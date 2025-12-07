Lui Trendline Auto MTF Alert

<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b>は、1つのチャート上で9つのタイムフレームに正確なトレンドラインを自動描画します。タイムフレームの切り替えは不要 - 完全な市場構造を即座に確認できます。

<b>═══ 主な機能 ═══</b>

<b>マルチタイムフレーム表示</b>
• 9タイムフレーム：M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• すべてのタイムフレームのトレンドラインを同時表示
• ワンクリックで各タイムフレームのON/OFF切替
• 色分けで即座に識別

<b>3つの検出モード (L / S / T ボタン)</b>
• <b>L (長期)：</b>広いルックバック期間の安定したトレンド。スイングトレードに最適。シグナル少、精度高。
• <b>S (短期)：</b>タイトなパラメータの素早いトレンド。スキャルピングに最適。シグナル多、反応速。
• <b>T (トライアングル)：</b>三角形パターン自動検出。ブレイクアウトトレード用の収束サポート/レジスタンスを識別。

<b>═══ スマートアラートシステム ═══</b>

<b>5つのアラートチャネル</b>
• ポップアップウィンドウ（画面通知）
• サウンドアラート（カスタマイズ可能な.wavファイル）
• モバイルプッシュ通知（MT5アプリ）
• メール通知（SMTP設定が必要）
• Telegramボットメッセージ（Bot Token + Chat ID）

<b>調整可能なアラート感度</b>
• 0% = 即時アラート（タッチで発動）
• 70% = プレブレイクアウトアラート（推奨、誤シグナル減少）
• 100% = 完全ブレイクアウト確認
• 設定で0-100%の閾値をカスタマイズ

<b>スマート保護</b>
• クールダウンタイマーでスパム防止（0-999秒調整可能）
• タイムフレーム別アラート切替（高品質シグナルにはH1/H4のみ有効化）
• チャート変更時の重複アラートなし

<b>═══ ユーザーインターフェース ═══</b>

<b>インタラクティブコントロールパネル</b>
• 全タイムフレームのマスタートグル
• 個別タイムフレームボタン（M1-MN1）
• ワンクリックモード切替（L/S/T）
• 移動可能なボタン位置（設定でX/Y座標調整）

<b>═══ クイックスタートガイド ═══</b>

1. チャートにインジケーターを追加
2. L/S/Tボタンをクリックして検出モードを選択
3. タイムフレームボタン（M1-MN1）をクリックしてライン表示/非表示
4. アラート有効化：入力 → アラートタイムフレーム → H1/H4をtrueに設定
5. 感度調整：入力 → アラート感度%（デフォルト70%）

<b>═══ 推奨設定 ═══</b>

<b>スイングトレード：</b>モードL、タイムフレームH1/H4/D1、感度70%
<b>デイトレード：</b>モードS、タイムフレームM15/M30/H1、感度50-70%
<b>スキャルピング：</b>モードS、タイムフレームM1/M5/M15、感度30-50%
<b>ブレイクアウトトレード：</b>モードT、タイムフレームM30/H1/H4、感度80-100%

<b>═══ パフォーマンス ═══</b>

• 最適化された計算（更新あたり50ms未満）
• チャートのズームやスクロールでラグなし
• 他のインジケーターとシームレスに動作
