Telegram (Bot Token + Chat ID)
<b>Sensibilité d'Alerte Ajustable</b>
• 0% = Alerte instantanée (tout contact)
• 70% = Alerte pré-cassure (recommandé, moins de faux signaux)
• 100% = Confirmation de cassure complète
• Personnalisez le seuil 0-100% dans les paramètres
<b>Protection Intelligente</b>
• Timer de refroidissement empêche le spam (ajustable 0-999 secondes)
• Toggle d'alerte par timeframe (activez uniquement H1/H4 pour signaux de qualité)
• Pas d'alertes dupliquées lors des changements de graphique
<b>═══ INTERFACE UTILISATEUR ═══</b>
<b>Panneau de Contrôle Interactif</b>
• Toggle maître pour tous les timeframes
• Boutons individuels de timeframe (M1-MN1)
• Changement de mode en un clic (L/S/T)
• Position des boutons déplaçable (coordonnées X/Y dans les paramètres)
<b>═══ GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ═══</b>
1. Ajoutez l'indicateur à votre graphique
2. Cliquez sur le bouton L/S/T pour sélectionner le mode de détection
3. Cliquez sur les boutons timeframe (M1-MN1) pour afficher/masquer les lignes
4. Activez les alertes: Entrée → Timeframes d'Alerte → définissez H1/H4 sur true
5. Ajustez la sensibilité: Entrée → Sensibilité d'Alerte % (défaut 70%)
<b>═══ CONFIGURATION RECOMMANDÉE ═══</b>
<b>Swing Trading:</b> Mode L, Timeframes H1/H4/D1, Sensibilité 70%
<b>Day Trading:</b> Mode S, Timeframes M15/M30/H1, Sensibilité 50-70%
<b>Scalping:</b> Mode S, Timeframes M1/M5/M15, Sensibilité 30-50%
<b>Trading de Cassure:</b> Mode T, Timeframes M30/H1/H4, Sensibilité 80-100%
<b>═══ PERFORMANCE ═══</b>
• Calculs optimisés (moins de 50ms par mise à jour)
• Pas de lag lors du zoom ou défilement du graphique
• Fonctionne parfaitement avec d'autres indicateurs