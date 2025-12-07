Lui Trendline Auto MTF Alert
- Indicatori
- Rattanasak Salee
- Versione: 5.12
- Attivazioni: 5
<b>Lui Auto TrendLine MTF Alert</b> disegna automaticamente linee di tendenza precise su 9 timeframe in un unico grafico. Smetti di cambiare timeframe - visualizza istantaneamente la struttura completa del mercato.
<b>═══ CARATTERISTICHE PRINCIPALI ═══</b>
<b>Visualizzazione Multi-Timeframe</b>
• 9 Timeframe: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1
• Visualizza tutte le linee di tendenza simultaneamente
• Attiva/disattiva ogni timeframe con un clic
• Linee codificate per colore per identificazione istantanea
<b>3 Modalità di Rilevamento (Pulsante L / S / T)</b>
• <b>L (Lungo termine):</b> Tendenze stabili con periodo ampio. Ideale per swing trading. Meno segnali, maggiore precisione.
• <b>S (Breve termine):</b> Tendenze rapide con parametri stretti. Ideale per scalping. Più segnali, risposta rapida.
• <b>T (Triangolo):</b> Rilevamento automatico pattern triangolari. Identifica supporto/resistenza convergenti per trading di rottura.
<b>═══ SISTEMA DI AVVISI INTELLIGENTE ═══</b>
<b>5 Canali di Avviso</b>
• Finestra popup (notifica su schermo)
• Avviso sonoro (file .wav personalizzabile)
• Notifica Push mobile (app MT5)
• Notifica Email (richiede configurazione SMTP)
• Messaggio bot Telegram (Bot Token + Chat ID)
<b>Sensibilità Avviso Regolabile</b>
• 0% = Avviso istantaneo (qualsiasi tocco)
• 70% = Avviso pre-rottura (consigliato, meno falsi segnali)
• 100% = Conferma rottura completa
• Personalizza soglia 0-100% nelle impostazioni
<b>Protezione Intelligente</b>
• Timer di cooldown previene spam (regolabile 0-999 secondi)
• Toggle avviso per timeframe (attiva solo H1/H4 per segnali di qualità)
• Nessun avviso duplicato al cambio grafico
<b>═══ INTERFACCIA UTENTE ═══</b>
<b>Pannello di Controllo Interattivo</b>
• Toggle master per tutti i timeframe
• Pulsanti individuali timeframe (M1-MN1)
• Cambio modalità con un clic (L/S/T)
• Posizione pulsanti spostabile (coordinate X/Y nelle impostazioni)
<b>═══ GUIDA RAPIDA ═══</b>
1. Aggiungi l'indicatore al tuo grafico
2. Clicca il pulsante L/S/T per selezionare modalità di rilevamento
3. Clicca i pulsanti timeframe (M1-MN1) per mostrare/nascondere linee
4. Attiva avvisi: Input → Timeframe Avvisi → imposta H1/H4 su true
5. Regola sensibilità: Input → Sensibilità Avviso % (predefinito 70%)
<b>═══ IMPOSTAZIONI CONSIGLIATE ═══</b>
<b>Swing Trading:</b> Modalità L, Timeframe H1/H4/D1, Sensibilità 70%
<b>Day Trading:</b> Modalità S, Timeframe M15/M30/H1, Sensibilità 50-70%
<b>Scalping:</b> Modalità S, Timeframe M1/M5/M15, Sensibilità 30-50%
<b>Trading di Rottura:</b> Modalità T, Timeframe M30/H1/H4, Sensibilità 80-100%
<b>═══ PRESTAZIONI ═══</b>
• Calcoli ottimizzati (meno di 50ms per aggiornamento)
• Nessun lag durante zoom o scroll del grafico
• Funziona perfettamente con altri indicatori